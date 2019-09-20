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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "ديستي" تنفي صحة وثيقة عن هوية والدة السيسي

"ديستي" تنفي صحة وثيقة عن هوية والدة السيسي

"ديستي" تنفي صحة وثيقة عن هوية والدة السيسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 20:45

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، صحة وثيقتين يتم تداولهما منذ أيام قليلة في مواقع التواصل الاجتماعي على أنهما صادرتين عن المديرية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مجموعة من الصفحات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتين عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية.

واضاف البلاغ " وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على زوريتهما وصوريتهما، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مؤخرا وثيقتين بدعوى أنهما صادرتان عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيدان بأن "والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهودية".

وجاء في الوثيقتين المتداولتين على منصات التواصل الاجتماعي أن اسم والدة السيسي "مليكة تيتاني"، من مواليد مراكش عام 1935 وتحمل الجنسية المغربية.

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