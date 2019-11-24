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كُتّاب وآراء
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شائعة فيسبوكية "تقتل" الفنان المغربي محمد الجم
الأحد 24 نونبر 2019 - 21:10
نفى مقربون من الفنان محمد الجم خبر وفاته، الذي انتشر بشكل واسع بعدما قامت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بترويجه.
واستنكر عدد من الفنانين المغاربة نشر هذا الخبر الزائف، مؤكدين أن الجم لا يزال على قيد الحياة، وأنه في كامل صحته، وطالبوا بالتوقف عن السعي وراء "البوز" بطريقة غير أخلاقية.
الممثل محمد الشوبي أكد، في تدوينة على صفحته، أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة. وطالب بضرورة معاقبة ناشري هذا الخبر، مضيفا "الله يطول عمر الحاج محمد الجم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الجامعي الأحد 24 نونبر 2019 - 21:19
الله وحده الذي يحيي ويميت.اطال الله عمرك وبارك فيه أيها الفنان العزيز على قلوب المغاربة.
2 - Hassan Sima الأحد 24 نونبر 2019 - 21:20
الله إطول فعمرو لگن لناشري الخبر الگاذب هـل ضمنتم أن تعيشوا حتى ما يقارب عمره وفي الأخير لا مفر لي أي گان من الموت حرام عليگم إتقو الله
3 - maroc الأحد 24 نونبر 2019 - 21:26
الا يستحق مثل هؤلاء المتابعة القضائية و السجن، جميع انواع التدوينات الكاذبة، الموت كذبا، و الطلاق كذبا، و غيرها من أنواع الكذب، يجب على سي محمد الجم رفع دعوى رسمية عند السلطات
4 - ابن البلد الأحد 24 نونبر 2019 - 21:26
أطال الله عمرك وبارك فيه أيها الفنان العزيز على قلوب المغاربة.
5 - المغربي الأحد 24 نونبر 2019 - 21:30
من يفكر في نشر مثل هذه الأخبار.
فليضع يده على قلبه و يقول ماذا لو كنت أنا.....
لا حول ولا قوة الا بالله.
فليضع يده على قلبه و يقول ماذا لو كنت أنا.....
لا حول ولا قوة الا بالله.
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