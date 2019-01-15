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الرئيسية | عين على الفايسبوك | حجاب ماء العينين يُشعلُ "حروبا مستعرة" وسط قياديات حزبيات

حجاب ماء العينين يُشعلُ "حروبا مستعرة" وسط قياديات حزبيات

حجاب ماء العينين يُشعلُ "حروبا مستعرة" وسط قياديات حزبيات
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:00

خلف موضوع ظهور القيادية في حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين بدون حجاب خارج التراب الوطني حروباً ضروسا بين قياديات حزبيات دارت رحاها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، من خلال "تدوينات" و"تدوينات مضادة".

"نفاق سياسي"

أشد الانتقادات جاءت على لسان الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي اعتبرت ظهور النائبة البرلمانية الإسلامية في وضعية لا تعكس خطابهما داخل المغرب يدخل في إطار "النفاق السياسي"، قائلة: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار".

الزعيمة اليسارية، التي ترفض التنسيق أو العمل مع الإسلاميين، استغربت في موقفها المثير للجدل "المرجعية التي تنتمي إليها ماء العينين التي تُبيح ارتداء ملابس قصيرة في شوارع باريس، مقابل الدعوة إلى ارتداء الخنْشة داخل المغرب".

وقالت الأمينة العاملة للـ"PSU" لقد "بات من اللازم فضح تناقضات الإسلاميين؛ فالدين ملك للجميع، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أسلمة المجتمع، بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي مليئا بالشعراء والكتّاب والمثقفين".

وفي خضم الحملة المستعرة ضد ماء العينين، أعادت صفحات متعاطفة مع نبيلة منيب نشر صورة لها في مدينة الشاون وهي ترتدي لباساً صيفياً يظهر يديها عاريتين، وتم التعليق على ذلك من طرف أحد النشطاء بالقول: "دون زيف ولا عقد انتهازية .. العزيزة نبيلة منيب في الشاون مدينة الشعر والحب والجمال وماشي في مدينة باريز".

بدورها، دخلت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، على خط من اعتبر أن ما قامت به ماء العينين يدخل في إطار الحياة الخاصة والحرية الفردية.

وقالت رحاب: "عندما نقرر اقتحام المجال العام تصبح الحرية في الحياة الشخصية أكثر تقيدا لأننا نكون ملزمين بنقل الصورة الصحيحة والواضحة عن الأـفكار والقناعات التي كانت سببا في ولوجنا للفضاء العام، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمنتخبين يختارهم الشعب انطلاقا من رؤاهم السياسية التي قدموها له كعرض سياسي".

واعتبرت الاتحادية أن من حق ماء العينين أن تقوم بمراجعات "لكن ليس من حريتك أن تلجأ إلى التدليس والكذب من أجل الالتفاف على مفاهيم نبيلة اجتهدت الإنسانية في تطويرها"، مشيرة إلى أن "الحرية تقتضي قبل كل شيء توفر عناصر النزاهة والصدق والوضوح في المطالب بها والمدافع عنها".

سهام الانتقادات تجاه ماء العينين لم تصدر فقط عن المعارضين لمرجعية حزب العدالة والتنمية، بل أيضا عن زميلاتها المحجبات في البرلمان والحزب بعد إقرارها ضمنيا بصحة الصور المتداولة.

عتاب إخواني

وقالت إيمان اليعقوبي، النائبة البرلمانية عن "البيجيدي"، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن ما قامت به ماء العينين ليس تصرف الشخصية العمومية، مشيرةً إلى أن "قرار نزع الحجاب لا يكون بوضعه في مكان والتخلص منه في مكان آخر. فإن كان هذا مقبولًا لإنسان عاد فهو غير مقبول من شخصية عامة".

وأضافت اليعقوبي، في رسالتها إلى ماء العينين، قائلةً: "الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب، لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن"، وشددت على ضرورة الصدق مع "من صوّت عليها".

على المنوال نفسه، سارت رئيسة مقاطعة تابريكت في سلا، كريمة بوتخيل، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، التي سحبت تضامنها مع ماء العينين بعدما تبين أن الصور حقيقية وغير مفبركة.

وقالت في تدوينة: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقنعني أن الالتزام بلباس له رمزيته، وإن اختلفنا عن معاييره وأشكاله والتلاعب بلبسه هنا ونفضه نفضا هناك من أي شخص كان، والأدهى أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي يفترض فيه الوضوح في السر والعلانية والقوة في المبادئ والسلوك، يدخل في خانة الحريات الخاصة. بل هو ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".

تضامن حقوقي

في مقابل ذلك، عبرت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني عن تضامنها مع ماء العينين، وقالت إن ما تتعرض له هو "محاولة بئيسة ومنحطة وبليدة لتشويه سمعتها بسبب جرأتها في التعبير عن مواقفها واطلاعها بمهامها الحزبية والسياسية".

وزادت: "ما تتعرض له أمينة هو محاولة رخيصة وبئيسة ممن استباحوا كل شيء... وهو أحد عناوين البؤس والانحطاط الذي تعيشه بلادنا والذي يتطلب يقظة وصحوة كل الأصوات الحرة كيفما كان انتماؤها".

