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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "فيسبوك" ينقل "مجزرة المسجدين" في بث مباشر

"فيسبوك" ينقل "مجزرة المسجدين" في بث مباشر

"فيسبوك" ينقل "مجزرة المسجدين" في بث مباشر
هسبريس – أ.ف.ب
الجمعة 15 مارس 2019 - 14:48

نشر أحد مهاجمي المسجدين في نيوزيلندا الجمعة بياناً عنصرياً على "تويتر"، قبل أن ينقل مباشرة مقاطع من الاعتداء، بحسب ما توصلت إليه وكالة "فرانس برس".

وطلبت الشرطة من الناس عدم نشر المقاطع التي يظهر فيها المهاجم وهو يطلق النار على مصلين من مسافة قريبة.

وكتبت على "تويتر" "الشرطة على علم بصور مؤلمة جداً مرتبطة بحادث تشيرش كرايست يجري تداولها على الإنترنت". وأضافت "توصي بشدّة عدم مشاركة الرابط. نعمل على سحب تلك المقاطع".

وقامت "فرانس برس" بتحليل مقطع من الفيديو الذي نقل عبر "فيسبوك لايف" يظهر رجلاً أبيض بشعر قصير يصل بالسيارة إلى مسجد النور في تشيرش كرايست ثمّ يبدأ بإطلاق النار لدى دخوله إليه.

وتحققت وكالة فرانس برس من صحة الفيديو بفضل تقنية رقمية تسمح بمقارنة المشاهد التي ظهرت في الفيديو مع الصور المتوفرة على الإنترنت للمسجد.

ونُشر "بياناً" يشرح دوافع الهجوم صباح الجمعة على حساب على "تويتر" يحمل نفس الاسم والصورة الشخصية لحساب فيسبوك الذي نقل الهجوم مباشرةً.

وعنوان البيان الذي سماه "مانيفستو"، "الاستبدال الكبير"، ويشير نصه الممتد على 73 صفحة إلى أن المعتدي أراد مهاجمة مسلمين. ويبدو عنوانه مستوحى من نظرية للكاتب الفرنسي رونو كامو بشأن اندثار "الشعوب الأوروبية"، التي "تستَبدَل" بشعوب غير أوروبية مهاجرة. وباتت هذه النظرية منتشرة بشدة في أوساط اليمين المتطرف.

ويخبر المهاجم في النصّ أنه مولود في أستراليا من عائلة عادية ويبلغ من العمر 28 عاماً. وأعلن أن إحدى اللحظات التي دفعته إلى التطرف كانت هزيمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في انتخابات 2017 الرئاسية، وهجوم بشاحنة في ستوكهولم في أبريل 2017 قتل فيه 5 أشخاص بينهم طفلة في الحادية عشر من العمر.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن مطلق النار في الهجوم أسترالي.

وتحدّثت السلطات النيوزيلندية عن توقيف 3 أشخاص وتوجيه تهمة القتل لرجل.

وتحققت "فرانس برس" من صحة الفيديو المباشر الذي نشر على "فيسبوك" عبر التأكد من عناصر في المسجد موجودة في صور على الإنترنت، بينها صندوق بريد وباب المدخل وسجادة.

وبالنسبة للطريق التي سلكها منفذ الهجوم بالسيارة ونقلها مباشرة أيضا، يمكن سماع صوت نظام الملاحة الإلكتروني في الخلفية وتتبعت فرانس برس طريقه عبر استخدام "غوغل ستريت فيو".

وظهرت في الفيديو أيضاً على الأسلحة التي استخدمها مطلق النار بعض كلمات مشابهة لتلك الظاهرة في صور نشرت في وقت سابق على حساب "تويتر" الذي نشر عبره الإعلان. ونشرت صور الأسلحة على ذلك الحساب في 13 مارس الماضي.

وكتبت عليها خصوصاً أسماء باللغة الإنكليزية وباللغات الأوروبية الغربية لشخصيات عسكرية تاريخية، من بينهم أوروبيون قاتلوا القوات العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

وقامت فرانس برس بحفظ الفيديو قبل أن يجري وقف حساب فيسبوك الذي نشره عن العمل، بعد الاعتداء بقليل، وقامت بأخذ لقطات لحساب "تويتر" قبل تعليقه.

