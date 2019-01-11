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كُتّاب وآراء
قيادية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران
لا تزال قضية نزع حجاب البرلمانية أمينة ماء العينين، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تثير الجدل؛ فبعد إقرارها ضمنياً بأن الصور التي جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ أيام حقيقية بعد أن نفت ذلك سابقاً، خرجت إيمان اليعقوبي، زميلتها في الحزب، لتوجه إليها انتقادات لاذعة بسبب التناقض وعدم الوضوح واللجوء إلى عبد الإله بنكيران.
وقالت اليعقوبي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك" مساء الخميس، إن ما قامت به ماء العينين ليس تصرف الشخصية العمومية، مشيرةً إلى أن «قرار نزع الحجاب لا يكون بوضعه في مكان والتخلص منه في مكان آخر. فإن كان هذا مقبولًا لإنسان عادي فهو غير مقبول من شخصية عامة".
وأضافت اليعقوبي، في رسالتها إلى ماء العينين، قائلةً: «الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب، لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن»، وشددت على ضرورة الصدق مع «من صوّت عليها".
واعتبرت البرلمانية إيمان اليعقوبي أن «النقاش ليس حول نزع الحجاب لكن حول التراجع عما يمثله هذا الحجاب من قيم للمجتمع، من طرف عضو في حزب رأسماله هو التشبث بالقيم، التي إن اختار مراجعتها فهو يصرح بالأمر صراحة".
وانتقدت اليعقوبي ما وصفته بـ«التناقض الذي يخفي غياباً صارخاً للنضج وروح المسؤولية»، وتساءلت قائلةً: «كيف تدعين في البداية أن الصور مفبركة، ثم تخرجين الآن بتدوينة، تحاولين من خلالها تبرير ما قمت من قبل بنفيه من خلال استعمال تصريح لبنكيران، الذي لم نكن معه حين صرح به لك، ولا نعلم بالتفاصيل المرافقة له".
البرلمانية اليعقوبي عابت أيضاً على زميلتها التهرب من المواجهة ولجوئها إلى «الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس»، في إشارة إلى زيارة قامت بها ماء العينين قبل أيام إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
تدوينة اليعقوبي كالت الكثير من الانتقادات، وخاطبت ماء العينين بالقول: «الأخت أمينة، لا يمكن الجمع في التنظيم بين الرغبة في موقع الزعامة والرغبة في أن تَجُري التنظيم في متاهات تبرير عدم وضوحك مع المواطن ووضع الأعضاء في حرج الدفاع عن رغباتك الشخصية".
وذهبت اليعقوبي إلى اتهام ماء العينين باستباحة حزبها بسبب قيامها «بما يحلو لك دون أي اعتبار أو احترام لوجدان الأعضاء والمواطنين، وتستغلي شخص بنكيران لتصفية حسابات داخلية، وتطالبي الناس بدعمك»، وأضافت: «هذا التنظيم يحتاج جواباً من الصدق على ما وضع فيك من ثقة، فهو الذي صنعك ولست أنت من صنعه، وأمينة قبل ثقة الإخوان واعتلاء المنصب لم يكن يعلم بوجودها أحد".
وتساءلت اليعقوبي، في ختام رسالتها إلى ماء العينين: «ليس هو هل دعم بنكيران حقك في نزع الحجاب، لكن هل نزعته فعلاً؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا النفي وعدم التصريح بالأمر وعدم تحمل المسؤولية في اختيار فردي؟ ولماذا جر حزب بكامله وراءك في أمر ذي طابع شخصي؟ ولماذا الاختباء وراء القيادة؟ لأنه في النهاية لم يبن الحزب مشروعيته على الحجاب، لكن بناه على الصدق والوضوح".
وكانت قضية نزع البرلمانية أمينة ماء العينين لحجابها، حسب ما ظهر في صور لها في العاصمة الفرنسية باريس، قد تم تداولها في اجتماع سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ لكن الحزب، القائد للائتلاف الحكومي، لم يتبنَّ موقفاً مناصراً للبرلمانية واكتفى بالقول إنه مستهدف بحملات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
الله فضحهم لأنهم منافقين.
يتيم تزوج عن زوجته . الشوباني تزوج زميلته. عبادي زنا مع زميلته. ماء العينين طلقت لتنزع الحجاب لتعيش الحياة مع ماء الحياة فماء العينين( الدموع أو البكاء) لا ينفعها بشيء
no le plus grave ce qu il est monteuse et politicienne,ca veut dire elle n a auqu une credibilite,et plus elle fait les eyeux rouge contre les autre
cette jeunes daechiste et fini politiquement
elle doit allez au mauritanie pour cherche les votes
elle est une honte pour ca partie
pour ben kirane et est mort politiquement et il attend une autre 20 fevrier pour monte ds leur dos
لم يعد له اي وزن عند الناس ، عرف الجميع انه جاء للحكومة لوضع اليد في اليد مع الدولة والاستفادة من ثروات هذه البلاد ، وقد استفاد ورحل وجاء في مكانه من يفعل نفس الشيء ....