24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا" (5.00)

  2. المغرب ونيجيريا يتفقان على إنجاز "أنبوب الغاز" في وقت قياسي (5.00)

  3. إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)

  4. حفل التميز لأبناء الأمن (5.00)

  5. فرنسا تضع الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة‬ للأسلاف

الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة‬ للأسلاف

الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة‬ للأسلاف
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:45

قال الشيخ السلفي حماد القباج إن "الانتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب لا ينبغي أن تمر دون تسجيل مواقف لله وللتاريخ"، مؤكدا أن "اللغة الفرنسية ستضر بتنميتنا واستقلالنا؛ فهو إفساد يستبق الإصلاح ليفشله، والله لا يحب الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها"، وفق تعبيره.

وأضاف القباج، في "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأنهم عززوا مسار قلة احترام لغة اختارها رب العالمين لوحيه الأخير إلى البشرية، ولأنه لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين (كمحمد الخامس ومحمد بلعربي العلوي وأبي شعيب الدكالي والمختار السوسي وعبد الله كنون وعلال الفاسي والمكي الناصري...).

وتابع الشيخ السلفي: "نعم ..خسرنا معركة في ساحة البرلمان، لكن لن نخسر الحرب التي حقق فيها أجدادنا الوطنيون انتصارات مجيدة، إذ يجب العمل على تعريف الأجيال بتلك الانتصارات، حتى إذا ارتفع البؤس والإكراه عن سياسيينا وجاءت أجيال جديدة، آنذاك يسترجع الأحفاد نصر الأجداد، ويستأنفون مسارا تنمويا استقلاليا حقيقيا، ويميزون بين من خان ومن بقي وفيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - maroki الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:04
كل المصائب التي عرفها المغرب كانت بسبب التعريب. أليس فرض العربية على الأمازيغ خيانة و جريمة ثقافية ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
2 - كمال الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:07
اللغة العربية تتكلمون عليها كأنها هي للغة الوحيدة في العالم والفرنسية للغة منبوذة ولكن النقيض في الكلام هو ان اللغة الفرنسية هي الأساس في المغرب لانها مرتبطة بالاقتصاد اللغة العربية حدودها المغرب ولا احد يتكلم بها لا في المجتمعات ولا منتديات الاقتصادية نحن نعرف ان للغة العربية هي للغة القراءن الكريم ولكن للغة القراءن العظيم ترجمت الي جميع اللغات لكي يفهمو القراءن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
3 - Speaker Slawi الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:08
الإنجليزية ثم الانجليزية !!
سبب تدني مستوي تعليمنا هو الاعتماد علي الارتجالية التي يتبنها المسووءلون في هذا البلد .الي عهد قريب كان الاعتماد بالتدريس الي جانب اللغة الام بالغة الفرنسية في جميع المواد ،لكن استشعر المسوولون عن نية مبيتة بسلك سياسة التعريب التي زادت الطين بلة فتراجعوا الان بعد فوات الاوان لسن تفرنس المواد العلمية.هم يدركون جيدا انهم قد افلحوا في سن سياسة التكليخ والتجهيل .آن الاوان ان تدرس الانجليزية لغة العلم والمعرفة ،فالفرنسية اصبحت متجاوزة.لكن لا يراد خير لهذا البلد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
4 - عصام الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:08
احسن حاجة هي الله يرحم ليكوم الوالدين عطيونا التيساع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
116
5 - Kamal Andaloussi الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:09
عن أي اجداد تتحدث يارجل؟!
الأجداد الحقيقيون هم أصحاب لغة تسمى الامازيغية ليست عربية ولا فرنسية.. غير هؤلاء ليسوا اجدادا بل محتليين لا أقل ولا أكثر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
6 - Kareem الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:15
لم يفاجئني أبدا قرار فرنسة التعليم بحكم أن المغرب ماهو إلا مستعمرة فرنسية فشمال أفريقية، عادي جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-77
7 - شيئا من التعقل رجاء الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:16
للدين ي يرطون تعلم العلوم بالدين اقول . ما يظير المرء ان يتعلم العلوم و التكنولوجيا باللغة المتداولة دوليا. اليابان ثاني قوة إقتصادية في العالم تمازج بين لغتها و لغة سكشبير في البحث العلمي . و كذلك الشان في فرنسا نفسها و السويد و المانيا و الصين و رواندا الخ. فتاوي العلماء امثال الرجل هذا تريد ان نظل في عهد المتنبي و عنترة و قيس وابن المقفع و ان نركب الجمل و نسكن الخيام لان ما عدا ذلك رجس من عمل الشيطان.
