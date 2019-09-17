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كُتّاب وآراء
حملة فيسبوكية تنادي بتفعيل متابعات القضاء بشأن "تقارير جطو"
ماذا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟، سؤال بات يُتداول كثيرا على ألسنة المغاربة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد لغة التشريح التي اعتمدها إدريس جطو في تقاريره التي لم تستثن أي قطاع وزاري؛ لكن عدم تفعيل المتابعات القضائية أثار امتعاض نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، متسائلين بذلك عن مصير هذه التقارير.
وتشير المادة الـ52 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين لا يخضعون للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
ومع اقتراب رياح التعديل الحكومي، يرى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات يقول بما معناه أن هؤلاء الذين شملتهم مختلف تقارير جطو، سواء الوزراء أم المديرون وغيرهم، يندرجون ضمن لائحة المسؤولين الذين يُفترض أن يتم تغييرهم"، متسائلين بالقول: "لكن هل سيتم تغييرهم؟".
واستغرب عشرات الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل جدوى أدوار المؤسسة، مشددين على أن "عمل قضاة المجلس يتم من خلال ضرائب المواطنين، ومن ثمة يلزم الحرص على تطبيق حذافير القانون المغربي في هذا الصدد".
وفي مقابل "الغضب الفيسبوكي" على القطاعات الوزارية المعنية بالتقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، هنالك طرف ثانٍ نبّه إلى مسألة الاكتفاء بقراءة مؤاخذات المؤسسة؛ في حين لا يتم الاطلاع على تفاصيل أجوبة المسؤولين المعنيين التي يتم إدراجها في التقارير.
وبخلاف النشطاء الداعين إلى الاستفسار عن مآل هذه التقارير من الناحية القضائية والقانونية، يستبعد هذا الطرف فرضية تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين كانت قطاعاتهم أو مؤسساتهم محل تمحيص، معتبرين أنه ينبغي التمييز بين تقارير المجلس التي تكون مرفقة بتوصيات من أجل تقويم مكامن الخلل في التدبير فقط وبين التقارير التي تكون ذات طابع جنائي.
هذا النقاش الوطني المُثار بشأن جدوى المجلس الأعلى للحسابات يأتي في سياق إصدار تقريره السنوي خلال الموسم المنصرم، الذي قدم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همّت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
الله الطف بهاء لبلاد
المغرب لم يسبق له ان عاش مثل الازمة، اندرو إلى الحالة الأمنية التي وصلنا إليها. نحن على مشارف عصيان مدني.سيعصف لأمن هذا البلد.
نامو ولا تستسيقظوا
مافاز الا أنتم أيها النوام.
أم أن القانون المغربي لا يطبق إلا على الظعفاء واللذين لا حول لهم ولا قوة ؟
إن القانون المغربي مثله مثل خيوط العنكبوت .
لا تمسك سوى الحشرات الصغيرة !
وعليه فمن المستحيل المس بطرف دون المس بالآخر !!
لا أمل !! مجرد فقعات لالهاء الرأي العام سرعان ما يختفي كل شيء والى تقرير اخر
عبيد الصنك المعبود يا گلوب الحجر
گلوب طايشة مليانة ب لغدر
سلسلتو لقبور . . . ها الحق . . . وها المنكر
الخز للصخر من هم لبحر شكا
والرياح العاصفة هجرات البرق والرعد
ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة..
ل صهد الريح هامدة
هذا ب مهمازه ينغز . . . هذا ما يرد عليه
لا دوا يداوي
حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي
القرن العشرين هذا
عايشيت عيشة الذبانة ف لبطانة
راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة
واش من فرق بين أنت . . . وأنت . . . وأنا
اذن فانا اطالب ان يحاسب كل من لم يقدر مسؤولية الحفاظ على هذه الاموال لانها اخذت من قوت المواطن.
عند ربي من خان الأمانة و سرق مال المواطنين يوم القيامة سنحاسبه أمام الله عز وجل...
أما بخصوص تقارير السيد جطو فهي معروفة عند الجميع القديمة والتقارير الجديدة القوانين تطبق على الضعيف أما المسؤولين عن الأمة لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة؟
الكلام كثير و لاكن لك الله يا وطني...