الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة‬ للأسلاف

هسبريس من الرباط

قال الشيخ السلفي حماد القباج إن "الانتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب لا ينبغي أن تمر دون تسجيل مواقف لله وللتاريخ"، مؤكدا أن "اللغة الفرنسية ستضر بتنميتنا واستقلالنا؛ فهو إفساد يستبق الإصلاح ليفشله، والله لا يحب الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها"، وفق تعبيره.

وأضاف القباج، في "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأنهم عززوا مسار قلة احترام لغة اختارها رب العالمين لوحيه الأخير إلى البشرية، ولأنه لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين (كمحمد الخامس ومحمد بلعربي العلوي وأبي شعيب الدكالي والمختار السوسي وعبد الله كنون وعلال الفاسي والمكي الناصري...).

وتابع الشيخ السلفي: "نعم ..خسرنا معركة في ساحة البرلمان، لكن لن نخسر الحرب التي حقق فيها أجدادنا الوطنيون انتصارات مجيدة، إذ يجب العمل على تعريف الأجيال بتلك الانتصارات، حتى إذا ارتفع البؤس والإكراه عن سياسيينا وجاءت أجيال جديدة، آنذاك يسترجع الأحفاد نصر الأجداد، ويستأنفون مسارا تنمويا استقلاليا حقيقيا، ويميزون بين من خان ومن بقي وفيا".