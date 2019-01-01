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الرئيسية | عين على الفايسبوك | قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح"

قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح"

قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:30

أثار انتشار صور ومقاطع فيديو للحظة إيقاف سائق سيارة خفيفة بمدينة مراكش، وهو يرتدي ملابس نسائية، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تفاعل عدد كبير من المعلقين على الصور التي بثت على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانقسم المتفاعلون مع الصور إلى فئتين، إحداهما تدعو إلى ضرورة تداولها على نطاق واسع، وتذييلها بعبارات الاستنكار، ورفض ما اعتبرتها سلوكات لا أخلاقية مرتبطة بتشبه الرجال بالنساء. وفئة أخرى تدفع في اتجاه رفض التطاول على الحرية الشخصية والتضييق على الأفراد في اختيار طرق عيشهم بصفة عامة، ونوعية لباسهم بشكل خاص.

وضمن الفئة الأولى، كتب أحد المعلقين على الموضوع بأن "القدر ساق للمعني بالأمر حادثة سير لكي يُفضح أمره بين الخلائق، وبالتالي لا بد أن نساهم جميعا في فضح تشبّهه بالنساء، وهو أمر منهي عنه شرعا ويستوجب اللعنة". وسار معلّق آخر على النحو ذاته، ملخّصا تعليقه في قوله: "لعنة الله على كل رجل تشبّه بالنساء".

وأشار متفاعل آخر إلى أن المعني بالأمر لم يحترم الدين ولا التقاليد ولا المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها، مضيفا أن ذلك يعطي صورة سيئة عن المغاربة عامة وسكان مدينة مراكش بشكل خاص، حتى وإن لم يكن الفاعل من أبناء المدينة. وأكد أن من يسيء إلى المجتمع لا ينبغي أن ينتظر من أفراد ذلك المجتمع الاحترام أو الستر.

في المقابل، أشار عدد من المعلقين إلى أن "بعض الناس يعشقون فضح الناس وتتبعهم والتنكيل بهم والتطاول على حياتهم الخاصة، ولتحقيق مرادهم يلجؤون إلى تصوير الأشخاص خارج إطار القانون ونشر الصور عبر الوسائط المعلوماتية، وهي الحالة التي عاشها مواطن لا ذنب له سوى أنه اختار لباسا معينا لأسبابه الخاصة".

