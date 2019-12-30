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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | تردي حالة مطار محمد الخامس يثير امتعاض نشطاء فيسبوكيين

تردي حالة مطار محمد الخامس يثير امتعاض نشطاء فيسبوكيين

تردي حالة مطار محمد الخامس يثير امتعاض نشطاء فيسبوكيين
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:00

يبدو أن التذمر من الخدمات المقدمة على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لم تعد تثير امتعاض وغضب الأجانب الذين يحلون بالمغرب وحدهم؛ بل إن مواطنين مغاربة باتوا يعربون عن تذمرهم من الوضع الذي يعرفه أكبر مطار بالمملكة.

وانتقد عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "فيسبوك"، الوضعية التي يعرفها المطار باعتباره بوابة المملكة على البلدان الأخرى، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع لكونه يسيء إلى سمعة البلد عامة.

وكتب عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينات منتقدة ما يعرفه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، معتبرين أن ما يقع به "يسيء إلى سمعة المغرب، والمتضرر الأكبر يبقى هو المسافر".

وأورد هؤلاء النشطاء أنه بالولوج إلى المطار "تتفاجأ عند سماع أحدهم يطلب منك التدويرة عند استعمال المرحاض الذي هو حق بسيط من حقوق المسافر"، مضيفا أنه عند طلب مساعدة من حمال البضائع "يطلب منك أقصى ما يمكنك أداءه. يبحث عن العملة الصعبة مقابل عمل بسيط مع استغلال تام لظروف المسافر كالتعب أو المرض أو الحمل عند المرأة أو السفر مع أطفال".

لا يقف الحال عند هذا الحد، بل إن مجموعةً من المظاهر لا تزال تسيء إلى سمعة واجهة المملكة الجوية، حيث تحدث هؤلاء النشطاء عن انتشار عدد من سماسرة كراء السيارات الذين يبحثون عن "صيد ثمين" من المسافرين الراغبين في استعمال سيارة خلال مقامهم بالبلد، دون الحديث عن الأثمنة التي يتم الحديث عنها.

كما تحدث بعض النشطاء عن أن مطار محمد الخامس الدولي أصبح يعيش على وقع العشوائية وغياب النظام بداخله، ناهيك عن انعدام وسائل النقل من المطار صوب مركز الدار البيضاء باستثناء رحلات القطار المرتفعة ثمنها، فيما الباحث عن سيارة أجرة يصدم بالأثمنة الخيالية.

كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي يتم التعامل بها مع أمتعة المسافرين، حيث يتم رميها؛ وهو ما يتسبب في تلف بعض المعدات داخل الحقائب، مطالبين بإنهاء هذا الوضع الذي يثير غضب المسافرين.

وكان مطار محمد الخامس الدولي قد احتل، السنة الماضية، المرتبة الأولى ضمن لائحة أسوأ مطارات العالم من قبل إحدى وكالات الأسفار العالمية؛ وهو التصنيف الذي رفضه المكتب الوطني للمطارات، الذي أكد أن استنتاجات الوكالة "لا تستند إلى أي مقاربة علمية متعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، لا سيما في ما يتعلق بمعايير أخذ العينات"، مشيرا إلى أن الوكالة "لم تعتمد مقاربة علمية في التصنيف بقدر ما اعتمدت على استنتاجات قراءاتها، انطلاقا من التعليقات التي يكتبها الزوار على موقعها الإلكتروني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - Bruxellois الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:14
Je préfère descendre à Oujda, ou Rabat ou même Tanger et pas celui de Casa
il faut passer 3 heures debout pour arriver enfin à la police
Une organisation sécuritaire,
comme si on va rentrer à la Prison et non pas voyager

La police qui fait le cachet regarde dans le visage des voyageurs comme sont de la MERDE
Ils sont fatigués, mauvaise Humeur
Ils vous regardent comme s''ils vous disent qu'est ce que venir faire ici, casser vous

Est ce que ce genre de comportement , c'est lui qui va aider les touristes à venir chez nous

