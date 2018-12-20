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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين

مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين

مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 00:54

بأسى وحُزنٍ كبيرٍ، عبَّرَ عدد من المغاربة عما يختلجُ في صدورهم من مشاعرَ إزاءَ مقتل سائحتين اسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما من العمر، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلْقَى رواجاً كبيراً لدى المتسلّقين في جنوب المغرب؛ فقد تحوَّل جدارُ إحدى ضحيتي "حادث شمهروش" على "فيسبوك" إلى "قبلة" لعدد من النشطاء المغاربة لتقديم العزاء والاعتذار لعائلات وأصدقاء السائحتين.

ولقيَ آخر منشور للسائحة الدنماركية التي وُجدت مقتولة بالحوز، لويزا فيستراغر جيسبرسين، على صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، تعاطفا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتبت فيه: "أصدقائي الأعزاء، أنا ذاهبة في رحلة جبلية شهر دجنبر إلى بلاد المغرب من أجل اكتشاف جبل توبقال".

وانهالتْ عباراتُ الحزنِ والأسى على حسابِ السائحة الدانماركية الذي يضمُّ صور رحلات التنزه وتسلق الجبال والتزلج، وعلّق محمد السالمي قائلا: "أنا حزين جداً لكتابة هذه الكلمات، إن قلوبنا مكسورة، لا أستطيع أن أصدق كيف يستطيع الإنسان أن يفعل مثل هذه الأشياء الفظيعة والوحشية والمستهترة لهذه الفتاة الجميلة والهادئة، لا أحد في بلدنا يمكن أن يستوعبَ الأمر".

وكتبَ يوسف، المستقر في روسيا، قائلا: "إن الشعب المغربي سلمي وودي وممتع للغاية كما هو معروف في كل ركن من أركان هذا الكوكب" مضيفاً: "يحدث هذا لأن السلطات تعطي المجرمين عقوبة قانونية خفيفة..

أمّا سعيدة التي تعمّدت الكتابة بالإنجليزية حتى تصلَ رسالتها إلى عدد كبير من زوار حساب الراحلة، فقالت: "الجميع آسف جدا لهذه الخسارة. كل الناس في أمليل يخشون سمعتهم السلمية لأن هذا الحادث مقزز؛ لا توجد كلمات يمكن أن تصف مدى أسفنا لخسارتك. في نهاية المطاف، العائلة، الأخوات والإخوة، الأصدقاء والمواطنون، نقول إن قلوبنا حزينة بسبب هذه الخسارة وأفكارنا وصلواتنا معكم".

وقال أيوب، طالب مغربي مستقر في أوكرانيا: "بالنيابة عن كل المغاربة، أريد حقاً أن أعتذر لعائلة لويزا، لا بد أن ابنتكم الجميلة كانت آمنة هنا، لكنها لم تكن كذلك، ونحن نعتذر عن ذلك. أود أن أنصح الجميع بأن يكونوا حذرين، خاصة النساء، هذا الاعتداء المخجل يمكنُ أن يحدثَ في كل مكان حول العالم، ليس فقط في المغرب، يمكنك أن ترى ما حدث للرحالة البريطانية في نيوزيلندا قبل أسبوعين فقط. مرة أخرى آسف عزيزتي لويزا لأننا لم نستطع أن نقدم لك الأمن".

مغربي مقيم في دبي اختارَ أن يتوجه بعبارات الأسى إلى عائلة لويزا قائلا: "أعيش في دبي وأقدم التعازي العميقة لعائلتها وأصدقائها. إننا نتأسف لما حدث وصدمنا لمعرفة هذه المأساة المروعة والغضب الشديد لوفاة هاتين الشابتين. أتمنى لك رحمة الله ولك أن تستريحي بسلام".