ادعوا يا هؤلاء الى نموذج يتعلم فيه المرء العربية للتواصل و اللغات الاجنبية المهمة للبحث العلمي و تسويق قيمنا و اظهارنا بشكل محترم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
8 - فايق بزايد الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:22
وركوب الطائرات ليست بخيانة
ما بديلكم عود الارك و المسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
9 - مغربي من الريف الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:29
اللهم احفظ وطننا العزيز من التطرف واحفظه من كل غلو وتطرف سواء كان ديني اولغوي اوعرقي .
اما قضية تعليم العلوم الرياضية والفزياء والكمياء والتكنولوجيا فيجب ان تدرس بالفرنسية او الانجليزية فهذا لا يخالف الدين في شيء. لان هؤلاء الذين يدافعون عن تدريس العلوم بالعربية هم قومجيون اسلامويون علمانيون....هم يتحدون في هذا فقط لانها ايديولوجية المشرق اما الحجة ان العربية تم تقزيمها فهذا خطا لان العربية هي لغة القرآن والجميع وجب عليه تعلمها وحمايتها دون المزايدة لان الاتراك والفرس وماليزيا واندونسيا تدرس بلغتها وليس بالعربية وانظر اين وصلوا اذن حجتكم مردود عليها.التحكم والتسلط باسم اللغة ولى اليوم في اطار ااعولمة حتى الفرنسية اصبحت في خبر كان لان المغاربة وجب عليهم تعلم الانجليزية.
ثم انتم اولادكم ايها المنظرون تدرسونهم في البعثات الاجنبية وأولاد الشعب درسوهم بالعربية والنتيجة معروفة سلفا.اولاد المغرب سواسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
10 - Amir الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:30
هل تعلم ياسياده الشيخ بان المغرب استدعي فرنسا مضطرا في أوائل القرن العشرين بالتدخل لانقاذ المغاربه من الجهل والتخلف الشديدين والفقر المدقع والجوع القاتل و من الأمراض الاي كانت تفتك به؟
العربيه لغه جميله بالنسبه للشعراء اما علميا فلم تنفعنا ابدا . فلو نفعتنا ما استدعينا فرنسا كما ذكرت في البدايه .
اذن والحاله هذه واضح ان اللغه الفرنسيه حتى الآن هي أدخلت علينا بعض التحظر والبتالي لا يمكننا الاستغناء عنها على الاقل في الوقت الحاضر ربنا في الألفيه الرابعة فمن يدري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
11 - سئمنا الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:30
أغايةُ الدِّينِ أن تُحْفوا شواربكم
يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم

عندما ينحصر الصراع بين الداعين للتعريب تيمنا بالسلف ،
والداعين للفرنسة إرضاء لماما فرنسا ،

فاعلم أن لاماض يعود ،
ولا مستقبل في الأفق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
12 - محمد مداني الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:31
ماذا ترك لنا اسلافك باللغة العربية هذا لا يعني أننا نكره لغتنا الشيء المؤسف هو أنكم تستترون وراء اللحي والدين وهذا لا يجدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
13 - najmi الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:32
حقا مند أن فرض التعريب والتعليم في المغرب في تدهو مستمر كيف يعقل أن تدرس المواد العلميه بالعربية يعني أن تكون سجين بلدك او احى الدول العربية لو سنحت لك الفرصة واستقرت باحدى الدول الاوروبيه للدراسة طبعا لن تقبل في فصولها لان المواد العلميه تدرس بالانجليزية او بالفرنسية ادن مالعمل حقا والله أن فكرة تدريس بالعربية فكرة شيطانية المراد منها تكليخ الجيل الصاعد اليس بن زيدان يدعو الى التعريب واولاده يدرسون في المعاهد الاوروبيه واخيرا خرج الينا شبح من جلدتنا وهو ينادي بالدارجة في المدارس اليس هدا هراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
14 - محمد بلا الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:33
إن اللغة الفرنسية في المغرب هي اساس النجاح فهل ستدرس بالجامعة باللغة العربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
15 - مغربي بي الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:33
يا شيخ عري على كتفك و أرينا حنة يديك و قم بمجهود من شأنه المساهمة في تأهيل اللغة العربية و رفعها إلى مقام اللغات الحية الكونية .