ALLEZ Apprendre des Exemple des TURQUES

Possible, ils font beaucoup d'heures de travail et manque d'effectifs, des policiers qui bossent 14h sans arrêts , ce n'est pas possible
ce genre de postes, juste 6 heures ca suffit
par ce que c'est une galère pas comme les policiers qui font la circulation ou sur l’autoroute
cela aucun Effort
Si je dis ça c'est pour le bien du pays, pour avoir plus de touristes

Merci
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33
2 - Karim الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:16
زد على ذلك سرقة الأمتعة رغم وجود القفل. الاثمنة خيالية ديال القطار القديم الصغير المتسخ. عل الأقل يديرو لينا غير قطارات جديدة وكبيرة للي تهز العدد الهائل ديال الركاب ماشي نمشيو متكدسين حشمتو بينا قدام الأجانب وتيسالي مع العشرة ديال ليل وتضطر تخد طاكسي بالدقة على النيف. بالصراحة وليت كنفكر مايو مرة قبل منمشي المغرب وفالاخر تنقلبها بإسطنبول الرخا والجمال والنقا والتقدم والتحضر.
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55
3 - Youssef الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:16
أسوا مطار في العالم من دون منازع
كل مرة انزل في مطار محمد الخامس احس انني سافرت عبر الزمان إلى الماضي ،،إلى العصور المضلمة
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50
4 - مقاطعون الانتخابات الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:17
نعم كل شيء اصبح دون المستوا تدني في كل شيء حتى الطائرات اللتي اصبحت مثل الطوبيسات القديمة اصبح كل شيء في البلاد دون المستوا من الصحة الى التعليم الى الامن و الاحكام 5 نجوم وووووووالخ الخ من كبيرهم الى صغيرهم يجب على المغاربة ان لا يسكتون على ماهي اصبحت عليه البلاد ولا تحلمون ان ياتي احد من التماسيح او العفاريت وا كروش الحرام ان ينقدكم افيقو من سباتكم....
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25
5 - MrV الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:17
المطار صورة مصغرة لما ال اليه المغرب. هناك بعض المطارات تتمنى ان تؤجل رحلتك ساعة او اثنتين فقط لتستمتع بالاجواء السائدة. اما كراج علال ديال الطائرات فانك تعد الدقائق.
جو غريب و مكهرب يسود المطار. يكاد بؤس المستخدمين ان يتجسد.
حقا ابشع طار دولي رات عيناي
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43
6 - Sadik YEMLAH الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:19
حقيقة ما يحدث في المطار ما هو إلا صورة مصغرة لما يحدث في كل القطاعات. عمت "اللهفة" و "الجعرة" و نسينا قيم الجمال و الانسانية و النظافة و .. و .. المعقول. أظن ان النموذج التنموي الجديد يجب ان ينبني على مفهوم "المعقول" ..
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37
7 - جواد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:19
انا معاكم أقبح مطار فالعالم هو مطار محمد الخامس.
علاوة على الطائرات التي تشبه حافلات الدار البيضاء...المتسخة والقدرة.
طوبيسات الرباط الجديدة أنظف من طايرات الخطوط الملكية المغربية.
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34
8 - حميدة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:21
والمشكل الكبير الي جاري به العمل هو إخفاء الكراسي المتحركة داخل المطار وخارجه والسبب دور اولا زيد اعلى رجلك على الرغم من أداء التذكرة بالكرسي.
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27
9 - خطابي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:23
وصلت في رحلة جوية الى هذا المطار في رمضان سنة 1999 من امستردام فوجدنا بوابة ممر الانبوب مقفلة بالسلاسل. فبدء السياح بالدق و قرع البوابة لاجل فتح الممر حتى ندخل باحة الامتعة. فاذا برجل من القوات المساعدة جاء ليفتح البوابة وفمه يمضغ الطعام. اخبرنا بان مستخدمي المطار في طور الافطار.
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28
10 - مهدي ميد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:24
