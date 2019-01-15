"عَونيات" يُشدن بالإنجازات الملكية ويطالبن بالعيش الكريم للمغاربة

هسبريس - وائل بورشاشن

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شريط يُظهر مجموعة من "العونيات" يغنّين مقطعا موسيقيا يرد فيه ذكر مجموعة من القضايا الراهنة، من قبيل: الإرهاب، والتعليم، والتّشبيب، والسلام..

الأغنية التي تمّت تأديتها في صالون مغربي من طرف "عونيات" يرتدين قفاطين وردية اللون تؤكّد في بدايتها على الولاء للملك محمد السادس وحب البلاد، بترديد تعابير مثل: "عاش الملك"، و"زيد أ الملك زيد زيد"؛ في طلب لـ"زيادة الإنجازات الملَكيّة"، و"كلنا مجنّدون إلى يوم الدين".

وتؤكّد "العونيّات" أن إشادتهنّ بالملك ليست طلبا لـ"وسام ملكي" بل لـ"السلام"؛ كما يرد في أغنيَتهِنّ ذكر ضرورة "الاهتمام بالشعب لكونِهِنَّ لا يردنَ الحرب"، وأنهن "يردن الاتفاق بالنيّة على الحرية".

مواضيع أخرى تثيرها هذه الأغنية التي اكتسحت الصفحات "الفايسبوكية"، مثل أهمية الشباب واستبدال الطاقات الشابّة بالشيوخ، مع الإشارة إلى كون الشباب "دراويش" يريدون العيش الكريم فقط، والتذكير بأنه لولا التعليم لما عَلَت راية المغرب، والإشارة إلى سوء الإرهاب والحاجة إلى "اتفاق الدراويش لإخراج داعش".

نسيم حداد، باحث في التراث الشعبي، قال إن قوة هذا "الفيديو" تكمن في "كلماته البسيطة التي ترمز إلى اهتمامات الشعب المغربي البسيطة"، مضيفا أن "الغناء الشعبي، بصفة عامة، يصاحب هموم، وأفراح، وأحزان الشعب".

ووضّح حداد أن "العونيات"، أو النساء "المردّدات"، يعتمدن على "ماية" أو لحن بسيط ترافقه لازمة معيَّنة تُبنى عليها الأغنيّة، وتردّد عبرها، بينما يتغيَّر "الحَبُّ أو الزَّرّيعة"؛ وهي الشّذرات التي تؤدّيها المغنّية، عبر استعمال إيقاع حيّ وعدم الاقتصار على "الطعريجة"، وهي آلة إيقاعية أصيلة، بل إضافة أنغام "الأورغ"، التي هي آلة موسيقية تشبه البيانو، ويمكنها محاكاة أصوات الآلات الموسيقية الأخرى.

وتتحدّث هذه الأغنية، حسب الباحث، عن مواضيع تهمّ المجتمع المغربي، مثل الإرهاب، والسِّلم، والتعليم، واستبدال الشيب بالشباب، عبر إعادة استعمال كلمات من أغان شعبية قديمة، واستعمال كلمات جديدة للتعبير عن مواضيع راهنة؛ "وهو ما يحضر في الأغاني الشعبية منذ القِدم، لأن هدفها هو مواكبة هموم الشعب"، حسب تعبيره.