ثم قم بمجهود آخر يؤهل لما الفكر المغربي لينتج لنا العلوم و التقنيات و يخلق لنا شباب بارع في مختلف مشارب المعرفة حتى يكون لما شعب عالم و معه ترتفع اللغة العربية و اللغة الامازيغية إلى مصاف اللغات العالمية.
أما أن تتبرع بالدين و السفل و التراث و إقحام الله جل وعلى في أمر تدريس العلوم و هو خالق جميع اللغات ظلما فلن يسامحك الله ليس على فهمك القصير و إنما في ارادتك فرض فهمك الضال على عباده.
لا أحد يمنعك أن نتتج اكتشافات جديدة في العلوم الدقيقة فيزياء رياضيات. طب علم الجينات علم طبقات الأرض و علم الفلك و غير ذلك يا شيخ. راه يا شيخ ما بقتش في إطالة اللحية . و حفظ جزء من التراث حتى تعطي لنفسك الحق في الأمر و النهي في أمور تتجاوزك و تتحدى مداركك و معارفك.
يا شيخ أما يكفيكم دوركم الوعظي و الإرشادي الذي فشلتم فيه فشلا ذريعا بحجة ما عليه مستوى قيمنا الجمعية حتى تستعرضوا علينا عضلاتكم بالتهديد و الترهيب. امعانا في جعل هذا الشعب أكثر جهلا مما هو عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
16 - wizari الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:34
اسيدي حنا بغينا ولادنا اتعلمو اللغة مكرهناش اعلموهم النكليزية باش اعتمدو على روسهم تعلوم اللغة شيء جميل اولى بغيتهم ابقوى مكلخين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
17 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:35
بعد غياب طويل. .....و هل باللغة العربية سندرس الطب و الهندسة و الطيران. .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
18 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:36
ا صبح كل من هب ودب يضع الاستراتيجيات للمغاربة , بالرغم من بعده عن العصر وتحدياته , بعض الاحزاب تدجن مريديها كي لا يطلعوا على معارف قد تجعلهم يغادرون بيت الطاعة , ميدان التعليم له متخصصون ولا يجب ان يتخده الفاشلون مطية لقضاء اغراضهم وعدم الاهتمام بالاجيال القادمة ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
19 - المتتبع الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:36
اشمن معركة وليحزنون التعليم العصري الحديث يتطلب دراية ومعرفة بلغات أجنبية لكي نساير الدول المتقدمة في أمور الدنيا و اما أمور الآخرة فلها تعليم ومدارس وجامعات خاصة باللغة العربية فأنا أقترح على المسؤولين أن يقرروا اللغة الفرنسية فالتحضيري الاول والإنجليزية فالابتداءي الثالث ليتمكن أبناؤنا من هذه اللغات التي تعتبر حجر عثرة أمامهم فالحصول على وضائف جيدة ومسايرة الدول المتقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
20 - مغربي حر الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:37
كل هم هذا الشيخ هو الأمجاد والانتصارات التي حققها أجداده . وكأننا وجدنا في هذا العالم للحرب وسفك الدماء فقط. لو كانت اللغة العربية اختارها الله إذا فاتركها لله أي للعبادة واتركنا نتعايش مع العالم بتعليم اللغات التي تنفع وتتقدم بالبشرية الى الأمام في الميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجيا وهذا هو ما نسميه انتصارات وأمجاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
21 - Rachidi الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:41
مند تعريب التعليم في عهد عز الدين العراقي
اصبح المغرب فاشلا فشلا دريعا والسبب
هو لغة العرب لغة الجهل والخرافات
اولا أبعاد الدين عن السياسة هو مفتاح التقدم
ابى من أبى او كره من كره
اما دعات التعريب كل ابناءهم لا يدرسون بلغة العرب
