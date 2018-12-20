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الرئيسية | عين على الفايسبوك | الاتحاد الأوروبي يدين "جريمة إمليل" ويدعم المغاربة

الاتحاد الأوروبي يدين "جريمة إمليل" ويدعم المغاربة

الاتحاد الأوروبي يدين "جريمة إمليل" ويدعم المغاربة
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:00

عبّرتْ كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، عن تضامنها مع المغاربة إثر مقتل سائحتين اسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلْقَى رواجاً كبيراً لدى المتسلّقين..

فيداي، في بلاغ نشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي في المغرب، قالت: "باسم زملائي المغاربة والأوروبيين وباسمي الشخصي، نود التقدم بتعازينا الصادقة، والإعراب عن عميق تعاطفنا مع أسرة وأصدقاء الشابتين اللتين لقيتا حتفهما بشكل مأساوي في منطقة إمليل".

وأضافت السفيرة الأوروبية: "لا توجد كلمات للتعبير عن صدمتنا أمام هذا الحادث المروع. لقد تعرضت عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع الأسف لمثل هذه الأعمال البشعة ولتبعاتها"، معربة للمغربيات والمغاربة عن "التضامن في هذه المحنة التي لا يجب أن تؤثر على صورة هذا البلد وشعبه الكريمين المضيافين".

وفي سياق ذي صلة، ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل في منطقة الحوز، تمكن من توقيف أشخاص ثلاثة يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، في عملية تمت بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس.

وأوضح بلاغ المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة، والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Bihi الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:12
نريد فقط الجمعيات التي تطالب بالغاء الاعدام ماذا تقول في هده النازلة. لا حول ولا قوة الا بالله. القصاص من فضلكم.
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69
2 - خديجة الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:14
شكرا لكل من تضامن مع اهلنا بالمغرب.. و تعازينا للضحيتين و املنا واحد في مغرب يسوده السلام و التعايش. املنا في بلاد اكثر امنا و ازدهارا و ان تنقرض فيه سلوكيات الفساد الاداري و الرشوة و الاحتكار حتى نصنع جيلا مثقفا يعيش حياة الكرامة و الحرية و الحب و السلام.
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48
3 - ولد البادية الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:18
لا حول ولاقوة الا بالله ، نستنكر الجريمة البشعة التي راح ضحيتها سائحتين مسالمتان يعني بريئتين فقط ثقتهن و حبهن للمغرب ما جعل الوحوش البشرية تستغل ذالك و تنهي حياتهن ، لذا أتمنى و أرجو اللّٰه ان يكون قاضي او غيره من شرفاء الوطن يقرأ تعليقي هذا و يوجه حكم الإعدام بعد ثبوت الجناية في حق هؤلاء وان يكون إعدام بالحبل او الحقنة أمام العامة ، والله مبكييييي
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39
4 - badr debarcelona الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:21
مع بليغ الأسى والا
سف تلقيت نبأ وفاة الشابتين البريءثين
اتقدم باحر التعازي لعاءلة الشابتين
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24
5 - Bouta.... الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:21
شكرا لشرطة وكذالك للمخابرات التي سارعت لحل هذا اللغز في وقت وجيز كما أرجوا من القضاء أن يحكم على هؤلاء المجرمين بأحكام قاسية حتى يعطوا بهم العبرة للآخرين.
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26
6 - ADAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:22
شكرا للأتحاد الأوربي على تضامنه معنا و مع عائلتي و أصدقاء الضحيتين و اتمنى من السلطات الأمنية بمراكش التي تتبع لها المنطقة بتشديد الرقابة الأمنية و السماء فقط للمرشدين السياحيين بعد التأكد من هوياتهم و حصولهم على رخصة مرشد الصعود الى الجبال رفقة السياح سواء المغاربة أو الأجانب و على طول الطريق أنشاء مراكز للأمن و الأسعاف للتدخل في حالة الطوارئ و منع أي شخص غير مرافق من طرف مرشد سياحي ألا بعد التأكد من هويته و تفتيش امتعته كما يجب على الدرك القيام بطلعات جوية للمراقبة طيلة اليوم و أختم ببولي للشيوخ و المقدمين و القياد فيقوا من سباتكم و قوموا بواجبكم
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24
7 - ع-ع الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:30
ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا "انا لله وانا اليه راجعون"وقوله تعالى في الآية: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾.
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4
8 - الزغبي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:44
وماذا عن مئات الجرائم التي وقعت المغاربة في أوروبا..
هناك مغاربة قتلوا لأسباب عنصرية...لم يذكرهم أحد...ولم يتعاطف معهم أحد..
هل دم الأوروبي الأشقر أغلى من دم العربي؟!! ماذا عن قتل آلاف العرب في أمريكا و أوروبا...؟!!
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-5
9 - انشري يا عزيزتي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:47
بالطبع راه خيراتنا عندهم مايمكنش يكونو ضدنا
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0
10 - Mohammed الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:52
devant cet acte inhumain je ne peux taire ma colere et mon indignation a tout ce qui se trame contre notre chere patrie. Je lame a cor et cri la peine de mort a ces vampires et il faut que se se passe sur la place de jemaa lafna devant tout le monde et une retransmission sur tous les reseaux internationnaux a contre gre de tous les droits imposes et qui ne vont pas avec nos valeurs islamiques et l image seculaire d hospitalite et de marque de notre pays;
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2
11 - سعيد م الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:09
إنها فاجعة مؤلمة جدا جدا جدا أتقدم بالشكر الجزيل لرجالات الأمن المغربي على تدخلاتهم الاحترافية العالية التي مكنتهم من إلقاء القبض على هؤلاء الذئاب المفترسة لهاتين الغزالتين البريئتين وأتمنى أن ينالوا هؤلاء المجرمين أقصى العقوبات التي تكون بمثابة رسالة لامثالهم حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم.
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