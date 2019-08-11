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الرئيسية | عين على الفايسبوك | نقل أضحية في سيارة الدولة يغضب فيسبوكيين

نقل أضحية في سيارة الدولة يغضب فيسبوكيين

نقل أضحية في سيارة الدولة يغضب فيسبوكيين
هسبريس من وزان
الأحد 11 غشت 2019 - 09:40

أثار تداول صورة لسيارة تابعة لجماعة وزان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي بصدد نقل أضحية العيد، موجة سخط وسط من رواد "الموقع الأزرق" الذين انهالوا بتعليقات غاضبة من الموقف الموثق بالصورة لظاهرة استغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية.

وترصد الصورة سيارة تابعة للمرآب الجماعي لمدينة وزان استغلها سائقها في غرض شخصي، يتمثل في شراء أضحية العيد من السوق الأسبوعي ونقلها على متنها إلى منزله بأحد الأحياء الشعبية.

وانهالت التعاليق على الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع، استنكارا لاستمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات الدولة من طرف الموظفين العموميين والمنتخبين لأغراض شخصية ومنافع ذاتية ضدا على المنع القانوني لهذه الممارسات.

وانتقد الغاضبون ما وصفوه بـ"التسيب" الذي يسم استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة لا علاقة لها بتدبير الشأن العام.

وفي هذا سياق، وصفت جماعة وزان، في بلاغ لها، سلوك الموظف بـ "الانفرادي" واللا أخلاقي وغير القانوني"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المعني بالأمر تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - idriss الأحد 11 غشت 2019 - 10:02
للاسف الشديد العقلية لم تتغير دائما نفس السلوك لا رقيب ولا حسيب لك الله يا وطني
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11
2 - Hassan temara الأحد 11 غشت 2019 - 10:02
هذا مثال بسيط عما يقع في ربوع المملكة. ابحثوا عن سيارات " ج " أو " المغرب " أو " M " أو " ق م م " أو " 96" ..... الخ وستجدونهم في الشواطئ والحمامات وقرب الأسواق الكبيرة ليلا وعلى جميع الطرقات محمٌلة بالعائلة وامتعتهم في سفر طويل أو إذا اقتضى الحال ستجد خلف مقود تلك السيارات أبناء هؤلاء الموظفين يطوفون بها المدن والمقاهي والملاهي الليلية ... حسبنا الله ونعم الوكيل.... الخراب وانعدام المردودية... رزقنا ما بقى ووجهنا ما تنقٌى.
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16
3 - حمارة الشعب يركب عليها من والا الأحد 11 غشت 2019 - 10:03
هاذيك ماشي سيارة الدولة هاذيك غِير سيارة الشعب مشريا من جيوب الشعب ما تخَلطوش العرام . ما لله لله وما لقيصر لقيصر يديرو فيها حتى الفاخر مالكم شحال فيكم ديال انْكَِيرْ .
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5
4 - محمد سلا الأحد 11 غشت 2019 - 10:03
ماغفي كان اعظم ، المواطن هو الذي يؤدي الفاتورة كي هؤلاء المسؤولون ينعمون بخيرات البلاد ، مادام لاتوجد محاسبة فان هذه التصرفات ستبقى وستبقى تستغل أموال الشعب لان هذه التصرفات توقع امام انظر الدولة وهي لاتحرك ساكنة لاحول ولاقوة الا بالله فالمواطن منهك بالضرائب والاقتطاعات ومسؤولون اخرون ينعمون بأموال الشعب.
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3
5 - aziz الأحد 11 غشت 2019 - 10:04
هههه صافي سيارة دولة berlingo اين استغلال اراضي الدولة اين بحار الدولة اين اموال الطائلة للدولة التي تستغل من طرف ابناء وزراء الدولة ههه سيارة مهرتكة منوضين عليها الميت
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10
6 - مرتن بري دو كيس الأحد 11 غشت 2019 - 10:04
يا ريت لو كان هو الاول ...ترقبوا أيام الأحد والسبت..وفي الأسواق العمومية..وبعض الاحيان حتى في مواكب الاعراس..تجد سيارات فارهة وسط الكورتيج. ويهلل بالكلاكسون وكأنها سيارته الخاصة...والسفر بها إلى البحر بابناءه...ويقولون الطاقة ثمينة..ومن يؤدي ثمن الكازوال ليوم السبت والاحد...ولماذا الأمن الوطني والدرك لا يوفف كل سيارة دولة تمر عليهم في يوم عطلة .والطلب من سائقها "الأمر بمهمة" ordre de mission.....ويرسلها للفوريار أن كانت تستعمل بدون هذا الامر ....ويعاقب السابق. وكيف ما كانت درجته...بل نجد أحيانا احد افراد عائلة المسؤول او الموظف. هو الساءق. ...السيبة. واحنا يتحاسبوا معانا على الطاقة التي حسب قولهم يربحونها. في الساعة المشؤومة ( التوقيت الصيفي ).
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7
7 - مغربي الأحد 11 غشت 2019 - 10:16
سيارات الدولة تنقل الأضاحي وتنقل الأبناء إلى المدارس الخاصة والنساء إلى الحمامات أما يوم السبت والأحد يكون السفر طويلا مما يتطلب كمية كبيرة من البنزين وهدا لا أحد يحرك ساكنا لأن المسؤول عن هدا هو نفسه يستعل أكثر من سيارة. لك الله أيها الوطن الحبيب
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6
8 - عباس فريد الأحد 11 غشت 2019 - 10:27
السبب هو انه ليست هناك ارادة سياسة جادة من فوق لاتخاذ إجراءات حاسمة من اجل الردع بل يلاحظ نوع من التواطء بين المخزن الذي يعتمد على رموز الفساد السياسي في إطار الريع كأهم ركن للحكم والتحكم وفِي إطار تبادل المصالح على حساب مستقبل الشعب !!فالجميع يأخذ من وصلت اليه سلطته بدون محاسبة او مسائلة في ضروف التسيب المتعمد نظرا لغياب الشرعية الديمقراطية !!
لهذا وصل البلد الى الوضعية الكارثية في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات !!
Quand on veut on peut !!لكن مع الاسف هناك تواطء بين رموز الفساد السياسي والسلطوي لتدمير البلد
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-2
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