بن كران نمودجا وعز الدين العراقي صاحب الكارتى العضمى
ونزار البركة الاستقتلى وكل الاستقلاليين
كلهم يدرسون ابناءهم لغات العلم وتقدم
ويدعون إلى تكليخ الفقراء وتعليمهم لغة الجهل وتخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
22 - sa'em الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:43
اسباب تخلفنا هو التقيد بالماضي. الناس غاديين للقدام و حنا نتبعوا عادات السلف اللي ما وسلتنا الا للتخلف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
23 - عربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:46
مع كامل الأسف الشديد جداً. ما زلنا نرزخ تحت الاستعمار بشكل غير مباشر. اللوبي العلماني يحقق أهدافه رويدا رويدا. وهذا ما يحز في النفس كثيرا. يريدون إجتثاث هويتنا من جذورها. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كالتالي : لماذا نرفض هويتنا ولغتنا وثقافتنا وحتى أنفسنا. ونسعى وراء الثقافة الغربية التي لا تناسبنا. لماذا نحب كل ما هو غربي. ونرفض كل ما هو لنا. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه. وها نحن وصلنا إلى هذا الحديث بكل تفاصيله مع كامل الأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-43
24 - منتسب سابق الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:46
يا خويا خلي اولادنا يتعلموا ما ينفعهم...... اما الدين راه في فلوبنا.... وزيدون را التربية الاسلامية غاديين يقروها بالعربية هي واللغة العربية.....نهضة التعليم في المغرب كانت في الوقت اللي كانوا العلوم كتقرا بالفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
25 - المساري الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:51
إذا أراد الشعب المغربي اللحاق بركب شعوب الدول النامية فعليه باللغة الإنجليزية كلغة أولى في التعليم ، وعليه نبذ الفرقة والنعرات ، العربية والفرنسية أصبحتا من اللغات المستهلكة المتجاوزة ، أبناء أوروبا جلهم يدرسون بالإنجليزية ، أبناء آسيا يدرسون بالإنجليزية أبناء أمريكا يدرسون بالإنجليزية وأبناء إفريقيا المنهكة بالأمراض والنزاعات يدرسون باللُّوغات القبلية المحلية المجهولة منها والمعلومة ليزداد أبناءها جهلاً وبطالة وفقراً ، وحتى في هذا المغرب المليئ بالفساد وبالإنتهازيين والفقر والبطالة ، فإن أبناء الأغناء والمسؤولين يدرسون في الخارج بالإنجليزية ، وأبناء المكحطين يضحكون عليهم بالأمازيغية والعربية والفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
26 - متقاعد الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:52
لقد قال المرحوم الحسن الثاني رحمة الله عليه في احدى خطبه الراءعة.. الجاهل هو من يتقن لغة واحدة فقط!!! لقد كان حقا نابغة عصره.... انتهى كلام جلالته) . يجب على الدولة ان يكون ابناؤها ملمين على الاقل باكثرمن لغتين او ثلاث من ظمنهم العربية لغة الظاد!! اما ما عدا ذالك فاعداء الاننفتاح يدرسون ابناءهمغيالمدارس الفرنسية والانجليزية ويظحكون على ذقون الظعفاء!!!! لا للتكليخ ايها السادة!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
27 - مواطن غيور. اللغة الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:52
الاخون باش تفهمو الفيلم مزيان، سولو بنكيران و لا بنزيدان فين قرا و لادو هو و الوزراء و الاعضاء ديال الحزب المعلوم!؟
هدا راه ماشي حب فيكم، راه بغاوكوم تكلخو ولادكم، ولدك يكون شاوش و ولد بنزيدان يكون وزير.
ثانيا التعريب حدو الباك، علاش ما تكملوش خيركم و تكملوه في الكليات و الجامعات؟ ياك لغة وحدة .
