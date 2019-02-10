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الرئيسية | عين على الفايسبوك | منع "فنان مكفوف" من دخول مطعم يجلب غضب "مغاربة الفيسبوك"

منع "فنان مكفوف" من دخول مطعم يجلب غضب "مغاربة الفيسبوك"

منع "فنان مكفوف" من دخول مطعم يجلب غضب "مغاربة الفيسبوك"
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 16:00

خلفت واقعة منع الفنان المغربي فتاح النكادي من دخول أحد مطاعم الدار البيضاء، بدعوى أنه "مكفوف"، وفق ما أكده في تصريحاته، غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الفنان المغربي، الذي لقي تضامنا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة "عنصرية وتمييزا" في حقه، وأضاف: "هذه الممارسات تضاف إلى العراقيل التي يعاني منها المكفوفون، والتي تقف أمام ممارستهم أنشطتهم الاعتيادية، وبينها إجراء المعاملات الإدارية أو البنكية"، داعيا إلى ضرورة العمل على تجاوز هذا الوضع.

وتابع النكادي في سرده لتفاصيل الحادث: "ألاحظ في السنوات الأخيرة تنامي الحقد والعنصرية تجاه المعاقين والمكفوفين بصريا بالخصوص، إضافة إلى قوانين مجحفة ضدنا في المقاطعات والبنوك، وكذلك القطار، حيث يلزموننا بضرورة إحضار شاهدين لتصحيح التوقيع".

واسترسل المتحدث ذاته تعليقا على الواقعة: "لكل من يلومني أرجو أن يغمض عينيه لساعة فقط، ويجرب ما عانيته من إقصاء ورفض، فالكل يعرفني ويعلم بسلوكاتي، وفي الكثير من المطاعم والحانات التي أتردد عليها يستقبلونني بالكثير من الحب والعناق والحفاوة، لكن بالأمس منعني أصحاب المطعم ولم يصدر مني أي عنف".

وتفاعلا مع الواقعة، عبر مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون مغاربة، عن استيائهم إزاء هذه الواقعة.

وكتب أحدهم: "أشعر بالغبن و"الحكرة" عندما أُمنع من دخول مقهى أو علبة بدافع عنصري في بلاد أجنبية، فماذا عندما تمنع من دخول مكان عمومي في بلدك..كل التضامن صديقي فتاح"، بينما كتب آخر معلقا على الواقعة: "هذا الوطن هو المعاق أيها الموسيقار الجميل".

من جهته نفى المطعم منع الفنان النكادي من دخوله، وأورد في بلاغ نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن "التمييز العنصري لم يكن ولن يكون أبدا من شيم وأخلاق المطعم، ولا كل الطاقم الذي يعمل به، فالفريق يحترم كل شخص ذي احتياجات خاصة".

وأضاف المطعم: "الفنان المحترم فتاح النكادي يعرف المطعم، وقد زاره عدة مرات، ونحن لنا الشرف أن يكون من بين زبائننا"، وتابع: "الفنان تقدم إلى مطعمنا على الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، رفقة شخصين لا يسمح لنا بقبول دخولهما، لذلك نود أن نذكركم وأن نؤكد لكم أن منع دخول الأشخاص الثلاثة لم يكن بسبب ضعف بصر الفنان، وإنما بسبب الأشخاص برفقته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فاهم الأحد 10 فبراير 2019 - 16:10
غالبا على حساب البلاغ ديال مطعم كانوا معاه
..... قاصرات
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37
2 - Hamido الأحد 10 فبراير 2019 - 16:12
رد المطعم بخصوص الواقعة هو الحفاظ على الزبناء مخافة التضامن مع الكفيف ويعني دالك المقاطعة.
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-24
3 - sinoh الأحد 10 فبراير 2019 - 16:14
لا اضن ان هذه ااحالة تقع في مطعم وخصوصا في ظل ما يغرف السوق من ركوض ومرجح ان الفنان غاب مدة طويلة على الساحة الفنية والتي تعرف بدورها ركوضا
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10
4 - كبور الأحد 10 فبراير 2019 - 16:16
الحل ساهل: قاطعوا هذا المطعم و سيأتي قريبا اليوم الذي سيحس فيه بالالم والحسرة.
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-19
5 - جبلي ابن الجبل الأحد 10 فبراير 2019 - 16:19
من المفروض التضامن و التآزر و مساعدة و مد يد العون لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كما لا يمكننا وصفهم بالمعاقين لأن الانسانية أثبت أن الإعاقة هي إعاقة العقل و التفكير و ليس إعاقة الجسد ..
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18
6 - anouarsg الأحد 10 فبراير 2019 - 16:25
دبا حيت فنان وبصير خاص كلشي يدخلك وكلشي يتعاطف معاك وكلشي يندد ؟؟؟ راه اسي فولان كون بغيتي دخل الجامع ومنعوك ديك ساع غادي نوضوها على قبلك ولاكن نت بغيتي دخل مطعم ولا حانة باس تزها مع راسك وخا يحبسوك حيت من دوي الاحتياجات الخاصة مغاديش نتعاطفو معاك
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27
7 - Mazalni 3la didani الأحد 10 فبراير 2019 - 16:37
لكي لا نضلم أحد اضن أن كاميرات المطعم الخارجية هي التي ستبت فى هذا الشأن.
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16
8 - بواكناض الأحد 10 فبراير 2019 - 16:37
لاأظن ان صاحب المطعم سيرفض زبناء ادا كانوا في حالة عادية ..........
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17
9 - مولاة لحريرة الأحد 10 فبراير 2019 - 16:42
جاي لمطعم فتناش ونص ديال ليل باغي تصحر زعما؟ اصلا لمطعم كيهموه فلوسك. يعني ايلا احترمتي لقوانين دخل ويحشيو لك لملعقة فمك ايلا بغيتي. غير خلص.
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10
10 - مجرد راي الأحد 10 فبراير 2019 - 16:55
ولات وحد الطريقة جديدة اسمها البوز .يعني ان فنان او محسوب على الفن يبتغي الشهرة ويبتغي ايولي حتا هو معروف . من جل دلك اينوض يتعرض لشي موقف ما يجلب له تعاطف الناس فتحصل له الشهرة . واش يعقل ان مطعم همه الاول هو الربح ايجري على كليان . ادن الفيلم واضح . ولات ساهلة جميع لي بغا الشهرة او البوز خاصو يخلق لينا ضجة .ولو على حساب صمعة الناس .المرجو النشر
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