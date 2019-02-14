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الرئيسية | عين على الفايسبوك | انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش

انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش

انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 14 فبراير 2019 - 11:55

انتقادات لاذعة يتعرض لها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بسبب المعاش الاستثنائي الذي تبلغ قيمته المالية سبعة ملايين شهريا، والذي منحه إياه الملك محمد السادس، فضلا عن المعاش البرلماني، الذي كان يتقاضاه طيلة مهامه الحكومية إلى حدود أكتوبر الماضي، في تناقضٍ صارخ مع الخطاب السياسي والأخلاقي الذي يروّجه حزب العدالة والتنمية للمغاربة.

وفي الوقت الذي قال بنكيران إنه يتلقى المعاش الاستثنائي على غرار عبد الرحمان اليوسفي، نسِي أن يضيف أن الزعيم الاتحادي كان يحيل على الدوام تعويضاته على صندوق التضامن مع العالم القروي، كما أنه لم يتلق سوى هديتين من قبل الدولة، عبارة عن ساعتين يدويتين سلمتا إليه من طرف الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس، كما ذكر في سيرته الذاتية "أحاديث فيما جرى".

واستغرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "إقحام بنكيران للقيادي الاتحادي في محاولة تبرير حصوله على معاشين خلال فترة سابقة، علما أن الشخصين لا يمكن المقارنة بينهما"، مؤكدين أن "اليوسفي أخرج المغرب من السكتة القلبية، خلال تجربة التناوب التوافقي المُجهضة، بينما أدخل بنكيران المغرب في السكتة القلبية من جديد، بسبب الإجراءات التي قام بها على حساب المواطنين".

وتداول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الفترة الأخيرة العديد من التدوينات، التي استنكرت دفاع بنكيران "عن معاش البرلمانيين حينما كان رئيس الحكومة، حيث كان يؤكد بأن الموضوع ينبغي أن يعالج بتأن وتعقل وليس بالمزايدات؛ كما عارض مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين، لكن تأكدت اليوم أسباب دفاعه المستميت عن الموضوع، لأنه كان يستفيد بدوره من التقاعد البرلماني".

إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إن "التصريحات الأخيرة لبنكيران يجب أن تؤدي إلى مراجعة كبرى للمنظومة الأخلاقية، التي بنى عليها الحزب كل مكاسبه السياسية"، قبل أن يتساءل مستنكرا: "كيف لرئيس حكومة أن يحتفظ بتقاعده البرلماني في الوقت الذي يمنعه عن البرلمانيين؟!".

وأشار لشكر، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع القناة التلفزيونية "فرانس 24" أمس الأربعاء، إلى أنه فوجئ باستمرار رئيس الحكومة في التوصل بتقاعده البرلماني إلى غاية أكتوبر من سنة 2017. وأضاف: "حين كنت برلمانيا لأربع ولايات انخرطنا في النقاش الرائج لدى الرأي العام حول تقاعد المسؤولين، مما جعلني لا أستفيد من تقاعد البرلمان".

وأوضح الفاعل السياسي أن "الموضوع لا ينصب على المعاش الاستثنائي، الذي قد يستفيد منه أساتذة جامعيون كبار أو رؤساء حكومات، وإنما نتحدث عما صرح به من تقاعد برلماني كان يستفيد منه من موقع رئاسة الحكومة، مما يجعلنا نتساءل كيف سمح لنفسه بأخذه في الوقت الذي يحرم البرلمانيين الآخرين منه، ونتحدث عن مساهمات البرلمانيين في صندوق معين بدعوى الاختلالات التي يعرفها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ياسمين الخميس 14 فبراير 2019 - 12:06
كنز الأموال حرام في الاسلام و حتى المال بدون العمل والعرق عليه حرام،،، ورينا هاد المرجعية الاسلامية ديالك غير فقضية المعاش ومن بعدها الله يجعلك تولي بوذي ولا عابد البقر
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2 - خالد الخميس 14 فبراير 2019 - 12:08
هاذ الشخص حطم الرقم القياصي فالطنز على الشعب
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8
3 - محمد الخميس 14 فبراير 2019 - 12:09
الحقيقه هي ان ساعه تقترب لا مفره منها والفقر يزداد في مغربنى العزيز كل وزهروا هدي هيى الحقيقه وان الله يمهل ولا يهمل
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4 - الميسوري الخميس 14 فبراير 2019 - 12:11
حارب الريع تابع و سامح التماسيح أمثاله اقتطع من أجور الموظف البسيط ليتسنى له الحصول على معاش و لا في الخيال ،انتهى ....الكلام
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5 - abo yosra الخميس 14 فبراير 2019 - 12:12
المعاش هو ما يكفي لسد الرمق ويعتبر الناس الذين لا يملكون سوى ما يكفيهم للقوت بأنهم يعيشون على المعاش اما الذي استفاد منه سي بنكيران فلا يسمى معاش بل هو اجر 30 شخص بالحد الادنى للاجور و كل سخص يعيل بها بيت
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6 - المتتبع الخميس 14 فبراير 2019 - 12:14
ايها المغاربة لكي لا تنخدعوا في الايتحقاقات المقبلة اعضاء حزب العدالة والتنمية جاءوا ليستغنوا على ظهر ناخبيهم بنكيران كان رييس محكومة يتقاضى اجرين اجر رييس المحكومة وتقاعده البرلماني والسيدة ماء العينين تتقاضى الاجر البرلماني الشهري 39.000.00 درهم ونايبة رييس المجلس بتيزنيت 15.000.00 درهم وعضوة بالمجلس الاعلى للتعليم 50.000.00 درهم اي ما يناهز 104.000.00 درهم شهريا اش هذا الشيء هذا هو محاربة الريع والا فلا اللهم ان هذا لمنكر
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7 - البوعزاوي الخميس 14 فبراير 2019 - 12:17
إذا رأيت رب اﻷسرة للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص..
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8 - لا تغرغري. الخميس 14 فبراير 2019 - 12:18
وا سي بن كيران راه الأمور باينة .غدا أمام الله ستسال عن هدين التقاعدين وقد كنت اول من الح أن الأجر مقابل العمل .وتبين انك تاكل مالا لم تساهم في صندوقه ولا بدرهم . انه اليخت بنفسه.وصدق من سماك لأبو المعاشين.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9 - أبو علي الخميس 14 فبراير 2019 - 12:18
السلام عليكم

