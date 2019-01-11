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الرئيسية | عين على الفايسبوك | قيادية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران

قيادية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران

قيادية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 11 يناير 2019 - 11:21

لا تزال قضية نزع حجاب البرلمانية أمينة ماء العينين، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تثير الجدل؛ فبعد إقرارها ضمنياً بأن الصور التي جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ أيام حقيقية بعد أن نفت ذلك سابقاً، خرجت إيمان اليعقوبي، زميلتها في الحزب، لتوجه إليها انتقادات لاذعة بسبب التناقض وعدم الوضوح واللجوء إلى عبد الإله بنكيران.

وقالت اليعقوبي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك" مساء الخميس، إن ما قامت به ماء العينين ليس تصرف الشخصية العمومية، مشيرةً إلى أن «قرار نزع الحجاب لا يكون بوضعه في مكان والتخلص منه في مكان آخر. فإن كان هذا مقبولًا لإنسان عادي فهو غير مقبول من شخصية عامة".

وأضافت اليعقوبي، في رسالتها إلى ماء العينين، قائلةً: «الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب، لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن»، وشددت على ضرورة الصدق مع «من صوّت عليها".

واعتبرت البرلمانية إيمان اليعقوبي أن «النقاش ليس حول نزع الحجاب لكن حول التراجع عما يمثله هذا الحجاب من قيم للمجتمع، من طرف عضو في حزب رأسماله هو التشبث بالقيم، التي إن اختار مراجعتها فهو يصرح بالأمر صراحة".

وانتقدت اليعقوبي ما وصفته بـ«التناقض الذي يخفي غياباً صارخاً للنضج وروح المسؤولية»، وتساءلت قائلةً: «كيف تدعين في البداية أن الصور مفبركة، ثم تخرجين الآن بتدوينة، تحاولين من خلالها تبرير ما قمت من قبل بنفيه من خلال استعمال تصريح لبنكيران، الذي لم نكن معه حين صرح به لك، ولا نعلم بالتفاصيل المرافقة له".

البرلمانية اليعقوبي عابت أيضاً على زميلتها التهرب من المواجهة ولجوئها إلى «الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس»، في إشارة إلى زيارة قامت بها ماء العينين قبل أيام إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.

تدوينة اليعقوبي كالت الكثير من الانتقادات، وخاطبت ماء العينين بالقول: «الأخت أمينة، لا يمكن الجمع في التنظيم بين الرغبة في موقع الزعامة والرغبة في أن تَجُري التنظيم في متاهات تبرير عدم وضوحك مع المواطن ووضع الأعضاء في حرج الدفاع عن رغباتك الشخصية".

وذهبت اليعقوبي إلى اتهام ماء العينين باستباحة حزبها بسبب قيامها «بما يحلو لك دون أي اعتبار أو احترام لوجدان الأعضاء والمواطنين، وتستغلي شخص بنكيران لتصفية حسابات داخلية، وتطالبي الناس بدعمك»، وأضافت: «هذا التنظيم يحتاج جواباً من الصدق على ما وضع فيك من ثقة، فهو الذي صنعك ولست أنت من صنعه، وأمينة قبل ثقة الإخوان واعتلاء المنصب لم يكن يعلم بوجودها أحد".

وتساءلت اليعقوبي، في ختام رسالتها إلى ماء العينين: «ليس هو هل دعم بنكيران حقك في نزع الحجاب، لكن هل نزعته فعلاً؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا النفي وعدم التصريح بالأمر وعدم تحمل المسؤولية في اختيار فردي؟ ولماذا جر حزب بكامله وراءك في أمر ذي طابع شخصي؟ ولماذا الاختباء وراء القيادة؟ لأنه في النهاية لم يبن الحزب مشروعيته على الحجاب، لكن بناه على الصدق والوضوح".