حفيظة فرفاشي، قيادية نسائية في جماعة العدل والإحسان الإسلامية، اعتبرت بدورها أن ما تتعرض له الشابة الإسلامية هو "تشهير مجاني يعرض حياتها الخاصة للقيل والقال من كل من هب ودب ويضعها تحت المجهر".

وأوردت المتحدثة أن "حملات التشويه التي تتعرض لها النساء خلال بروزهن في الحياة السياسية هي قتل رمزي وزواجر تجعل أي امرأة كيفما كانت توجهاتها وقناعاتها الفكرية والسياسية تفكر ألف مرة قبل المشاركة في الشأن العام، سلاح يعيه المخزن جيدا ويوظفه ببشاعة للجم أو تصفية المزعجات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رجل مغربي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:11
أسيدي دير الحجاب ولا حتا اللحية لبغات المهم عنا المردودية ديال هاد الحزب في تدبير الشأن العام و شنو دارو في الصحة و التعليم.
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8
2 - atis الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:12
لا توجد لا أية حروب بين قيادات الحزب : الحزب لديه عدة سوابق أخلاقية و سلوكية المهم هو استمرار الريع السياسي . الحزب الاسلامي هو الاكتر فسادا في تاريخ المغرب . اتوقع انه بعد هاته الفضائح الجنسيه و الأخلاقية ستكون هناك فضائح فساد مالي و اختلاسات .
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33
3 - مغربي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:17
هذه الفضيحة لسيدة المحترمة أمينة و الفضائح الاخرى في السابق. انما تعبر عن الكبت و العقد التي يتخبط فيها أصحاب هذا الحزب. و الهذف من ترشيحهم للانتخابات هو لتفريغ كبتهم وإشباع نزولهم.
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15
4 - سكليس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:18
الحجاب في البرلمان والمهرجانات الخطابية ودروس الوعظ والإرشاد. التبرج في الطاحونة الحمراء وشوارع المدن الأوروبية انه النفاق يا من يدعي الطهرانية والإيمان والعفاف. سقط القناع عن الذئاب البشرية وظهرت حقيقة تجار الدين
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24
5 - عبدو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:19
ببساطة هي عميلة مزدوجة يتطلب عملها التنكر في اللباس فقط
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8
6 - wood الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:30
الجدل العقيم حول حجاب ماء العينين هدفه تمييع الوضع السياسي في المغرب أكثر مما هو مميع و تهريب النقاش إلى أمور تافهة ، فأعضاء و منتسبوا حزب الباجدة منافقون سواء أحتفظوا بالحجاب أو نرعوه و حتى لو كانو من التقاة و الزهاد الذي يقيمون الليل في الصلاة و يصومون الأيام الطوال فهذا لا يعفيهم من كونهم تواطأوا مع المخزن ضد مصالح الشعب المغربي و أغمضوا أعينهم على الفساد و ساندوه في عدة مواقف ، و بالتالي فسواء أحتفظت ماء العينين بحجابها أو نزعته لا يغير من هذه المعادلة شيئا بكون حزب الباجدة مجرد دكان سياسي كباقي الدكاكين السياسية لا يملك أصلا أي رؤية أو برنامج بل فقط المهاترات و الدجل و الحلقة و التهريج و هدفهم الوحيد هي المناصب و الإستفادة من الريع المخزني !!!
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2
7 - simo danmark الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:32
لمادا كل هدا الاهتمام بالحجاب ؟كأنها هي المرأة الوحيدة التي تزيل الحجاب؟ نعرف مسبقا أعضاء العدالة والتنمية شوية الدين شويا روتانا.....
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1
8 - المهدي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:35
الحجاب من منظورهم الديني لإخفاء زينتهنّ التي لا يجب إبداؤها حسب النص القرآني الا لبعولتهن وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن الى آخر الآية من المحرمين .. والحكمة خوفاً من الفتنة وبما ان السيدة ماء العينين ليس لديها ما تفتن بها الباريسيين الذين يسبحون وسط جيش من الجميلات والفانتات اللواتي لا يسوّق لهن أحد هناك فلربما وجدت من الحكمة خلع هذا الحجاب الذي لا مبرر له هناك فلن يتحرش بها أحد أو حتى ينتبه لوجودها .. ومنطقياً أجد ان أسباب الضرب بالخمار منعدمة تماماً في باريس وباقي عواصم الجمال والفتنة الحقيقية ..
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9 - رباعة شلاهبية الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:36
هادو هما لي لي ترشحنا عليهم قيادات أحزاب تشعل حرب على شرويطة فوق شعر
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10 - الوطنية الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:36
لي بغى يدير الحجاب ولا يمسي عريان حنا بغينا الجد ف العمل والاصلاح الجدري للتعليم والصحة الشعب صاقت به
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11 - مواطن شريف الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:41
ماء العينين ليست ملاكا و لا يجب انتقاد الاسلام اعتمادا على تفعله هي او غيرها من الاسلاميين المزعومين كما تفعل امينة منيب ...الحجاب ليس خنشة يا سيدة منيب...كوني معارضة للحكومة وليس لشرع الله...وكما يقال في المثل الشعبي "كل شاه تعلق م كراعها"
سنوقف أمام المولى عز و جل و ستحاسب ماء العينين و ستحاسب امينة منيب و أنا و أنت ،نسأل الله الهداية للجميع و حسن الخاتمة...
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