قال رسول الله (ص) فمن غشنا فليس منا
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10 - Hassan Sima الخميس 14 فبراير 2019 - 12:19
أنا لا أتفق مع السيد بن گيران في عدة أمور لگن مهـما إختلف معه الگثير فمعاشه بالنسبة لي عادي ويستحقه لأنه گان يمثل الدولة هـناك من يتقاضا راتبا شهـريا بتجاوز 50000 درهـم ولا يقوم بشيء المشگل بيدي أصحاب القرارات المخفية براگة م نحسدو الناس إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
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11 - عزوز الخميس 14 فبراير 2019 - 12:20
لا أدري لما يذكر لبن كيران معاشان الحكومي و البرلماني. ولا يذكر معاش الوظيفة العمومية كأستاذ س 2 خارج السلم. لما كان بالمدرسة العليا بالرباط
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12 - ملاحظ الخميس 14 فبراير 2019 - 12:23
"إقحام بنكيران للقيادي الاتحادي في محاولة تبرير حصوله على معاشين خلال فترة سابقة، علما أن الشخصين لا يمكن المقارنة بينهما"
يقول الفقهاء " لا قياس مع وجود الفاااااااااااااااارق أسي بنكيران " فلإنك تعرف مقدار حب المغاربة للسي عبد الرحمن اليوسفي فإنك تريد " توسيخه " ؟؟؟؟ لا يا سي بنكيران ..المغاربة يعرفون الفرق بينك وبينه ..المغاربة يفرقون بين الناس ويضعون كل واحد في المرتبة التي وضع فيها نفسه .
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13 - فؤاد اعراب الخميس 14 فبراير 2019 - 12:23
السلام عليكم ، لاحقو سالبي أموالكم الحقيقيين، أما بنكيران لو كان لصا لما منحه الملك تقاعدا استثنائيا، ولا تنسو أنها من ميزانية البلاط، فإن لم يأخذها بنكيران لن تعود إلى الشعب، فهذه صادق عليها البرلمان مسبقاً، انتقدو سالبي أموال الفقراء وأنتم تعرفونهم جيداً، ولكنني أرى المعلقين يمتدحون الأغنياء ويسبون الفقراء، كل شيء ظاهر فلا دعوى للكذب على أنفسنا والسلام
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14 - مغربية معارضة الخميس 14 فبراير 2019 - 12:24
هذا السيد الذي جعلنا نعاني منذ توليه منصب رئيس الحكومة الأن هو يعيش معززا مكرما بمعاشين.بعد أن جعل الطبقة الوسطى تعاني الأمرين وأما الطبقة الكادحة فلا حديث عنها فقد أقبرها بعد أن أمطرنا بوعوده التي لم نرى منها اي شيئ.والشعب يعاني بينما هو يعيش حياته بمعاشين يا لها من سخرية !!والله اتأسف كثيرا لهذا الشعب.و وكلنا أمرنا لله سبحانه وتعالى
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15 - المتتبع الخميس 14 فبراير 2019 - 12:24
السيد بنكيران انت اعلم الناس ب * لا تنهي عن منكر وتاتي مثله* انت قمت باصلاح صندوق التقاعد من جيوب الموظفين ولكنك حصلت على تقاعد لم تساهم فيه اليس هذا منكر ولو افترصنا جدلا ان المانح هو اعلى سلطة في البلاد كان يجب ان تعطي المثال وترفضه بادب لانه لا يتناسب مع خمس سنولت كرييس للمحكومة لان بهذا التقاعد الاستثنايي فانت عملت 60 شهرا كرييس للمحكومة وعلى كل شهر عمل حصلت على 1.200.00 درهم كتقاعد في اي قانون يعمل بهذا وفي اي دولة ديمقراطية عبر العالم يحصل هذا ولكن كما قيل * ان لم تستحيي افعل ما شيت* المهم ذهبت الى مزبلة التاريخ.
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16 - نجيم الخميس 14 فبراير 2019 - 12:25
تم توجيه الرادار إلى بن كيران في موضوع لا أقول عنه تافه بقدر ما أننا لا نحارب المرض من منبعه، تكلمو عن الملايير التي صرفت و تصرف ليومنا هذا عن معاشات من سبق بن كيران، فهذا الأخير مجرد بيدق من بيادق المخزن و كانت له مهمة و قد أتمها بنجاح. 9ملاين سنتيم لا تساوي سئ أمام ملايير الدراهم التي تصرف في أشياء لا يستفيد منها المواطن المسكين. بصحتكم و راحتكم المغرب، فقط كفاكم من مثل هذه المسرحيات
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17 - ورديغة الخميس 14 فبراير 2019 - 12:28
بنكيران قرأ الفاتحة على روح العدالة والتنمية
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