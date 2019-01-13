24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)

  2. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  3. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  4. الأمم المتحدة ملاذ البسطاء (5.00)

  5. احتفال مغربي بالعام الأمازيغي الجديد في بلجيكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران"

حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران"

حجاب ماء العينين يحرج "الإخوان" وينفض الغبار عن "لسان بنكيران"
هسبريس من الرباط
الأحد 13 يناير 2019 - 15:00

حُق للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن يسعد بالهدية التي جاءته من البرلمانية آمنة ماء العينين، بعد أن طوقتها ما سميت بفضيحة ارتداء الحجاب داخل المغرب بمعية "الإخوان"، ونزعه خارج البلاد، وتحديدا وسط شوارع "بني علمان"؛ فقد توارى بنكيران فترة طويلة قبل أن يظهر من جديد ويتحدث ويُدافع وينافح عن ماء العينين أمام وسائل الإعلام.

وانطوت "مصائب" ماء العينين المتلاحقة بسبب صورها بدون "فولار"، المنشورة في وسائل الإعلام، على "فوائد ومزايا" جانبية استفاد منها في المقام الأول عبد الإله بنكيران، الذي خرج من محراب الإعفاء إلى دائرة الضوء، ونفض عنه نقع غبار التقاعد من خلال قبوله تقمص دور رجل الإطفاء القادر على إخماد "ألسنة النيران" التي تعصف هذه الأيام بسمعة البرلمانية ماء العينين.

وأثارت التصريحات المنسوبة لبنكيران على لسان برلمانية حزبه، عندما ذهبت إلى بيته طلبا للمشورة و"الاحتماء"، أو تلك التي صرح بها مباشرة للصحافيين على هامش المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مجموعة من ردود الفعل المتباينة في المشهد السياسي، وشكلت مادة دسمة أسالت الكثير من المداد الافتراضي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى الكثير من المدونين أن خروج بنكيران لم يكن عفويا، بل كان وفق خطة مدروسة من جانب الحزب، الذي راهن ــ حسب بعض المعلقين ــ على شخص "منتهي الصلاحية سياسيا" لخوض حرب إعلامية ودعائية بالوكالة نيابة عن الحزب وعن البرلمانية المعنية، مفتعلا نقاشا هامشيا يروم حصر الأزمة الحالية في "قضية حرية فردية لها علاقة بالله وليس بالمشروع السياسي أو بمطلب الوضوح مع قواعد الحزب ومع الناخبين".

وأفادت تعليقات مماثلة بأن التدبير المرحلي لتداعيات صور ماء العينين صالح حزب العدالة والتنمية مع أمينه العام السابق، فالحزب سعيد بالعثور على من يتولى تدبير هذا الملف إعلاميا من خلال "قفشات النكتة" لتمييع النقاش وتسطيح ما بات يسمى بأزمة "مطلب الوضوح".

وقال معلقون فيسبوكيون إن عبد الاله بنكيران بدا، في المقابل، ممتنا لهذه الأزمة المتعلقة بصور البرلمانية بدون حجاب خارج البلاد، لأنها أعادته إلى مربع الضوء بعد فترة نسيان طال أمدها، ولأنها ستجعله "حصان طروادة" الحزب في الأزمات السياسية والأخلاقية المقبلة.

وقبل أن يجف حبر التدوين الافتراضي بشأن خلفيات تصريحات عبد الإله بنكيران، خرجت البرلمانية آمنة ماء العينين بتدوينة في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، بعد مغادرتها بشكل مفاجئ المجلس الوطني للحزب، اختارت لها "في مطلب الوضوح" عنوانا.

"وضوح" جاء، بحسب مهتمين بقضايا الحزب والسياسة، "بطعم التشكي من ظلم ذوي القربى ومن النيران الصديقة لإخوانها وأخواتها في الحزب"، خاصة أن التدوينات الصريحة لنائبات "المصباح"، والتلميحات الكثيرة لنوابه، وكذا تجاهل كبار الحزب التضامن الصريح مع معها، مؤشرات أكدت وجود أزمة وضوح حقيقية تسببت فيها النائبة ماء العينين.

