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شركة "فيسبوك" تقاضي بائعي الحسابات المزيفة
الأحد 03 مارس 2019 - 05:45
قالت شركة فيسبوك إنها رفعت دعوى قضائية، مع انستغرام، في محكمة أمريكية اتحادية ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص، في جمهورية الصين الشعبية، بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.
وقالت الشركة المتخصصة في التواصل الاجتماعي إن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وانستغرام، وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت مثل أمازون وأبل وغوغل ولينكدإن وتويتر.