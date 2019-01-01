قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح"

هسبريس من الرباط

أثار انتشار صور ومقاطع فيديو للحظة إيقاف سائق سيارة خفيفة بمدينة مراكش، وهو يرتدي ملابس نسائية، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تفاعل عدد كبير من المعلقين على الصور التي بثت على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانقسم المتفاعلون مع الصور إلى فئتين، إحداهما تدعو إلى ضرورة تداولها على نطاق واسع، وتذييلها بعبارات الاستنكار، ورفض ما اعتبرتها سلوكات لا أخلاقية مرتبطة بتشبه الرجال بالنساء. وفئة أخرى تدفع في اتجاه رفض التطاول على الحرية الشخصية والتضييق على الأفراد في اختيار طرق عيشهم بصفة عامة، ونوعية لباسهم بشكل خاص.

وضمن الفئة الأولى، كتب أحد المعلقين على الموضوع بأن "القدر ساق للمعني بالأمر حادثة سير لكي يُفضح أمره بين الخلائق، وبالتالي لا بد أن نساهم جميعا في فضح تشبّهه بالنساء، وهو أمر منهي عنه شرعا ويستوجب اللعنة". وسار معلّق آخر على النحو ذاته، ملخّصا تعليقه في قوله: "لعنة الله على كل رجل تشبّه بالنساء".

وأشار متفاعل آخر إلى أن المعني بالأمر لم يحترم الدين ولا التقاليد ولا المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها، مضيفا أن ذلك يعطي صورة سيئة عن المغاربة عامة وسكان مدينة مراكش بشكل خاص، حتى وإن لم يكن الفاعل من أبناء المدينة. وأكد أن من يسيء إلى المجتمع لا ينبغي أن ينتظر من أفراد ذلك المجتمع الاحترام أو الستر.

في المقابل، أشار عدد من المعلقين إلى أن "بعض الناس يعشقون فضح الناس وتتبعهم والتنكيل بهم والتطاول على حياتهم الخاصة، ولتحقيق مرادهم يلجؤون إلى تصوير الأشخاص خارج إطار القانون ونشر الصور عبر الوسائط المعلوماتية، وهي الحالة التي عاشها مواطن لا ذنب له سوى أنه اختار لباسا معينا لأسبابه الخاصة".

وأكد معلّق أن "للمعني بالأمر كامل الحق في ارتداء ما يشاء ما دام الأمر يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يرتكب باختياره هذا أي جريمة تستوجب العقاب، خاصة إذا تعلق الأمر بتدخّل المارّة في هذا الموضوع من أجل إيقافه أو الاعتداء عليه". فيما خاطب متفاعل آخر باقي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "دعوا الخلق للخالق، واطلبوا السلامة لكم ولذريتكم، واتركوا الناس على حالهم".