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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين

"البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين

"البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:00

بعد مرور بضعة أيام على نشر المحامي الحبيب حاجي تدوينة "فيسبوكية" حول ما بات يُعرف بـ"بيكيني آمنة ماء العينين"، لجأت المعنية بالأمر بدورها إلى صفحتها في الموقع ذاته، من أجل الحديث عن أسباب مهاجمتها في تدوينة بعنوان "السياسة بالمؤنث في بلدي"، دون أن تردّ بشكل مباشر عمّا أثاره الحبيب حاجي.

ومن ضمن ما قالت آمنة ماء العينين أنه "ليس سهلا أبدا أن تكوني امرأة وأن تمارسي السياسة كما يجب أن تمارس في بلدي"، مضيفة أن "الاستقلالية وبعض القوة في الخطاب والموقف والانخراط والالتزام النضالي تعني في فهم البعض تمردا على النسق المغلق، وتعني الغرور و"تخراج العينين" مما يستدعي التأديب والعقاب، والمدخل الأفضل والأكثر نجاعة هو الخوض في الأعراض واستهداف الحياة الخاصة والابتزاز بالعائلة والمجتمع والشائعات والقيل والقال".

وجاء في تدوينة ماء العينين أن "التبرير الجاهز هو الحق في استخدام كل الوسائل لأننا في مواجهة "شخصية عامة"، لكن التقييم لا ينصب على الأداء أو الكفاءة أو الاستحقاق أو الحضور أو المواقف أو التقديرات، هذه الحلبة تترك للمعنيين حقيقة بأداء المؤسسات والمنتخبين والسياسيين"، موضّحة أن "الحلبة الأسهل لا تعرف غير الخوض في أسئلة تثير شهية النهش في لحوم الناس كهواية لدى من لا قدرة له على الارتقاء لمستوى الانتقاد والمحاججة".

أما ردّ الحبيب حاجي فقد جاء سريعا، حيث نشر تدوينة استهلّها بالقول "انتظرت، كما انتظر الكثيرون مثلي، ردة فعل السياسية الملتحفة بعباءة الدين آمنة ماء العينين، على اتهامها بالاتجار في الدين بـ"التبرج" بأموال دافعي الضرائب في البعثات والمهمات خارج أرض الوطن، هناك والتأسلم هنا، وعلى "نشاطها" بمفهومه العامي وليس الاصطلاحي بنفقات التنقل والسفر المصروفة من أموال وميزانية المواطنين المغاربة".

وأضاف حاجي أن "الرد لم يُفند ولم يدحض التهم المنسوبة للبرلمانية المسرفة دائما في القول بدعوى استقلالية الرأي، بل على العكس من ذلك عززت التهم التي تطوق ذمتها المالية والأخلاقية بسكوتها عن جوهر الموضوع"، قبل أن يوجّه إليها الخطاب بالقول: "خيبي أملي واذهبي إلى المحكمة لمقاضاتي، وخيبي أملي وكذبي خبر تبرجك بأموال دافعي الضرائب خارج أرض المغرب، أي الاتجار في الدين والتحايل على المغاربة، وخيبي أملي وقولي لنا منجزاتك السياسية في المغرب المعاصر".

وختم الحبيب حاجي تفاعله مع تدوينة آمنة ماء العينين بتساؤلات مبطّنة، من ضمنها: "لماذا نشرتِ صورك مع من تعتبرينهم "العائلة الثانية" دون الصور الأخرى؟ (والفاهم يفهم)، هل في تلك الصور ما يفضح مزيدا من توابل الاتجار في الدين؟ أم أن فيها ما يؤكد اتهاماتي السابقة والمتكررة؟" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Marocain libre الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:15
La guère commence a donner ses dégâts on ne sait pas qui sera le gagnant surtout les deux adversaires maintiennent les mêmes armes
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5
2 - kamal l الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:17
من حق أي حد ان يلبس ما يريد و في الأماكن المخصصة لذالك. فهي شخص قبل ان تكون قيادية. شكرا
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-64
3 - البيضاوي الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:18
اذا كانت حرية شخصية لماذا كنتم تقيمون الدنيا عندما يتورط غيركم ..

