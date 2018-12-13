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الرئيسية | عين على الفايسبوك | معلقون: العثماني محق بتفضيل المغرب على فرنسا

معلقون: العثماني محق بتفضيل المغرب على فرنسا

معلقون: العثماني محق بتفضيل المغرب على فرنسا
هسبريس من الرباط
الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:20

قال معلقون فيسبوكيون ظرفاء إن ما يحصل لفرنسا هذه الأيام من أحداث مؤسفة بين احتجاجات وحادث إرهابي وقرصنة لبيانات على موقع حكومي، إنما هو "تطبيق فعلي" لما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن المقارنة بين المملكة وفرنسا.

وكان العثماني قد صرح قبل فترة قصيرة بالقول "زارني دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، وأكد لي أن الوضع في المغرب أحسن من فرنسا، هم الآخرون لديهم قلق، ولكل قلقه على أي حال".

واعتبر معلقون فيسبوكيون أن ما يحصل في "بلد الأنوار" من احتجاجات عنيفة وغير مسبوقة لحركة "السترات الصفراء"، وأيضا بعد الحادث الدموي الذي شهدته مدينة ستراسبورغ، ثم حادثة سرقة بيانات من موقع وزارة الخارجية، هو من تأثير "التقواس" على هذه البلاد الأوروبية.

وأفاد فيسبوكيون ظرفاء في تعليقات ساخرة بأن العثماني كان على حق عندما صرح بتصريحه الذي أثار ضجة قبل أيام، وبأن الأيام بينت بالدليل الملموس كم أن المغرب أفضل من فرنسا، فلا سترات صفراء ولا واقعة دهس بشاحنة، ولا حوادث إرهابية في البلاد بحمد الله" وفق تعبير بعضهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مغربية وافتخر الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:29
الحمد لله اننا ننعم بالامن والامان ... فهذا من فضل ربي
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2
2 - عابر سبيل الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:30
ما يحدث في فرنسا بروباغاندا مدروسة و تحدث عندنا بشكل شبه دوري الهدف منها الهاء الرأي العام و إعادة توجيهه حتى يتاح للسياسين الوقت لظبط الامور .
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-4
3 - مكمش الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:31
و لهذا لا بأس من إعانة فرنسا في وقت الشدة هاته.. و لهذا لا بأس من تحويل حصة من الضرائب المفروضة عبر المراجعات إلى الفرنسيين..
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-4
4 - ayman الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:33
حسن من فرنسا مي ماقدرش ينطم الكان
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1
5 - اكس موضف الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:35
سير اوا الله يعفوا عليك
خدمت في كازا و الرباط في شركة مغربية معروفة لمدة 8 سنوات للاسف ضاعت في عمري ، جيت لفرنسا خدمت عام ونص عوضت 8 سنوات
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13
6 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:35
العثماني عندو الحق في اقواله وزراؤنا يسكنونا الفيلات ابناؤهم يذهبون للمدارس بسيارات الدولة يتابعون تعليمهم بالبعثات الخارجية منتخبو العدالة يحصلون على رواتب لايحصل عليها حتى الوزير الفرنسي بوانو ماء العينين عمدة الدارالبيضاء والرباط والاءحة طويلة اليسوا احسن خال من الفرنسيين
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8
7 - ضيا ء الدين الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:36
ايوا الا المغرب حسن من فرنسا. حمد الله وتحاول على هاد الشعب لكيحشم ومايخافش.لحقاش الا ناض يهدر غادي تولي سوريا حسن من المغرب.
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2
8 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:42
من فظلكم آتوني به للرقية الشرعية او خذوه الى سفارة السعودية فهم كذلك دقة بطلة .
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10
9 - عزيز الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:49
كلام العثماني صحيح لسبب بسيط انضروا الزيادة التي اقر بها ماكرون مايعدل 100 اورو وادا علمنا ان ثمن رغيف الخبز بفرنسا يعادل واحد اورو فسنعرف ان رءيس فرسا وبعد كل هدا الجدل مكن الفرنسيين بماءة وعشرين خبزة لاغير في الشهر . المغرب جميل والله
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0
10 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:51
فعلا المغرب أفضل من فرنسا.
لأن معظم من قاموا بأعمال الشغب و التخريب من أبناء الضواحي من أصول مغاربية و إفريقية، و يقومون هناك بما لا يمكنهl القيام به في المغرب.
لأن هناك، في فرنسا، حقوق الإنسان ساذجة تعطى لمن يستحقها و لمن
لا يستحقها، و هنا عندنا المخزن ماكر و مُلِم بعقليتنا الهمجية و العنيفة،
و يحاصرنا بكل الوسائل الممكنة حتى لا يقع تسيب أو إنفلات أمني.
بعبارة أخرى مخزننا أفضل بكثير من ديمقراطية فرنسا!!!
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2
11 - يحي بوشيخي الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:54
والحبس راه عندنا عامر بشرفاء الحسيمة وجرادة ...ماداروا والو واتحبسوا .وحوكموا بقرون.افهمتوا ولا لالالالالالالا.كاين الفرق
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4
12 - skizo الخميس 13 دجنبر 2018 - 19:58
بكل صراحة اشكر الاخ عماد على الرسم الكاريكاتوري المتميز(لبينوكيو)المغرب علما انه يليق اكثر على الوزير لحسن الدودي ,لكن على الاقل الداودي لا يقول ان المغرب احسن من فرنسا .
ختاما والله لو كنت متاكد من ان تصريح العثماني (رئيس المحكومة )هو من افكاره الخاصة لربما احترمته ;لكنني متيقن انه املي عليه كما يملى عليه كل شيء.
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0
13 - العثماني على حق. الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:00
لقد نسي السيد العثماني ان يزيد على ما قاله ان بامكان من بيده مسؤولية ان ينهب ماشاء له دون ازعاج او متابعة او محاسبة خلافا لفرنسا التي يحاسب فيها كل من اؤتمن على المال العام..وفي المغرب يمكن اي يفلت من العقاب كل من ورد اسمه حتى من المجلس الاعلى للحسابات وحتى الوزراء والمدراء العامون يمكنهم ان يخلوا بمسؤولياتهم فيعفون ولا يحاكمون...نعم يا سادة...المغرب احسن من فرنسا..
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14 - citoyen الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:00
لكل رآيه وكل راي يحترم لكن لابد من تنوير الرآي العام
في فرنسا في مدينة واحدة تجد 7 مساشفيات وعلي اقصى تقدير يمكنك ان ترى اي اختصاصي في ظرف اسبوعين والا احيانا تذهب الي مصحة خاصة علي نفقة الضمان الاجتماعي العام
في فرنسا يحصل مايزيد من 10 ملايين شخص علي تعويضات البطالة
في فرنسا جودة التعليم في الجامعات يجب ان يستحيي من نفسه من يقارنها بالمغرب فبااحري يرجح حال جامعات مغربيج تفتقد كل شيء
في فرنسايمكنك ان تحصل علي اي وثيقة حسب اجال محددة واحيانا بدون اي انتظار وبدون ان يبتزك موظف او يقول لك اهانة موظف
في فرنسا لاوجود لحواجز امنية يبتزك فيها الشرطي بمخالفة وهمية الرادار الثابت يعدل بين الناس فاذا تعديت السرعة وجبت المخالفة فلاظلم اتجاه المواطن

