24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- مجلس البيضاء يواجه عشوائية "محطة أولاد زيان" بمليوني درهم
- الموت يهدد ملايين الأفراد بسبب الألياف الغذائية
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- سنة أمازيغية سعيدة للجميع
مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (154)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (132)
- العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم - (87)
- "عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان - (79)
- الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران"
حُق للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن يسعد بالهدية التي جاءته من البرلمانية آمنة ماء العينين، بعد أن طوقتها ما سميت بفضيحة ارتداء الحجاب داخل المغرب بمعية "الإخوان"، ونزعه خارج البلاد، وتحديدا وسط شوارع "بني علمان"؛ فقد توارى بنكيران فترة طويلة قبل أن يظهر من جديد ويتحدث ويُدافع وينافح عن ماء العينين أمام وسائل الإعلام.
وانطوت "مصائب" ماء العينين المتلاحقة بسبب صورها بدون "فولار"، المنشورة في وسائل الإعلام، على "فوائد ومزايا" جانبية استفاد منها في المقام الأول عبد الإله بنكيران، الذي خرج من محراب الإعفاء إلى دائرة الضوء، ونفض عنه نقع غبار التقاعد من خلال قبوله تقمص دور رجل الإطفاء القادر على إخماد "ألسنة النيران" التي تعصف هذه الأيام بسمعة البرلمانية ماء العينين.
وأثارت التصريحات المنسوبة لبنكيران على لسان برلمانية حزبه، عندما ذهبت إلى بيته طلبا للمشورة و"الاحتماء"، أو تلك التي صرح بها مباشرة للصحافيين على هامش المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من ردود الفعل المتباينة في المشهد السياسي، وشكلت مادة دسمة أسالت الكثير من المداد الافتراضي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى الكثير من المدونين أن خروج بنكيران لم يكن عفويا، بل كان وفق خطة مدروسة من جانب الحزب، الذي راهن ــ حسب بعض المعلقين ــ على شخص "منتهي الصلاحية سياسيا" لخوض حرب إعلامية ودعائية بالوكالة نيابة عن الحزب وعن البرلمانية المعنية، مفتعلا نقاشا هامشيا يروم حصر الأزمة الحالية في "قضية حرية فردية لها علاقة بالله وليس بالمشروع السياسي أو بمطلب الوضوح مع قواعد الحزب ومع الناخبين".
وأفادت تعليقات مماثلة بأن التدبير المرحلي لتداعيات صور ماء العينين صالح حزب العدالة والتنمية مع أمينه العام السابق، فالحزب سعيد بالعثور على من يتولى تدبير هذا الملف إعلاميا من خلال "قفشات النكتة" لتمييع النقاش وتسطيح ما بات يسمى بأزمة "مطلب الوضوح".
وقال معلقون فيسبوكيون إن عبد الاله بنكيران بدا، في المقابل، ممتنا لهذه الأزمة المتعلقة بصور البرلمانية بدون حجاب خارج البلاد، لأنها أعادته إلى مربع الضوء بعد فترة نسيان طال أمدها، ولأنها ستجعله "حصان طروادة" الحزب في الأزمات السياسية والأخلاقية المقبلة.
وقبل أن يجف حبر التدوين الافتراضي بشأن خلفيات تصريحات عبد الإله بنكيران، خرجت البرلمانية آمنة ماء العينين بتدوينة في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، بعد مغادرتها بشكل مفاجئ المجلس الوطني للحزب، اختارت لها "في مطلب الوضوح" عنوانا.
"وضوح" جاء، بحسب مهتمين بقضايا الحزب والسياسة، "بطعم التشكي من ظلم ذوي القربى ومن النيران الصديقة لإخوانها وأخواتها في الحزب"، خاصة أن التدوينات الصريحة لنائبات "المصباح"، والتلميحات الكثيرة لنوابه، وكذا تجاهل كبار الحزب التضامن الصريح مع معها، مؤشرات أكدت وجود أزمة وضوح حقيقية تسببت فيها النائبة ماء العينين.
وعادت ماء العينين للتذكير بأنها "سياسية بنكهة التأنيث"، معترفة في المقابل بالهزيمة في حرب سمتها "بالحرب الضروس التي وظفت جهات ما كل الإمكانيات الإعلامية واللوجيستيكية، وتكلف بإعلانها وإذكائها أشخاص معروفون بنفس الأدوات والأساليب"، فيما سجل معلقون أن البرلمانية الإسلامية لم تقل صراحة إنها هي من أذكت أزمة "الوضوح"، وإن أقرت بذلك تلميحا في العديد من فقرات التدوينة الليلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
النتيجة اللي يمكن نستخلصوها، هو أن الكثير من المثقفون والنخبة عاقوا وفاقوا من أفيون الشعوب اللي هو الدين، وكايديرو اللي بغاو فالخفاء ولكن بما أن دول العالم الثالث تعج بالمداويخ والجهلاء اللي مازال مؤمنين بخرافات العصور الجاهلية فكان لازم عليهم ينافقوهم ويبانو لهم بالصورة اللي بغات الغوغاء باش يتحكمو فهم يسوقوهم فين مابغاو، وهادشي ليس وليد اليوم، هذه الخدع كانت ولاتزال منذ الأزل
ولكم في طارق رمضان المفكر الإسلامي الشهير الذي اعترف بممارسته الزنا لمرات عديدة ( والكل يعلم ماحكم الزنا في الاسلام) ولو فعلا كان يؤمن بالإسلام لما قام بالزنا..
ان هذا الحزب اضاع بوصلة طريقه وماعليه الا ان ينتظر الصفعة الانتخابية القادمة لانه باختصار حزب مخزني يسير على طريق المنافقين الوصوليين ...
ديال يجوز خلع الحجاب خارج الوطن.و هل يجوز جمع أو ترك الصلاة خارج ااوطن
ديال يجوز خلع الحجاب خارج الوطن.و هل يجوز جمع أو ترك الصلاة خارج ااوطن
تتحدث كأنها الأنثى الوحيدة في المغرب.
هؤولاء عصابة ولا يعترفون بالآخر.
هل شاهدتم كيف دافعوا عن هاته المرأة متهمين غيرهم بالباطل
.وهده ومؤامرة و ووو.ولا يمكن لها ان تفعل بل منهم من يرى منها مريم القدسية.
لكن عندما نشرت الصور اعترفوا أخيرا إننا لسنا ملائكة.
الله اعلم بفضائحهم وراء الستار. عمر وبنحماد الشوباني وبنخلدون. يتيم والممرضة......
قد نتفق مع بنكيران او نعارضه في الكثير من الامور..ولكنه السياسي الوحيد الذي خرج من الحكومة كما دخل و الوحيد الذي لا ينافق...ولجاحد من لم يعترف ان تهميش بنكيران جاء نتيجة صراحته امام الشعب فيما يخص مستشار جلالة الملك الهمة...ولا احد يخفى عليه حبل الود المنقطع بين الرجلين...وشخصيا احترم فيه صراحته و اللي فقلبو على لسانو و رفضه ان يكون بلحاسا للمستشار كما يفعل الكثيرين من السياسيين...
بالنسبة لماء العينين..انصحها ان تستفيل من الحزب..ليس لأنها خلعت الحجاب في فرنسا فأنا شخصيا اعتبر امر الحجاب حرية شخصية ولكن لأنها نافقت الجميع و أنكرت في البداية وكذبت على الشعب وذلك من التصرفات المشينة سياسيا...
استقيلي و ليلجم اخوانك في ااحزب السنتهم..ليس فقط على موضوعك و لكن ايضا على موضوع حامي الدين....
واش اعباد الله الناس الغير متدينين كايديرو الكوارث ب 16 حتى واحد ماكايقول ليهوم شحال فالساعة ويلى خرجات جي فضيحا عليهوم دغيا كايطمسوها ولكن فالمقابل الى خرج شيواحد بشي فضيحة على شيواحد اسلامي ولو كانت مفبركة او غير شي سوء تفاهم كايهزوها او مايحطوها باقي او كايديرو ليها الميكروسكوب باش تبان مزيان او ماقايقلبو على صدق المعلومة حيت كايتسناو نيت شي فرصة باش اضربوهوم
اتقوا الله انا بعدا كاتبان ليا هاد القضية غير اشاعة كاذبة ومفبركة بحال القضية تاع بوعشرين ادلة مفبركة واهية ثم احكام خيالية اقصائية...
واش اعباد الله واحدا سياسية محجبة عارفا راسها مستهدفة من تريكة الفساد واش امكن تدير شيحاجا لي تكون دليل الادانة تاعها واش كاتفكرو بعقولكوم اولا لا...
متى سنخرج من بحر الظلمات والنفاق الى عالم الحق والشفافية والمحاسبة؟
عريتي المنافقين
تتحجب فالمغرب
وتتعرى ففرنسا
ويجي كبير الكهنة ديالهم يفصل ويحلل
واقفين ان شاء الله حتى يفضحهم رب العالمين للصغير والكبير
هذا الحزب يستمد قوته من شريحة كبيرة من المغاربة الذين ليست لهم ثقافة تفتح لهم نافذة على العالم بل كلهم يستنبطون افكار اختياراتهم من ائمة المساجد والفقيه والدعات لا يمكن ا ن تغير او تنصح هذه الشريحة من عدم السقوط في شرك او مصيدة البيجيدي هؤلاء عندهم كفائة ويتميزون بالدهاء والخداع واذا حوصروا في زاوية عندهم سلاح فتاك الا وهو النفاق
المشكل ليس في "التعري" او في شرب الخمر يا استاد.
المشكل في النفاق و الخداع و النهي عن الشيء و الإتيان بمثله
اما رجال الدولة الذين يشربون فذلك شانهم و لم ينتخبهم احدا بكدبة "الخنشة"او اللحية او تقمص شخصية القنافد.