وقال مواطن آخر: "كرجل مغربي، أود أن أعرب عن آسفي لفقد فتاة جميلة وشابة في بلدي. هذه الأعمال لا تمثل حضارتنا وليست الطريقة التي يعيش بها الناس في المغرب، ولا حتى مناطقنا الجبلية. نحن نتأسف بشدة لفقدان شابتين في مقتبل العمر بسبب الأغبياء الذين لا يمثلون الإنسانية. خالص التعازي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Anas الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:09
تذبح انسان باش تنعس مع الحور العين هو الجنون بعينه... حيوانات لا تفقه في دينها شيئا و كل تفكيرها شهواني...
نطالب بلاعدام العلني للخوارج..
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50
2 - Kamal boujlil الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:09
السلام عليكم ورحمة الله المرجو من السلطات إعدام المجرمين أمام الملأ وشكرا
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44
3 - Khalid الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:11
تعازينا الحارة لعائلة الضحيتين و أدعوا الله لهم الصبر و السلوان و أدعوا السلطات المغربية إلى تقديم المجرمين الثلاثة إلى السلطات النرويجية و الدنماركية لإسقاط أقصى العقوبات عليهم لأنهم ليسوا مغاربة لا بالإسم و لا بالجنسية أو الدين عليهم لعنة الله الا يوم يبعثون
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30
4 - ايمان من كطالونيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:11
تألمت لما حصل لهاتين الشابتين وأشعر بالعار والخجل ولأنني أم أشعر بألم أمهات الضحيتين... تعازينا الحارة للعائلة الضحيتين.
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28
5 - hmida la feraille الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:13
les authorites doivent faire mieux d offrir la paix aux citoyens Marocains et aussi etrangers. il faut multipliers les efforts des policiers et leur eduquer que provisionner la serete et la paix dans le Maroc est un trait rouge qu il faut pas depasser. les authorites et la police doivent changer leur strategie et donner la priuorite a avoir un pays ou il n y a pas ce genre de criminels. ces touristes innocentes sont venues au maroc car ils l ont aime. que dieu aie leurs ames en paix
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7
6 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:14
نحن نحس بحزن وقلق والم شديد لما حصل..فهذا الامر يمس سمعة وطننا عموما والمنطقة التي وقعت فيها الجريمة خاصة...ونحن نعلم ان هؤلاء السكان والمغاربة ناس طيبون يحبون الاجانب ويحترمونهم...وان الامر ممكن ان يحصل في اي مكان في العالم...لكن السلطات تتحمل المسؤولية ايضا...اين دور المقدمين والشيوخ...وبما ان المنطقة معروفة بالسواح كان من واجب السلطات الانتباه لكل صغيرة وكبيرة لان الامر يتعلق بامن السواح وراحتهم..هؤلاء المجرمون الدواعش يستحقون اقصى العقوبات والتعذيب الاعدام الاعدام
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16
7 - مراكشي حزين عاى بلادو الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:14
المغرب عندو على الاقل 50000 مسجد معترف بها وفيه الاف من جوامع وزوايا. يعنى لكل 700 مغربي (من الاطفال الى الشيوخ) لكل مسجد. زيادة عن وجود  تدريس في المدارس وبرامج في الراديو والجراءد الخ.....و هذا قد زاد في اسلمة المتجع المغربي الى حد كبير ومرعب.   هل هدا كله زاد في توعية المغاربة و التسامح والمحبة والتقدم في المعرفة والانسانية. لا والله. بالعكس المغربي زاد جهله و تطرفه. اذن اين العلة؟ الاجابة واضحة. .... التعاليم الاسلامية في باطنها التطرف والارهاب. ارحمونا من ان الاسلام هو الحل ؟ ابناءنا وبناتنا يتعلمون كره الاخر والتطرف و الارهاب من مناهجينا التعليمة الاسلامية: اضربو الرقاب. دين الله هو الاسلام. ووووو.
