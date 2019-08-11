نقل أضحية في سيارة الدولة يغضب فيسبوكيين

هسبريس من وزان

أثار تداول صورة لسيارة تابعة لجماعة وزان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي بصدد نقل أضحية العيد، موجة سخط وسط من رواد "الموقع الأزرق" الذين انهالوا بتعليقات غاضبة من الموقف الموثق بالصورة لظاهرة استغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية.

وترصد الصورة سيارة تابعة للمرآب الجماعي لمدينة وزان استغلها سائقها في غرض شخصي، يتمثل في شراء أضحية العيد من السوق الأسبوعي ونقلها على متنها إلى منزله بأحد الأحياء الشعبية.

وانهالت التعاليق على الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع، استنكارا لاستمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات الدولة من طرف الموظفين العموميين والمنتخبين لأغراض شخصية ومنافع ذاتية ضدا على المنع القانوني لهذه الممارسات.

وانتقد الغاضبون ما وصفوه بـ"التسيب" الذي يسم استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة لا علاقة لها بتدبير الشأن العام.

وفي هذا سياق، وصفت جماعة وزان، في بلاغ لها، سلوك الموظف بـ "الانفرادي" واللا أخلاقي وغير القانوني"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المعني بالأمر تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا.