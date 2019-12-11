24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. الجزائر: انتخابات 1+5 (5.00)

  3. حميش يترصد لـ"مُدعشي الإسلام" ومتمسحين بأعتاب الفرنكوفونية (5.00)

  4. فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)

  5. النيابة تكشف احترافية "تجنيس الإسرائيليين" وتطالب بعقوبة رادعة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | "مَابْغِينَاشْ نْمُوتُو".. صرخة مرضى السرطان تُدوي طلبا للعلاج بالمجان

"مَابْغِينَاشْ نْمُوتُو".. صرخة مرضى السرطان تُدوي طلبا للعلاج بالمجان

"مَابْغِينَاشْ نْمُوتُو".. صرخة مرضى السرطان تُدوي طلبا للعلاج بالمجان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:00

دشّن عدد من مرضى السرطان بالمغرب حملة عبر "فيسبوك" تحت وسم "#مابغيناش_نموتو_بالسرطان"، للمطالبة بتمكينهم من العلاج المجاني، مستنكرين الإهمال الذي يعانون منه في المستشفيات العمومية.

وتفاعل عدد من النشطاء والفاعلين في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الحملة، وطالبوا بتشكيل جبهة قوية تقوم بالترافع لدى مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، من أجل تقديم الرعاية الجيدة المستحقة لمرضى السرطان.

ومن جانبهم، أذاع بعض مرضى السرطان أشرطة فيديو مؤثرة، من بينهم الشابة رجاء التّي طالبت بتمكينها من العلاج المجاني، وقالت في فيديو بثته على صفحتها بـ"فيسبوك": "أحتاج إلى إجراء فحص بالأشعة (سكانير)، لكنّهم منحوني موعدا إلى غاية 2021، والمرض ينخر جسدي".

من جهتها، سردت نهاد، ابنة مدينة آسفي، معاناتها مع المرض، ومع الإهمال الذي تعرضت له في مستشفى مدينتها، ما تسبب في زيادة الخطورة على صحتها وحياتها.

وقالت نهاد إنّها اضطرت إلى السفر إلى مدينة مراكش للتطبيب في مستشفى محمد السادس، غير أنّها وجدته مكتظا بالمرضى. وختمت قائلة: "فْهادْ البلاد، إذا مرضت ولم يكن لديك مال، فاشتري كفنك ونم بجانبه في انتظار الموت".

نهاد انتقدت أيضا الحملات الإعلامية التي تبثها وزارة الصحة لمرضى السرطان، وقالت إنّها "مجرد شعارات وحملات إعلامية لا تفيد المريض بشيء، ولا تعكس الحالة المريرة التي يعانيها المرضى في المستشفيات العمومية".

"آسية"، شابة مغربية اختارت أن تروي قصتها ومعاناتها مع المرض الخبيث في المستشفيات العمومية، وقالت في شريط فيديو مطول: "بالرغم من توفر التأمين الصحي أو بطاقة الراميد يبقى هذا المرض مكلفا لدرجة كبيرة"، مضيفة: "يذهب المريض (إلى المستشفيات المغربية) ويطالبونه بإجراء فحص بالأشعة، وبحجة عدم توفره يضطر المريض إلى القيام به في مستشفى خاص بتكلفة باهظة تبدأ من 2000 درهم إلى ما فوق وقد تصل إلى 6000 درهم".

وتابعت: "نفقد مرضى السرطان تدريجيا يوما بعد يوم بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر الأدوية وأجهزة الكشف، مؤكدة أنّ "غالبية المرضى معوزون ولا يمكنهم تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة ودفع التكلفة الباهظة"، كما دعت المواطنين المغاربة إلى التبرع والمساهمة في علاج مرضى السرطان في المغرب.

ويبلغ عدد مرضى السرطان المتكفل بهم في المغرب 200 ألف. ويعرف عدد الإصابات بهذا الداء في المغرب تناميا مضطردا، حيث يتم تسجيل 40 ألف إصابة كل سنة، وفق آخر إحصائيات كشفت عنها وزارة الصحة المغربية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن النساء يتصدرن عدد المصابين بالسرطان في المغرب، حيث يأتي سرطان الثدي على رأس قائمة السرطانات بنسبة تصل إلى 36 في المائة، ويأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الثانية بنسبة 11.2 في المائة، في حين يحل سرطان الغدة الدرقية في المرتبة الثالثة بـ8.6 بالمائة، وسرطان القولون والمستقيم رابعاً بـ5.9 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - إنعاشي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:12
الله أما أشفى جميع المسلمين في كل بقاع العالم من كل داء يارحمن ياأرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - فرانز كافكا الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:15
البارح خارجين بعض المسؤولين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اﻹنسان تيهضرو على ان التعذيب النفسي ماعندناش ف المغرب ... ايها السادة المسؤوليين ما قرأته في هذا المقال ليس تعذيب نفسي .... هذا تعذيب جسدي و أبشع ما يوجد في التعذيب على وجه اﻷرض ... ان ينخر جسدك المرض و لا تجد من يخفف عن اﻷلم و يقدم لك الرعاية و الدعم ....
المغرب دولة أفشل من الفشل ... و أسفل من السافلين ... و اسود من السواد ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - اردغان الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:18
الله اشافيكم....اخوتي ميزانية 2020 .. رآهم قسموها أداروها. في جيوبهم ....الملايير من الستيمات. كاين الي جاتوا الله ما نسمي 400 مليون في نهار اي في نهار ..هل تريدون من هؤلاء ان يحسوا بكم ..فوضوا.امركم الى الله ..اجربوا الطب البديل ..بعدوا على اكل اللحم بكل أنواعه. واكل السكر ..واكتروا من اكل التوم والبصل ..وابحتوا على اليوتوب على تجارب من ابتلي متلكم شوفته الله..والله اشافيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - ادريس الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:18
ندعو لجميع المرضى بالشفاء العاجل،و ان تكون مغفرة لهم من الذنوب انشاء الله، و نقول للأطباء كفاكم نهبا لجيوب الضعفاء ، صوف تشربون من نفس الكاس الذي كنتم به تنهبون.
اما بخصوص الموت فهي بيد الله لا نعرف من سيسبق الآخر، و إنما نريد من هذا التطبيب فقط رفع معاناة الآلام، و العناية بالمرضى و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - samir الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:18
ر بما تكون صرخة امراض القلب الفقراء المعوزين اكثر من صرخة امراض السرطان انهم يموتون ببطئ ووزارة الصحة لم تقدم مساعدة طبية مجانية لهؤلاء ,علما بان مرض القلب مرص مزمن وعلاجه وثمن ادويتة مرتفعة جدا,فعلى وزارة الصحة ان تساعدهم بالادوية مجانا خاصة الفقراء,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - البشير عزالدين الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:21
علاش رؤساء دول افريقية و عربية فقط يملكون قصورا كثيرة خارج بلدانهم ( و شقق و مركبات سكنية و فنادق و ارصدة بالملايير؟ فباي حق؟ و اين حقوق الشعوب و حقوق الانسان؟ و هل ماكرون و ترامب و اردوغان و بوتين و جونسون و جين بين و مهاتير،الخ يملكون قصورا كثيرة في دول افريقية عربية؟ هناك رؤساء دول يملكون قصورا خارج بلدانهم و هي قصور تخصص لها ميزانيات من اموال الفقراء و المساكين و نريد نحن الافروعرب المطالبة بحقوق الشعوب فب استرجاع اموالها المنهوبة في دول معينة من اجل الانصاف و المساواة و العدل.... كفانا من نفاق بعض الدول المتغولة ضدا في حقوق الانسان و الديموقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - إسلام الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:22
في حقيقة الأمر الأمراض المزمنة يجب علاجها بالمجان، ويفرض على الطباء الخواص المساهمة في ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - أومنية الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:24
إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - ابن البقال الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:27