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10
8 - ولد حميدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:15
يجب التصدي لكل شخص عنده أفكار هدامة فما معنى التميز بلباس أفغاني و بالخمار فهل بقية المغاربة غير مسلمين و مع الأسف عندما تريد الدولة القيام بمهامها تلقى معارضة من جهات مساندة للمخالفين فمن حق الدولة أن تشمع البيوت التي تكون فيها تجمعات مشبوهة و من حقها متابعة كل واحد يحرض على التطرف و على العنف
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25
9 - Moroccan الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:17
My condolences to these families who are going to miss their beloved ones forever . I just I can not believe these monster still live among us while they should be jailed long time ago . Sobhana allah , I just I can not stand the people having beard like that and no moustache . I noticed all these people like these descriptions are extremist and 99.99% knew Islam wrong .
I hope death penalty will be their sentences inchallah
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10 - لعنة االله على القتلة الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:18
لذلك وجب التصدي للفكر التكفيري الخرافي ..
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22
11 - ماموج المغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:19
ان للعين ان تبكي وللقلب ان يصرخ لما راينا من قتل بشكل ارهابي شيطاني لهذه الملائكة التي كانت لهم نية وهي اضهار المغرب وجمال توبقال لكن ايدي الشياطين اصابتهم ودمرت معها قلوب الالف بل الملايين من الناس
نحن كمغاربة الابتسامة لا تفارقنا وناسف لما وقع ونطالب من البنتين رحمهم الله
ووسعت رحمته كل شيئ وفي كل شيئ تدخل نفوس هذه الفتاتين
ونطالب السلطة بتحرك بقوة لتدمير كل من يهدد ابتسامة المواطنين وفرحهم
وكل من يهدد السياحة في بلدنا الحبيب ونسال الله ان يزيلهم وينور طريقنا وطريق هذا البلد الكريم.
بالعفو والعرفان منكم نطلب..غفران خطيئة على وجوهنا تكتب
نحسبكم ملائكة في جنان الله .حبا في قلوبنا دائما هو يكتب
اصابتكم سهام شياطين شر.غفران لنا نحن الشعب نطلب
.
واخيرا اطلب من الناس لاينشرو الفيديو لانو فعلا مؤلم لبلدنا ولنا ولكل
اهلها
وشكرا
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5
12 - حسن اكادير الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:21
مهما تأسفنا وعبرنا عن حزننا تبقئ كلمات فقط لا تسمن ولا تغني ولن تسترجعهما الحياة التي سلبت من هما . المجتمع المغربي يحتاج لإعادة النضر فيه وبكل استعجال حزم .كيف ومادا يمكن ان نفعل لا أدري ولكن دائما ما استنكر واستغرب لشيء في المقرب :" كيف لأطفال صغار اقل من 18 سنة يتسكعون في الشوارع ليلا ونهارا بدون حسيب ولا رقيب ؟؟؟" مادا ننتضر من هؤلاء الاطفال إلا الإجرام. يجب علئ الاباء ان يعلموا ان الابناء هم مسؤليتهم الاولئ والاخيرة وعليهم ان يسهروا عن تربيتهم , ليس كما يقول الاغلبة "خليه يخرج الزنقة ياش يعرف بحق الوقت " .
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13 - Said الخميس 20 دجنبر 2018 - 01:22
تعازينا الحارة لاسترتي الفقيدتين...بصراحة هادي ماشي اخلاق ديالنا ....من مدة وانا اكتب هنا خاص الأمن التعليم ...من مدة وانا اكتب هنا خاص قانون ديال الحبوب المهلوسة... حبتين تساوى الإعدام ...في ظرف أشهر لن نجد احدا يبيع هدا السم....الشرطة المغربية نصفها بزي مدني في المقاهي تجمع تبرغيغات ...تونس ثلث المغرب سكانا عندها الشرطة اكثر منا ...وبغينا بلاد دولة أعباد الله؟ دولة يعني أمن تعليم صحة عدل .. توعية الشعب ...اللصوص الكبار للعدالة....وفيقو ...
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