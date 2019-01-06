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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد

مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد

مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد
هسبريس من الرباط
الأحد 06 يناير 2019 - 21:15

سرعان ما فقد بعض المغاربة الثقة في كرم السماء ورحمة الله تعالى، حيث سوغوا غياب الأمطار طيلة الأسابيع الأخيرة، خاصة في شهر دجنبر الماضي، بما سموه كثرة الذنوب وترويج صور الفضائح ومشاهد القتل التي استشرت في المجتمع المغربي في هذه الفترة.

وذهب معلقون فيسبوكيون إلى أن الله يعاقب المغاربة بمنع الغيث عنهم، وإمساك السماء عن نزول المطر مدرارا، خصوصا بعد حوادث القتل المتوالية والفضائح المدوية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وسجل معلقون بأن جريمة بشعة مثل قتل سائحتين من طرف أربعة إرهابيين، وجريمة مثل نحر سيدة مطلقة في نواحي إفران، ومشهد مثلي مراكش بزيه النسائي الصادم، وفق تعبيرهم، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى غضب إلهي بمنع المطر عن البلاد والعباد.

وفي الوقت الذي دعا فيه فيسبوكيون إلى ما سموه "التوبة" من المعاصي ونشر الفضائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة إقامة صلاة الاستسقاء، انبرى آخرون إلى تفنيد هذه التحليلات باعتبار أن الأمطار هطلت في نونبر وقبله، وكانت نفس المظاهر الاجتماعية السلبية، وبالتالي لا علاقة لعدم نزول الأمطار بالذنوب والفواحش، وفق قولهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ayoin الأحد 06 يناير 2019 - 21:20
بعض الاحيان نقول انه نستحق الجفاف و الازمات لما يحدث حاليا كما اننا نعتبر نفسنا تقاة و الحقيقة ان رحمة الله تشمل كل شيء و هو مدبر الامر .. نقولو الله يستر و صافي ربما الكل مذنب او ربما مشيئة الله
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32
2 - hachimi الأحد 06 يناير 2019 - 21:21
اللهم سقي عبادك وبهيمتك وحي بلدك الميت ربي كبير نتمناو من الله الخير
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66
3 - م ن الأحد 06 يناير 2019 - 21:22
كيف للناس يعصون الله ويطلبون رحمته كثرت الفواحش والفساد وسريقة وسكر وزيد وزيد اللهم لطفك يا الله
ربنا ولاتهلكنا بما فعل السفهاؤ فينا
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31
4 - ريفي أصيل الأحد 06 يناير 2019 - 21:25
وكذلك تسلط المسؤولون هو عقاب أيضا من الله بسبب الفواحش والمنكرات اللتي أصبح إنتقادها تخلف وتطرف ووو.... قال الله تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) .
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23
5 - ahmed الأحد 06 يناير 2019 - 21:26
ولا تقنطو من رحمت الله ان الفلاحة غير مضرورة المرعة هي التي قلات
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14
6 - رشيدفرانكفورت الأحد 06 يناير 2019 - 21:26
صحيح بعد خروج جمعية حقوق المثليين الى الشارع وقف كل شيء من السماء علينا مراجعة أنفسنا ونفروا الى الله لعله يرحمنا
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18
7 - البر.والبحر الأحد 06 يناير 2019 - 21:26
يقول تعالى (.لقد الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) إدن الفواحش موجودة من بداية الخلق وسيظل إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. ومع دالك فالسماء تمطر.
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5
8 - oujdi الأحد 06 يناير 2019 - 21:27
كفا أيها المغاربة الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى و لا تجعلنا من القانطين
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18
9 - ali الأحد 06 يناير 2019 - 21:27
المغاربة متخلفين.ولازالو في الخرافاة والمعتقداة الفارغة.
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-17
10 - دكالي حر الأحد 06 يناير 2019 - 21:28
مانزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلى بتوبة
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20
11 - jalal الأحد 06 يناير 2019 - 21:28
كل هذه الفواحش والاجرام موجود في معظم الكره الارضيه الا انه هناك سبب لم يذكر في الموضوع وهوالربا والذي قال عنه النبي صلی الله عليه وسلم انه السبب في منع قطر السماء وعندما نری حال معظم المغاربه وهم يتعاملون به عن او جهل في شراء العقارات او السيارات لن نستغرب كيف منعنا قطر السماء واذا اغثنا فسيكون ذلك بوجود البهاءم والنبات فلولهم ما اغاثنا الله نسءل الله السلامه
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8
12 - معلق الأحد 06 يناير 2019 - 21:29
ادعوا الله ألا يأتي الغيث حتى تختفي هذه الحكومة فهي السبب الرئيسي في كل هذه الفواحش و الجرائم
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-11
13 - عمر الأحد 06 يناير 2019 - 21:29
إنشاءالله مطر،الخير في هدى الشهر، دعاء، يارب العالمين أستجب لدعاء انت المجيب، وأقول كل عام وانتم بخير
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15
14 - عبد المغيت الأحد 06 يناير 2019 - 21:30
ربنا لا تؤاخدنا ان نسينا او اخطأنا
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15
15 - صريح الأحد 06 يناير 2019 - 21:30
لا داعي لهدا المطر لأننا لا نرى من خيراته أي شيء كل شيء يصدر الى الخارج ويبقى لنا الفتات مع ارتفاع دائم في الاسعار
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-16
16 - الذنوب الأحد 06 يناير 2019 - 21:31
،"وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته" صدق الله العظيم.... إن الله رحيم بعباده.. اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا....
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14
17 - فاهم الأحد 06 يناير 2019 - 21:32
لا علاقة لرحمة السماء بالعباد ...
كل ما في الامر هو غضب على العصابة ......
فقط..........اكل المال الحرام .الربا..الضلم....غياب العدل ....مظلومين في السجون ....التعريض والتهليل للمفسدين....توزيع التروات مشبوه.....الريع....الخ
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-2
18 - غيور"ت" الأحد 06 يناير 2019 - 21:33
السلام عليكم.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف سيرزقنا الله المطر وهناك أشخاص يقومون بأبشع الرذائل التي بغضها الله وعاقب عليها بأقصى العقوبات اللواط القتل الزنى الإغتصاب واللائحة طويلة. والأبشع من ذلك تجد قوما يدافعون عن هذه الآثام ويحرفون كلام الله ليجيزوا للناس ما حرم الله. يجب علينا حل هذه المنظمات العلمانية التي تروج لعصيان الخالق والتفرقة بين المواطنين وإشعال الفتن ببنهم يريدون من هذا الشعب شعب فاشل منحل أخلاقيا ( ميوعة انحلال أخلاقي لواط سحاق زنى اغتصاب...) لينفذوا خططهم ضد هذا الوطن الأمين.لكن المغاربة واعون ومتماسكون ولن يأتي صعلوك لتفرقتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
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6
19 - خديجة الأحد 06 يناير 2019 - 21:33
غي إلى بغا الله يرحمنا وصافي.رجعات بلادنا غاديا من سئ لأسوأ ميدوزش نهار متسمعش فيه أخبار والله ما ارتاحينا في هاد 2018 من مصبيبة لفضيحة لجريمة لكارثة ياربي السلامة.وزادو كملوها شئ وحدين عندهم قنوات في اليوتيوب نشرونا في العالم بواحد الأسلوب ولغة عربية كتاكل الدق لا ثقافة لا أسلوب همهم الوحيد يترزقوا من فضايح الناس.كنتمنا 2019 سنة تغير للأفضل .
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7
20 - Mouatene الأحد 06 يناير 2019 - 21:34
c'est la raison pour la quelle nous sommes les derniers au classement des UN à cause de ces croyances
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-2
21 - العياشي الأحد 06 يناير 2019 - 21:34
إن المجتمعات أنقلبت عليهم الموازين أبائنا وأجدادنا كانت فيهم الحشمة والوقار كانوا يعبدون الله بإخلاص
اليوم دخل الويفي والهاتف الدكي دمر
دكاء بعض المجتمعات وأخد منهم الحياء والحشمة والوقار وأخد معه الأخلاص لله الواحد
الأحد المعبود كثير أصبحوا عباد الدرهم
اللهم أرحم العباد يارب
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7
22 - karim الأحد 06 يناير 2019 - 21:35
الاروبيون غارقين في الالحاد و الفواحش و الخمر و المطر نازل عندهم كل يوم و المغاربة كا يقيلو يصليو و الجفاف عمر الارض
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1
23 - عبد الله الأحد 06 يناير 2019 - 21:36
المطر يسقط بكثرة في اوروبا والهند والصين لانهم يطيعون الله ويعبدونه …….. امة ضحكت من جهلها الامم
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-1
24 - oussama الأحد 06 يناير 2019 - 21:38
انحباس الغيث من السماء من أسبابه قلة الإستغفار، قال الله عز وجل:(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) كذلك منع الزكاة، قال الرسول علبه الصلاة والسلام:(و ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر). اللهم غيثا نافعا غير ضار.
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0
25 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 06 يناير 2019 - 21:38
لن نرتقي لمجتمع متحضر عقلاني ما لم نقطع مع الخرافات و الغيبيات.
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1
26 - سعيد الباز الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
ما علاقة الفواحش بنزول الأمطار ؟ أروبا و امريكا كلها مطر وثلوج وغابات مناخ جد صحي وجميل ..اما البلدان العربية الإسلامية صحراء قاحلة كلها جفاف ... لنرتقي كفانا تخلفا .
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1
27 - شعب المداويخ الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
« ضرورة إقامة صلاة الاستسقاء !»

