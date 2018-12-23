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كُتّاب وآراء
هاشتاغ "فرجي ملك لي" يجتاح مواقع التواصل
انتشر "هاشتاغ" تقف وراءه الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ"مالي"، تحت وسم "فرجي ملك لي" في مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من الرد على كشوفات العذرية التي يطلبها عدد من الرجال لزوجات المستقبل قبل حفل الزفاف.
وانتشر هاشتاغ "فرجي ملك لي" بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة تحت شعار "لا تلمس فرجي .. لا بالفتوى .. لا بالقوة"، حيث طالبت حركة "مالي" بحق المرأو أن تفعل ما تشاء بجسدها، دون خوف أو تسلط من الوالدين أو الزوج أو العائلة.
وتروم حملة "فرجي ملك لي"، وفق القائمين عليها، إلى تحسيس الرجال والنساء بعدم جدوى نيل فحوص العذرية، باعتبار أنه "يوجد العديد من النساء اللواتي يولدن دون غشاء بكارة وأخريات ببكارة عريضة يبقى غشاؤها سليما حتى بعد الاتصال الجنسي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ما معنا ان تفعل المرأة ما تريد بفرجها؟وبدون اي اعتبار لزوجها او والديها.
انه تحريض على البغاء بطريقة حضارية لا غير.