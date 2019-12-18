لسان أمكراز يطلق عنان سخرية "فيسبوكيين" من "أعجوبة الزمان"

هسبريس من الرباط

انتقادات واسعة تلاحق وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مثيرة أدلى بها بخصوص مجهودات الحكومة في توفير مناصب الشغل والتقليل من نسب البطالة.

أمكراز، الذي وصف رئيس الحكومة استوزاره بـ"أعجوبة الزمان"، قال إن "الحكومة غير مسؤولة عن توفير فرص الشغل للعاطلين، ولكن وجب عليها توفير الآليات التي توفر لهم الشغل من خلال دعم القطاع الخاص وبرامج التكوين".

واعتبر أمكراز، في جوابه عن سؤال حول ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بمجلس المستشارين، أن الحكومة ليست عاجزة عن توفير فرص الشغل، وتبذل مجهودات في هذا الصدد، قبل أن يضيف: "إذا استطعنا سد الخصاص كله في التشغيل انتهينا".

واستغرب معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات المسؤول الحكومي التي ربط فيها تواجد الحكومة ومنصبه باستمرار البطالة في المغرب، واستمرار معاناة الشباب.

وخلفت تصريحات الوزير أمكراز غضب العاطلين في المغرب. وقال أحد حاملي الشهادات في تعليق على الموضوع في حسابه على موقع "فايسبوك": "ماشي مشكل السيد الوزير نبقاو عاطلين عن العمل باش تبقاو نتوما في مناصبكم".

وقال ناشط آخر موجهاً كلامه إلى أمكراز: "أنت بعدا أول وزير عاطل، واش كتسحاب راسك خدام؟ ورينا هاد الخدمة اللي درتي واستفادوا منها المغاربة؟".

في المقابل، يرى وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة تقوم بإنجازات لتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أنها خلال السنتين الأخيرتين أحدثت 500 ألف منصب شغل، منها 140 ألفا في القطاع العام و371 ألفا في القطاع الخاص.

وسجل بنك المغرب ارتفاع نسبة البطالة من 9.3 في المائة إلى 9.4 في المائة، مضيفا أن سوق الشغل عرف إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 والفصل نفسه من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة.

وأورد بنك المغرب، في معطيات حديثة، أنه "أخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل إلى سوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44.9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9.3 بالمائة إلى 9.4 بالمائة".