فضيحة جديدة اخرى من الفضاءح الكثيرة التي تورط فيها العديد من مسؤولي الحزب الاسلاموي الدي يتاجر بالمقدس الديني..
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41
4 - مواطن الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:20
تجار الدين استغنو على ظهر الشعب الغلبان .باعو له وهم الدين و الشعبوية و استغلو سداجته وواصبحو منةاصحاب الملايير و من اصحاب قضاء العطاة في جزر المالديف و السيشل ووالسباحة في المياه الزقاء و جلوس تحت اشعة الشمس بالبيكيني و كأوس الشمبانيا .
اعرف ان الشعب الشعبوي الامي الجاهل سيدافع عن تجار الدين .
انهم يأكلون الغلة على ظهر الشعب .
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41
5 - ht.brahim الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:21
المستوى طاح و انخفض ، سقوط حر ، هبوط اضطراري.
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6
6 - تصرف أرعن أخرق الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:21
لهذا الحد وصلنا..ذكر، حتى لا اقول رجل، بشارب طويل يهاجم امرأة متزوجة و يذكرها باللباس الداخلي..بدعوى حرية التعبير و شخصية عمومية وجب انتقادها..يا هذا، أليس هناك ملفات أخرى تناقش بها هذه المرأة سوى اللباس الداخلي؟؟! ناقش سياستها وسياسة حزبها و منجزاتها بل وحتى ادعاءاتها الكاذبة ان وجدت، ودعك من الأمور الشخصية، والضرب من تخت الحزام، والاخبار السوقية، ان كنت فعلا رجلا ويا حسرة محاميا المفروض فيه الاخلاق والشهامة والدفاع عن الحق...
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-1
7 - المتتبع الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:21
الاستاذ حاجي والوزيرة ماء العينين نقاشكما لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة لك ايها الاستاذ الخوض في خصوصيات الاخرين مرفوض اما الوزيرة فكان عليها ان لا ترد عليك لان تدوينتك لا تستحق الرد تماما حاسبها كمسؤولة وزيرة اما ان تتبرج فليس من حقك ولا حق اي شخص اخر الخوض فيما تلبسه
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4
8 - فهم الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:22
نريد الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة
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11
9 - محمد علي الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:23
لا نحتاج لا منك و لا منها ان تعروا أفعال بعضكم البعض فكل من يتصدرللمسؤلية فسريرته غير بريئة البتة لانها تعطى ولا تطلب فلو كانوا كما يدعون لما طلبوها ابدا ولرفضوها لو عرضت عليهم اذا نحن لسنا نائمين على أذاننا
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-3
10 - skizo الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:24
حزب العدالة والتنمية المسكين صعد إلى السماء بدون مظلة هبوط ولما إكتشف دالك وجد أنه لا يملك لا ربان طائرة قوي ولا مضيفات ولا وقود و أمله الوحيد إما أن يرتمي بين مخالب التنين الأعظم وهذا ما فعله جل أعظاء الحزب ،وإما أن تستخرج الملفات المتقادمة وهذا ما جرى لمفسد الدين ،وإما غناء رقصني يا جدع على وحدة ونص وهذا ما سيفعله الباقون .ضربة معلم.
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7
11 - محمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:25
منذ اعتلاء حزب العضالة صهوة السلطة و تتوالى فضيحة تلو الأخرى ... فحسابيا يبدو أن هذا الحزب قد حقق رقما قياسيا رغم ادعاء بياض اليد و البعد عن الفساد ... لله في خلقه شؤون !!!
فلتسبح حتى عارية ...هذا يعنيها ... و لكن يبدو أن ما تجنيه من أموال فيه تناقض كبير مع المرجعية الإسلامية التي يدعيها الحزب و يركب عليها ...
شعب فقير و مسؤولون حزبيون يتقاضون الملايين زيادة على الامتيازات الناعمة و الصامتة ...
