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بودرا يهدي الفوز بمنصبه الجديد للملك والمغاربة

بودرا يهدي الفوز بمنصبه الجديد للملك والمغاربة
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 02:44

أهدى محمد بودرا، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، فوزه برئاسة المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة إلى "الملك محمد السادس، وإلى كل مغربي ومغربية، خاصة ساكنة الحسيمة".

وجاء في تدوينة نشرها محمد بودرا: "يشرفني أن أهدي الفوز برئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، التي جرت أطوار التنافس حولها بجنوب إفريقيا، إلى الملك محمد السادس وإلى كل مغربي ومغربية، أبناء وطني المغرب، وأخص منهم ساكنة مدينتي البهية الحسيمة".

وأضاف بودرا: "كما أهدي هذا الفوز إلى عموم القارة الإفريقية التي شرفتني بالترشح باسمها، وإلى كل من يؤمن بغد أفضل للإنسانية ويسعى إلى تحقيقه"، مضيفا في تدوينه: "أجدد عهدي والتزامي بأني لن أدخر أي جهد في تحقيق البرنامج الذي وعدت به زملائي القادة المحليين والجهويين بتحقيقه، إيمانا بأهميته، وانسجاما مع الرؤية المتقاسمة، والانفتاح على انشغالات واهتمامات المواطنين والمواطنات عبر العالم".

وقال رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة: "الشكر موصول أيضا لكل من ساندني ودعمني، وأنار طريقي بنقد بناء، والشكر أيضا لعائلتي وأصدقائي الأعزاء، الذين ساندوني منذ البداية، وأشكرهم على صبرهم وتضحياتهم معي في السراء والضراء".

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