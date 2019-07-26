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كُتّاب وآراء
الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة للأسلاف
قال الشيخ السلفي حماد القباج إن "الانتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب لا ينبغي أن تمر دون تسجيل مواقف لله وللتاريخ"، مؤكدا أن "اللغة الفرنسية ستضر بتنميتنا واستقلالنا؛ فهو إفساد يستبق الإصلاح ليفشله، والله لا يحب الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها"، وفق تعبيره.
وأضاف القباج، في "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأنهم عززوا مسار قلة احترام لغة اختارها رب العالمين لوحيه الأخير إلى البشرية، ولأنه لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين (كمحمد الخامس ومحمد بلعربي العلوي وأبي شعيب الدكالي والمختار السوسي وعبد الله كنون وعلال الفاسي والمكي الناصري...).
وتابع الشيخ السلفي: "نعم ..خسرنا معركة في ساحة البرلمان، لكن لن نخسر الحرب التي حقق فيها أجدادنا الوطنيون انتصارات مجيدة، إذ يجب العمل على تعريف الأجيال بتلك الانتصارات، حتى إذا ارتفع البؤس والإكراه عن سياسيينا وجاءت أجيال جديدة، آنذاك يسترجع الأحفاد نصر الأجداد، ويستأنفون مسارا تنمويا استقلاليا حقيقيا، ويميزون بين من خان ومن بقي وفيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
سبب تدني مستوي تعليمنا هو الاعتماد علي الارتجالية التي يتبنها المسووءلون في هذا البلد .الي عهد قريب كان الاعتماد بالتدريس الي جانب اللغة الام بالغة الفرنسية في جميع المواد ،لكن استشعر المسوولون عن نية مبيتة بسلك سياسة التعريب التي زادت الطين بلة فتراجعوا الان بعد فوات الاوان لسن تفرنس المواد العلمية.هم يدركون جيدا انهم قد افلحوا في سن سياسة التكليخ والتجهيل .آن الاوان ان تدرس الانجليزية لغة العلم والمعرفة ،فالفرنسية اصبحت متجاوزة.لكن لا يراد خير لهذا البلد .
الأجداد الحقيقيون هم أصحاب لغة تسمى الامازيغية ليست عربية ولا فرنسية.. غير هؤلاء ليسوا اجدادا بل محتليين لا أقل ولا أكثر.
ادعوا يا هؤلاء الى نموذج يتعلم فيه المرء العربية للتواصل و اللغات الاجنبية المهمة للبحث العلمي و تسويق قيمنا و اظهارنا بشكل محترم.
ما بديلكم عود الارك و المسك
اما قضية تعليم العلوم الرياضية والفزياء والكمياء والتكنولوجيا فيجب ان تدرس بالفرنسية او الانجليزية فهذا لا يخالف الدين في شيء. لان هؤلاء الذين يدافعون عن تدريس العلوم بالعربية هم قومجيون اسلامويون علمانيون....هم يتحدون في هذا فقط لانها ايديولوجية المشرق اما الحجة ان العربية تم تقزيمها فهذا خطا لان العربية هي لغة القرآن والجميع وجب عليه تعلمها وحمايتها دون المزايدة لان الاتراك والفرس وماليزيا واندونسيا تدرس بلغتها وليس بالعربية وانظر اين وصلوا اذن حجتكم مردود عليها.التحكم والتسلط باسم اللغة ولى اليوم في اطار ااعولمة حتى الفرنسية اصبحت في خبر كان لان المغاربة وجب عليهم تعلم الانجليزية.
ثم انتم اولادكم ايها المنظرون تدرسونهم في البعثات الاجنبية وأولاد الشعب درسوهم بالعربية والنتيجة معروفة سلفا.اولاد المغرب سواسية.
العربيه لغه جميله بالنسبه للشعراء اما علميا فلم تنفعنا ابدا . فلو نفعتنا ما استدعينا فرنسا كما ذكرت في البدايه .
اذن والحاله هذه واضح ان اللغه الفرنسيه حتى الآن هي أدخلت علينا بعض التحظر والبتالي لا يمكننا الاستغناء عنها على الاقل في الوقت الحاضر ربنا في الألفيه الرابعة فمن يدري.
يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم
عندما ينحصر الصراع بين الداعين للتعريب تيمنا بالسلف ،
والداعين للفرنسة إرضاء لماما فرنسا ،
فاعلم أن لاماض يعود ،
ولا مستقبل في الأفق .
ثم قم بمجهود آخر يؤهل لما الفكر المغربي لينتج لنا العلوم و التقنيات و يخلق لنا شباب بارع في مختلف مشارب المعرفة حتى يكون لما شعب عالم و معه ترتفع اللغة العربية و اللغة الامازيغية إلى مصاف اللغات العالمية.
أما أن تتبرع بالدين و السفل و التراث و إقحام الله جل وعلى في أمر تدريس العلوم و هو خالق جميع اللغات ظلما فلن يسامحك الله ليس على فهمك القصير و إنما في ارادتك فرض فهمك الضال على عباده.
لا أحد يمنعك أن نتتج اكتشافات جديدة في العلوم الدقيقة فيزياء رياضيات. طب علم الجينات علم طبقات الأرض و علم الفلك و غير ذلك يا شيخ. راه يا شيخ ما بقتش في إطالة اللحية . و حفظ جزء من التراث حتى تعطي لنفسك الحق في الأمر و النهي في أمور تتجاوزك و تتحدى مداركك و معارفك.
يا شيخ أما يكفيكم دوركم الوعظي و الإرشادي الذي فشلتم فيه فشلا ذريعا بحجة ما عليه مستوى قيمنا الجمعية حتى تستعرضوا علينا عضلاتكم بالتهديد و الترهيب. امعانا في جعل هذا الشعب أكثر جهلا مما هو عليه.
اصبح المغرب فاشلا فشلا دريعا والسبب
هو لغة العرب لغة الجهل والخرافات
اولا أبعاد الدين عن السياسة هو مفتاح التقدم
ابى من أبى او كره من كره
اما دعات التعريب كل ابناءهم لا يدرسون بلغة العرب
بن كران نمودجا وعز الدين العراقي صاحب الكارتى العضمى
ونزار البركة الاستقتلى وكل الاستقلاليين
كلهم يدرسون ابناءهم لغات العلم وتقدم
ويدعون إلى تكليخ الفقراء وتعليمهم لغة الجهل وتخلف
هدا راه ماشي حب فيكم، راه بغاوكوم تكلخو ولادكم، ولدك يكون شاوش و ولد بنزيدان يكون وزير.
ثانيا التعريب حدو الباك، علاش ما تكملوش خيركم و تكملوه في الكليات و الجامعات؟ ياك لغة وحدة .
بنت اختي نالت الباكلوريا، دهبت للجامعة ودرست الاقتصاد،بأي لغة في نظركم؟
سنوات من الضياع، دنوبها عليكم
لا تستخدموا الانترنيت فهو خيانة للاسلاف
لكن ما العمل في المغرب لوبي السيطرة والتحكم التابع كليا روحا وعقلا لفرنسا في مختلف المجالات عمل على فرض الفرنسية !!
فالمشكل هو سوء النية سوء نية من يتحكمون في البلد
را ه غير المواد العلمية
واش ما بغيتوناش نسايرو العصر
كل الدول تتكلم الإنجليزية ونحن كذالك لأنها القاسم المشترك لجميع دول العالم
يا سيدي الفاضل عندما تكون مدعوا لمؤتمر عالمي فإن المشرفين يضعون تحت تصرفك الترجمة الفورية ان كنت لا تجيد لغة المتدخل
يا سيدي الفاضل
هاذا النقاش دفاع عن بن زيدان ليحتكر تدريس العلوم باللغات الأجنبية في مدارسه بالدقة على النيف
نحن فرحون بناءا القانون لأن أبناء الضعفاء سيتاقلمون مع اللغات ولن يبقوا مرعوبين منها وهاءا سيمكنهم من إتقان العلوم واللغات في نفس الوقت
تجربة تعريب التعليم فعلت الافاعيل في تلاميذنا وطلبتنا وأن الأوان للتراجع عنها ووضع التعليم على السكة الصحيحة
laisse les marocains le gouter en français, qui sais peux être qu'il vont comprendre combien ils sont con
الملاحظ ان الإسلامويون عموما لا يهمهم اصلاح التعليم بقدر ما يخافون عن مصالحهم الشخصية التي ستعرف انتكاسة كبيرة ومن ثم سينقرضون نظرا لان تجاراتهم ستعرف الافلاس الكلي ..
