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"أونسا" يتواصل باللغة الأمازيغية على "فيسبوك"

"أونسا" يتواصل باللغة الأمازيغية على "فيسبوك"
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:15

اختار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا) التواصل مع المغاربة باللغة الأمازيغية بخصوص مرض الحمى القلاعية؛ إذ نشر المكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تصريح لأحد مسؤولي المكتب تمت دبلجته إلى الأمازيغية مرفقا أيضا بنص كتب بأحرف بتفيناغ. وبذلك يكون "أونسا" أول مؤسسة عمومية تنزل دسترة الأمازيغية وتتواصل بها من خلال صفحتها على "فيسبوك".

وتحدث رئيس قسم الصحة الحيوانية بـ"أونسا" في الفيديو عن التزامات المكتب تجاه الفلاحين الذين تم إتلاف ماشيتهم بسبب الحمى القلاعية، وعن عملية تلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد هذا المرض التي ما تزال متواصلة لتشمل جميع رؤوس الأبقار.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات كان قد أعلن عن تلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، ويقوم منذ سنة 2014 بتنظيم حملات تلقيح ضد هذا المرض بطريقة منتظمة.

جدير بالذكر أن المكتب أنشأ صفحة على "فيسبوك" خلال شهر يوليوز 2018 للتواصل مع المغاربة، تجاوز عدد متابعيها مائتي ألف.

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