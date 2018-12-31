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الرئيسية | عين على الفايسبوك | حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد

حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد

حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:29

نشر المحامي الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى، تدوينة "فيسبوكية" أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وقال فيها إن "القيادية الإسلامية" أمينة ماء العينين عندما تكون خارج المغرب تتخلص من حجابها وتذهب إلى البحر بالبيكيني"، وفقا لمصدره.

وأضاف المحامي حاجي: "أن تكون السياسية والناشطة الكبيرة في مجال الإسلام السياسي ماء العينين ترتدي حجابا "إسلاميا مسيسا" فلا مشكلة في الأمر، بل إن الأمر يدخل في مجال الحريات الشخصية وحق من حقوق الإنسان. لكن إذا كانت تعتبر أن ارتداء ذلك الحجاب هو الفيصل بين المسلمة وغيرها فلماذا تكون أحيانا غير مسلمة عندما تكون خارج الوطن عندما تتخلص من الحجاب؟ بل، وكما أكد مصدري، إنها تذهب إلى البحر كأيتها النساء بلباس البحر العادي وليس بلباس البحر الشرعي".

القيادية في حزب رئيس الحكومة، التي سبق أن دعت سعد الدين العثماني إلى رفع دعوى قضائية ضد حاجي بسبب تصريحاته في ملف بنعيسى، اتهمها المحامي ذاته بـ"استغلال الخلفية الدينية للمغاربة في الوصول إلى المكاسب. وأن مناصبها الحالية التي تجلب لها أكثر من 80.000 درهم شهريا من مال الشعب لهو نجاح في هذه التجارة الدينية المربحة".

وحول دعوتها إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لجره إلى القضاء، دعا حاجي ماء العينين إلى القيام بذلك "بدل الحزب أو أمينها العام، وأن تنددي بما أشرت إليه في تدوينتي السابقة من اتهامك بالاتجار في الدين".

وأكثر من ذلك، يضيف المصدر: "كنت تمارسين حريتك (التي أدافع عنها) من المال العمومي عندما كنت تخرجين إلى أوروبا في المهام البرلمانية حين تتجردين من مظاهر اللباس "الإسلامي" وتتصرفين بتبرج وتتجولين بحرية"، مضيفا أن "البيجيدي يعلم بذلك علم اليقين مما يعني أنه يتبنى هذا النوع من الاحتيال. وفي إطار انصر أخاك كيفما كان".

ولم ترد النائبة البرلمانية أو حزبها العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، عن جملة الاتهامات التي أطلقها الحبيب حاجي.

