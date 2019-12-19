غزيل: تيار العدمية يسقط في مطب شائعات مغرضة

هسبريس من الرباط

بعدما صوّرت حنان غزيل، الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، مقطع فيديو قصيرا على شكل حوار بينها وبين أحد أبنائها، تحاول من خلاله توضيح بعض جوانب المشاركة السياسية، وتدعو من خلاله إلى التسجيل في لوائح الانتخابات، تعرّضت القيادية التجمّعية ذاتها لانتقادات حادة من لدن نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتفاعلا مع الانتقادات التي وجّهتها بعض الصفحات "الفيسبوكية" إلى الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة حول ما اعتبروه "إقحاما للأطفال في السياسة"، قالت حنان غزيل إن "المشرع المغربي حدد أساس المسؤولية للأبوين عن أبنائهم في إطار المسؤولية المدنية، خروجا عن القاعدة العامة التي تقول بأن الشخص لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "هناك استثناء وحالات خاصة بعيدة عن الأصل العام، وما لم يفهمه خصومنا هو أن الطفل الذي ظهر في المقطع ابني، ويبقى تحت مسؤوليتي، وكان لي الشرف أن تحظى مبادرتنا بنسبة مقروئية عالية"، مشدّدة في الوقت ذاته على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يتسع للجميع بما في ذلك أسرة الفرد بكاملها؛ لأن العمل السياسي المبني على النبل والخصال الحميدة يجعلنا نناضل بكل المؤشرات".

وعن الانتقادات التي طالتها عقب نشر الشريط، قالت حنان غزيل إن "تيار العدمية يجد نفسه دائما ساقطا في مطب الشائعات المغرضة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي جاء على لسان الرئيس عزيز أخنوش بمدينة ميلانو الإيطالية، ونحن التجمعيون بدورنا نشدد على أن الألفاظ الساقطة والمصطلحات المهينة لا تدخل ضمن حرية التعبير".

وأكّدت الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن "هدفنا هو مصلحة الوطن، والتجمع بيت التأطير والتكوين والإبداع، إلا أن خصومنا فشلوا في منافسة الحزب في الميدان، واختاروا الهجمات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة الخطابات وتسويق الأكاذيب، وهذه التصرفات هي التي تجعل المواطن المغربي يفقد الثقة في الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية".