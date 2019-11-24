شائعة فيسبوكية "تقتل" الفنان المغربي محمد الجم

هسبريس من الرباط

نفى مقربون من الفنان محمد الجم خبر وفاته، الذي انتشر بشكل واسع بعدما قامت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بترويجه.

واستنكر عدد من الفنانين المغاربة نشر هذا الخبر الزائف، مؤكدين أن الجم لا يزال على قيد الحياة، وأنه في كامل صحته، وطالبوا بالتوقف عن السعي وراء "البوز" بطريقة غير أخلاقية.

الممثل محمد الشوبي أكد، في تدوينة على صفحته، أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة. وطالب بضرورة معاقبة ناشري هذا الخبر، مضيفا "الله يطول عمر الحاج محمد الجم".