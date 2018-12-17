معاداة المسلمين تبعد نجل نتنياهو عن "فيسبوك"

هسبريس ـ مُتابعة

حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة مؤقتة صفحة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بعدما نشر تعليقات معادية للمسلمين.

وكتب يائير على موقع تويتر :"لقد عثرت عليّ شرطة الفكر من التقدميين الراديكاليين في فيسبوك"، مضيفا أن موقع التواصل الاجتماعي حظر صفحته 24 ساعة.

وكان يائير البالغ 27 عاما نشر، بعد هجوم دام استهدف جنودا إسرائيليين الأسبوع الماضي، دعوات تطالب بـ"الانتقام لموتهم"؛ وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب :"لن يكون هناك أبدا سلام مع هؤلاء الوحوش الذين يظهرون في صورة بشر، ويطلقون على أنفسهم اسم فلسطينيين"، بتعبيره.

وفي منشور آخر كتب :"لن يكون هناك سلام هنا حتى: 1- يغادر كل اليهود أرض إسرائيل. 2- يغادر كل المسلمين أرض إسرائيل. وأنا أفضل الخيار الثاني".

وقام "فيسبوك" بحجب منشورات يائير، ما دفعه للشكوى في منشور آخر من أن "الموقع يحاول إسكات الأفواه"، وأضاف :"حماس وحزب الله والنظام الإيراني لهم صفحات رسمية على فيسبوك. وهناك أيضا عدد لا نهاية له من الصفحات التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود".

تجدر الإشارة إلى أن يائير سبق أن تصدر عناوين الصحف لسفره برفقة حراس شخصيين وسائقين يتلقون المقابل من أموال دافعي الضرائب.