اترك التعليق اذن لمن يريد ان يعلق ولاباس اذا قال النرء اشياء هو مقتنع بها
اما الوطنية المزيفة اليت يتحلى بها سياسيونا لكي نبارك لهم فسادهم ونهبهم للمال العام ففيها قول كثير ولينصب النقاش الحقيقي عليها لنقطع الطريق امام هذا الفساد الذي يخرج النقاش عن طريقه ويجعله يتيه في كلو العام زين
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15 - tangerois الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:03
Le français de la classe moyenne travaille toute sa vie pour avoir un appartement de 60/80 mètre carré le marocain de la classe moyenne peut avoir 100/300 mètre carré nous avons des plombiers des menuisiers des électriciens qui ont des villas nous avons des analphabètes qui ont des villas des affaires .... 70% de nos fonctionnaires sont tous propriétaires, impossible en France .d’après vous qu’est-ce qu’il peut avoir un français analphabète en France ???? Oui oui des exceptions seulement ça peut arriver au Maroc mais impossible en France
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16 - حسن. ق الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:05
الأفضلية في الحياة أو بعد الممات... ألا تستحيوا..
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17 - المزاح الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:05
ما لا نعلمه في الحقيقة هل ما قاله دومينيك دوفيلبان للسيد العثماني هل قاله بالفرنسية أم بالدارجة ( ولم لا، و لد بالمغرب و مربيته كانت مغربية !)
يمكن ݣال ليه : «عندكم المزاح فالمغرب ارخص من فرنسا»
و المزاح هو "l'humour" بالدارجة و فهمها نيشان خاصة إيلا ݣالها ليه فوقيتة المزاح نيت !
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18 - inssane الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:08
قولو الحمد لله على النعمة و الامان و الصحة......................... التي يعيشها المواطن المغربي ههههههه
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19 - العين والسحر الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:10
فرنسا ضربوها بالعين...والريس سحروه مسكين...يمكن خاصو شي رقية شرعية بالبرهتية والجلجلوتية....كثرة الهم كضحّك !
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20 - rachid الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:12
سير تكون تحشم شوية الدخل الفردي السنوي للمواطن في المراتب المتاخرة في العالم 122 ليبيا حسن منا وجاي تقارن راسك بفرنسا القوة السادسة في العالم
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3
21 - متتبع الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:13
كاع ما كتمركوووا العتماني قال المغرب حسن من فرنسا ؟؟!! فاش ...هاد الاحتججات هي لي خلات الرئيس ماكرو اخضع لشعب الفرنسي ويتنازل على ما يسمى الاصلاحات راه كاين فرق شاسع بين الدولتين...
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22 - مهاجر الخميس 13 دجنبر 2018 - 20:22
أنا أستغرب من الناس اللذين يستهزؤون بالعثماني ،ومتفق تماما مع ما قاله لأنه بالفعل أن المغرب أحسن و بكثير من فرنسا و لكن بالنسبة للوزراء و المسؤولين،لأنه الوزير في فرنسا معرض للمحاسبة من الشعب أما في المغرب فالوزير يشطح و يردح كما يريد لا محاسبة ولا هم يحزنون وفي حالة التلبس في حالة فساد سيعفى من مهامه من دون أية محاكمة.لهاذا فالمغرب أحسن من فرنسا بالنسبة للوزير ماشي الغفير.والله يعطينا وجهك آ سي العثماني.
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