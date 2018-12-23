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الرئيسية | عين على الفايسبوك | هاشتاغ "فرجي ملك لي" يجتاح مواقع التواصل

هاشتاغ "فرجي ملك لي" يجتاح مواقع التواصل

هاشتاغ "فرجي ملك لي" يجتاح مواقع التواصل
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:10

انتشر "هاشتاغ" تقف وراءه الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ"مالي"، تحت وسم "فرجي ملك لي" في مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من الرد على كشوفات العذرية التي يطلبها عدد من الرجال لزوجات المستقبل قبل حفل الزفاف.

وانتشر هاشتاغ "فرجي ملك لي" بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة تحت شعار "لا تلمس فرجي .. لا بالفتوى .. لا بالقوة"، حيث طالبت حركة "مالي" بحق المرأو أن تفعل ما تشاء بجسدها، دون خوف أو تسلط من الوالدين أو الزوج أو العائلة.

وتروم حملة "فرجي ملك لي"، وفق القائمين عليها، إلى تحسيس الرجال والنساء بعدم جدوى نيل فحوص العذرية، باعتبار أنه "يوجد العديد من النساء اللواتي يولدن دون غشاء بكارة وأخريات ببكارة عريضة يبقى غشاؤها سليما حتى بعد الاتصال الجنسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - atika الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:10
فعلا هذا ما كان ينقصنا ..هزلت في زمن المهازل
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2 - هرو هولاكو الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:17
سوف تطل علينا في المرة المقبلة حركة "مالي" بشعار جديد إسمه " ما تقيش فرجي" ولو من طرف الأزواج في إطار ما يسمى عندهن بالإغتصاب الزوجي. واعجباه !!
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3 - م عبدو الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:20
اخاطب هذا النوع الجمعيات،واقول لهم لقد ميعتم العمل الجمعوي المفيد والرزين والذي يعود بالنفع على شبابنا وشاباتنا. انتم بهذا النوع من الشعارات تريدون ان تنشروا الرذيلة في المجتمع (répandre la déniché) .
ما معنا ان تفعل المرأة ما تريد بفرجها؟وبدون اي اعتبار لزوجها او والديها.
انه تحريض على البغاء بطريقة حضارية لا غير.
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4 - نحن في زمن المهدي الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:21
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل عندما تركنا شرع الله سلط علينا الببغاء ينزعون ما بقي من حياء المراة لمادا يركزون على المراة بالضبط لانها هي مدرسة البيت كله حتى يخربوا عقلها انا اقول للنساء المؤمنات اتبتوا على دينكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فان الوعد اصبح قريب ان رايتم متل هدا فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل
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