إذن أين هو الخلل في تدريس أبناء الشعب المواد العلمية و الرياضيات بالمدارس العمومية بلغة موليير التي تتناسب و المصطلحات المتداولة عالميا.
إذن لا تعودوا بنا إلى الظلامية فلغة العصر الحالي و التي هي العولمة. الاعلاميات لا محيد فيها عن اللغات الأجنبية الانجليزية و الفرنسية. اتركوا أبناء الشعب يتعلمون و سترون في القريب التغيير الذ سيطال مستوى أبناء الشعب الذين هم حاليا لا يتقنون لا فرنسية و لا عربية بل أصبحوا يتكلمون لغة : MSN...
كيف يمكن ان تتزعم مسلمين بفرنسية صليبية...
كيف يمكن ان تحتفظ بكرامتك و انت تتبول على العربية
طبعا الدافع الديني لم يعد نافعا في دفع الناس لحماية العربية..و هذا وحده دليل على ضعف الايمان..و بئس المصير....
في هذا الزمن،المنحرفون من فرنكفونيين و تمزيغيين يتحركون..يناضلون..لاضعاف لغتنا الجامعة
اما احباب العربية فقد اصابهم الخوار و نزل عليهم غضب الله..ساكتون قابلون....حتى اذا سكت قرنا، نطق كفرا..و تفوه بما لا يعلم...سمعت ان عربيتنا الدارجة خليط من عربية و بربرية....و سمعت فرنكفونية خطيرة ترى عربيتنا الدارجة مجرد لغة هجينة "بلا يد و لا كوارع".....هراء في هراء للدفاع عن المشروع الاستعماري للخبيث....اما امازيغيتهم فرفعوها الى ضرة لعربيتنا
الغريب حين يتحدثون عن امازيغيتهم المفبركة...لا يقولون لنا انها خليط من البربرية و العربية....سبحان الله لغتهم خالصة كاملة......
سكت المؤمنون...فتبول علينا الفساق و المنافقون
لا احد.يطالب بالعربية و لو كذبا
لا احد يطالب مثلا بالتعطيل بوم الجمعة و لو كذبا
لا احد يطالب بالاسلام و لو كذبا....
.....فلما تريدونهم ان يتخلوا عن شروط المستعمر حبيبهم...و اا احد يضغط من اجل ذلك....
لنفهم بوضوح الاستعمار مثل الاستقلال مثل النبعية العمياء...قرار فرنسي واضح....و الباقي ممثلين لاعطاء القصة رونقا ......
لغتنا ولغة اجدادنا واسلافنا هي تامازيغت ولا غير تامازيغت.
لغة اهل الجنة ذخيلة واجنبية بالنسبة لنا.
هل انت يا شيخ تؤمن بالتعدد والاختلاف? ام انت مفبرك على الطريقة الوهابية المدرحة بالتقوميج وصنعوك على هذا الشكل لكي تحارب تامازيغت في وطنها الطبيعي بطريقتك الخاصة.
التعليم المغربي خرج من ظلمات التعريب الى الانوار.
M.Kabbaj !la langue arabe emmene directement au chomage au Maroc.elle vous permet d'exploiter la politique avec la religion.
سيدي الشيخ كن على يقين ان تدريس العلوم الحية و التكنولوجيا و الاعلاميات سيتم تدريسها بلغة علمية التي لا تناسب لغتك و بعيدة عن رغباتك.
انظروا الى بول ككامي رئيس رواندا التي عاشت اكبر الأبادات العرقية كيف سوى الخلافات بين المتناحرين وفرض على الشعب اللغة الانجازية لغة العلم والتدم.