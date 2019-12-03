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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "حمار في المزاد العلني" يجلب سخرية فيسبوكيين

"حمار في المزاد العلني" يجلب سخرية فيسبوكيين

"حمار في المزاد العلني" يجلب سخرية فيسبوكيين
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:05

فجّر إعلان جماعة بولمان عقد مزاد علني للعموم لبيع حمار، محجوز بمحجزها الجماعي، موجة عارمة من السخرية والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية المحلية بمدينة بولمان.

فما أن تم تداول الإعلان المذكور حتى أثار ذلك جدلا ما بين من سخر من ذلك بدعوى أنه لا يُعلن عن بيع الأملاك العمومية المهمة في المزاد العلني كما جرى مع الحمار، بينما رأى طرف ثان أن الأمر لا يدعو إلى الاستغراب لأن بيع محجوزات الجماعات الترابية المحلية يتم بالطريقة نفسها لضمان شفافية عملية التفويت.

فمن جانبه، علق أحد الفيسبوكيين على الوثيقة المذكورة مدونا: "ليست هذه المرة الأولى للقيام ببيع محجوز.. لا ندري كيف يتم تفويت بعض الأملاك العامة ببولمان"، فيما جاء في تدوينة ساخرة أخرى: "قمة الشفافية".

أما رد إضافي فقد ورد متهكما: "القانون الذي يطبق على بيع فيراري هو نفسه الذي يطبق على بيع حمار أو ملعقة، لا عيب في ذلك في إطار رد الاعتبار"، بينما أجابه آخر بالقول إنه "يستحسن إطلاق الحمار بغابة إفران ليعيش حرا".

مقابل ذلك، رأى ناشط فيسبوكي أن رئيس جماعة بولمان ليس له ذنب في الإعلان عن هذه السمسرة لكونه يطبق القانون؛ وهو الرأي ذاته الذي ذهب إليه، كذلك، ناشط آخر على "فيسبوك" حين اعتبر أنه "لا غرابة في بيع حمار في المزاد العلني، كما يتم مع المتلاشيات وغيرها".

وكان المزاد العلني نفسه، الذي أعلن عنه رئيس جماعة بولمان، قد أورد إلى علم العموم أنه ستجرى، بالمحجز الجماعي للجماعة، سمسرة عمومية لبيع حمار حجزته مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر لتغبولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - متتبع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:20
انا لم اسخر من الامر و لا اظن ان هناك من سيسخر من بيع حمار بطريقة مباشرة او عن طريق المزاد العلني.
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6
2 - ADAM الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:21
السخرية ليست من أعلان الجماعة لمزاد علني لبيع الحمار أعزكم الله بل السخرية ممن يسمون انفسهم بنشطاء مواقع السفاهة الأجتماعية الدين يقضون يومهم مسمرين أمام جواليقهم المحمولة لان لا شغل لهم يعني بالدارجة قلة ما يندار حاضيين التفاهة و اي شئ يعلقون عليه فيترى هل سينشر هدا التعليق
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15
3 - جيم احمر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:22
حمار محظوظ . ارجوا ممن اقتناه ان يترك له حرف الجيم الاحمر .وان لم يجدها فيه يضعها عليه حتى يعرف مصدره وشكرا
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-2
4 - mmohmmedname الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:25
لو كانت هناك محجوزا ت ذات قيمة لفوتوها فيما بينهم لكن ما دام هناك حمار لم يجدو له حلا تخيلو معي لو كانت بقرة لتم توزيعها
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3
5 - محمد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:30
10 دراهم.مين يزود.الا اونو الا دوي
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6 - هههه الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:32
هداك الشي علاش واقع اختلافات على المادة ٩ من قانون ميزانية 2020 باش يخول للجماعات الترابية تتاجر في الحمير
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0
7 - سعيد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:34
هؤلاء الفايسبوكنييون يعيشون في عالم أخر
كل الاشياء التي يتم حجزها يتم بيعها بالمزان العني سواء كان دراجة نارية او سيارة او او حيوان
مادا تريدون من الجماعة فعله : اطلاق الحمار في الشارع او قتله ام تتكفل به الى ان يموت
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8 - الزرهوني الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:35
دور الحمار في مدينتي الصغيرة، البسيطة ، الهادئة: زرهون . أفضل مليون مرة من دور رئيس المجلس البلدي.
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6
9 - RALEUR الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:37
أعطوه لمقدم في أي دوار ليقضي عليه مهامه الإدارية مع المواطنين، وعلى المقدم يرجعه للدولة بعد التقاعد
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10 - راصد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:38
ذكروني بفيلم المرحوم أحمد زكي أربعة في مهمة رسمية.
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11 - tazi الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:45
اجتمعوا لكي نصلي صلاة الغائب على بلادنا الحبيبة. لا اعرف ماذا يحدث في هذا الوطن الحبيب
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-5
12 - الوطني الحر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:47
شعب مسالي قبو يقتنص أدني التفاهات ويشغل بها وقته التافه
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8
13 - يوسف الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:48
سيكون ثمن الحمار أغلى من الذي يصوتون في الانتخابات بالمقابل هههه
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14 - amin sidi الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:54
سلام ؛ياك البرلمان صادق على حجز ممتلاكات الدولة .هاهما بدوها بالحمير اوبلاكتو ام روج حمرة .گالك بن كيران الخدمة كاين خاص عيلي يخدم .هالدولة كتبيع حميرها باش اتخلص دينها .يالي العار يالي العار
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-4
15 - Fatim-zahra الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:54
الحمار مسكين دائما محط سخرية و اهانة في المجتمعات العربية, رغم انه حيوان ظريف و ليس غبيا كما يظن البعض, انا صراحة احب الحمار كحيوان خصوصا الحمير الصغيرة فهي تظهر جميلة مثل البغال و الفرس, لانه في لحقيقة ينتمي لنفس الفصيلة. و الحمار افق الانسان و حمل اغراضه دائما و دخل في الحكايا كحكايات "جحا" و اساطير الف ليلة و ليلة و مذكور في لقران الكريم ايضا "كمثل الحمار يحمل اسفارا " اي لا يعرف ماذا يحمل فوق ظهره أَوْ
" وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) البقرة

و بيع الحمار في المزاد العلني كانت مسالة متداولة في الاسواق قديما.
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8
16 - مغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:57
لا حولا ولا قوة إلا الله العلي العظيم ماذا يحذت في وطننا العزيز
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17 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:58
هذا يعني رد الاعتبار لحمار اوقفته مصلحة المياه والغابات..وهو يخرق قوانين الغابة...على الاقل سمع كل المغاربة بهذا الحمار الذي كان من الواجب إعطاءه اسم وليس "الحمار حافية"....اللهم يسر امر هذا الحمار..وأطلق سراحه من سجن لا يقتات فيه الا قليلا..وارزقه اللهم فلاحا يعرف قيمة الحمير ..فهذا فصل الشتاء كل الحمير تعمل الا هو ...فاللهم أرفق به ليلتحق بأهله...
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0
18 - ملاحظ _ إف الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 15:02
الشفافية ليست بمعيار " حمار " لكن المسطرة لنشر بيع حماربالمزاد العلني يتطلب الأداء عن النشر في الجرائد الذي سيصل إلى حد ما كُتِبَ ما يقارب 500 درهم: و هنا يكمُن الخلل و سنرجع إلى أيام " جحا و الحمار "

توجّه جحا إلى السوق ليشتري حماراً فرأى الحمار نفسه فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلاً: يظهر أنك لم تسمع كلامي، وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن أشتريك أبداً.
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19 - amin sidi الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 15:19
سلام: هد وحد سرق حمار جارو مشابه لسوق باعو 300 درهم .اوعدو سرقو لمن شراه منو . رجع به تلاقه جارو گالو فين ديتلي حماري .گالو السرق مشيت به لسوق قضيت بيه شي غراض ؟
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