بنت اختي نالت الباكلوريا، دهبت للجامعة ودرست الاقتصاد،بأي لغة في نظركم؟
سنوات من الضياع، دنوبها عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
28 - ولد حميدو الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:54
النصارى استفادوا من اخطاء اسلافهم و نحن ما زلنا نعتبرهم قدوة فالناس تفكر في المستقبل و البعض يرجعنا للوراء
لا تستخدموا الانترنيت فهو خيانة للاسلاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
29 - سلام الصويري الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:55
فرض الفرنسية هو اجراء سياسي تبعي وليس هدفه مصلحة التلاميذ ومستقبل البلد !!عدم فرض الانجليزية كأهم لغة هو يعتبر خيانة الأجيال القادمة وما العربية والفرنسية فهي لغات ميتة كمن يغطي عيناه ولا يرى ما يجري حوله في العالم ولا بشاهد الواقع فكل عمل يطبع بالإنجليزية وحتى الفرنسيين انتبهوا وبدؤه في الهرولة نحو الانجليزية !!
لكن ما العمل في المغرب لوبي السيطرة والتحكم التابع كليا روحا وعقلا لفرنسا في مختلف المجالات عمل على فرض الفرنسية !!
فالمشكل هو سوء النية سوء نية من يتحكمون في البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
30 - عربي أنا الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:55
يا سادة هذا المجتمع المسلم اتقوا الله في هذه الامة العظيمة نحن خير أمة اخرجت للناس نعم مازال الخير انشاء ألله العربية لغة جميلة أوحى الله بها القرآن وليس العيب في لغتنا لا والله بل في أنفسنا فهناك عبر الصين متلا بإي لغة تقدمت ! و اليابان و روسيا ووو بلغتهم أم لغة الغير والله ثم والله هذا إستهداف وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
31 - إكسي الرباط الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:03
المشكل الكبير هو هل نتوفر على أساتدة أكفاء،متمرسين،يتقنون اللغات الاجنبية لتلقين المواد التقنية والعلمية لا أظن.في الحقيقة التعليم العمومي تم إقباره مند اعتماد التعريب بالإضافة الى اقتراف أخطاء فادحة كإدماج أساتدة بالتعاعقد دون تكوين في المستوى وهدا مشكل آخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - omar الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:11
وا السي حماد
را ه غير المواد العلمية
واش ما بغيتوناش نسايرو العصر
كل الدول تتكلم الإنجليزية ونحن كذالك لأنها القاسم المشترك لجميع دول العالم
يا سيدي الفاضل عندما تكون مدعوا لمؤتمر عالمي فإن المشرفين يضعون تحت تصرفك الترجمة الفورية ان كنت لا تجيد لغة المتدخل
يا سيدي الفاضل
هاذا النقاش دفاع عن بن زيدان ليحتكر تدريس العلوم باللغات الأجنبية في مدارسه بالدقة على النيف
نحن فرحون بناءا القانون لأن أبناء الضعفاء سيتاقلمون مع اللغات ولن يبقوا مرعوبين منها وهاءا سيمكنهم من إتقان العلوم واللغات في نفس الوقت
تجربة تعريب التعليم فعلت الافاعيل في تلاميذنا وطلبتنا وأن الأوان للتراجع عنها ووضع التعليم على السكة الصحيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
33 - ركوب البغال الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:11
رفضكم تدريس العلوم بلغة اجنبية كمن يفضل ركوب البغال على ركوب السيارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
34 - السافوكاح الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:13
العنصرية السوسية تخطت كل الخطوط الحمراء....لا اظن ان المخزن يمكن ان يسمح بكل هذا الإنفلات....هذه موجة سوسية ستتكسر....حتما...لايحتقر العرب إلا حقير لأن لكل قوم سفهاءهم الدليل أن هاربين عربيين كونا دولتين عظيمتين : الأدارسة في المغرب وبني أمية بــإسبانيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
35 - حمزة الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:23
تا اش من اسلاف بنادم كيشوف فافق 2050 و 2060 و واحدين شادهم الحنين للاسلاف. ولادهم في مداس البعثات الفرنسية ويكملو قرايتهم فأروبا وامريكا وداير لابناء الفقراء العصا فالرويضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
36 - مواطن2 الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:25