وعادت ماء العينين للتذكير بأنها "سياسية بنكهة التأنيث"، معترفة في المقابل بالهزيمة في حرب سمتها "بالحرب الضروس التي وظفت جهات ما كل الإمكانيات الإعلامية واللوجيستيكية، وتكلف بإعلانها وإذكائها أشخاص معروفون بنفس الأدوات والأساليب"، فيما سجل معلقون أن البرلمانية الإسلامية لم تقل صراحة إنها هي من أذكت أزمة "الوضوح"، وإن أقرت بذلك تلميحا في العديد من فقرات التدوينة الليلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - بوجادي الأحد 13 يناير 2019 - 15:17
أعتقد أن إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية المقبلة جد مستبعدة و قد تكون مستحيلة، لأنه حزب خدم السلطوية وهمّش الفعل الديمقراطي في البلاد، فقد مصداقيته السياسية والإقتصادية حيث فشل في محاربة الفساد والمفسدين وأغرق البلاد و العباد في المديونية، ثم سقط في مخالفات دينية حيث انتشرت الفضائح الأخلاقية للقيادين والقيادات الحزبية ابتداء من الكوبل الدعوي و صاحب المساج وصاحبة البيكيني والمتورطين في الجرائم وصولا إلى ملف قيس وليلى، ولم يجلب للمغاربة سوى الدمار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
150
2 - مسلم سابق الأحد 13 يناير 2019 - 15:18
من هادشي كاع
النتيجة اللي يمكن نستخلصوها، هو أن الكثير من المثقفون والنخبة عاقوا وفاقوا من أفيون الشعوب اللي هو الدين، وكايديرو اللي بغاو فالخفاء ولكن بما أن دول العالم الثالث تعج بالمداويخ والجهلاء اللي مازال مؤمنين بخرافات العصور الجاهلية فكان لازم عليهم ينافقوهم ويبانو لهم بالصورة اللي بغات الغوغاء باش يتحكمو فهم يسوقوهم فين مابغاو، وهادشي ليس وليد اليوم، هذه الخدع كانت ولاتزال منذ الأزل
ولكم في طارق رمضان المفكر الإسلامي الشهير الذي اعترف بممارسته الزنا لمرات عديدة ( والكل يعلم ماحكم الزنا في الاسلام) ولو فعلا كان يؤمن بالإسلام لما قام بالزنا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - بوجادي 2 الأحد 13 يناير 2019 - 15:19
لا نعيب عليهم البيكيني أو المساج أو الدروس الدعوية على شاطئ البحر أو قيس وليلى كل هذا داخل في الحرية الشخصية، لكن نعيب عليهم ازدواجية الخطاب السياسي واستغلال المقدس الديني وفقر وسداجة الأتباع للوصول إلى مراكز القرار، لأن كل هذه الأفعال تتعارض مع المرجعية الإسلامية بكل قيمها وضوابطها وأخلاقياتها التي تعد رأسمال الحزب حسب زعمهم وعليه وجب التمسك وعدم التفريط فيه، زد على ذلك حجم الخطاب الديني الذي تبناه الحزب والذي كانت سببا مقنعا ومحفزا أساسيا لدى الكتلة الناخبة رغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد والمفسدين، فأن ضاع رأسمال هذا ضاع معه الربح، وعليه فالمطلوب إذن من الشرفاء داخل الحزب وخارجه شيبا وشبابا قياديين ومناضلين ومتعاطفين أن يتحملوا مسؤولياتهم في التغيير وطرد كل من سولت له نفسه استحمار الكتلة الناخبة والتلاعب بالمباديء الأساسية التي قام من أجلها الحزب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
4 - ابو اسحاق الأحد 13 يناير 2019 - 15:22
لدي صور كبار الشخصيات المغربية وفي مناصب حساسة يحتسون الخمر وفي أوضاع مع فتيات فاتنات مشينة، هل انشرها؟، ماذا يهمني وماذا ساستفيد، كل يفعل ما يشاء كل حر في جسده ،كل بينه وبين خالقه. هؤلاء من أثاروا هذه الزوبعة يعني هم معصومون أتقياء انقياء صفحاتهم بيضاء؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-80
5 - وائل الأحد 13 يناير 2019 - 15:22
الحجاب لم يكن ابدا شرطا لعظوية البيجيدي ولهذا لا افهم ابدا كل هذه الزوبعة ومن يقف وراؤها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-103
6 - حشومة الأحد 13 يناير 2019 - 15:22
حشومة والله حشومة و صلتونا الحضيض االله يأخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
7 - هشام كولميمة الأحد 13 يناير 2019 - 15:22
هههههه...لقد توضحت الأمور للذين غرر بهم.اما من عرف و يعرف تجار الدين(الخوانجية) فهذا الذي حدث هو الأصل. (يقولون ما لا يفعلون) المنافقون الوصوليون الانتهازيون العبيد الجدد لصندوق النقد الدولي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
8 - مهاجر الأحد 13 يناير 2019 - 15:23
للإشارة فقط انا لست هنا للدفاع عن هذه السيدة ولكن ما أثار فضولي هو نفاق المغاربة مرة مع الحرية الشخصية ومرة انتقادها أما كان الا جدر بهذا المتجسس جمع معلومات عن الأموال المهربة الى ذاك البلد لكان ادى خدمة لوطنه عوض تتبع عورات الناس حتى الا سلام حرم علينا هذه الفعلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
9 - هشام الأحد 13 يناير 2019 - 15:23
كشفت الاعيبكم واتضح للجميع نفاقكم..والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين..حزبكم إلى مزبلة التاريخ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