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9
12 - Drouass الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:25
ليس سهل ممارسة السياسة بصيغة المؤنث في بلدنا لكن سهل نهب أموال دافعي الضرائب بتعدد التعويضات يا أخت يا مناضلة داخل جوقة الانتهازيين الذين استطاعوا المناصب والكراسي. لا تضحكوا على المغاربة وتدرفوا دموع التماسيح. إنها نهاية خرافة حزب يستغل الدين لقضاء رغبات دنوية مادية بعيدا عن جوهر وحقيقة الاسلام السمح البسيط كما عرفناه منذ 14 عشر قرنا.
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9
13 - hassia الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:27
ليست لها حياة شخصية ما دامت تمتل الشعب,ما عليها إلا أن تعتزل السياسة وتشرق ولا تغرب وكفا من استحمار المغاربة
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7
14 - متتبع الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:27
حاجي الذي يسمي نفسه يساريا. تبا لليسار الذي تعرفه يا فتان. وما الفائدة في نبش اعراض التاس. لقد اصبحت السياسة عندك عراك اطفال. ماقدمت عليه يستحق محاكمة لأن صراعك شخصي ومذل. لاأدافع هنا عن ماء العنين لأنها قادرة على الدفاع عن نفسها... ولكن عيب كبير على يساري ينافس سياسيا تحت الحزام وما رأيت في حياتي انذل من هذا التصرف.
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5
15 - هشام الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:28
وماذا سننتظر من مثل هؤلاء من يسمون أنفسهم مثقفين ودارسين..أجزم أن الجلوس في مقهى شعبية بين عامة الشعب سيكون النقاش أرقى...البلاد مشات ا عمي..
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3
16 - mohamed3 الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:28
الشعب يريد الحقيقة، الشعب يريد ان يستيقظ من غفلته و من سحر الخطابات الرنانة، الشعب يريد من ينير طريقه و يساعده في ازالة الغشاوة التي وضعت على عينيه. الشعب يريد من ماءالعينين ان تكذب ما قيل عنها او تعزز الاتهامات بالسكوت.
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4
17 - مغربية الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:30
فضائح البجيدي بالاطنان و لها معنى واحد "الاتجار بالدين لنهب اموال الشعب تحت قناع العفة و الطهارة
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3
18 - جلال الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:31
البيجدي رغم أنه الحزب الفاشل نكت راجع كل وعده قطعها الشعب لكن رغم ذلك سوف يفوز يكتسح الانتخابات قادمة لن يحصل أي التغيير بسبب انه لا يوجد أي البديل السياسي مقنع عن البيجدي اذا كان فاشل الأحزاب الأخرى أكثر فشلا ردءة منه بالعكس البيجدي أقل الأحزاب فساد مقارنة بي الأحزاب المعارضة ما هو البديل السياسي البيجدي التجمع الوطني الأشرار حزب المافيا التجار المخدرات البام الحزب الحركة لا شعبية رئيسها أقدم رئيس الحزب في العالم ديناصور السياسي الحزب لشكر يريد مساواة في الإرث حتى الحزب نبيلة منيب حزب الهامشي حزب فيسبوكي اقول فقط طز في السياسة في المغرب تضحكوا على ذقون الشعب تقريبا 20 السنة اتابع السياسة في المغرب اتابع كراكيز السياسية فقط تحرك جميعا من الخفاء يغيب المهرج ويأتي المهرج آخر المخرج وراء الستار هو لا يتغير
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2
19 - المراكشي الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:32
هناك فرق بين المعارضة البناءة والتطفل على حرية وحقوق الغير هناك من يحترم نفسه وهناك منينتظر تنبيهه ......
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0
20 - بوجادي الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:33
