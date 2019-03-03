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الرئيسية | عين على الفايسبوك | شركة "فيسبوك" تقاضي بائعي الحسابات المزيفة

شركة "فيسبوك" تقاضي بائعي الحسابات المزيفة

شركة "فيسبوك" تقاضي بائعي الحسابات المزيفة
هسبريس - رويترز
الأحد 03 مارس 2019 - 05:45

قالت شركة فيسبوك إنها رفعت دعوى قضائية، مع انستغرام، في محكمة أمريكية اتحادية ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص، في جمهورية الصين الشعبية، بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.

وقالت الشركة المتخصصة في التواصل الاجتماعي إن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وانستغرام، وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت مثل أمازون وأبل وغوغل ولينكدإن وتويتر.

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