10 - م المصطفى الأحد 13 يناير 2019 - 15:25
Trop c'est trop et à chacun de l'interpréter comme il veut, sans que je dise plus...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
11 - mojane الأحد 13 يناير 2019 - 15:26
العقول الكبيرة تناقش الأفكار والنظريات والعقول الصغيرة تناقش الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
12 - حمزة الأحد 13 يناير 2019 - 15:26
حرية شخصية ليها حيت منكوم فساد أخلاقي و كانت بنت الشعب انا بغيت غير نعرف المغرب مصادق علا معاهدات دولية كتحمي حقوق الأشخاص و الأفراد و في القانون كين فصل كيدي السجن لي كيزني و المتلية و زيد واش هاد الاتفاقيات كتشرة بالفلوس بغيت غير نفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - احمد الأحد 13 يناير 2019 - 15:26
هي حرة تحط الحجاب أو تحيد الحجاب هذه أمور شخصية كل واحد يعيش حياتو كما يريد ويحب. وفي النهاية حسابنا عند آلله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
14 - mojib الأحد 13 يناير 2019 - 15:27
المغاربة فين ما دارت الشمس ادرو معها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 13 يناير 2019 - 15:27
ان هذه القضية أظهرت نفاق مسؤولي اللاعدالة واللاتنمية واسترزاقهم الديني بالمشروع الاسلامي الذي كانوا يرفعون شعاره في حملاتهم الانتخابية... فالحمد لله الذي جعل الأمين الحالي للحزب يناقض كلام الأمين السابق وفِي نفس المؤتمر ؟!؟لان هناك تناقضا خطيرا بين مسؤولين اثنين قياديين فيما يخص التشبت بالمرجعية الاسلامية فمثلا يتساءل الأمين العام السابق: "هل ماء العينين خالفت قانونا مغربيا أو حزبيا أو تعاليم الدين الإسلامي؟" ؟!؟ -اليس الحجاب اساس تعاليم الدين الاسلامي ...؟!؟ - مشددا على أن "إخوانها في الحزب آخذوها على عدم وضوحها"،؟!؟.... بمعنى انهامنافقة ...اما العثماني فانه في صراع مخفي بينه وغريمه ابن كيران وفِي إشارة الى ماء العينين فانه أشار الى أن "استناد الحزب إلى المرجعية الإسلامية هو خيار التأسيس لا تراجع عنه"، وزاد: "أدبياتنا واضحة ولازالت، ومن أراد حزباً آخر غير ما ينص عليه نظامنا الأساسي فليبحث عنه، وليس حزب العدالة والتنمية"....
ان هذا الحزب اضاع بوصلة طريقه وماعليه الا ان ينتظر الصفعة الانتخابية القادمة لانه باختصار حزب مخزني يسير على طريق المنافقين الوصوليين ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
16 - عبد الوهاب الأحد 13 يناير 2019 - 15:27
الوضوح؟! عن أيّ وضوح يتحدّث المتأسلمون؟ الكلّ واضح باين! إنكم تبيعون في الدين واتخدتموه تجارة مربحة في مجتمع تقليدي بئيس يظنكم فعلا من السلف الصالح جهلا منه بكون الدين مجرّد أيديولوجيا في خطاب السياسيين الفاشليين أمثالكم!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
17 - حجاب ميمونة الأحد 13 يناير 2019 - 15:29
ميمونة إمرأة متدينة بالفطرة. لم تخلع حجابها أين ما رحلت وأرتحلت لأنها إمرأة مؤمنة تخاف الله ولم تنافق أحد ولم تريد منصب دنيوي ولكن كانت دائما تريد رضى الله فلها ما نوت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - Zorif الأحد 13 يناير 2019 - 15:29
العيب ليس في التعري او لبس الحجاب ، جميعنا يتذكر بنكيران عندما اراد مغادرة البرلمان بسبب لباس صحفية و السبب الاخر هو لماذا النفاق ؟ من يجبرك على ارتداءه في المغرب و تركيا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
19 - صاحب دراجة الأحد 13 يناير 2019 - 15:29
ف فرنسا محضور الحجاب ف أماكن العمومية.هاد مطلقة طبقت غير القانون. لمشكل هي هاد الفتوى.
ديال يجوز خلع الحجاب خارج الوطن.و هل يجوز جمع أو ترك الصلاة خارج ااوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
20 - مواطن عادى الأحد 13 يناير 2019 - 15:29
كل ماقال حميد المهداوي عن ماء العينين... هده قبل سنتين طلع حقيقة الله يطلق صرحك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - صاحب دراجة الأحد 13 يناير 2019 - 15:29
ف فرنسا محضور الحجاب ف أماكن العمومية.هاد مطلقة طبقت غير القانون. لمشكل هي هاد الفتوى.
ديال يجوز خلع الحجاب خارج الوطن.و هل يجوز جمع أو ترك الصلاة خارج ااوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
22 - الأحد 13 يناير 2019 - 15:30
علامات المنافق ادا حدث كدب وادا وعد خالف. ونزيدو من عندنا ادا دخلوه الفلوس حيد اللحية والعنصر النسوي كيلبس البيكيني او في بلاد الكفر الله الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - عزيز الأحد 13 يناير 2019 - 15:30
تحتاجب ولا لا شغلها هذاك المهم هو حكومة فالعطاء فقيرة مشفنا والو غير الباجباتي والبكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - حاجي. الأحد 13 يناير 2019 - 15:31
الف شكر الى المحامي حاجي.