وأكد معلّق أن "للمعني بالأمر كامل الحق في ارتداء ما يشاء ما دام الأمر يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يرتكب باختياره هذا أي جريمة تستوجب العقاب، خاصة إذا تعلق الأمر بتدخّل المارّة في هذا الموضوع من أجل إيقافه أو الاعتداء عليه". فيما خاطب متفاعل آخر باقي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "دعوا الخلق للخالق، واطلبوا السلامة لكم ولذريتكم، واتركوا الناس على حالهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Oujdi الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:38
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت.
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2 - Rayyan الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:41
جميع المسلمين استنكروا هدا العمل الا من هم على شاكلتة والفاهم يفهم
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40
3 - imad الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:43
انتهت حريته الشخصية عندما حاول الهرب من حادثة سير ارتكبها
اما مايرتديه فكثير امثاله ولا احد يكلمه
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58
4 - Peace الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:44
في الاسلام, رغم ان التشبه بالنساء او النساء بالرجال مكروه او غير مرغوب فيه بصفة عامة, الا انه لا تو جد اي عقوبة ضد هذا السلوك, هناك نهي عن هذا السلوك فقط. اما تصوير الناس و التشهير بهم و عدم سترهم, فهذا حرام و فيه عقاب, لانه تدخل في الحياة الشخصية للفرد و لعنه و سبه و ربما ضربه. انتم قلبتم القيم راسا على عقب, تتسترون على جرائم فضيعة مثل الاغتصابات و تتشبثون بمعاقبة اشياء تافهة. لا حول و لا قوة الا بالله, هذا هو النفاق بعينه.
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39
5 - غيورة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:45
والله لمؤسف حقا في بلدنا أخيار وأطر وحملة شواهد وذوو اخلاق حسنة وتأتي شردمة وتقوم بتشويه البلد وتجلب الاهانات ناسفة كل القيم مع السجن والأعمال الشاقة
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11
6 - غريب الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:46
هنا الا يحب متابعة من قام بنشر صوره بدون اذنه اليس القانون يتابع كل من نشر صور شخص ما بدون موافقته ام يطبق القانون على من صور الدركي والشرطي فقط
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7 - براكا من الفضائح الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:46
انا لا اشجع المثليين ولكن دوك الناس اللي كانو كيلعنوه اش كانو كيديرة تما فساعة متاخرة من الليل كيديرو طواف .المخير فيهم دارب بيرات وتسالاو ليه الفولس وخرج برا عاصر وكاين لي كيجريسي .المهم بلا منطول براكا المغاربة من النفاق .اشنو دنب عائلتو اللي تشوهو معاه واش ماكانش عليهم يغطيو ليه وجهو .حنى الدين ديالنا كيحت على انك تستر خوك المسلم ممكن يتوب .للاسف ولا عندنا دين بوحدو اللي هوا دين دالشارع ماشي الدين الحقيقي.
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8 - مغربية الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:47
حرية شخصية او تصرف غير أخلاقي ليس من حق البشر ان يحاسبوا بعضهم البعض الله وحده .لسنا ملائكة و لندعو للجميع بالستر و الهداية و كفاكم تشويها لهذا الوطن الدي يتكالب عليه الكل دخلو سوق راسكم و خليو الناس في حالها ما عرفتوش باش تتوخر بكم
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9 - الدواعش أنواع الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:47
ألم نقل لكم أن كل مسلم فيه دعشوش صغير ؟
وماذا فعل لكم هذا الشخص؟ ألم يكن في سيارته؟
ماذا هي جريمته؟ التشبه بالنساء؟ يا أمة ضحكت من جهلها الامم
أتفهم اليوم لماذا الله سلط بغضبه عليكم وجعلكم في الدرك الأسفل ورضي عن أوربا وكندا وأمريكا واليابان استراليا ورفعهم الى الأعلى
أمة ظالمة منافقة
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10 - هشام الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:49
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
والله يستر العيب
يستحيل إنسان عاقل واعي وفي كامل قواه العقلية و الشخصية غينزل الهاد المستوى المنحط واخا كيف ما بغات تكون ولا توصل الضروف الإجتماعية
لكن تيبقا في صلب الموضوع حكاية ومعندهاش تأتير لا على مستوى المدينة أو سكانها ...
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11 - مصطفى عمي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:50
La nature n'a fait que des bêtes , mais nous devons les sots à l'état social . Balzac
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12 - ياسر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:50
والله العظيم سمعت على لسان احد النشطاء الفرنسيين في احدى القنوات الرسمية على ان مراكش عاصمة الشذوذ واللواط,فأثر ذلك في نفسي كثيرا وتألمت,لكن حين نرى مثل هذه الصور لايسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل,فأين نحن من شهداء الجولان وحرب الرمال ووووو.......
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13 - hamza الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:51
كفاكم من التشهير وفضح مايجب أن يستر وستر ما يجب أن يفضح نحن لانريد أن نرى مثل هذه المخلوقات بل نريد أن نراكم تفضحون ناهبي أموال المواطنين والسياسات التي تنهجها بعض الجهات من أجل تفقير وتجهيل الشعب المغربي وجعله راضخا لطموحاتها الاقتصادية وأفكارها
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14 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:52
يبدو ان عدوى هذه الرذيلة التي يهتز لها عرش الله سبحانه عز و جل بدات تنتقل من بعض المدن الجزائرية خصوصا وهران و العاصمة الى مدينة مراكش الحمراء حيث نادرا ما نسمع بمثل هذه الحالات في المدن المغربية لكن الذي يتابع الصحف الجزائرية و وسائل التواصل الاجتماعي دائما يقرا عناوين عن تكاثر المخنثين و عالمهم الشيطاني فهذا الشخص كما جاء في المقال غريب عن مدينة مراكش و اهلها لذالك يجب متابعته باقصى العقوبات حتى لا تصبح مدننا مثل بعض مدن الشقيقة الجزائر.
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15 - khallil netherland الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:53
هذا الشخص الغريب بأعماله يجب ان بتعرض للمساءلة عن نيته؟ ما الغرض الذي كان ينوي القيام به؟ ميوله وافكاره
اعتقد ان هذا الشخص كان له هدف ويجب على الأمن ان يصل إلى أهدافه التي كان يريد ان يحققها
لباس النساء معناه كان متجها إلى شيء ما أو الىً اختلاط ما السلطة القظاءية بحب ان تحقق إلى ان تصل الىً أهدافه والله المعين
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16 - عزيز الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:55
يحاول المقال ان يظهر ان هناك فريقان : مع و ضد...مع العلم ان الفريق الذي يرفض هذا الشذوذ هم السواد الأعظم من المغاربة...انا أتفق أنه لا يجوز التشهير بالناس كيفما كانت أخطائهم...ولكن هذا الشخص هو من شهر بنفسه...ولي دار راسو فالنخالة....لخبار فراسكم
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17 - مريريكشي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:56
أتفاعل مع التعليق الأخير الذي دعا لترك المخلوق للخالق وأطلبوا السلامة.
كما كان على الأمن التذخل وتوقيف المصور وتقديمه للعدالة كما جرى لمصور الدركي بإقليم سطات وأدين بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم.
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18 - سعيد الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:56
كل التعاليق التي ذكرت في المقال ومستحوات من الفيس ومواقع اخرى لم تذكر الشيء الاهم هو انه ارتكب جنحة وجريمة التربص ومحاولة الايقاع بالرجال بتغييير ملابسه وكذلك ملامحه الى حد ما
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19 - خالد.ف الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:56
كان على رجال الأمن أن يمنعوا تصويره و يستروه ثم يقتادوه إلى المخفر ! هذا ما يسمى بتعريض حياة مواطن للخطر !!
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20 - محمد الزموري الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:58
وما عجبي بالنساء إذا ترجلت لكن تأنيث الرجال عجيب
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21 - ولد حميدو الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:00
هاي هاي هاي
اش واقع
ولد حميدو عاد دبا جاب الخبار
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22 - مهاجر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:03
سؤال لعامة الناس ماذا تفضلون مشرمل هاز سيف و يوقف عليك يسلبك كل ما تملك بالقوة أو مثلمي ابتلي بمرض نفسي الله ينجي كل واحد منو تقدملو النصيحة عوض الفضيحة
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23 - Mohamed الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:03
لا يجب الاعتداء ابدا على اي مواطن سواء كان شاذا او خنثى او اي كان