الخيانة العظمى هو السعي وراء " تكليخ عباد الله " شخصيا لا اقلل من قيمة اللغة العربية ...لكن لتدريس المواد المرتبطة بها = العربية..الاسلاميات.. والاجتماعيات ... وحتى الفلسفة ....لانها مواد افقها محدود جدا ...اما ان ندرس بها العلوم الحديثة فهذا هو المنكر بعينه....هذا الاخ الكريم الذي جعل من فرنسة بعض المواد خيانة يقال له = كل دعاة التعريب او الامازيغية يعلمون اولادهم اللغات الحية..خارج الحدود...او في البعثات الاجنبية....تلك هي الخيانة العظمى.وكفى استهزاء بالمستضعفين الذين لم يجدوا حيلة لتعليم اولادهم في المؤسسات الخصوصية او خارج البلاد...ما تنادون به هو خيانة لللوطن...والحقيقة التي لا جدال فيها هي ان عددا كبيرا من المغاربة يحملون شواهد عليا بالعربية ليست لها اية قيمة علمية..واصحابها جلهم يمتهنون حرفا بسيطة لا تكفيهم لسد ابسط حاجياتهم....انها الحقيقة والكل يدركها وبدون اي نفاق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
37 - Yassine الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:29
le stupide sera toujours stupide meme s'il fait ses etudes en chinois

laisse les marocains le gouter en français, qui sais peux être qu'il vont comprendre combien ils sont con
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - لغة العلم الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:31
سبق و أن بثت قناة w9 الفرنسية شريطا حول حوادث الطائرات. ..أتذكر أن سبب سقوط طائرة كان عدم قدرة تجاوب مساعد ربان الطائرة بالإنجليزية.....إنها لغة العلم يا سادة. .لن نظهر لك البوينغ رسالة على لوحة القيادة بلغة الضاد. ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
39 - medmod الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:33
مند تعريب المواد العربية والمغرب الى الوراء . سياسة الملتحين فاشلة . رئيسهم زوجته درست في ثانوية البعثة الفرنسية . الاعدادي والثانوي بالعربية وعند الصعود إلى الجامعة يصطدمون بالمواد العلمية بالفرنسية . ولم يحرك أحدا ساكنا الى عندما انبه المفكرون البيداغوجيون الى الكارثة. وارغمو السياسيون الخونة . وفي الاخير صوتو للحق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
40 - khd الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:37
أشنو درتي انت بالعربية ديالك وانت ممن كانوا السبب في تدني مستوى التعليم في المغرب اسآلوا هاد الملتحي أين يتابع أبناؤه التعليم. يا أخي ذيها في راسك واتركوا المتتبعين والعارفين يؤدوا اشغالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
41 - المراكشي الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:37
العربية باقية الى ما شاء الله وانتم كفى من الديماغوجية يا الخونجيةكفى من التمثيل والتنوعير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
42 - الباعمراني الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:39
عندما تنتشر لغات العلوم الفرنسية والإنجليزية في المدارس المغربية عموما فلن يجد تجار الدين في المستقبل القريب لمن يبيعون سلعتهم التي ستبور بلا شك، وهذا ما يغيض كثيرا تجار الدين بالفعل ..
الملاحظ ان الإسلامويون عموما لا يهمهم اصلاح التعليم بقدر ما يخافون عن مصالحهم الشخصية التي ستعرف انتكاسة كبيرة ومن ثم سينقرضون نظرا لان تجاراتهم ستعرف الافلاس الكلي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
43 - محارب سابق الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:44
بالله عليكم اسي القباج أين تقوم بتعليم أبنائك؟ بدون شك بالتعليم الخاص و انت تعلم كما يعلم جميع المغاربة ان هذا التعليم و من الحضانة يقوم بتعليم الأطفال الفرنسية و الإنجليزية. و تعليم أبناء الشعب المواد العلمية و الرياضيات باللغة المتداولة عالميا و هي الإنجليزية و الفرنسية ليس بحرام. فالحمد لله لي ال ابنائنا يدرسون الاجتماعيات او التربية الإسلامية و اللغة العربية بقواعد ها و القرأن باللغة العربية.
إذن أين هو الخلل في تدريس أبناء الشعب المواد العلمية و الرياضيات بالمدارس العمومية بلغة موليير التي تتناسب و المصطلحات المتداولة عالميا.
