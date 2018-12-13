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كُتّاب وآراء
معلقون: العثماني محق بتفضيل المغرب على فرنسا
قال معلقون فيسبوكيون ظرفاء إن ما يحصل لفرنسا هذه الأيام من أحداث مؤسفة بين احتجاجات وحادث إرهابي وقرصنة لبيانات على موقع حكومي، إنما هو "تطبيق فعلي" لما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن المقارنة بين المملكة وفرنسا.
وكان العثماني قد صرح قبل فترة قصيرة بالقول "زارني دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، وأكد لي أن الوضع في المغرب أحسن من فرنسا، هم الآخرون لديهم قلق، ولكل قلقه على أي حال".
واعتبر معلقون فيسبوكيون أن ما يحصل في "بلد الأنوار" من احتجاجات عنيفة وغير مسبوقة لحركة "السترات الصفراء"، وأيضا بعد الحادث الدموي الذي شهدته مدينة ستراسبورغ، ثم حادثة سرقة بيانات من موقع وزارة الخارجية، هو من تأثير "التقواس" على هذه البلاد الأوروبية.
وأفاد فيسبوكيون ظرفاء في تعليقات ساخرة بأن العثماني كان على حق عندما صرح بتصريحه الذي أثار ضجة قبل أيام، وبأن الأيام بينت بالدليل الملموس كم أن المغرب أفضل من فرنسا، فلا سترات صفراء ولا واقعة دهس بشاحنة، ولا حوادث إرهابية في البلاد بحمد الله" وفق تعبير بعضهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
خدمت في كازا و الرباط في شركة مغربية معروفة لمدة 8 سنوات للاسف ضاعت في عمري ، جيت لفرنسا خدمت عام ونص عوضت 8 سنوات
لأن معظم من قاموا بأعمال الشغب و التخريب من أبناء الضواحي من أصول مغاربية و إفريقية، و يقومون هناك بما لا يمكنهl القيام به في المغرب.
لأن هناك، في فرنسا، حقوق الإنسان ساذجة تعطى لمن يستحقها و لمن
لا يستحقها، و هنا عندنا المخزن ماكر و مُلِم بعقليتنا الهمجية و العنيفة،
و يحاصرنا بكل الوسائل الممكنة حتى لا يقع تسيب أو إنفلات أمني.
بعبارة أخرى مخزننا أفضل بكثير من ديمقراطية فرنسا!!!
ختاما والله لو كنت متاكد من ان تصريح العثماني (رئيس المحكومة )هو من افكاره الخاصة لربما احترمته ;لكنني متيقن انه املي عليه كما يملى عليه كل شيء.
في فرنسا في مدينة واحدة تجد 7 مساشفيات وعلي اقصى تقدير يمكنك ان ترى اي اختصاصي في ظرف اسبوعين والا احيانا تذهب الي مصحة خاصة علي نفقة الضمان الاجتماعي العام
في فرنسا يحصل مايزيد من 10 ملايين شخص علي تعويضات البطالة
في فرنسا جودة التعليم في الجامعات يجب ان يستحيي من نفسه من يقارنها بالمغرب فبااحري يرجح حال جامعات مغربيج تفتقد كل شيء
في فرنسايمكنك ان تحصل علي اي وثيقة حسب اجال محددة واحيانا بدون اي انتظار وبدون ان يبتزك موظف او يقول لك اهانة موظف
في فرنسا لاوجود لحواجز امنية يبتزك فيها الشرطي بمخالفة وهمية الرادار الثابت يعدل بين الناس فاذا تعديت السرعة وجبت المخالفة فلاظلم اتجاه المواطن
اترك التعليق اذن لمن يريد ان يعلق ولاباس اذا قال النرء اشياء هو مقتنع بها
اما الوطنية المزيفة اليت يتحلى بها سياسيونا لكي نبارك لهم فسادهم ونهبهم للمال العام ففيها قول كثير ولينصب النقاش الحقيقي عليها لنقطع الطريق امام هذا الفساد الذي يخرج النقاش عن طريقه ويجعله يتيه في كلو العام زين
يمكن ݣال ليه : «عندكم المزاح فالمغرب ارخص من فرنسا»
و المزاح هو "l'humour" بالدارجة و فهمها نيشان خاصة إيلا ݣالها ليه فوقيتة المزاح نيت !