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كُتّاب وآراء
محام يتهم برلماني "بيجيدي" بالحض على الإرهاب
حذر الحبيب حاجي، محام ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في تدوينة فيسبوكية مما اعتبره تحريضا على الإرهاب من طرف علي العسري، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.
واستنكر حاجي، في تدوينة وجهها إلى كل من قاضي التحقيق المختص بالإرهاب، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بالرباط، تعليقا على تدوينة للعسري حول الأوروبيات اللواتي كن متطوعات في أحد الأوراش بإقليم تارودانت، أنها تعتبر "تحريضا ضدهن من طرفه لتجييش المتطرفين أمثاله للاعتداء عليهن واقتفاء أثرهن أينما ارتحلن".
وتساءل حاجي "ما هذه المصيبة والوقاحة والجرأة بأن يعلن برلماني يؤمن بالمؤسسات والقانون عن حقده وكراهيته وعنفه علنا على الفيسبوك، الوسيلة الإعلامية العابرة لكل الأفراد وليس للقارات".
وأوضح حاجي أن الفتيات لم يكن يلبسن لباس السباحة، "وأن هذا البرلماني المندس في مؤسسة تمثل الأمة المغربية هو الغريب عن المجتمع والمريض داخليا بمرض الحقد والكراهية والتميز الديني والحضاري، لكونه رأى في الفتيات ليس الجانب الإنساني والحقوقي والعمل الذي يقمن به، بل رأى فيهن مادة جنسية قلبت كيانه ونشطت خلايا الإرهاب المعششة في مخه.. أقول مخه وليس عقله لأنه بدون عقل" وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
و لكن العيب في المواطنين الدين صوتوا على امثاله
يجب على الدولة ان تمنع استغلال الدين في السياسة ..
ومن لايفهم في الاقتصاد والسياسة فاليقدم استقالته، ومن يريد الدين فاليدهب للمسجد واليترك السياسة لاهلها..
كن شفتي يا اخي عداب القبر
يقولون ما لا يفعلون و قد ثبت بان اغلبيتهم بدون اخلاق و لكن الفهامات ما يقد عليهم حتى واحد