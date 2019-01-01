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كُتّاب وآراء
قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح"
أثار انتشار صور ومقاطع فيديو للحظة إيقاف سائق سيارة خفيفة بمدينة مراكش، وهو يرتدي ملابس نسائية، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تفاعل عدد كبير من المعلقين على الصور التي بثت على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وانقسم المتفاعلون مع الصور إلى فئتين، إحداهما تدعو إلى ضرورة تداولها على نطاق واسع، وتذييلها بعبارات الاستنكار، ورفض ما اعتبرتها سلوكات لا أخلاقية مرتبطة بتشبه الرجال بالنساء. وفئة أخرى تدفع في اتجاه رفض التطاول على الحرية الشخصية والتضييق على الأفراد في اختيار طرق عيشهم بصفة عامة، ونوعية لباسهم بشكل خاص.
وضمن الفئة الأولى، كتب أحد المعلقين على الموضوع بأن "القدر ساق للمعني بالأمر حادثة سير لكي يُفضح أمره بين الخلائق، وبالتالي لا بد أن نساهم جميعا في فضح تشبّهه بالنساء، وهو أمر منهي عنه شرعا ويستوجب اللعنة". وسار معلّق آخر على النحو ذاته، ملخّصا تعليقه في قوله: "لعنة الله على كل رجل تشبّه بالنساء".
وأشار متفاعل آخر إلى أن المعني بالأمر لم يحترم الدين ولا التقاليد ولا المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها، مضيفا أن ذلك يعطي صورة سيئة عن المغاربة عامة وسكان مدينة مراكش بشكل خاص، حتى وإن لم يكن الفاعل من أبناء المدينة. وأكد أن من يسيء إلى المجتمع لا ينبغي أن ينتظر من أفراد ذلك المجتمع الاحترام أو الستر.
في المقابل، أشار عدد من المعلقين إلى أن "بعض الناس يعشقون فضح الناس وتتبعهم والتنكيل بهم والتطاول على حياتهم الخاصة، ولتحقيق مرادهم يلجؤون إلى تصوير الأشخاص خارج إطار القانون ونشر الصور عبر الوسائط المعلوماتية، وهي الحالة التي عاشها مواطن لا ذنب له سوى أنه اختار لباسا معينا لأسبابه الخاصة".
وأكد معلّق أن "للمعني بالأمر كامل الحق في ارتداء ما يشاء ما دام الأمر يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يرتكب باختياره هذا أي جريمة تستوجب العقاب، خاصة إذا تعلق الأمر بتدخّل المارّة في هذا الموضوع من أجل إيقافه أو الاعتداء عليه". فيما خاطب متفاعل آخر باقي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "دعوا الخلق للخالق، واطلبوا السلامة لكم ولذريتكم، واتركوا الناس على حالهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اما مايرتديه فكثير امثاله ولا احد يكلمه
وماذا فعل لكم هذا الشخص؟ ألم يكن في سيارته؟
ماذا هي جريمته؟ التشبه بالنساء؟ يا أمة ضحكت من جهلها الامم
أتفهم اليوم لماذا الله سلط بغضبه عليكم وجعلكم في الدرك الأسفل ورضي عن أوربا وكندا وأمريكا واليابان استراليا ورفعهم الى الأعلى
أمة ظالمة منافقة
والله يستر العيب
يستحيل إنسان عاقل واعي وفي كامل قواه العقلية و الشخصية غينزل الهاد المستوى المنحط واخا كيف ما بغات تكون ولا توصل الضروف الإجتماعية
لكن تيبقا في صلب الموضوع حكاية ومعندهاش تأتير لا على مستوى المدينة أو سكانها ...
اعتقد ان هذا الشخص كان له هدف ويجب على الأمن ان يصل إلى أهدافه التي كان يريد ان يحققها
لباس النساء معناه كان متجها إلى شيء ما أو الىً اختلاط ما السلطة القظاءية بحب ان تحقق إلى ان تصل الىً أهدافه والله المعين
كما كان على الأمن التذخل وتوقيف المصور وتقديمه للعدالة كما جرى لمصور الدركي بإقليم سطات وأدين بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم.
اش واقع
ولد حميدو عاد دبا جاب الخبار
اتركوا من فضلكم الامر للسلطة فهي من تقرر , اما مسالة تغيير المنكر فهناك مناكير اكبر بكثير ولا يغيرها احد
اما بخصوص هذه الحادثة فهناك قانون يسري علي الجميع.