وحذر متحدّث باسم وزارة الداخلية النيوزيلندية أن من المرجح أن يعتبر الفيديو مستهجناً بالنسبة لقانون البلاد ومشاركته غير قانونية.

وقال "محتوى الفيديو مزعج وقد يكون له آثار غير مرغوب فيها على الناس"، متابعاً "إنها مأساة حقيقية مع ضحايا حقيقيين وعلينا أن نشجع الناس على عدم مشاهدة أو مشاركة هذا الفيديو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - oujdi الجمعة 15 مارس 2019 - 14:58
لن يتداعى العالم إلى ⁧‫ العاصمة ويلينغتون ليعلن رفضه لواحدة من أبشع الجرائم ضد المسلمين .. ‏لن يتحرك الضمير الدولي ولن يتحرك زعماء العالم ولن تُطلق حملات التضامن لأن الضحايا هم مسلمون..

لن تُنسب هذه العملية إلى ديانة من قام بها كما يتم التعامل دائما مع من دسوهم بمجتمعاتنا .. لن تسمع مصطلح الإرهاب المسيحي.. و لن تُراجع المقررات الدراسية ولا التراث النيوزيلاندي ولن تُنسب الجريمة لهم..

مجزرة وحشية نفذها مجرم وكأنه يقوم بلعبة إلكترونية، قتل قرابة الخمسين مسلماً داخل مسجدين ببث مباشر على الفايسبوك .. لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى .. أي حقد أي غل يحمله في قلبه..

مجزرة اليوم هي ثمرة لحملات معادات الإسلام التي يقودها الغرب بزعمائه و قادته .. و كمثال الرئيس الفرنسي ماكرون ذكر مصطلح الإرهاب الإسلامي عشرات المرات في خطاباته ليزرع بذور الحقد والكراهية لهذا الدين.. و هذه هي النتيجة..

إخواننا استشهدوا متوضئين، طاهرين، مسلمين، مقبلين على ربهم .. فهنيئا لهم الشهادة..

اللهم اقبلهم عندك وأسكنهم فسيح جنّاتك ..

