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فيسبوك يسمح بمسح جزئي لسجلات المتصفحين

فيسبوك يسمح بمسح جزئي لسجلات المتصفحين
هسبريس - إفي
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:50

أعلن المدير المالي لشركة فيسبوك، ديفيد وينر، أن الشبكة الاجتماعية سوف تضيف أداة جديدة هذا العام من شأنها أن تسمح لمستخدمي الموقع بحذف سجل التصفح الخاص بهم بشكل جزئي، على الرغم من أن ذلك قد يمثل تهديدا لطبيعة عمل الشركة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الشركة التي يديرها مارك زوكربيرج للرد على الانتقادات التي طالته بسبب طريقة إدارته للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك وعدم احترام خصوصيتهم، خاصة بعد قضية شركة "كامبريدج أناليتيكا" العام الماضي.

وبعد الفضيحة التي وقعت آنذاك بعد الكشف على أن الشركة تستخدم تطبيق لجمع بيانات ملايين المستخدمين بدون موافقتهم لأغراض سياسية، تعهد زوكربيرج نفسه بإطلاق أداة لإعطاء المستخدمين مزيدا من السيطرة على خصوصيتهم.

وقد يكون لهذا القرار عواقب سلبية على فيسبوك، التي يتمثل عملها في بيع مساحات إعلانية مصممة خصيصا حسب تفضيلات كل مستخدم للشبكة، استنادا إلى سجل التصفح وأنشطة كل مستخدم.

جدير بالذكر أن الأداة المستقبلية لن تسمح بحذف سجل التصفح كليا، ولكنها ستمكن المستخدم من الوصول إلى البيانات التي جمعها عنه فيسبوك عبر تطبيقات ومواقع أخرى، وستكون هذه البيانات هي التي يمكن أن يمسحها المستخدم إذا رغب في ذلك.

يشار إلى أن الشبكة الاجتماعية تجمع معلومات مفصلة عن كل شخص من خلال أدوات تحليل و"تتبع"، بما يسمح لها بإعداد ملفات تعريف مفصلة عن أنشطة المستخدم "على الإنترنت" داخل وخارج موقع فيسبوك.

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