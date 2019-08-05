مغاربة ينخرطون في حملة "فايسبوكية" لغرس "50 مليون شجرة"

هسبريس من الرباط

بعد أيام قليلة على إعلان الحكومة الإثيوبية غرسها 350 مليون شجرة في اليوم، مطلع الأسبوع الجاري، قصد التصدي للتغيرات المناخية؛ انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مبادرة مغربية تدعو إلى غرس 50 مليون شجرة في اليوم لحماية البيئة.

وجاء في الإعلان الذي انخرطت فيه العديد من الشخصيات من مختلف المجالات؛ "يمكن نقل التدوينة وإضافة اسمك في آخرها.. أنا الموقع أسفله: أعلن عن تطوعي لزرع شجرة.. وأطالب المسؤولين بتجهيز الشتلات وتحديد الأماكن.. ممكن زرع أكثر من 50 مليون شجرة في يوم واحد، كمبادرة لمكافحة التلوث وحماية البيئة".

وما على الراغب في الانخراط في الحملة سوى تدوين اسمه إلى جانب الأسماء الأخرى المكتوبة للتعبير عن نجاعة الفكرة وأهميتها لمحاربة التصحر ومكافحة التغيرات المناخية، التي صارت تشكل مصدر تهديد للبشرية.

وفي هذا السياق، قال مؤسس مشروع "50 مليون شجرة"، جمال براوي، إن تخصيص اليوم الوطني للبيئة لزرع 50 مليون شجرة "فكرة شابة لا تتوقف عن النضج، وتشد يوما بعد يوم انتباه مختلف المتدخلين".

وأوضح براوي، في تصريح صحافي، أن "ترسيخ هذا اليوم في كل التراب الوطني لم يكن في البداية سوى فكرة بسيطة"، مشيرا إلى أن "عددا مهما من المتدخلين تبنوا هذه الفكرة، التي ستصبح مشروعا مبرمجا بشكل جيد، من خلال إطلاق هاشتاغ تحت اسم "50 مليون شجرة".

ونوه براوي بانخراط عدد كبير من الأشخاص والجمعيات والمقاولات، العمومية والخاصة، في هذا المشروع واستعدادهم للمشاركة فيه.

وبخصوص الآليات التي سيتم وضعها لرفع هذا التحدي، أبرز براوي أن هذه المبادرة ستعتمد على دعم السلطات المحلية، التي يجب أن تحدد أماكن زراعة الأشجار، وعلى دعم المؤسسات العمومية، كوزارة الفلاحة التي ستتكلف بتوفير النباتات، وكذلك دعم المواطنين الذين يتوجب عليهم التعبئة ومنح وقتهم لدعم هذا المشروع.

وأعلن براوي أنه سيتم قريبا توجيه طلب إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على دعم الجماعات المحلية.

وأبرز أن الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة هما مسؤوليات مشتركة وليست "قضايا سياسية"، مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على كل الفاعلين دون استثناء.

وبخصوص التاريخ المرتقب لتنظيم هذا اليوم، اقترح براوي يوم عطلة رسمية، وهو 18 نونبر، أي تاريخ عيد الاستقلال، ورمز تشبث المغاربة بوطنهم.