بوطوالة: الدولة تستبق انفجار الاحتقان الاجتماعي

هسبريس من الدار البيضاء

قال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إنه "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، برزت إشارات توحي بأن الدولة، وبعدما أعطت خلال سنتين ونصف السنة الأولوية للمقاربة الأمنية لتدبير الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاولة إخضاع النقابات بواسطة حوار ماراطوني مغشوش، انتهى بزيادات هزيلة في الأجور، قررت إحداث تعديلات في التوجهات الاقتصادية والسياسات العمومية".

وأضاف بوطوالة، في "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التوجهات الأخيرة تسعى إلى "تحسين أداء الدولة والرفع من مردوديتها الاجتماعية، لاستباق انفجار الاحتقان الاجتماعي وتفاديه"، مشيرا إلى تصريحات المستشارين الملكيين لوكالة الأنباء الفرنسية، الأمر الذي اعتبره "عدم رضا السلطات العليا عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وتابع المتحدث: "جاء خطاب العرش في اليوم الموالي ليؤكد من خلال عدة فقرات هذا التشخيص، ويدعو صراحة إلى تكوين لجنة خاصة لترشيح جريء للأوضاع، وبلورة نموذج تنموي كفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية العميقة، وقبل ذلك القيام بتعديل حكومي وتغيير المسؤولين الإداريين. وفي اليوم الثالث، وفي التفاتة ذات دلالة كبيرة، أطلق الملك اسم عبد الرحمان اليوسفي على فوج خريجي المدارس العسكرية لهذه السنة!".

الإشارات سالفة الذكر، حسب بوطوالة، تشير إلى وجود "إرادة في الخروج من الوضع الغامض والملتبس الذي يوجد فيه المغرب، فلا هو استطاع الالتحاق بالدول الصاعدة كما لا يمكن اعتباره دولة فاشلة، إذ لم يتحقق أي انتقال ديمقراطي رغم مرور عقدين من الزمن، ولم يبق في ظل استبداد مطلق تنعدم فيه أية حياة سياسية".