مين كانت للا سلمى واقفة على الجمعية ديال محاربة السرطان...كان كلشي خدام مزيان ...سكانير خدام الدواء موجود.....ماكانش شي طبيب و لا مسؤول كيقد يتحرك و لا يشفر..حيت عارفها تقد دخل عليهم حتى البلوك تشوفهم شنو كيديرو..من هاد المنبر لا قدات ترجع تشوف من حالة هاد الناس غير ترجع راه هاد المسؤولين و الاطباء راه هما لي كيكزرو بنادم....واش الدواء مكتوب عليه 'ممنوع بيعه' و انا كنشريه من صبيطار بزز و لا سير تموت..مين كنمشي لCNSS كنبقى مضارب معاهم على التعويض و في الاخير ماكيوصلني والو...هاد الكزارا نيت هما لي كيقولو ليك سكانير خصر باش تمشي عندو كلينيك ديرو... وزيد وزيد.
دعواتكم مع ابي سرطان قولون المرحلة 4.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - إطار صحي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:29
قد لا يصدق الكثيرون ذلك، لكننا كأطر تعبنا من المراسلات و التذكير بالوضعية الحرجة لمستشفيات الانكولوجيا من غياب الموارد البشرية الكافية و وسائل العمل الضىرورية...لكن لا مجيب!
كثيرون هم أطر الصحة من اطباء و ممرضين بلغت بهم لحد أمراض نفسية منها الاكتئاب لما نشهده كل يوم حين ترى المريض يئن من الالم دون ان تتمكن من تخفيفه عنه او حين لا تتمكن من منحه فرصة الحياة لمجرد غياب دواء او جهاز معين.
المشكلة ان المواطن بدل أن ينتقد المسؤولين و يطالب بتوفير ظروف علمية لاستشفائه ينتقد الحائط القصير، ذاك الممرض او الطبيب، فهل هذا الاطار الصحي هو من سيشتري وسائل العمل، على زين الراتب اللي كاناخدو.
ابحثو عن اعداد الاطر التي تصبحت تهاجر الى اوربا و كندا حتى تعلمو ان غياب كرامة الاطار الصحي و تغييب وسائل العمل عنه تضر المواطن قبل الاطار.. لنا الله و الله ياخذ الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - مغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:32
الى أصحاب عاش والعام الزين وحنا مبغيناش نكونوا بحال سوريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - إبن بطوطة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:33
صرخة مستضعفين من المرضى لا حول ولا قوة لهم ،يعانون في صمت مع مرض خبيث،يتطلب تكاليف باهضة.لكن بكل أسف شديد لن تجد هذه الصرخة اللأدان الصاغية.لكم الله يا إخواني و أخواتي المرضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - humanisme الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:35
les pauvres doivent être pris en charge totalement. ils ont droit à la santé ils ont droit à la vie.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مغريي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:42
معاكم الله. الله يعافبكم. كلمة مؤثرة قالتها الاخة الكريمة : لعندوا الفلوس يداوا في هدا البلاد والدي ليس له مال يشتري كفنه وينتظر مصيره. كلمات مؤثرة لا يحس بها سوى الدي يعيش مثل هده المحن وللأسف لا يوجد من يسمعك. أملك واملنا في الله كيير فهو الشافي والعافي والحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - karim الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:47
اطلعت على صرخة هده الفتاة المسفيوية على الفايسوك وحز في نفسي ان ارى مثل هده الماسي تتكرر في وطني الدي لا يساوي فيه المواطن اي شيء..ادا كانت الدولة غير قادرة على توفير العلاج للمواطن فلمادا تتقاضى منه يوميا ضراءب ورسوم اينما حل وارتحل في الجماعات والمحافضات والمحاكم ناهيك عن الضراءب غير المباشرة كلما اقتنيت لتر من الحليب او نصف كيلو زبده اضافة الى ضراءب النضافة والضريبة الحضرية والضريبة على الشركات وعلى السيارات وتداكر القطار والطاءرة والترمواي والطوبيس...قانونيا هده الرسوم تؤدى للدولة مقابل خدمة المواطن في الشغل والصحة والتعليم والنظافة فادا تقاعست الدولة عن القيام بهده الخدمات اتجاه المواطن فعليه ان يقاضي الدولة على اخلالها بالعقد الضمني الدي يربطها بالمواطن..عنلا بمبدا دولة للحق والقانون وربط المسؤوبية بالمحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - مواطن غيور. الحق الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 12:47
السلام عليكم.
الحق في الحياة حق دستوري، و الواقع شئ مرير.
إدا لم تستطع الدولة ضمان أمور منها الحق في الحياة و الأمن و الكرامة لمواطنيها، فإنها تعتبر في القانون دولة فاشلة، و هدا شئ خطير.
دعواتنا للمرضى بالشفاء و الصبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.