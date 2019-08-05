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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغاربة ينخرطون في حملة "فايسبوكية" لغرس "50 مليون شجرة"

مغاربة ينخرطون في حملة "فايسبوكية" لغرس "50 مليون شجرة"

مغاربة ينخرطون في حملة "فايسبوكية" لغرس "50 مليون شجرة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 غشت 2019 - 12:00

بعد أيام قليلة على إعلان الحكومة الإثيوبية غرسها 350 مليون شجرة في اليوم، مطلع الأسبوع الجاري، قصد التصدي للتغيرات المناخية؛ انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مبادرة مغربية تدعو إلى غرس 50 مليون شجرة في اليوم لحماية البيئة.

وجاء في الإعلان الذي انخرطت فيه العديد من الشخصيات من مختلف المجالات؛ "يمكن نقل التدوينة وإضافة اسمك في آخرها.. أنا الموقع أسفله: أعلن عن تطوعي لزرع شجرة.. وأطالب المسؤولين بتجهيز الشتلات وتحديد الأماكن.. ممكن زرع أكثر من 50 مليون شجرة في يوم واحد، كمبادرة لمكافحة التلوث وحماية البيئة".

وما على الراغب في الانخراط في الحملة سوى تدوين اسمه إلى جانب الأسماء الأخرى المكتوبة للتعبير عن نجاعة الفكرة وأهميتها لمحاربة التصحر ومكافحة التغيرات المناخية، التي صارت تشكل مصدر تهديد للبشرية.

وفي هذا السياق، قال مؤسس مشروع "50 مليون شجرة"، جمال براوي، إن تخصيص اليوم الوطني للبيئة لزرع 50 مليون شجرة "فكرة شابة لا تتوقف عن النضج، وتشد يوما بعد يوم انتباه مختلف المتدخلين".

وأوضح براوي، في تصريح صحافي، أن "ترسيخ هذا اليوم في كل التراب الوطني لم يكن في البداية سوى فكرة بسيطة"، مشيرا إلى أن "عددا مهما من المتدخلين تبنوا هذه الفكرة، التي ستصبح مشروعا مبرمجا بشكل جيد، من خلال إطلاق هاشتاغ تحت اسم "50 مليون شجرة".

ونوه براوي بانخراط عدد كبير من الأشخاص والجمعيات والمقاولات، العمومية والخاصة، في هذا المشروع واستعدادهم للمشاركة فيه.

وبخصوص الآليات التي سيتم وضعها لرفع هذا التحدي، أبرز براوي أن هذه المبادرة ستعتمد على دعم السلطات المحلية، التي يجب أن تحدد أماكن زراعة الأشجار، وعلى دعم المؤسسات العمومية، كوزارة الفلاحة التي ستتكلف بتوفير النباتات، وكذلك دعم المواطنين الذين يتوجب عليهم التعبئة ومنح وقتهم لدعم هذا المشروع.

وأعلن براوي أنه سيتم قريبا توجيه طلب إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على دعم الجماعات المحلية.

وأبرز أن الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة هما مسؤوليات مشتركة وليست "قضايا سياسية"، مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على كل الفاعلين دون استثناء.

وبخصوص التاريخ المرتقب لتنظيم هذا اليوم، اقترح براوي يوم عطلة رسمية، وهو 18 نونبر، أي تاريخ عيد الاستقلال، ورمز تشبث المغاربة بوطنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - فكرة جيدة الاثنين 05 غشت 2019 - 12:26
في سنة 2004 طالبت ابناء قريتنا
ان نزرع أشجار في طريق بئر يبعد عن الدوار لتقريبا
كيلومترين وكل واحد يسقى شجرة عند عودته من البئر
فاعتبروها فكرة غبية و لما ألححت في سرد فوائدها
و بعد مدة طويلة و بعد إلحاح طويل
و حتى أتخلى عن الفكرة لن تصدقوا ماذا كان ردهم النهائي
حتى لا أتكلم في الموضوع مرة ثانية
قالوا لي انهم لا يهمهم فوائد البيئية لمنطقتهم
قالوا نحن فقط ننتظر دورنا للهجرة إلى إيطاليا
و إذا كنت تهتم ببيئة المنطقة فعليك بزرع الأشجار
و سقيها بنفسك
حقيقة انا لا اقطن هناك و اجدادي هاجروا المنطقة قبل
دخول الاستعمار إلى المغرب
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2 - Jamy الاثنين 05 غشت 2019 - 12:29
اثيوبيا مفيهاش الخونة بحالنا. في المغرب بنتدم كينعس فتاخدمة الي كيتخلص فيها او كتلقته ناشط فالجمعيات . زعمة كاع هاد ااوطنية فيهم!!!!!!!
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3 - الادريسي الاثنين 05 غشت 2019 - 12:30
اين الاراضي لزع 50 الف شجرة في اليوم بسلا اراضي السلالية كيتحيدو الشجر و كيطلعو الديور اين الحكومة
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4 - واحد بنادم الاثنين 05 غشت 2019 - 12:31
المشكل ليس في الغرس،بل في التتبع...من سيتعهد و سيسقي الشجيرات حتى تكبر،الجماعات المحلية لا تستطيع حتى الإعتناء بما هو موجود خصوصا في فصل الصيف!!
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5 - صلاح الاثنين 05 غشت 2019 - 12:31
فكرة جد رائعة.
ممتاز غرس الأشجار
ولكن كيف يمكن المشاركة في هذه العملية والانخراط.
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6 - مغربي الاثنين 05 غشت 2019 - 12:34
المغاربة دائما طبعهم هو المبادرة و التطوع إلا ان المخزن دائما يحاول ان يكسر هذه البادرة تحت دريعة الفوضى .. فكلما انخرط مجموعة من الناس في مبادرة مثل الغرس الا و تجد المقدم و القائد في المرصاد تحت يفطة الرخصة و المصادقة على مشروع الغرس في ظل مصادر بروقراطية معقدة و طويلة غالبا تنتهي باكل أموال الشعب و بالتالي يصاب المواطن بالاحباط
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7 - م المصطفى الاثنين 05 غشت 2019 - 12:37
حملة من الأهمية بمكان خدمة للبيئة ولمستقبل الأجيال الصاعدة. كما نربد كذلك حملات أخرى للحس الوطني وللتخلق بالأخلاق الفاضلة وللقضاء على الغش والريع وهدر المال العام ولخدمة وطننا الذي هو في حاجة ماسة إلى ترميم بعض مرافقه وإصلاح أخطائه وتقويم ما اعوج فيه وإلى الاهتمام بمواطنيه.
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