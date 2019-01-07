قلبُ أستاذ لطاولة على تلميذة يثير جدلا فيسبوكيا

هسبريس- عبد السلام الشامخ

في مشهدٍ صادمٍ لمْ يكن مألوفاً من قبل داخل مدارس المملكة، أستاذٌ هائجٌ يدخلُ في عراكٍ مع تلميذاته ويستعرضُ عضلاته بقلْبِ الطَّاولة على إحداهن، أعقبها بمُشادات كلامية معها، وسط حالة صراخ داخل القسمِ؛ وأستاذة بلباسها المهني تتعرّضُ لاعتداء "شنيع" من طرفِ أحد تلامذتها بالقُرب من المؤسسة التربوية التي تشتغلُ فيها.

مشْهدانِ صادمان، "مُوجعان"، وجداَ مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب؛ إذ عبّر عددٌ من النشطاء عن رفضهم لما باتَت تشهدهُ المدرسة العمومية من تجاوزات "خطيرة"، فالذين "يُفترضُ فيهم أن يكونوا قدوة يعتدون ويمارسون عملاً همجياً داخل الحجرات، وتلامذة تحوَّلُوا إلى قطاع طرق يعتدون على الأساتذة ويخدشونَ كرامتهم"، بتعبير أحدهم.

وعلَّق أحد المتتبعين حول واقعة "قلب" أستاذ الطاولة على تلميذته بالقول: "كان بإمكانه طردها-هذا لو ارتكبت أمرا مخالفا للقانون-ومحاسبتها بما يليق بنفسه، ولكنه أراد التصرف بطريقة تعبر عن فرد عضلاته أمام فتاة لا تملك شيئا لتدافع به عن نفسها أمام ثورته عليها".

وفي سياقٍ متصل، كشفت المديرية الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية بإقليم قلعة السراغنة قصة الفيديو، الذي "يتضمّنُ تصرفاً غير مسؤول من قبل أحد الأطر التربوية في حق تلميذين داخلَ فصلٍ دراسي، ويتعلق الأمر بحادث حصلَ يوم الأربعاء 2 يناير 2019 بثانوية تأهيلية تابعة لها، حيث تطور نقاش بين أستاذ وتلميذة إلى تصرف غير تربوي من قبل الأستاذ في حق تلميذتين".

وأوردَ المصدر ذاته أن الطرفين اهتديا إلى الصلح بينهما، بحضور وليي أمر التلميذتين، في حين عمل مدير الأكاديمية الجهوية على تشكيل لجنة جهوية ستحل مطلع الأسبوع المقبل بالمؤسسة التعلمية قصد إجراء بحث معمق في الموضوع، يترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربوية اللازمة.

وقال عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي مغربي، إنَّ "المؤسسات التربوية ببلادنا أصبحتْ مرتعاً للفوضى والتسيب والعنف بشتى أنواعه"، وعلق على واقعة الأستاذ الذي قام برد فعل غير طبيعي بالقول: "ما قام به نتيجة تعرضه للإهانة والمس بكرامته من لدن التلميذة، خاصة وأن التلاميذ في مثل تلك الحالات، بعد إثارة أعصاب الأستاذ، يتبادلو

وأضاف رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان أنَّ "الأستاذ يجبُ أن يتحلى برباطة الجأش وبالتحكم في أعصابه، لكن علينا الاعتراف بأنه أصبح حلقة ضعيفة من الناحية المعنوية في العملية التربوية".

وأوضح أن "غياب حماية ومواكبة الوضعية النفسية للأطر التربوية، وغياب عوامل التحفيز، في ظل صعود أجيال لم تعد تولي للأستاذ أي وزن أو اعتبار، وصعود نزعة التحدي والعناد والعصيان في وجه الأستاذ الذي بات محصورا بين مطرقة السلوكيات المهينة للتلاميذ وسندان الضغوط الإدارية والقانونية، بالإضافة إلى قلة الإلمام بالمناهج التربوية الواجب اتباعها، كل ذلك جعل الأستاذ في وضع لا يحسد عليه، خاصة وأن بعض الأشخاص لديهم طباع غير مناسبة للعمل التربوي يرمي بهم القدر إلى مهنة تزيد من معاناتهم".