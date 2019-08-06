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الرئيسية | عين على الفايسبوك | محام يتهم برلماني "بيجيدي" بالحض على الإرهاب

محام يتهم برلماني "بيجيدي" بالحض على الإرهاب

محام يتهم برلماني "بيجيدي" بالحض على الإرهاب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 22:47

حذر الحبيب حاجي، محام ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في تدوينة فيسبوكية مما اعتبره تحريضا على الإرهاب من طرف علي العسري، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.

واستنكر حاجي، في تدوينة وجهها إلى كل من قاضي التحقيق المختص بالإرهاب، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بالرباط، تعليقا على تدوينة للعسري حول الأوروبيات اللواتي كن متطوعات في أحد الأوراش بإقليم تارودانت، أنها تعتبر "تحريضا ضدهن من طرفه لتجييش المتطرفين أمثاله للاعتداء عليهن واقتفاء أثرهن أينما ارتحلن".

وتساءل حاجي "ما هذه المصيبة والوقاحة والجرأة بأن يعلن برلماني يؤمن بالمؤسسات والقانون عن حقده وكراهيته وعنفه علنا على الفيسبوك، الوسيلة الإعلامية العابرة لكل الأفراد وليس للقارات".

وأوضح حاجي أن الفتيات لم يكن يلبسن لباس السباحة، "وأن هذا البرلماني المندس في مؤسسة تمثل الأمة المغربية هو الغريب عن المجتمع والمريض داخليا بمرض الحقد والكراهية والتميز الديني والحضاري، لكونه رأى في الفتيات ليس الجانب الإنساني والحقوقي والعمل الذي يقمن به، بل رأى فيهن مادة جنسية قلبت كيانه ونشطت خلايا الإرهاب المعششة في مخه.. أقول مخه وليس عقله لأنه بدون عقل" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ولد حميدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:07
ما هو دخل البرلماني في الامور الشخصية للاخرين ففي فصل الصيف نساء مغربيات يلبسن سراويل قصيرة و كل واحد حر في حياته
و لكن العيب في المواطنين الدين صوتوا على امثاله
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2 - ولد الحاج الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:12
صحيح هذا الكلام فيه تحريض ضمني على كراهية الأجانب وليست جريمة شمهروش منا ببعيد
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10
3 - حاميدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:13
ها البرلماني جبد على راسو النحل....آش داك تمشي للزين.....
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8
4 - مولاي الحسين مكاوي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:16
هذه التصرفات دليل قاطع على انه لا يهتم بما يمثله ، الاحزاب الاسلامية همهما اما الحكم او الفتنة يجب علينا ان نتحدث بالحقيقة ، العبادة لا حدود لها ، الاسلام دين امة وليس دين دولة او دين تنظيم من التنظيمات سواء كانت تنظيم حزبي او عرقي او طائفي او ثقافي او جغرافي ، الاسلام دين جميع الامم سواء الامة المحمدية او الامم السابقة ، الخلط في المفاهيم والجهل والتبعية العمياء لما يعرف بعلماء الشريعة هو السبب ، ليكن في علم الجميع بان كل عالم ينتمي الى اي تنظيم من التنظيمات الحزبية باسم الاسلام فهو فاسق من الفساق ، والدليل من كتاب الله ومن القران الكريم ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (16)
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-5
5 - مواطن مغربي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:21
حزب النذالة والتعمية طيلة ولايته اللأولى و الثانية لم يرى فيهم المغاربة سوى الكوارث،
يجب على الدولة ان تمنع استغلال الدين في السياسة ..
ومن لايفهم في الاقتصاد والسياسة فاليقدم استقالته، ومن يريد الدين فاليدهب للمسجد واليترك السياسة لاهلها..
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3
6 - Observateur الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:22
كل مناصري الحزب الإسلامي تم زرع فكرة المؤامرة في مخهم، و كأن العالم كله يتآمر ليلا ونهارا ضدهم، بينما في الحقيقة وجودهم من عدمه لا يشكل فارقا بالنسبة الدول المتقدمة، و معظم مواطني هاته الدول لا يعرفون اصلا بوجودهم
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4
7 - عبد الهادي الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:25
للأسف اصبح كل تعبير عن وجهة نظر مخالفة لبعض الاشخاص إرهاب شخصيا قرات هذه التدوينة فالاسئلة التي جاءت فيها منطقية
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-3
8 - MalcomXY الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:25
هؤلاء المتطوعات وجب علينا شكرهن والاقتداء بهن .هن يلبسن هكذا بمحض اراظتهن اما انت وحزبك فعريتم البسطاء والفقراء خلال فترة حكم حزبكم ازداد الاجرام المتسولين والفقراء اضعافا مضاعفة.
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3
9 - غيور الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:29
البرلماني جاته الغيرة فقط على لباس المتطوعات. ولم يستحي مما تقمن به حيث كان من المقروض عليه وعلى امثاله من البرلمانيين القيام بذلك . ايو اسيدي جي نت بالكرافاط ديالك وفك العزلة على القرى....والله اذا لم تستحي فقل ما شئت.
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1
10 - ولد حميدو الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:32
هدا البرلماني دكرني بشخصين كانا امامي بافران يتجولان في منتصف الليل و هما يتمنظران في فتيات بالبسة صيفية و سمعتهما يتكلمان في الامور الدينية و قال واحد للاخر
كن شفتي يا اخي عداب القبر

يقولون ما لا يفعلون و قد ثبت بان اغلبيتهم بدون اخلاق و لكن الفهامات ما يقد عليهم حتى واحد
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