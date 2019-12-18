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الرئيسية | عين على الفايسبوك | لسان أمكراز يطلق عنان سخرية "فيسبوكيين" من "أعجوبة الزمان"

لسان أمكراز يطلق عنان سخرية "فيسبوكيين" من "أعجوبة الزمان"

لسان أمكراز يطلق عنان سخرية "فيسبوكيين" من "أعجوبة الزمان"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:00

انتقادات واسعة تلاحق وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مثيرة أدلى بها بخصوص مجهودات الحكومة في توفير مناصب الشغل والتقليل من نسب البطالة.

أمكراز، الذي وصف رئيس الحكومة استوزاره بـ"أعجوبة الزمان"، قال إن "الحكومة غير مسؤولة عن توفير فرص الشغل للعاطلين، ولكن وجب عليها توفير الآليات التي توفر لهم الشغل من خلال دعم القطاع الخاص وبرامج التكوين".

واعتبر أمكراز، في جوابه عن سؤال حول ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بمجلس المستشارين، أن الحكومة ليست عاجزة عن توفير فرص الشغل، وتبذل مجهودات في هذا الصدد، قبل أن يضيف: "إذا استطعنا سد الخصاص كله في التشغيل انتهينا".

واستغرب معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات المسؤول الحكومي التي ربط فيها تواجد الحكومة ومنصبه باستمرار البطالة في المغرب، واستمرار معاناة الشباب.

وخلفت تصريحات الوزير أمكراز غضب العاطلين في المغرب. وقال أحد حاملي الشهادات في تعليق على الموضوع في حسابه على موقع "فايسبوك": "ماشي مشكل السيد الوزير نبقاو عاطلين عن العمل باش تبقاو نتوما في مناصبكم".

وقال ناشط آخر موجهاً كلامه إلى أمكراز: "أنت بعدا أول وزير عاطل، واش كتسحاب راسك خدام؟ ورينا هاد الخدمة اللي درتي واستفادوا منها المغاربة؟".

في المقابل، يرى وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة تقوم بإنجازات لتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أنها خلال السنتين الأخيرتين أحدثت 500 ألف منصب شغل، منها 140 ألفا في القطاع العام و371 ألفا في القطاع الخاص.

وسجل بنك المغرب ارتفاع نسبة البطالة من 9.3 في المائة إلى 9.4 في المائة، مضيفا أن سوق الشغل عرف إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 والفصل نفسه من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة.

وأورد بنك المغرب، في معطيات حديثة، أنه "أخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل إلى سوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44.9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9.3 بالمائة إلى 9.4 بالمائة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - راي صريح الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:07
عقلية بنكيران متجسدة في هذا الوزير فلا تعجبوا ..فهذا الشاب من الذين يؤمنون بالمقولة " خالف تعرف " .اللهم قنا شركم اللهم امين ....
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44
2 - moloud الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:21
فعلا لانه وزير الشغل و ليس وزير التشغيل
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14
3 - حسن الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:24
نسبة البطالة 9.4/100. شيء مضحك. نسبة العاطلين تفوق 60/100 .أنزل إلى الشارع و سترى. أما أنت يا وزير فإنك عاطل و تتقاضى أجرة سمينة و امتيازات خيالية و ينتظرك تقاعد خيالي من مال الشعب
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37
4 - عجوز الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:24
الدليل على مجهوداتكم في توفير مناصب الشغل هو عدد المناصب التي وفرتموها لتشغيل الأطباء والممرضين في ميزانية 2020
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18
5 - ابو عصام الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:24
يبدو أن وزراء السيد العثماني فقدوا البوصلة وصاروا يطلقون تصريحات غير مسؤولة ولا محسوبة العواقب هي في واد والواقع في الواد الحار يعني أنهم يفتقرون للقراءة الجيدة والمدروسة حول ما يقع...من جهة أخرى المجتمع المغربي يحتقن يوما عن يوم وأخشى أن يكون الانفجار وشيكا أو مفاجأ ولا تجد الحكومة ما تفعله سوى إخراج جحافل الأمن بأنواعه لاحتواء الوضع بالزرواطة....هل أرحام المغربيات لم تلد إلا هؤلاء المحظوظين أين الأدمغة أين الكفاءات أين العباقرة أم أنهم وجدوا بديلا جيدا يغنيهم عن مغرب لا يعترف بهم.....لك الله يا وطني...
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22
6 - عبدوني الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:29
حكومة العدالة والتنمية تجد فرص العمل للحزبيين العدليين اما ابناء الشعب من دكاترة فمصيرهم الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان المهم غير أنتما لي قريتو
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15
7 - كلام منطقي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:30
لقد كان السيد الوزير محقا عندما ربط تواجده والحكومة على السواء باستمرار البطالة في المغرب، وهو مطلب من مطالب صندوق النحس الدولي، ومعلوم مصير من يخالف أوامر مصاص الدماء، فمخالفة من أنياب هذا المفترس، فما على أعجوبة الزمان إلا رفع الراية البيضاء والاستسلام.
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7
8 - طالب باحث الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:31
كطالب باحث و بعد اثارة موضوع هجرة الكفاءات و محاولة الحكومة ردع هته الهجرة، مافهمتش واش هاد سي وزير عندو ادنى فكرة على منصب ديالو! ولا حتى تنسيق مع وزراء لي معاه! شخصيا من دابا كنشوفو مناصب لي كتلوح الجامعات تعد على رؤوس الاصابع و نص لي كنعرف عندو كفاءة في البحث العلمي تسنى تا تسنى ولا حتى مناداة عليه في امتحان لمناصب لي كيتلاحو اغلبية باسم اطروحة ولد فلان لضمان عدم وجود اي شخص في الكرة الارضية لي غادي ينافسو حيت عندو مقالات لا تستحق حتى اسم علمية او بحثية، اغلبية لي كيستحقو دوك المناصب تهافتت عليهم دول غرب حيت بلادهم عطاتهم بظهر، شنو غرض من تكوين كفاءة اذا كنتي ماباغيش لا توظفها ولا تخليها تهاجر باش يسطع النجم ديالها، شنو غرض من تكوين مهندسين و اطباء و تقنيين و محامين و و اذا كنتي غير كاتكون بدون رؤية مستقبلية و في الاخير كتشكي من كرسي ديالك علاش الكفاءات كاتهاجر اذا كانت حكومة عاجزة عن رؤية مستقبلية للشباب ناس بلاصتكم فدول اخرى راه تستحي و تقدم استقالة ديالها. اذا كانت نظرة ديالك انك تدعم قطاع خاص راكم علفتوه كثر من القياس و شفنا منو غير كونطرات انابيك و جميع طرق تهرب ضريبي
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5
9 - immad الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:34
ماقاله فخامة الوزير يدل على انهم يعيشون من معاناة المحرومين ويصطادون في الماء العكر وانه يستحيل عليهم القضاء على البطالة بالرغم من امكةنية ذلك لان في ذلك خراب ديارهم !!!
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6
10 - محمد جلال الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:37
هذه هي الكفاءات التي نزلت على المغاربة من السماء ،التي لا تخدم الا مستقبلها و مصالحها......
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6
11 - مواطن غيور. البطالة الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:38
السلام عليكم
من نهار عقلت البطالة في المغرب ما كتفوتش 10./.
أواااه 10./. معدل البطالة في المغرب أحسن من فرنسا! كيفاش زعما يكون المغرب أحسن من فرنسا؟
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4
12 - gabbas الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:38
اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا
كولنا انت واش عندك شي مشروع ديال الشغل .
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13 - Haroun الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:40
منين داك الوزير؟ من تربية السيد بنكيران. فلا عجب ولا تعتيب. الله يبعد بيننا وبينهم ما بعدت السماء من الارض
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6
14 - متتبع الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:43
لاحظوا معي السطر الاخير: فيما انتقلت البطالة من 9.3 الى 9.4 حلل وناقش!!!!
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15 - نزيه الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:44
في المغرب فقط
وزير الشغل .:عاطل
وزير التعلين:يتابع دراسته في محو الامية
وزير العدل:عندو سوابق
وزير الخارجية: ماعندوش الباسبور
الوزير الاول :كان يجي هو الاخر
انتهى الكلام :كملو من عندكم
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16 - [email protected] الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:47
voila si le gouvernement n est pas responsable de créer des jobs ,alors il faut leur donner le minimum pour vivre a celui qui n as pas trouver de travail ,on peut l appeler ,le minimum pour manger au moins en attendant que les gens trouve du travail .je pense le ministre ne doit pas nier ca .
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17 - تاوناتي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:47
ماذا كان عمله قبل الاستوزار، ماهي كفاءاته.. فاقد الشيء لا يعطيه.. الاستوزار في المغرب مكافءة وليس كفاءة.
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4
18 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:48
لقد سبق للسيد العثماني نعث تعيين هذا الوزير في حكومته بالأعجوبة و في لقاء جمهما نعث تعيين نفسه بأعجوبة الزمان و كأن السيد رئيس الحكومة يؤدي دورا من أدوا الكوميدي البارع المرحوم " تيكوطا" الذي كان بارعا في جلد ذاته لإضحاك المشاهدين لكن شاءت الأقدار في رحيله لجوار ربه لأن الله قد كرم خلائقه. أما السيد العثماني فيعلم أنه لما يتقمص دور الإنسان المتواضع فإنه يغذي حاجة في العظمة لدى الغير حتى أضحى ظهوره مدعى للسخرية. أما سؤالي فهو أما كان حريا بنا اللجوء إلى حلول دستورية بديلة بعد مقاطعة حكومة بنكيران عوض اللجوء إلى مسرحية حكومة سعد الدين العثماني العاطلة؟
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19 - سامية الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:03
هذا ماشي تصريح مسؤول من وزير خاصو اقدم الاعتذار للشباب
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20 - نورة الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:03
عوض ادافع على الشباب بدا تيهضر عليهم بالخايب
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3
21 - المهدي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:04
بمنطق هذا الوزير الأعجوبة سيتمنى رجال المطافئ استمرار اشتعال النيران لأنها إذا لم تشتعل لن يعود لوجودهم من مبرر ويتمنى حفار القبور كثرة الموتى ويتمنى المحامي كثرة الجرائم والخلافات بينما تتمنى النكّافة كثرة الأعراس .. هذا الأعجوبة في الحقيقة خرج لها نيشان فهو يقتات من البطالة وإذا انتهت ماذا سيفعل رغم انه لا يفعل في الواقع شيئاً والأحرى التساؤل لمن سيبيع الوهم ؟
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22 - لقمان ابن الحدادين الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:09
لقد قال لكم سعادة الوزير الحقيقة دون أن يعي لقد فضحه لسانه .فكما ان الفقر والبرارك مرتبطين بالانتخابات فإن البطالة مرتبة بالتواجد في الحكومة ..النتيجة عمر هاذ الحكومة مغدي تقضي على هاذ الجوج ديال المصادر لي بهم كتنتعش بحال شي فيروس ...فهمتوني ولا لا..
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