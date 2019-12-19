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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | غزيل: تيار العدمية يسقط في مطب شائعات مغرضة

غزيل: تيار العدمية يسقط في مطب شائعات مغرضة

غزيل: تيار العدمية يسقط في مطب شائعات مغرضة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:19

بعدما صوّرت حنان غزيل، الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، مقطع فيديو قصيرا على شكل حوار بينها وبين أحد أبنائها، تحاول من خلاله توضيح بعض جوانب المشاركة السياسية، وتدعو من خلاله إلى التسجيل في لوائح الانتخابات، تعرّضت القيادية التجمّعية ذاتها لانتقادات حادة من لدن نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتفاعلا مع الانتقادات التي وجّهتها بعض الصفحات "الفيسبوكية" إلى الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة حول ما اعتبروه "إقحاما للأطفال في السياسة"، قالت حنان غزيل إن "المشرع المغربي حدد أساس المسؤولية للأبوين عن أبنائهم في إطار المسؤولية المدنية، خروجا عن القاعدة العامة التي تقول بأن الشخص لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "هناك استثناء وحالات خاصة بعيدة عن الأصل العام، وما لم يفهمه خصومنا هو أن الطفل الذي ظهر في المقطع ابني، ويبقى تحت مسؤوليتي، وكان لي الشرف أن تحظى مبادرتنا بنسبة مقروئية عالية"، مشدّدة في الوقت ذاته على أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يتسع للجميع بما في ذلك أسرة الفرد بكاملها؛ لأن العمل السياسي المبني على النبل والخصال الحميدة يجعلنا نناضل بكل المؤشرات".

وعن الانتقادات التي طالتها عقب نشر الشريط، قالت حنان غزيل إن "تيار العدمية يجد نفسه دائما ساقطا في مطب الشائعات المغرضة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي جاء على لسان الرئيس عزيز أخنوش بمدينة ميلانو الإيطالية، ونحن التجمعيون بدورنا نشدد على أن الألفاظ الساقطة والمصطلحات المهينة لا تدخل ضمن حرية التعبير".

وأكّدت الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن "هدفنا هو مصلحة الوطن، والتجمع بيت التأطير والتكوين والإبداع، إلا أن خصومنا فشلوا في منافسة الحزب في الميدان، واختاروا الهجمات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة الخطابات وتسويق الأكاذيب، وهذه التصرفات هي التي تجعل المواطن المغربي يفقد الثقة في الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - المتتبع الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:27
هولاء المنتمون الي حزب الحمامة يظنون ان الشعب ابله او ان ناخبي 2016 هم ناخبي 2021 كل من شغل منصبا غي الحكومات من 2011 الي 2021 سييال عما قدمه المسوولية والمحاسبة حزب الحمامة كان موجودا خلال العشتربة بالحكومة ولم يقدم شييا اذا باي باي احمادي
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11
2 - احمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:27
التجمع الوطني للأحرار حزب يعمل من أجل المستقبل
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-30
3 - حنان الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:28
كفاءات تجمعية تجتهد من أجل تظهير المجتمع من العدمية
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-28
4 - موسى الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:29
النضال الحقيقي يقود إلى تحقيق تغيير في المجتمع
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13
5 - نسرين الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:30
التجمع الوطني للأحرار سيقول كلمته
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-19
6 - automobiliste الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:32
LES PARTIS POLITIQUES. .ÉLU OU AUTRES NE REPRÉSENTENT QU'EUX-MÊMES. ...LEURS SEULS OBJECTIFS....GARNIR LEURS COMPTES BANCAIRES. ..FAIRE INSCRIRE LEURS ENFANTS DANS ÉCOLES/MISSIONS FRANÇAISES. ..CHERCHES À AVOIR DES PASSEPORTS ROUGES....FAIRE DES VOYAGES MENSUELS À L'ÉTRANGER ET ENFIN POUR SE FAIRE DIFFÉRENCIER DU CITOYEN ORDINAIRE. ...0 VOTES 100% BOYCOTE. .
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7
7 - القادري الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:42
سيدتي ، ما جعلني أفقد الثقة في الأحزاب وفي الشأن السياسي هو هذه ( الجرأة) التي تتحلين بها بالدفاع عن حزب قضى معظم عمره في الحكومات المتعاقبة وتقديمه لنا اليوم وكأن الرقي والتقدم والتنمية ستكون من إنجازه ، لنحتكم أولا للحصيلة من خلال الرتب التي يحتلها المغرب بين الأمم !!!! بل المرة الوحيدة التي لعبتم فيه دور المعارضة كان بأمر من المرحوم الحسن الثاني،وحتى هذا الدور لم تتقنوه !!!لذا التمس منك شيء من التواضع والحشمة
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8
8 - مختصر مفيد جدا! ! الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:46
اﻻطفال والقاصر مكانهم المدرسة ، للتربية والتعليم والتكوين ، وليس ما يحدث في قبة البرلمان وما يتشدق به السياسيين من افكار سامة.
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9 - عبدالله الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:49
أتمنى ظهور حزب جديد يحمل رمز "الصقر شاهين " ليفترس الحمامة ويكسر زجاجة المصباح وينمو عجلات الجرار ويذبل الوردة ويفزع الحصان الصغير ويشتت حبات السنبلة ويبعثر اوراق الكتاب.
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10 - أيوب المغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 11:55
عدمي وأفتخر...لأنني لم أشارك أبدا في مهازل انتخابية تسمح فقط لأصحابها نهب ثروات البلاد والترقي في السلم الإجتماعي هم وذويهم وعشيرتهم على حساب عرق الفقراء وخيرات وطنهم
انشر ولا تحظر...وعاش الشعب ولا عاش المتسلقون والمنافقون
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11 - Aicha الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:00
استعمال الاطفال في السياسة, اخترعته الاحزاب و التيارات المتطرفة, فمنها من ا ستعمل الاطفال و القاصرين في حمل السلاح و الكفاح المسلح و لا احد يحرك ساكنا. مثلا البوليساريو او "المجاهدين الافغان" اما ان تتحدث ام مع طفلها عن ما تفعله هي من عمل سياسي, فهو يعرف اصلا من البيت ان امه تعمل في السياسة و ربما تريد مرافقته و تقريبه اكثر و تعريفه على نوع عملها. على اي حزب التجمع الوطني للاحرار حزب معتدل و منفتح على العالم و وطني. هل يمكن مثلا اعتبار تلقين الاطفال حب الوطن و ترديد النشيد الوطني اقحاما للطفل في السياسة?! اذا ستكون كل بلدان العالم تقحم الطفل في السياسة.
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12 - حمزة الروداني الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:01
حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق كل الاحترام و التقدير لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
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13 - الهيبة الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:01
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع الوطني للاحرار فهو اذن في الطريق السليم
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14 - عماد البغي الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:02
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها
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15 - هشام هشام الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:03
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي
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16 - محمد الامين الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:03
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي برجاله ونسائه ويعرف كيف يشتغل ولديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
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17 - سهام التازي الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:04
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة
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18 - تاروا الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:05
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
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19 - حسناء خنيفرة الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:05
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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20 - عثمان سايس الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:06
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
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21 - كمال الدين الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:07
اغاراس اغاراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية
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22 - الملاحظ الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:09
كل مغربي وطني و غيور وجه انتقادا إلى هؤلاء أشباه السياسيين و أنصاف المناضلين إلا و ردوا عليه بالعدمي و الانفصالي و التيئيسي و الأمي و الجاهل و المدوخ و جيعان و الفوضوي و........و في الأخير يتشدقون بتقبل رأي الأخر.........
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23 - Medo الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:10
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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24 - Tasnim الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:11
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم و هادي مجرد إشاعة لا غير
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25 - Noha الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:12
اغراس اغراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية.
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26 - احمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:12
الحزب التجمع الوطني للاحرار حزب دو كفائة ويشهد له بالعمل والمعقول
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27 - Fat الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:12
اتمنى ان تكون باقي الاحزاب السياسية كحزب التجمع الوطني للاحرار.. دينامية لا تنقطع
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28 - كريمة الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:13
ديما اغراس اغراس التجمع مدرسة تحية للاخت الفاضلة
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29 - Wafa الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:13
المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.
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30 - Noura الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:14
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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31 - رشيدة الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:15
تحية للمرأة التجمعية اينما كانت نساء شرفو بالحزب معقولات
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32 - Nawal الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:15
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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33 - Naima الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:15
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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34 - Khadoj الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:16
حزب الأحرار هو الحزب المنقد لهذا البلد بالتوفيق له
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35 - حليم الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:16
التجمع الوطني للاحرار حسب قوي بكفائته وهياكله نساء ورجال
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36 - Khalid الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:16
حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار
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37 - Karim الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:16
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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38 - Khawla الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:17
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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39 - كريمة الخميس 19 دجنبر 2019 - 12:17
حزب الحمامة قدم الكتير وبين كفائته في جميع المجلات لامجال للمقارنة بينه وبين الاحزاب الاخرى
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