اتركوا من فضلكم الامر للسلطة فهي من تقرر , اما مسالة تغيير المنكر فهناك مناكير اكبر بكثير ولا يغيرها احد
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24 - miloudi الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:03
اصبحت مثل هذه التصرفات اللااخلاقية وسمة عار على المغاربة السنا في بلد اسلامي كيف يقول البعض ويتكلم عن الحرية الشخصية هل انتم مسلمين لاحول ولا قوة الا بالله.
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25 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:03
طلبوا السلامة لكم و لوليداتكم ، راه اللي ما خرج من الدنيا ، ما خرج من عقايبها ، و دعوا الخلق للخالق و لا تحشروا أنوفكم و حواسكم في أشياء لا تخصكم ، و الستر حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام
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26 - selina الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:05
ان الله يمهل ولا يهمل فضحه الله علی افعاله الا اخلاقيۃ في هذه الدنيا قبل الاخرۃ اللهم الطف بنا يا لطيف
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27 - ابوسهيل الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:09
اللهم استرنا نحن دواة اسلامية تحكمها شلة من العالمانيين يحاولون تحريف مسارها. مهما حاولوا لن يستطيعوا فهذه الامة مسلمة..
اما بخصوص هذه الحادثة فهناك قانون يسري علي الجميع.
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