وكانت ماء العينين دعت العثماني، باعتباره الناطق الرسمي باسم الحزب وممثله أمام القضاء، إلى أن يرفع دعوى قضائية ضد كل من الحبيب حاجي والمحامي محمد الهيني بسبب تصريحاتهما بأن "حزب العدالة والتنمية بات مأوى للمتطرفين والإرهابيين والقتلة"، وذلك على خلفية توجيه القضاء إلى حامي الدين تهمة المشاركة في القتل العمد للطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Amin الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:49
إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم، وهو من الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب لقوله جل علاه: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12] وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم.
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2 - أحمد الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:51
أعتقد أن كل من السيد حاجي والسيدة ماء العينين يخوضون الحرب بالنيابة عن أطراف أخرى..أعتقد انهم الشجرتين التين تخفيان ورائهما غابات أكثر شراسة
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3 - المتتبع الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:52
الاستاذ حاجي اظن انه ليس من خقك ولا من حق اي انسان كيفما كان نوعه ومكانته ومرتبته ان يتعدى على حرية الاخرين وحياتهم الشخصية ماء العينبن حرة في تصرفاتها تلبس البيحيني او تمشي حتى عارية هذا ليس من اختصاصك واذا كنت محامي ايت الجيد فدافع عن ءوي حقوق المرحوم والزم حدودك رحم الله من عرف قدره وجلس دونه
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4 - nizar الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:54
je serai très reconnaissant de bien vouloir diffuser l'une de ses images au public marocain pour te croire et aussi pour voir clairement s'elle a une deuxième face cachée
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5 - mmmmmmmm الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:56
هده تصفيات حسابات سياسية...معندناش حنا الشعب علاقة بها..لأن لا أحد منهم قلبه على المواطن.
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6 - mouhajir malaga الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:57
السلام عليكم ورحمة الله.
إذا كان هذا الكلام صحيح فعلا فإنها تتاجر في الدين كباقي أعضاء حزبهم. منافقون مع المواطنين ومنافقون مع الله. يد الله فوق أيديهم وغضب الله عليهم ولعنهم بما يفعلون بالمال العام والنفاق السياسي والسياسة الاسلاموية.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن بريئين منهم.
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7 - mehdi الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:57
و هل هذا غريب
تجارة الدين تجارة مربحة, كم من تاجر دين تفضح ? العدد لا يحصى
انا مشفتش هاد السيدة بالبيكيني ولكن لن استغرب ان فعلت ذلك ..
طارق رمضان المفكر الاسلامي اقر بعلاقات جنسية خارج اطار الزواج والعديد ممن على شاكلته الذين يلبسون قناع العفة والطهارة ولكن الحقيقة شيء اخر..
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8 - ابن البيضاء الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:01
هذا ليس بغريب بالطبع على تجار الدين الذين يركبون على الدين من اجل تحقيق اهدافهم ومراميهم باسم الدين..
يكفي انهم انفضحوا امام المغاربة وانكشفت حقاءقهم عندما وصلوا الى السلطة وتبين للناس جميعا انهم يقولون مالا يفعلون، بالاضافة انهم اشد كفرا ونفاقا من كل الاطياف السياسية الاخرى..
يكفي للمرء ان يقارن كيف كان أعضاء الحزب المتأسلم ايام المعارضة وكيف اصبحوا اليوم..
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9 - jamal الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:01
كيف لمحامي في قيمتك ينزل إلى هذا المستوى. للاسف النقاش وشرح المواقف وصل إلى مستويات دنيئة. كيف لمحامي أن يقول كلام(كان صحيح او العكس) فقط لأن شخصا قال له هذا الكلام. أين الدليل.
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10 - اتركوا العدالة تأخد مجراها الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:04
بهاته التدوينات و التدوينات المضادة بين الباجدة و حوارييهم و مناصري حامي الدين من جهة أولى و بين رفاق الشهيد أيت الجيد بنعيسى المناضل القاعدي و أنصار النهج الديمقراطي القاعدي من جهة ثانية تكون معركة تكسير العظام قد ابتدأت و اندلعت بين التيارين.....لكن نتمنى أن لا يتأثر سير قضية اغتيال الشهيد أيت الجيد بنعيسى المناضل القاعدي بهاته الأمور و أن تأخد العدالة مجراها و مسارها لإنصاف الجميع وخصوصا عائلة الشهيد بنعيسى و عدم إفلات كل من هو متورط في هاته الجريمة أو تلف حوله شبهة التورط فيها..
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11 - من حقها الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:05
الحرية الشخصية مكفولة للجميع ولا حق لأحد بالتدخل في تصرفات الآخرين
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12 - samir الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:06
je vois pas qu'elle a les qualités pour porter bikini
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13 - Momo الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:06
و الله كلامه صحيح فلم يعد يخفى عن احد ان حزب الندالة و التعمية نصب علينا و سرقنا باسم الدين و الدين بريء منكم.
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14 - احساين الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:07
هذا كلام خطير على هذا المحامي ليس الخطر عليه من حزب العدالة والتنمية بل الخطر عليه انه قدف و مس شرف اسرة عريقة في الدين قبل ان يكون حزب العدالة والتنمية ،اظن بأن اهل الشيخ ماء العينين لن ولن ولن يسكوتوا عن امثال هذا الشخص الذي مس منهم و نعت امرأة منهم بالمتبرجة و معنى المتبرجة خطير ....اظن بأنكم ياهل الشيخ ماء العينين لم تتركوا هذا الخبيث و الحثالة الا اذا ادخلتموه في جوف الارض حتى يعود الى الصواب ....و اذا كان المثل المغربي يقول شلل فمك 3 مرات عاد اتكلم انا اقول له شلل فمك 10 مرات عاد تكلم عن نساء المغرب و بالخصوص لما اتكون سيدة تنتمي الى بيت الشرف و العلم
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