تجار المقدس الديني معروفون بنفاقهم السياسي والنقابي والاجتماعي والضحك على الدقون، تفرخ عنهم عدة "كوبلات" من الدعوي إلى السياسي وحتى النقابي ... اللي بغى "رونديفو" مع صاحبتو يخرج خارج البلاد و اللي بغى يتعرى خارج البلاد و اللي دار "رونديفو" داخل البلاد مثلا على شاطئ البحر كيحصل...
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0
21 - محمد الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:34
محامي ورجل شجاع الله يحب المؤمن القوي ولا يحب المنافقين الملتحين الخونة والملتحفات الخائنات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم و في من أتى بكم ..
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0
22 - ali الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:35
لاحول ولا قوة الا بالله. خسة مابعدها خسة. استفزاز للخصم لاجباره للدخول إلى معتركه النتن و البشع. إنها على ما يظهر حرب بالوكالة.
صحيح من رغب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا.
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0
23 - سعيد الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:41
بالأمس ...علقتم على المثلي الذي لبس لباس النساء في مراكش ودافعتم على حريته في لبس مايشاء.....واليوم تهاجمون امرأة فقط لانها تنتمي للبجدي. ..وأضيف على هذا المحامي الذي اعرفه شخصيا واعرف حتى تاريخه ...رجل مرتشي فاسد انتهازي. .سأعد سلبايته ولن انتهي.....بصراحة انتم لا منطق عندكم مجرد ناس حاقدين فاشلين متسكعين حياتكم باطلة..بنفاقكم .
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24 - السلاوي الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:41
اليوم اظهرت ماء العينين برلمانية البيجيدي في تدوينة لها بانها غيرت معطفها الديني واصبحت من اكبر المدافعات على حرية المراة وانتقاذها الشديد لمجتمعنا الذكوري المتشدد . فقط اشير ان تطرف البيجيدي منذ ان اصبح حزبا واعطاءه دروس للجميع من داخل البرلمان ولمرتين تدخل نائبان برلمانيان وتهجموا على صحافيتان وانتقذوهما وطالبوا منهما بمغادرة قبة البرلمان لان لباسهن غير محتشم . اضف ان جل الخطابات والمهرجانات الحزبية الا وتجدهم يحاربون المهرجانات والرقص وقناة دوزيم ومديرة بها السيدة سميرة سيطايل على نهجها اسلوب حداثي داخل القناة ووقفوا ضد حرية المراة وحرية المعتقد وكتائبهم الالكترونية لا شغل لها طوال الاربع والعشرين سوى تتبع خطوات لبنى ابيدار او باطمة او الباحثة المرنيسي او ما يقع من رقص خلال المهرجانات التي تبرمج بمدن المغرب حتى انه اصبح لهم خلال تجمعاتهم الحزبية شعار مالوف ويردد بمناسة وبدون مناسبة هو الشعب ضد موازين . اليوم الذي يتخلى فيه البيجيديون عن استعمال الدين وتتبع عورات النساء وحركاتهن وسكونهن وايضا الابتعاد نهائيا عن المسائل الدينية لان البلاد لها ملك يتكلف بهذه المهمة
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25 - واحد الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:43
السيدة فكرشها العجينة .. وعارفاه عندو تصاورها ... وما كانت جرات عند السي الرميد وجرجراتو فالمحكمة

والمحامي قاري صواريه .. وكون ما عندوش الدليل كاع ما كان يحل فمو

اما داك قاموس المورتاديلا .. ديال النهش فاللحوم والأعراض غير بلا ما تحركوه .. حيت السيد هنا كيهضر على عدم التناسق بين الخطاب والفعل .. بمعنى النفاق ... ماشي فالحرية الشخصية
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26 - Nordin الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:45
لها الحرية أن تلبس ما تريد، هاد بنادم يصطاد في الماء العكر. لم يسبق لي أن سمعت ماء العينين تقدم المواعض لأحد. هي فقط تعطي القاسح في السياسة. من العار أن واحد مسمي راسو حقوقي و محامي يوصل لهاد المستوى الهزيل
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