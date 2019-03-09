"أوسكار النفاق" يشعل الغضب العارم في مصر

هسبريس من القاهرة

مازال تتويج الممثل الأمريكي المصري رامي مالك بجائزة الأوسكار يثير جدلا كبيرا في الوسطين الفني والحقوقي، خاصة بعد إصدار منظمة "هيومن رايتش ووتش" لتقرير قالت فيه "إن الشعب المصري يستحق جائزة أوسكار النفاق".

وانتقدت المنظمة "احتفاء الشعب المصري بفوز مالك بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لشخصية مغني روك مثلي الجنس في فيلم Bohemian Rhapsody، في وقت يقمع فيه المثليون من السلطات في مصر".

وأشعل تقرير "ووتش" غضب إعلاميين وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر، متهمين المنظمة بـ"الانحياز للإرهابيين" ونهجها لهجوم مدفوع الأجر.

ووصف ناشط فيسبوكي تقرير "هيومن رايتس ووتش" بأنه "هجوم ممنهج آخر مدفوع الأجر مسبقاً، لكن هذه المرة أسقط اللثام بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ عن الهدف من ورائه"، فيما اعتبر آخر أن "المنظمة لم يعجبها انتماء رامي مالك لثقافة بلده".

من جانبه، علق المذيع التلفزيوني أحمد موسى على التقرير قائلاً: "هيومن رايتس ووتش تشتغل لحساب داعش، ولحساب جماعة الإخوان الإرهابية".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية تستحق جائزة "أوسكار النفاق"، بسبب احتفائها بفوز الممثل الأميركي ذي الأصول المصرية رامي مالك بجائزة الأوسكار.

وصرحت الباحثة في برنامج حقوق الأقليات الجنسية بالمنظمة الحقوقية ذاتها، نيلا غوشا، قائلة: "إن السلطات المصرية تحمست لادعاء أي صلة بالممثل الأميركي بعد فوزه بجائزة الأوسكار، حتى إن وزارة الهجرة المصرية نشرت على موقع تويتر اقتباساً من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك، والذي لم يُنشر في أغلب وسائل الإعلام المصرية".

وأضافت غوشال: "إذا كانت الحكومة المصرية والمدافعون عنها يريدون حصة من فوز مالك، فعليهم أن يرقوا للاعتراف بالحقائق"، موضحة أن "الفيلم لم يعرض في دور العرض المصرية إلا بعد اقتطاع مشاهد عدة منه، ولو عاش ميركوري في مصر اليوم لاتهمته السلطات المصرية بموجب قانون مكافحة الفسق والفجور، كما فعلت مع 76 شخصاً خلال العام الماضي".