تتحدث كأنها الأنثى الوحيدة في المغرب.

هؤولاء عصابة ولا يعترفون بالآخر.
هل شاهدتم كيف دافعوا عن هاته المرأة متهمين غيرهم بالباطل
.وهده ومؤامرة و ووو.ولا يمكن لها ان تفعل بل منهم من يرى منها مريم القدسية.
لكن عندما نشرت الصور اعترفوا أخيرا إننا لسنا ملائكة.
الله اعلم بفضائحهم وراء الستار. عمر وبنحماد الشوباني وبنخلدون. يتيم والممرضة......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
25 - simo الأحد 13 يناير 2019 - 15:32
حجاب مولات تخراج العينين يعكس ازدواجية الخطاب لدى عذا التنظيم حرام عليكم حلال علينا، انه تجار دين، يدغدغون مشاعر الناس، خطاباتهم متناقضة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
26 - Mohamed El mosbahi الأحد 13 يناير 2019 - 15:33
في الستينات كانت أمهاتنا وجدتها كانتا محجبات داخل البيوت ،وبعدها جاءت زوجتنا وبناتنا يرتدنا الجلباب والنقاب وإلحيك ،وفي هده السنوات الأخيرة سرنا نرى الحجاب بطريقة لا تليق بمجتمعاتنا ،اختلط الدين بحقوق الفرد وحقوق الإنسان والمال والسياسة ،حتى أصبحنا لا نعرف أن نبدأ ومن أين ننتهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - لا يهم الأحد 13 يناير 2019 - 15:33
نقاشات جانبية وتفاهات يومية دون تقدم في مجالات مصيرية تهم قدرة المواطن على التكييف مع تسارع الأحداث المتعلقة بمستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل و تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الرقي بالمواطن والمواطنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
28 - علي الأحد 13 يناير 2019 - 15:33
يبدو لي ان أن السيدة أمينة ،بدات تجني ثمار العنترية والفنتازية البنكيرانية التي تتميز بها مثل افتاتي و...ولكن هي حصلت في الوحل ولكن ما ادهشني هو انقلاب الاخوة وبدأوا يتبراون ،مثل ما فعلوا مع بن كيران ايام تكوين الحكومة براءسة العثماني،انهم متلونون كالحرباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
29 - ملاحظ الأحد 13 يناير 2019 - 15:35
ملي دخلي للبلاد بدلتي ولبستي حوايج الخدمة وخنزرتي زعما راه حجابي عفتي. الله كايفضحكوم يا المنافقين كاضحكوا على عباد الله. عاقبتكم ماغتخرجش على خير واخا جنيتو الملايير. كولشي غادي تخلصوه سواء فالدنيا او في الاخرة وغادي تخلصو كثر من الكفار حينت عندكم عشرة الوجوه. ما عندكم لا دين لاملة. بيننا التاريخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
30 - نزهة الأحد 13 يناير 2019 - 15:35
أنا صوت على ماء العينين ماشي حيت قالت لي صوت عليا حيت أنا لابسة الفولار أنا صوت عليها حيت اقتنعت بخدماتها ونضالها و غادي نصوت عليها فالمستقبل وخل تقولي أنا مسيحية أو يهودية وحتى لا دينية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
31 - الورزازي ولد مسمربر الأحد 13 يناير 2019 - 15:35
مناقشة موضوع حجاب ماء العينين لايدخل من اختصاص اي وزير واي مواطن اليست للحكومة والاحزاب مشاكل تناقش حشمتونا باقين ناس والدراوش كيموتو باابرد والعيالات كيولدو فالشارع 2019 حنا باقين معارفين الحرية الشخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
32 - انتصار الأحد 13 يناير 2019 - 15:36
هاد الحزب جميع انواع الفيروسات و الامراض بانت فيه حزب منافق و مخادع لا يعرف الا لغة الحلقة و الحليقية من اجل الوصول الى السلطة حزب يدعي التدين عن طريق اللحية و الفولار و الصلاة غير يوم الجمعة ولكن ربي ابان فيه العيوب .حزب لم يكرس نفسه للشعب بل اذاق المغاربة مرار الفقر و الاقصاء بدء من حكومة بن كيران و وصولا الى العثماني حقيقة لا اعرف الى اين تريد الحكومات و المخزن الوصول بالبلاد ولكن متيقنة ان للمغاربة رب يرعاهم و يلطف بهم .لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