وكانت قضية نزع البرلمانية أمينة ماء العينين لحجابها، حسب ما ظهر في صور لها في العاصمة الفرنسية باريس، قد تم تداولها في اجتماع سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ لكن الحزب، القائد للائتلاف الحكومي، لم يتبنَّ موقفاً مناصراً للبرلمانية واكتفى بالقول إنه مستهدف بحملات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - سامي الجمعة 11 يناير 2019 - 11:28
اصلا الباجدة معندهمش الدين غير كيمثلو بسه على الشعب وصافي
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8
2 - مهدوش الجمعة 11 يناير 2019 - 11:31
حزب تجار الدين له اديلوجية غير واضحة ويجب الاحتراز منه
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9
3 - حموووزة الجمعة 11 يناير 2019 - 11:33
الحزب الوحيد الذي وظف الدين الاسلامي في الانتخابات البرلمانية والبلدية واصبح بن زيدان واتباعه من أكبر أغنياء المغرب
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7
4 - مرضضي الجمعة 11 يناير 2019 - 11:33
حزب العدالة انتهى فظهوره فقط لتلميع صورته لكي يغتني ويذهب إلى الخارج وينعم بمذخراته باختصار pjd باع الشعب من زماااان
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7
5 - صاحب دراجة بدون طريق الجمعة 11 يناير 2019 - 11:37
ستنشر عما قريب صور لأعضاء الحركة و حزب المزيفات زوجات ملتحين بإسبانيا و تركيا و شاطئ مرتيل مع أبناءهم و زوجاتهم.
الله فضحهم لأنهم منافقين.
يتيم تزوج عن زوجته . الشوباني تزوج زميلته. عبادي زنا مع زميلته. ماء العينين طلقت لتنزع الحجاب لتعيش الحياة مع ماء الحياة فماء العينين( الدموع أو البكاء) لا ينفعها بشيء
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11
6 - عيسى الجمعة 11 يناير 2019 - 11:37
حزب النذالة والتعمية قفز بالمغرب قفزة طويلة الى الوراء وعاد بالمغرب الى القرون الوسطى: لا توجد طبقة عاملة، بل فقط اسياد وعبيد لان الطبقة العاملة لها حقوق عكس العبيد، لا توجد طبقة وسطى بل فقط الاقطاعيون والفقراء، باختصار: حزب خرج من الماضي السحيق بافكاره البالية التي انتهت مدة صلاحيتها (الاسلام هو الحل) ، ليسير بلد في القرن21
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5
7 - ديروا اعقلكم يا المغاربة الجمعة 11 يناير 2019 - 11:39
أقسم بالله الذي ﻻ إﻻه إﻻ هو أن المغاربة بهذا السجال العقيم في أشياء ثافهة كلباس ما العينين ومثلي مراكش وخطيبة يتيم ووووو ...أن المغاربة مستواهم الفكري والثقافي وحتى العقلي (( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )) غير الله يستر وصااااااافي
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-2
8 - basma الجمعة 11 يناير 2019 - 11:40
بسبب التناقض وعدم الوضوح واللجوء إلى عبد الإله بنكيران.
no le plus grave ce qu il est monteuse et politicienne,ca veut dire elle n a auqu une credibilite,et plus elle fait les eyeux rouge contre les autre
cette jeunes daechiste et fini politiquement
elle doit allez au mauritanie pour cherche les votes
elle est une honte pour ca partie
pour ben kirane et est mort politiquement et il attend une autre 20 fevrier pour monte ds leur dos
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3
9 - سعود الجمعة 11 يناير 2019 - 11:40
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
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2
10 - مواطنة 1 الجمعة 11 يناير 2019 - 11:42
ولجوئها إلى «الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس»
لم يعد له اي وزن عند الناس ، عرف الجميع انه جاء للحكومة لوضع اليد في اليد مع الدولة والاستفادة من ثروات هذه البلاد ، وقد استفاد ورحل وجاء في مكانه من يفعل نفس الشيء ....
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0
11 - wood الجمعة 11 يناير 2019 - 11:45
حزب الباجدة هو صنيعة المخزن كباقي الدكاكين السياسية ، و بطبيعة الحال شأن أي دكان سياسي ينتقي له النخزن المنافقين و الإنتهازيين و ضعاف النفوس و يحدد لكل دكان البضاعة التي يجب تسويقها للمداويخ المغاربة ، فدكان الباجدة تم تخصيصه في التجارة في الدين مع بعض الزيت و الدقيق ، و وضع على رأسه شيخ المنافقين بنكيران ، فهذا الجدل العقيم حول وضع الحجاب أو نزعه هدفه تضليل المغاربة و إختزاله في مسائل تافهة و تحويل نظرهم عن الجهة الحقيقية التي تمسك حقيقة بزمام الأمور و التي هي المسؤولة عن الوضعية المزرية للمغرب !!!
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12 - من الداخل الجمعة 11 يناير 2019 - 11:46
وشهد شاهد من أهلها. بسبب جشعكم وظلمكم للشريحة القليلة التي صوتت عليكم،فإن الله يفضحكم على رؤوس الأشهاد.نفاق.كذب.قتل القدرة الشرائية للمغاربة. التمتع بأموال الشعب.فرض التعاقد على أبناء الفقراء.... موعدنا الانتخابات المقبلة
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0
13 - said الجمعة 11 يناير 2019 - 11:47
شكرا السيدة اليعقوبي ...اضهرت لنا نفاق بن كيران وفي نفس الوقت كذب مخرجات العينين
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1
14 - Abdelghani الجمعة 11 يناير 2019 - 11:51
ااسؤال ليس هو لماذا لبست كذا او كذا ... السؤال الأهم : علاش تضحكوا على الشعب بالحجاب و اللحية و قال الله و قال الرسول و الدين و اﻹسلام ... و انتم تعيشون حياة متحررة لا وجود فيها لقال الله قال الرسول ... مثل الكفار يالعياذ بالله ههههه
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