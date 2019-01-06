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كُتّاب وآراء
مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد
سرعان ما فقد بعض المغاربة الثقة في كرم السماء ورحمة الله تعالى، حيث سوغوا غياب الأمطار طيلة الأسابيع الأخيرة، خاصة في شهر دجنبر الماضي، بما سموه كثرة الذنوب وترويج صور الفضائح ومشاهد القتل التي استشرت في المجتمع المغربي في هذه الفترة.
وذهب معلقون فيسبوكيون إلى أن الله يعاقب المغاربة بمنع الغيث عنهم، وإمساك السماء عن نزول المطر مدرارا، خصوصا بعد حوادث القتل المتوالية والفضائح المدوية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وسجل معلقون بأن جريمة بشعة مثل قتل سائحتين من طرف أربعة إرهابيين، وجريمة مثل نحر سيدة مطلقة في نواحي إفران، ومشهد مثلي مراكش بزيه النسائي الصادم، وفق تعبيرهم، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى غضب إلهي بمنع المطر عن البلاد والعباد.
وفي الوقت الذي دعا فيه فيسبوكيون إلى ما سموه "التوبة" من المعاصي ونشر الفضائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة إقامة صلاة الاستسقاء، انبرى آخرون إلى تفنيد هذه التحليلات باعتبار أن الأمطار هطلت في نونبر وقبله، وكانت نفس المظاهر الاجتماعية السلبية، وبالتالي لا علاقة لعدم نزول الأمطار بالذنوب والفواحش، وفق قولهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
ربنا ولاتهلكنا بما فعل السفهاؤ فينا
كل ما في الامر هو غضب على العصابة ......
فقط..........اكل المال الحرام .الربا..الضلم....غياب العدل ....مظلومين في السجون ....التعريض والتهليل للمفسدين....توزيع التروات مشبوه.....الريع....الخ
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف سيرزقنا الله المطر وهناك أشخاص يقومون بأبشع الرذائل التي بغضها الله وعاقب عليها بأقصى العقوبات اللواط القتل الزنى الإغتصاب واللائحة طويلة. والأبشع من ذلك تجد قوما يدافعون عن هذه الآثام ويحرفون كلام الله ليجيزوا للناس ما حرم الله. يجب علينا حل هذه المنظمات العلمانية التي تروج لعصيان الخالق والتفرقة بين المواطنين وإشعال الفتن ببنهم يريدون من هذا الشعب شعب فاشل منحل أخلاقيا ( ميوعة انحلال أخلاقي لواط سحاق زنى اغتصاب...) لينفذوا خططهم ضد هذا الوطن الأمين.لكن المغاربة واعون ومتماسكون ولن يأتي صعلوك لتفرقتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
اليوم دخل الويفي والهاتف الدكي دمر
دكاء بعض المجتمعات وأخد منهم الحياء والحشمة والوقار وأخد معه الأخلاص لله الواحد
الأحد المعبود كثير أصبحوا عباد الدرهم
اللهم أرحم العباد يارب
ماذا تنتظرون لإقامتها ؟
حتى تُعطى لكم الإشارة من طرف السلطات بعد استشارة الأرصاد الجوية عن موعد الأمطار !
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.