33 - ساط باط الأحد 13 يناير 2019 - 15:37
صورة تحت الماء. ما بقاش مفبركه دبا. صدق كارل مركس حين قال دين افيون الشعوب. العلمانيه هي الحل لكي لا يأتي ذئب في صورة نعجه او لص في صورة رجل دين لكي يخدع العامه كما قال ابو حامد الغزالي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
34 - Hassan الأحد 13 يناير 2019 - 15:38
لم ننتبه إلى جملة قالها السيد بنكيران : محاربة الحزب كانت سببا في الرفع من عدد المصوتين ، الزيف وعدم الوضوح لم يتطرق لهما اعتبرهما ضريبة الشهرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
35 - Yassine الأحد 13 يناير 2019 - 15:38
السلام عليكم. انا بغيت غي نفهم واش هي ولا ماشي هي لي فالتصاور راني مافهمت والو من هاد الهدرة كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
36 - جواد ابير الأحد 13 يناير 2019 - 15:39
الإسلام واضح في مسألة الحجاب لكن يجب أن لا يجرنا السجال إلى نسيان السؤال الأساسي الذي تطرحه أغلبية المجتمع المغربي عموما ومن انتخب( لامبا ) الا و هو: ما هي حصيلة حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن الحكومي؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - عايشين بوجوج وجوه الأحد 13 يناير 2019 - 15:40
هد الباجدة معقدين وعايشين بجوح وجوه عندهم مرض نفسي متقمصين شخصية الاسلامفوبيا داخل الوطن وبرا كيديرو ليبغاو بحال داك لي معنق المدلكة ديالو وهاذي لمحيدة الحجاب عندهم انفصام في الشخصية ولا كيمثلو الدور لي تعطاهوم داخل الوطن باش يدوخو الشعب عقنا بكوم يا حزب النذالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
38 - معنى الأحد 13 يناير 2019 - 15:41
سيدتي علمتني والدتي رحمة الله تعالى عليها أن أقرب السبل لتصحيح الأخطاء أن اعترف اولا انها أخطاء وان اصحح ما يترتب عليها ثم اعتذر بصدق لمن تسببت في ايذاءهم للعلم سيدتي فامي لم تلج مدرسة ولا انخرطت في حزب أو جمعية بل كانت ككل الأمهات المغربيات رأس مالهن الصدق والوضوح فاي تاطير تقومين به كسياسية واي تربية للأجيال على يد امثالك النفاق والانتهازية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - mooha الأحد 13 يناير 2019 - 15:42
الحرية في عاصمة الانوار لا في بحر الضلمات .يدهبون الى باريز لكي يستنشقوا قسطا من الحرية ليس الاسلمويون فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - abolina الأحد 13 يناير 2019 - 15:43
nous voulons les vrais solutions de tous les ,mtez le voile ou pas ca vs convient .ns sachons que tous les syndicats leur but c est d avoir une fortine et rien d autres .problèmes ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
41 - شرارة الأحد 13 يناير 2019 - 15:44
النصارا عندهوم الحق يشوفو الشعر و السوالف و الركابي و لاطاي و حنا لا. ماشي معقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
42 - السلام عليكم الأحد 13 يناير 2019 - 15:45
اليوم حجاب ماء العينين وقبلها محاكمة حامي الدين وبوعشرين وبعدهما فضيحة راقي بركان وقضيةمثلي مراكش وغيرها من القضايا الهامشية التي تلهي الشعب وتبعده عن قضاياه الأساسية ومنها فشل الحكومة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية منذ سنتين.اما بنكيران الذي يريد أن يتحول إلى مفتي الحزب يحلل ويحرم عليه ان يتوارى ويطلب العفو والمغفرة من الله والمغاربة ويقعد في بيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - روميو الأحد 13 يناير 2019 - 15:47