إذن لا تعودوا بنا إلى الظلامية فلغة العصر الحالي و التي هي العولمة. الاعلاميات لا محيد فيها عن اللغات الأجنبية الانجليزية و الفرنسية. اتركوا أبناء الشعب يتعلمون و سترون في القريب التغيير الذ سيطال مستوى أبناء الشعب الذين هم حاليا لا يتقنون لا فرنسية و لا عربية بل أصبحوا يتكلمون لغة : MSN...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
44 - فاتكم القطار الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:53
أين كنتم عندما كانت تناقش ملفات التعليم. فاتكم القطار والمشروع صار قانونا مصادق عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
45 - كاره المنافقين الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:59
ما ذخك في التكنولوجيا ما دخلك في الرقمنة ما ذلك في المعلومات لماذا الخوانجية المنافقين و السلفية الوهابية المنبودة تحاول فرض علينا انحرافها وتكلخها وعدوانيتها علينا نحن المغاربة الذين يريدون ويحبون تعلم العلوم والتكنولوجيا خصوصا المعلومات وموصة الرقمنة، سير تكمش الله يهديك ،اذا تاريخ وجدتهم عبر التاريخ تعلموا العربية عندما كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة، تجد الالاف الكلمات العربية في اللغة الفرنسية ككلمة magasin وهي المخزن كذلك هناة عشرات الالاف الكلمات العربية في اللغة الإسبانية، خلقنا الله للتعارف وليس للانغلاق، لغتهم استفادت من العربية عندما كنا في المقدمة علينا الاستفادة من لغتهم لأنهم الان هم في المقدمة كفى انغلاقا كفئ تحجرا كفى جهلا وكفى اتجارا بالدين ،بن كيران صذقت ليه مرة دارها عادة التجارة بالدين مرة واحدة فقط سير عسينا التيساع انت والقباج وبارك من التهراج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
46 - الزغبي الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:06
العربية راس الدين من كرهها فقد كفر..فما بالك من اقاموا حفلة كبرى عند اغتيالها
كيف يمكن ان تتزعم مسلمين بفرنسية صليبية...
كيف يمكن ان تحتفظ بكرامتك و انت تتبول على العربية

طبعا الدافع الديني لم يعد نافعا في دفع الناس لحماية العربية..و هذا وحده دليل على ضعف الايمان..و بئس المصير....
في هذا الزمن،المنحرفون من فرنكفونيين و تمزيغيين يتحركون..يناضلون..لاضعاف لغتنا الجامعة
اما احباب العربية فقد اصابهم الخوار و نزل عليهم غضب الله..ساكتون قابلون....حتى اذا سكت قرنا، نطق كفرا..و تفوه بما لا يعلم...سمعت ان عربيتنا الدارجة خليط من عربية و بربرية....و سمعت فرنكفونية خطيرة ترى عربيتنا الدارجة مجرد لغة هجينة "بلا يد و لا كوارع".....هراء في هراء للدفاع عن المشروع الاستعماري للخبيث....اما امازيغيتهم فرفعوها الى ضرة لعربيتنا
الغريب حين يتحدثون عن امازيغيتهم المفبركة...لا يقولون لنا انها خليط من البربرية و العربية....سبحان الله لغتهم خالصة كاملة......
سكت المؤمنون...فتبول علينا الفساق و المنافقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
47 - جنوط الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:06
لا بمكن ان تنصر العربية دون ان تصارع المشروع البربري.....لقد نجحت السلطة في إحياء الظهير البربري بطريقة اكثر وقاحة و خبثا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
48 - سافكو الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:07
ليتهم كانوا يكتفون بنهبنا..هم يريدون افساد ديننا و عقولنا و منعنا من عربيتنا..و فرض لغة النصراني..كيف تريد أن اصفهم..اللهم ثبتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
49 - عربيست الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:07
نحن كلنا جثة هامدة لا روح لها....كيف يتطور نوع علاقتنا باليتعمار الفرنسي..و لا احد يطالب بذلك.....الغيرة على لغتنا العربية ضعيفة...مما سمح لاحباب الوجود الفرنسي تطببق ما يحبون...و نحن مستسلمون..نحسب الفرنسة قدرا مقدسا لا يجوز حتى نقاشه..بالأحرى تصحيحه...