تحدت سابقا عن ماهي أسباب تراجع الإقبال السياحي علي مدينة مراكش خلصت الي أشياء غير مرئية يلمسها السائح عن قرب تتمتل في متل هذه الأشياء رغم بساطتها لكنها خطيرة جدا وهي سلوكات أخطر مما يتوقع البعض حان الوقت للتذخل العاجل فورا للحد من هذه السلوكات لا أخلاقية والمسيءة للبلد ككل الله ينعلها قاعدة كلشي ولا يطلب كلشي باغي تدويرة مع للأسف نطالب بمحاربة المتسولين لكن هناك موضفين متسولين لبد من الصرامة فعلا وقعت لي حالة في محطة مراكش للحافلات ذخلت للمرحاض خرجت طلب من الذفع حتي شككت ربما تما تفويض المراحيض من طرف المحطة لاحد السماسرة كل شيء ممكن نتمنى من المسؤلين التذخل اشياء رغم بساطتها فهي تسيء للمغرب عكس مراحيض محطة القطار خدمة روعة ولا احد يتجراء علي الزامك الذفع نعم بالمقابل لا حولة ولا قوة بالله نداء للولاة والعمال هناك اشياء هامشية سبب يؤتر علي مردود السياحة بالمغرب منها التسول وكذلك بعض الموضفين يصبحون متسولين من مراكزهم أولهم موضفي المطارات. .....صورة المغرب في خطر
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10
11 - عين صفا سيتي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:24
والله يا اخوان سافرة في كثير من المطارات الاوروبية وحتى بعض المطارات في المغرب
اما عن مطار محمد5 فهو يظهر صورة المغرب الحقيقي
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13
12 - سكفاندري الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:25
عندما اكون مسافرا من مطار محمد الخامس الغير دولي هو انتشار أصحاب الطاكسيات الكبيرة و الغرباء داخل أرجاء المطار الذين يساومون المسافرين من أجل نقلهم إلى المدينة مستغلين غياب القطارات باليل وهاذا مشكل آخر. عندما تكون في أرجاء المطار تحس و كانك في محطة طرقية مغربية (القامرة). حاجة اخرى و هو كثرة أصحاب الكوستوم Costumes داخل المطار ما هو عملهم و دورهم (مخابرات أو أمن داخلي) كثرة بنادم بدون فائدة. بالرغم من هاته المشاكل يجب التنويه بتخصيص مكان مراقبة الجوازات لحاملي جوازات السفر المغربية هههه. لكي لا انسى يجب تخصيص عدد كبير من المقاعد عند بهو المطار خاصة الكراسي التي يمكنك أن تنام عليها وهاذا بالنسبة للمسافرين الذين عندهم رحلات بالصباح الباكر.
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11
13 - مواطن غيور. المطار الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:26
السلام عليكم.
ما تنساوش بأنه مطار الجوع و قلة الخدمات، قرعة ديال الماء إلى بغيتيها تخلصها أغلى من لوطيل.
أماكن الإستراحة ضيقة؟ و مسجد صغير للصلاة يتناوب فيه الرجال و النساء! مكة هادي.
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13
14 - رحال مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:26
من اسوء المطارات على مستوى العالم ... انا زرت بلدان اقل اقتصاديا من المغرب لكن مطاراتهم جميلة و مرتبة و تقدم خدمات في المستوى المطلوب
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9
15 - المرابط الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:27
بصراحة مطار النواصر في حد ذاته ليس سيئا من حيث البنية التحتية والتجهيزات والنظافة العامة.... خصوصا بهد التوسعة. لكن الخدمات تظل رديئة بكل المقاييس مط بسبب قصور العنصر البشري الذي يفتقر عموما إلى الحد الأدنى من التكوين والمهنية. فباستثناء عاملات النظافة، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ استخفاف العاملين... خصوصا التابعون منهم للخطوط الجوية ولمقدمي خدمات الصرافة والمقاهي. يجب تفعيل نظام مراقبة صارمة داخل المطار لإبعاد العناصر الفاسدة المعيّنة بدون أي كفاءة. وحبذا لو توسع خدمات مطار الرباط لتخفيف العبء عن مطار النواصر.
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1
16 - Sami الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:27