والله فيها الخير اختي امينة ربي بغاك تبقاي كريمة النفس بحال لي عرفناك ومتبقيش مع المتملقين للمناصب داخل وخارج الحزب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
44 - Hamido الأحد 13 يناير 2019 - 15:49
لا أفهم لماذا الفضاءح الجنسية وكل ما يرتبط بالعري واللواط والتدين يلاقي رواجا إعلاميا كبيرا.فبغض النظر على الثعترات المتوالية لحزب البيجيدي فإنه فقد شعبيته وبريقه. ان مايهم الرأي العام هي المديونية التي تمت باسم المغاربة وهي أرقام فلكية وقضية محاربة الفساد التي جعلها العثماني شعارا له ولم يستطع تحريك اي ملف. ومسألة الحريات الفردية وما تم من اعتقالات سياسية في الأساس. ثم التجنيد اللدي فرض على المغاربة دون شرح الأسباب. وقضية المناصب التي تم اقتسامها بين الأحزاب.وارتفاع الأسعار والموظفين الأشباح والتشغيل...وسيارات الدولة التي تلتهم الميزانية دون حسيب اورقيب. ..هدا ما نريد معرفته. وأما ضرب الأحزاب بعضها ببعض فلن يفيد لأن المغاربة نفضوا أيديهم منكم جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
45 - شرارة الأحد 13 يناير 2019 - 15:49
وراه الناس صوتوا عليها حيث شافوها دايرا الحجاب. و حيث الناس ترجاو فيهم الخير حيث كالوا هذوا عندهم مرجعية إسلامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - راي الأحد 13 يناير 2019 - 15:51
من منكم يتذكر ما قاله الصحفي حميد المهداوي عن هذه البرلمانية.كان صادقا ...بالمناسبة الفيدو لا زال موجود باليوتوب.( المغاربة عاقوا فعلا)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - samir الأحد 13 يناير 2019 - 15:52
المشكل ليس في نزع الحجاب المشكل أن الباجدة يستغلون الدين والرموز الدينية من أجل كسب أصوات الناخب المغربي. لو أن ماء العينين نزعت حجابها داخل المغرب ودافعت عن موقفها كما فعلت مايسة سلامة الناجي لتعاطف معها وآزرها جزء كبير من الشعب المغربي. لكن أن تنزعي الحجاب في باريس أمام كباريه الطاحونة وتلبسيه في الرباط, فهذا يدل على شيء واحد هو أنك تستغلين الدين أبشع آستغلال مع سبق الإصرار والترصد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
48 - لحريزي الأحد 13 يناير 2019 - 15:56
قرأت تدوينتها فوجدت أن جميع التعليقات كانت من طرف من هم محسوبون على عشيرتها فقط والموالين طبعا لحزبها كلها مدح وإطراء وتمجيد لشخصها. وقد بلغ العته والجنون ببعضهم أن شبهها بأم المؤمنين عائشة مذكرا بحادثة الإفك التي كانت ضحيتها. فإذا كانت أم المؤمنين قد برأها الله بكلام منزل فما الذي يمنع امينة من البحث عن تبرئة نفسها هي كذلك بطلب إجراء خبرة على الصور و إتبات زورها و افكها، أم أنها هي أيضا تنتظر أن يبرئها الله تعالى بنزول أية في حقها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
49 - mosi. الأحد 13 يناير 2019 - 16:01
اتذكر ان بنكيران قال عنذما كان رئيسا للحكومة انه لا اعتراض لديه و لدى الحزب من التحاق اسحاق شارية به و هو محام يدعي البعض انه يهودي الديانة و الله اعلم..واتذكر ايضا انه قال في البرلمان ان حزب العدالة والتنمية ليس حزبا للملتحين و المحجبات بل لكل مغربي وطني نقي اليد و السرية و لكل من يريد خدمة الوطن...
