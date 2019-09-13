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كُتّاب وآراء
رضا الشامي يدخل على خطّ قضية هاجر الريسوني
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّه لو تمّ اعتمادُ التشريع الجديد الخاص بالإجهاض الذي كان معلقًا منذ عام 2016، لكان "سيجنّبنا ربّما التجارب الدرامية والمحرجة مثل تلك التي نشهدها حاليًا مع قضية الصحافية هاجر الريسوني، كمواطنة وامرأة"، مضيفا أنّ "الوقت قد حان للعمل حتى لا ينقضّ هذا الشّرّ علينا".
وأضاف الشامي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليست لدي عادة الردّ على بعض المواضيع الساخنة، حيثُ الأخبار الزائفة تأتي من كل مكان. بعد التفكير، أود أن أشاطر رأيي حول النقاش الحالي حول تقنين الإجهاض في حالات القوة القاهرة، وإلغاء تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالتراضي".
واستحضر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقرير المؤسسة نفسها، في عام 2012، عن "تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، الذي أوصى فيه بـ"مراجعة وتحسين الإطار الطبي-القانوني للتّوقيف الإرادي للحمل"، ودعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في عام 2016 في تقريرها عن الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين المرأة والرجل إلى إلغاء "أحكام المادتين 490 و491 من القانون الجنائي اللّتَين تجرّمان العلاقات الجنسية الرّضائية وغير الرّضائية خارج إطار الزواج، وتعرقلان حق المرأة في تقديم شكوى بشأن الاغتصاب".
واستشهد الشامي بتقرير صدر في يوليوز 2019، اقترحت فيه "اللجنة الأوروبية لتطوير التّعليم تشجيع النقاش العام حول القضايا القانونية المتعلقة بتجريم الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، من أجل تعميم القوانين والأفكار التي تكمن وراءها ...".
كما ذكّر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باقتراح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية توصيات أخرى، مثل "التثقيف الجنسي عن طريق تكييفه مع المعرفة، ووسائل منع المخاطر المرتبطة بالعلاقات الجنسية والحمل والزواج المبكر..."، و"إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المتعلقة بالجنس خارج نطاق الزواج التي تضر بشكل خاص بالأمهات العازبات وأطفالهن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
انا شخصيا لم افهم بعض الخرجات ربما نحن في بلد فاق السويد في الحرية رغم ان دولا متقدمة عندها عقوبة قاسية على المغتصبين او حتى على المتحرشين
عندي ملاحظة
لمادا تم التهجم على مغني مغربي لانه اصطحب عاهرتان للفندق
ستقولون
قدمتا به شكايه
الحقيقة ارادتا التعويض لانهما على علم بمداخيله
الإجهاض حرام شرعا اللهم الا في الحالات التي يخولها والتي يدركها العلماء في الطب والفقه...ماينبغي فعله وهو أخذ الحيطة قبل وقوع الحمل وليس بعده وكم من امرأة توفيت جراء إجهاض جنينها.
نسأل الله المغفرة .
واستشهد الشامي بتقرير صدر في يوليوز 2019،
اقترحت فيه "اللجنة الأوروبية لتطوير التّعليم تشجيع النقاش العام حول القضايا القانونية المتعلقة بتجريم الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، من أجل تعميم القوانين والأفكار التي تكمن وراءها..
وهنا اريد ان اقول ملاحظة و خلاصة.
الملاحظة هي ما معنى الافكار التي تكمن وراءها.. وما معنى أن تقدم اللجنة الاروبية توصيات للدولة المغربية والشعب المغربي المختلف تمااااما لا في العادات و لا في التقاليد و لا في نسيج المجتمع و لا في الدين عن الاوروبي..عيب ان يسمح سي الشامي لنفسه ان يكون بوقا لمن يريد ان يعلمنا كيف نحكم انفسنا..
الخلاصة ا سي الشامي هي..واش الدول الاوروبية مطفراها بقوانين تحليل العلاقات الجنسية الرضائية و الاجهاض...ا لا ترى مدى التفكك الاجتماعي في المجتمعات الاوروبية.
ستنطق انت لتقول ان اوروبا بالمقابل متطورة و متقدمة و الحقووووق و الديمقراطية..
وانا اقول لك..لماااذا لا تستطيع ادمغتكم ان تفرق بين التقدم و الازدهار..و بين النسيج المجتمعي و العادات و التقاليد و نسبة التدين و نوع الدين المتبع و بناء الاسرة...