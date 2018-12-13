معلقون: العثماني محق بتفضيل المغرب على فرنسا

هسبريس من الرباط

قال معلقون فيسبوكيون ظرفاء إن ما يحصل لفرنسا هذه الأيام من أحداث مؤسفة بين احتجاجات وحادث إرهابي وقرصنة لبيانات على موقع حكومي، إنما هو "تطبيق فعلي" لما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن المقارنة بين المملكة وفرنسا.

وكان العثماني قد صرح قبل فترة قصيرة بالقول "زارني دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، وأكد لي أن الوضع في المغرب أحسن من فرنسا، هم الآخرون لديهم قلق، ولكل قلقه على أي حال".

واعتبر معلقون فيسبوكيون أن ما يحصل في "بلد الأنوار" من احتجاجات عنيفة وغير مسبوقة لحركة "السترات الصفراء"، وأيضا بعد الحادث الدموي الذي شهدته مدينة ستراسبورغ، ثم حادثة سرقة بيانات من موقع وزارة الخارجية، هو من تأثير "التقواس" على هذه البلاد الأوروبية.

وأفاد فيسبوكيون ظرفاء في تعليقات ساخرة بأن العثماني كان على حق عندما صرح بتصريحه الذي أثار ضجة قبل أيام، وبأن الأيام بينت بالدليل الملموس كم أن المغرب أفضل من فرنسا، فلا سترات صفراء ولا واقعة دهس بشاحنة، ولا حوادث إرهابية في البلاد بحمد الله" وفق تعبير بعضهم.