قد نتفق مع بنكيران او نعارضه في الكثير من الامور..ولكنه السياسي الوحيد الذي خرج من الحكومة كما دخل و الوحيد الذي لا ينافق...ولجاحد من لم يعترف ان تهميش بنكيران جاء نتيجة صراحته امام الشعب فيما يخص مستشار جلالة الملك الهمة...ولا احد يخفى عليه حبل الود المنقطع بين الرجلين...وشخصيا احترم فيه صراحته و اللي فقلبو على لسانو و رفضه ان يكون بلحاسا للمستشار كما يفعل الكثيرين من السياسيين...
بالنسبة لماء العينين..انصحها ان تستفيل من الحزب..ليس لأنها خلعت الحجاب في فرنسا فأنا شخصيا اعتبر امر الحجاب حرية شخصية ولكن لأنها نافقت الجميع و أنكرت في البداية وكذبت على الشعب وذلك من التصرفات المشينة سياسيا...
استقيلي و ليلجم اخوانك في ااحزب السنتهم..ليس فقط على موضوعك و لكن ايضا على موضوع حامي الدين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
50 - بوعزا الأحد 13 يناير 2019 - 16:02
يحال هاد الوقائع واحد الحاجا لي كاتبين ليا أنا هو نفاق المغاربة الاجتماعي والسياسي
واش اعباد الله الناس الغير متدينين كايديرو الكوارث ب 16 حتى واحد ماكايقول ليهوم شحال فالساعة ويلى خرجات جي فضيحا عليهوم دغيا كايطمسوها ولكن فالمقابل الى خرج شيواحد بشي فضيحة على شيواحد اسلامي ولو كانت مفبركة او غير شي سوء تفاهم كايهزوها او مايحطوها باقي او كايديرو ليها الميكروسكوب باش تبان مزيان او ماقايقلبو على صدق المعلومة حيت كايتسناو نيت شي فرصة باش اضربوهوم
اتقوا الله انا بعدا كاتبان ليا هاد القضية غير اشاعة كاذبة ومفبركة بحال القضية تاع بوعشرين ادلة مفبركة واهية ثم احكام خيالية اقصائية...
واش اعباد الله واحدا سياسية محجبة عارفا راسها مستهدفة من تريكة الفساد واش امكن تدير شيحاجا لي تكون دليل الادانة تاعها واش كاتفكرو بعقولكوم اولا لا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
51 - مغربي في المهجر الأحد 13 يناير 2019 - 16:02
حزب العدالة والتنمية سيكون مستقبلا في مهب الريح بعد خداعه لمن اتخبوه من المغاربة بعدما علقوا أمالهم عليه في محاربة الفساد والمفسدين فكان عكس دلك بل أتاح لهم الفرصة في التوسع والاستبداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
52 - said الأحد 13 يناير 2019 - 16:03
السؤال هو ما حكم الشرع في الحجاب ؟؟ وما رأي فقهاء الحزب ومفتو التوحيد والإصلاح ؟؟ وهل كانت ماء العينين تصل إلى البرلمان وإلى ما وصلت إليه لو ارتدت خلال حملتها الانتخابية لباس التبرج نفسه الذي كانت ترتديه في باريس .. الشعار الجديد للبجيديين ومن ورائهم حركتهم الدعوية ؟؟ هو : يا للعار يا للعار الحجاب في خطر !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - مغربي الأحد 13 يناير 2019 - 16:05
هذه هي حقيقة تجار الدين. عندما تمت متابعة الشيخ العلّامة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب بفرنسا انتفض الإخونج وبدؤوا يروجون لنظرية المؤامرة. وعندما اعترف بأنه مارس الجنس خارج الزواج مع العديد من النساء والفتيات، دسوا رؤوسهم في التراب وكأن شيئا لم يكن.نفس الشيء تكرر مع الفقيه الجليل عمر بن حماد والفقيهة فاطمة النجار.والكوبل الحكومي والوزير ومدلكته وأخيرا قصة المرشدة الواعضة أمينة ماء العينين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - ملاحظ بسيط الأحد 13 يناير 2019 - 16:13
الناس راه بغات تعيش باي وسيلة، ما كاين لا حزب لا نقابة لا وطن لا اي شيء ، كاين غير بنادم والغريزة ديالو.
متى سنخرج من بحر الظلمات والنفاق الى عالم الحق والشفافية والمحاسبة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - ميمون الأحد 13 يناير 2019 - 16:13
سيري أوليدي أحاجي الله يرضى عليك دنيا وآخرة
عريتي المنافقين

