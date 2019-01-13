حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران"

هسبريس من الرباط

حُق للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن يسعد بالهدية التي جاءته من البرلمانية آمنة ماء العينين، بعد أن طوقتها ما سميت بفضيحة ارتداء الحجاب داخل المغرب بمعية "الإخوان"، ونزعه خارج البلاد، وتحديدا وسط شوارع "بني علمان"؛ فقد توارى بنكيران فترة طويلة قبل أن يظهر من جديد ويتحدث ويُدافع وينافح عن ماء العينين أمام وسائل الإعلام.

وانطوت "مصائب" ماء العينين المتلاحقة بسبب صورها بدون "فولار"، المنشورة في وسائل الإعلام، على "فوائد ومزايا" جانبية استفاد منها في المقام الأول عبد الإله بنكيران، الذي خرج من محراب الإعفاء إلى دائرة الضوء، ونفض عنه نقع غبار التقاعد من خلال قبوله تقمص دور رجل الإطفاء القادر على إخماد "ألسنة النيران" التي تعصف هذه الأيام بسمعة البرلمانية ماء العينين.

وأثارت التصريحات المنسوبة لبنكيران على لسان برلمانية حزبه، عندما ذهبت إلى بيته طلبا للمشورة و"الاحتماء"، أو تلك التي صرح بها مباشرة للصحافيين على هامش المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من ردود الفعل المتباينة في المشهد السياسي، وشكلت مادة دسمة أسالت الكثير من المداد الافتراضي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى الكثير من المدونين أن خروج بنكيران لم يكن عفويا، بل كان وفق خطة مدروسة من جانب الحزب، الذي راهن ــ حسب بعض المعلقين ــ على شخص "منتهي الصلاحية سياسيا" لخوض حرب إعلامية ودعائية بالوكالة نيابة عن الحزب وعن البرلمانية المعنية، مفتعلا نقاشا هامشيا يروم حصر الأزمة الحالية في "قضية حرية فردية لها علاقة بالله وليس بالمشروع السياسي أو بمطلب الوضوح مع قواعد الحزب ومع الناخبين".

وأفادت تعليقات مماثلة بأن التدبير المرحلي لتداعيات صور ماء العينين صالح حزب العدالة والتنمية مع أمينه العام السابق، فالحزب سعيد بالعثور على من يتولى تدبير هذا الملف إعلاميا من خلال "قفشات النكتة" لتمييع النقاش وتسطيح ما بات يسمى بأزمة "مطلب الوضوح".

وقال معلقون فيسبوكيون إن عبد الاله بنكيران بدا، في المقابل، ممتنا لهذه الأزمة المتعلقة بصور البرلمانية بدون حجاب خارج البلاد، لأنها أعادته إلى مربع الضوء بعد فترة نسيان طال أمدها، ولأنها ستجعله "حصان طروادة" الحزب في الأزمات السياسية والأخلاقية المقبلة.

وقبل أن يجف حبر التدوين الافتراضي بشأن خلفيات تصريحات عبد الإله بنكيران، خرجت البرلمانية آمنة ماء العينين بتدوينة في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، بعد مغادرتها بشكل مفاجئ المجلس الوطني للحزب، اختارت لها "في مطلب الوضوح" عنوانا.

"وضوح" جاء، بحسب مهتمين بقضايا الحزب والسياسة، "بطعم التشكي من ظلم ذوي القربى ومن النيران الصديقة لإخوانها وأخواتها في الحزب"، خاصة أن التدوينات الصريحة لنائبات "المصباح"، والتلميحات الكثيرة لنوابه، وكذا تجاهل كبار الحزب التضامن الصريح مع معها، مؤشرات أكدت وجود أزمة وضوح حقيقية تسببت فيها النائبة ماء العينين.

وعادت ماء العينين للتذكير بأنها "سياسية بنكهة التأنيث"، معترفة في المقابل بالهزيمة في حرب سمتها "بالحرب الضروس التي وظفت جهات ما كل الإمكانيات الإعلامية واللوجيستيكية، وتكلف بإعلانها وإذكائها أشخاص معروفون بنفس الأدوات والأساليب"، فيما سجل معلقون أن البرلمانية الإسلامية لم تقل صراحة إنها هي من أذكت أزمة "الوضوح"، وإن أقرت بذلك تلميحا في العديد من فقرات التدوينة الليلية.