لا احد.يطالب بالعربية و لو كذبا
لا احد يطالب مثلا بالتعطيل بوم الجمعة و لو كذبا
لا احد يطالب بالاسلام و لو كذبا....
.....فلما تريدونهم ان يتخلوا عن شروط المستعمر حبيبهم...و اا احد يضغط من اجل ذلك....
لنفهم بوضوح الاستعمار مثل الاستقلال مثل النبعية العمياء...قرار فرنسي واضح....و الباقي ممثلين لاعطاء القصة رونقا ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
50 - aigle marocain الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:09
لغة الاسلاف يا شيخنا العزيز هي الامازيغية ;واش فهمتي شوية?
لغتنا ولغة اجدادنا واسلافنا هي تامازيغت ولا غير تامازيغت.
لغة اهل الجنة ذخيلة واجنبية بالنسبة لنا.
هل انت يا شيخ تؤمن بالتعدد والاختلاف? ام انت مفبرك على الطريقة الوهابية المدرحة بالتقوميج وصنعوك على هذا الشكل لكي تحارب تامازيغت في وطنها الطبيعي بطريقتك الخاصة.
التعليم المغربي خرج من ظلمات التعريب الى الانوار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
51 - احمد الحنصالي الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:11
هؤلاء الذين يطبلون للغة المستعمر نسوا أو تناسوا ان سوريا التي استقلت سنة 1946، تدرس جميع المواد العلمية باللغة العربية. وأخبركم ان اللغة العربية أصبحت تحتل المرتبة الرابعة حسب الناطقين بها، بعد الانجليزية والصينية والإسبانية. اما لغة موليير فقد تدحرجت الى الصف السادس. واذكركم السادة الكرام ان ما يسمى بالإذاعات الحرة ساهمت وبشكل جلي في الانحطاط اللغوي الذي خرب عقول شبابنا، لذلك تراهم يتواصلون فيما بالعروسية. رحم الله شاعر النيل، حافظ ابراهيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
52 - . Abderrahim ouardighi. الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:33
Tu n'es pas normal.
M.Kabbaj !la langue arabe emmene directement au chomage au Maroc.elle vous permet d'exploiter la politique avec la religion.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
53 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:33
دعونا نخرج من القوقعة ونتفتح على العالم .يقول الله تعالى " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا........" صدق الله العظيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
54 - Hassan الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:59
الذين يدعون أنهم يتحدثون باللغة العربية هم في الحقيقة لهم لهجة خليط من عدة لغات . لم يجتهدوا لتصبح لغة التدريس . أبناؤنا يجدون صعوبة التعبير باللغة العربية يفتقرون للرصيد . العربية أعداؤها المتجرين في الدين المستفدين من سياسة فئة العلماء والباقي جمهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
55 - SUDISTE الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:04
أسيدي الشيخ ماتخافش راه مستحبات الوضوء و فرائضه لن تدرس بالفرنسية ونفس الشئ بالنسبة لمادة التربية الاسلامية ستبقى تدرس بلغتك التي تناسبها.
سيدي الشيخ كن على يقين ان تدريس العلوم الحية و التكنولوجيا و الاعلاميات سيتم تدريسها بلغة علمية التي لا تناسب لغتك و بعيدة عن رغباتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
56 - سعيد . أ الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:34
إذا شككت في أمر ما فاستشر الإخوان و السلفيين ، ثم اعمل بعكس ما يقولون لك ، و بما أنهم هنا ضد تدريس العلوم بلغة موليير فلنعلم أننا على الطريق الصحيح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
57 - rado الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:36
كلامك يا سي القباج دو حجم كبير جدا ووزن خفيف جدا جدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
58 - الطاهيري العلوي م عبدالله الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:47
لغات التكنولوجية والعلوم هي الأنجلزية ولاشيء غيرها
انظروا الى بول ككامي رئيس رواندا التي عاشت اكبر الأبادات العرقية كيف سوى الخلافات بين المتناحرين وفرض على الشعب اللغة الانجازية لغة العلم والتدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 58 | عرض: 1 - 58

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.