تتحجب فالمغرب
وتتعرى ففرنسا

ويجي كبير الكهنة ديالهم يفصل ويحلل

واقفين ان شاء الله حتى يفضحهم رب العالمين للصغير والكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
56 - observateur الأحد 13 يناير 2019 - 16:15
الامتناع عن المشاركة في الانتخابات خطأ فادح ونتائجه كانت كارثية استغلها هؤلاء للقفز على الكراسي وللتنكيل بالطبقات المتوسطة ودونها....لهذا يجب الانخراط بكثافة في الانتخابات القادمة لاسقاط هؤلاء ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
57 - hobal الأحد 13 يناير 2019 - 16:17
التفق مع رقم 1 من حيث المظمون ولا التفق معه من حيث الواقع لاسباب عدة
هذا الحزب يستمد قوته من شريحة كبيرة من المغاربة الذين ليست لهم ثقافة تفتح لهم نافذة على العالم بل كلهم يستنبطون افكار اختياراتهم من ائمة المساجد والفقيه والدعات لا يمكن ا ن تغير او تنصح هذه الشريحة من عدم السقوط في شرك او مصيدة البيجيدي هؤلاء عندهم كفائة ويتميزون بالدهاء والخداع واذا حوصروا في زاوية عندهم سلاح فتاك الا وهو النفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
58 - الرافعي عبدالفتاح الأحد 13 يناير 2019 - 16:18
مؤسف جدا ننتظر اعمالا لا أقوال لان الحياة اسلوب لا تصيد عيوب حرام عليكم لأنكم تتكلمون عن الإسلام كأنكم معصومون حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
59 - علال لهبيل الأحد 13 يناير 2019 - 16:21
السيدة خرجت إلى فرنسا فخلعت (الطوني) الحزب الإسلامي . معناه انها قي فرنسا ملعباش مع الفريق . امر عادي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
60 - Freethinker الأحد 13 يناير 2019 - 16:22
من مزايا فضائح هذا الحزب ان بعض المغاربة المغرر بهم بسبب الدين فاقوا وعاقوا بأن ارتداء الحجاب وتربية اللحية لا يعنيان الأخلاق والامانة والصدق. هذا أمر بديهي بالنسبة لأي إنسان متوسط الذكاء لكن الأغلبية في هذا البلد السعيد من الأميين والسذج الذين يستغلهم هذا الحزب بالدِّين والخرافات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
61 - khtnre driss الأحد 13 يناير 2019 - 16:28
مالكم بعدو على الزوينة ديال الحزب هي لباقى ليكم انسانة حرة ومحترمة خليوها عليكم لي كلا حقو أسد فمو بغات تلبس الميني تفرح شوية بحياتها .مكاينش في الحكومة شي قانون تيمنع الميني لي ماوصلش نعيمة تايقول حرامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
62 - البيضاوي الأحد 13 يناير 2019 - 16:29
أقول لماء العينين انزعي الحجاب واحضري جلسات البرلمان بدون حجاب بل باللباس العصري - السروال والقميص والجاكيت المهم آش عندك داخل الراس وليس آش عندك فوق الراس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
63 - ابوشرف الأحد 13 يناير 2019 - 16:36
الى ابو اسحاق رقم 4
المشكل ليس في "التعري" او في شرب الخمر يا استاد.
المشكل في النفاق و الخداع و النهي عن الشيء و الإتيان بمثله
اما رجال الدولة الذين يشربون فذلك شانهم و لم ينتخبهم احدا بكدبة "الخنشة"او اللحية او تقمص شخصية القنافد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 63 | عرض: 1 - 63

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.