إنَّا لله وإنا إليه راجعون..
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115
2 - الحسن مدني الجمعة 15 مارس 2019 - 15:02
منفذ العمل الإرهابي المشين بمسجد النور بنيوزيلاندا ليس إرهابيا لأنه ليس مسلم هذا نصراني . اللهم تغمد الشهداء برحمتك ومغفرتك وعفوك .
لو كان القتلى غير مسلمين لأنتفض العالم العالم المنافق مندد بلإرهاب الإسلامي
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50
3 - خنيفري الجمعة 15 مارس 2019 - 15:03
دخل هذا المجرم الإرهابي إلى وبدأ يقتل الناس بسلاحه الناري وكأنه يلعب لعبة GTA. والإعلام الغربي المنافق لم يردد كلمة الإرهابي في قنواتهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارحم الشهداء وارزق أهلهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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44
4 - حزين القلب الجمعة 15 مارس 2019 - 15:05
حسبي ألله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
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38
5 - Redouane الجمعة 15 مارس 2019 - 15:06
لا حول ولا قوة الا بالله و ان لله و ان اليه راجعون
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28
6 - ريان الجمعة 15 مارس 2019 - 15:08
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحم الموتى
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24
7 - جمال الجمعة 15 مارس 2019 - 15:09
الحمد لله على كل حال،عسى ان يتقبل الله الضحايا مع الشهداء ...وانا لله وانا اليه راجعون
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19
8 - عبد الصمد الجمعة 15 مارس 2019 - 15:10
مقارنة بين الزوبعة التي قامت ولم تقعد عند اعتداءات باريس والتضامن الدولي والتي كان سببها مسلمون و هذه المجزرة البشعة التي كان وراءها استرالي . بطبيعة الحال انا ضد اي اعتداء كيفما كان نوعه لاكن الاسلام مستهدف بالارهاب وجرائم الغرب يقال عن مرتكبيها (مختل عقلي) وينسى الأمر في وقت وجيز
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27
9 - تايكة غرماد الجمعة 15 مارس 2019 - 15:18
مع الأسف اغلب المحطات الاعلامية للغرب المنافق تطرقت لهذه الجريمة الإرهابية بشكل سطحي وشبه تجاهل وهذا يبين مدى النفاق ومدى الحقد اتجاه المسلمين الأبرياء ومدى تاثير الالة الاعلامية على رأي المواطن الغربي و التي تسيطر عليها الصهيونية واليمين المتطرف .
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6
10 - باغي نعرف الجمعة 15 مارس 2019 - 15:18
ماأثار انتباهي هو القنوات التلفزيونية العالمية مررت الحادث مرور الكرام وكأنه حدث عادي ... زد على ذلك الدول العربية المقموعة التي لم تحرك ساكنا .... ينتظرون ماذا سيقولون اسيادهم ثم يتبعونهم في التعليق ..... نتذكر جميعا حادثة شارلي هيبدو والضجة العالمية التي رافقتها وكانت الدول العربية السباقة للتنديد وووو الشموع.... الترانيم...... حسبنا الله ونعم الوكيل أللهم إحفظ بلدنا الحبيب والأمة الإسلامية
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10
11 - الرباطي الجمعة 15 مارس 2019 - 15:19
العداء للاسلام وللمتدينين به اصبحنا نعايشه حتى في مجتمعاتنا (الاسلامية) ...الخطاب العرقي العنصري الذي تفشى لدى بعض الجهات في مغربنا ينذر بما هو أسوأ
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6
12 - مغربي حر الجمعة 15 مارس 2019 - 15:24
حتى في #نيوزلندا يحاولون قتل الاسلام والمسلمين
ألم تعلموا أن #النصرانية هي رأس الأرهاب !!
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-1
13 - عبد ابرحيم الجمعة 15 مارس 2019 - 15:28
أتمنى أن تتضامن الدول الإسلامية وتعلن عن تنكيس الأعلام لمدة لا تقل عن ٤٠ يوم
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4
14 - مغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 15:30
فينكم اصحاب هيلالة ديال شمهروش مالكم صقلتو .بينو فيديوهات ديال التنديد .ماشي ديال التهصليص لاروبا..
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4
15 - أستاذ فرض عليه التعاقد الجمعة 15 مارس 2019 - 15:32
هو لم يطبق غير ما ورد في كتابهم المزور والمقدس عندهم من ارهاب وتقتيل للنساء والاطفال والعجز وتقطيع للاشجار وهدم للمساجد... حتى الخوارج الارهابيون كداعش لم يصلو بعد الى مستوى الارهاب الذي يمليه عليهم كتابهم المقدس ، كما ان التقارير والتاريخ والشهادات تشير إلى ان ارهاب غير المسلمين على المسلمين او على انفسهم اكبر بكثير من ارهاب من ينتسب الى الاسلام عليهم ،ورغم ذلك يحاولون نسب الارهاب الى الاسلام وتغطية الشمس بالغربال، محاولين ضرب كل التقارير بعرض الحائط هذا وللملاحد وبني علمان ان يوفرو كلامهم المعروف عندهم وأن يقرأو ويفتحو دماغهم للفهم قبل أن يتكلمو.. . تعازينا لاسر المغدورين وإلى الله المشتكى
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-3
16 - مسلمة الجمعة 15 مارس 2019 - 15:36
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحم الشهداء، غادي تفوت الأيام ويقولو هبيل كيف العادة ولوكان كان مسلم لوكان تقلبت الدنيا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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0
17 - الحقيقة ف الدقيقة الجمعة 15 مارس 2019 - 15:36
اصحاب جوسوي شارلي دايرين موود : اعمل نفسك ميت .. اعمل نفسك ميت..
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0
18 - Mesfioui الجمعة 15 مارس 2019 - 15:37
ما آلمني في الفيديو الذي شاهدت هو الطفل الذي ينادي أبي أبي في حين أن ذلك الخنزير يحطم رأسه بالرصاص....
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19 - yousfi الجمعة 15 مارس 2019 - 15:37
في أحد الدراسات في أمريكا أظهرت ان فقط 12 في المئة من الإرهاب الدي عرفته و. م .أ كان فاعلوه مسلمون الا أن الإعلام يسلط عليهم الضوء بشكل مكثف و متكرر من غيرهم من اليمين الكاثوليكي المتطرف حتى يظهر المسلمين بأنهم همج .فترسخت تلك الصورة في دهن الغربيين فأصبح الإرهاب مقرونا بالمسلمين بفضل الإعلام الغربي الموجه من طرف جماعات الضغط ذات المصالح المختلفة في الشرق الاوسط.
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