ماذا تنتظرون لإقامتها ؟

حتى تُعطى لكم الإشارة من طرف السلطات بعد استشارة الأرصاد الجوية عن موعد الأمطار !
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-2
28 - مؤمنة بقضاء الله وقدره الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
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3
29 - Abdelhak الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
الله يلطف بنا في كل بلد وفي كل العصور يوجد الصالح والطالح. ننتظر رحمة الله سبحانه و تعالى
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3
30 - ابو طارق الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
الذين قالوا بان كثرة الذنوب لا تذهب المطر فهم خاطؤون الله خسف الارض تحث قوم نبي الله لوط عليه ازكى السلام.ويرسل الاعاصير حاليا على المشركين فكيف لا يقل المطر ونحن نرى ما نرى من معاص .ربنا لا تآخذنا بما يفعله السفاء منا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ونعم النصير .لنرجع الى الله ونكف من نشر الفحائش على مواقع التواصل ونستغلها لتوعية الانسان على حب الله والوطن وطاعة ولي الامر.
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2
31 - Observateur الأحد 06 يناير 2019 - 21:39
و بطبيعة الحال، الدول التي تنعم بطقس ممطر طول السنة هي التي تطبق الشريعة الإسلامية، مثل كندا و اليابان و أوروبا الشمالية. أنكم تقومون بالإساءة إلى الدين بمثل هذا التفكير.
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