Tout à fait d accord puisqu on paie la tax des airports avec le I'll et. Cette question de la femme de net ya get qui guette les usagers des toilettes sans pudeur fais honte au Maroc. Parfois elle cache le papier toilette pour vous donner en morceau pour se donner le droit au pourboire. Deguellasse et honteux. Ou étés vous Monsieur le Directeur ces petits détails qui fâchent et surtout qui nuisent beaucoup.
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5
17 - simo danmark الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:28
ما اثار استغرابي في المطار هو عدد الشرطة سواء بزي الخدمة او بالزي المدني....لمادا كل هدا العدد مادام الكمبيوتر هو من يعطي معلومات عن الوافدين او المسافرين خارج الوطن؟ حتى داخل المطار اَي جناح taxe free shop مهزلة بمعني المقاييس ورائحة التدخين تحبس النفوس في مكان انتظار الطائرة....احكي مع صديقي وأقول له متى سيصبح لنا مطار مثل كوبنهاكن فقال سنة 3100 ميلادية.....ادا أسندت الامور الى غير أهلها فانتظر الساعة
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6
18 - مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:28
وبلا مننساو كيتلفو الحوايج انا وضرو ليا باليزة فيها حوايج ساويين مليون ونص بلا مانهضرو على الوتائق لي في البيسي ملي بغاو يعوضوني عطاوني تمانين الف واربع شهر وانا تابعهم وباقيين ماعوضوني..... الحاصول الواحد يبعد على لارام... الله يعز رانيير
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2
19 - الزماسني الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:29
لقد ورثنا المطار من فرنسا.هدا المطار قديم.يحتاج المغرب مطار كبير وعصري في مراكش يسع 20 مليون مسافر على الاقل سنويا.تتوجه له جميع الرحلات الدوليه باعتبازها مدينه سياحية .جميع الدول بنت مطارات جديده عملاقة الا المغرب.
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5
20 - جميل كندا الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:29
لا أظنكم صاءبين، انا متيقن انه أحسن مطار في العالم.حقا، وجوه الجميع مبتسمة،علامات التشوير تقودك بدون ارتباك، الشرطة ترحب بك بحرارة، الجمارك في أحسن الحال.اللهم لا حسد.انشري يا هسبريس لعل هذا يريحكم.
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3
21 - مسافر مدوخ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:30
الناس تبحث عن المعاملة الحسنة و الثمن المناسب لأن المسافرين ،كيفما كانوا ،ليسوا حيوانات بالقرون و الآذان الكبيرة .انهم بشر .لا يحبون من يغشهم و يستحمرهم.
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7
22 - ابن سوس المغربي، للأسف الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:30
أقسم بالله جينا من قطر و نزلنا في مطار محمد الخامس الجالية و الاجانب الى حشمت شادين الصف في واحد الخط دايرين ليه قنانب و عمال النظافة جارين شي كرارس دزبل و البوليس و ريحة و الوسخ تحس رأسك في البيجي عيب وحرام واجهة المغرب أكبر مطار في هذيك الحالة لا إدارة محنكة لا نظافة لا نظام كل شيء عشوائي و اعباد الله يا مسؤلين يا مدير المطار و دير زيارة لمطارلت الخليج تركيا لبنان و شوف التسيير كي داير حسبي الله ونعم الوكيل عليكم شوهتونا في العالم
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-1
23 - منصوري21 الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:30
نحن شعب لن يتقدم ابدا الى الامام فنحن شعب أذله الله وسلط عليه من لا يرحمه جميع الدول بما فيها التي انهكتها الحرب سوف تنهض وتبني وتتقدم الى الامام إلا نحن في المغرب .
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4
24 - محارب سابق الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:31
في هذا الأسبوع احتفل هذا المطار الذي يعتبر البوابة الكبري للبلاد بعشرة ملايين مسافر هذه السنة. و من العار ان نرى ما سمعنا على هذا المرفق الحيوي .
راجعوا امركم قبل فوات الاوان.لاننا اصبحنا نرى كل شيء بهذا البلد الامين في اندحار .
اللهم لكفك يارب...!
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-2
25 - abdallah marrakech الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:32
هدا هو العبث مادامت الأمانة أعطيت لغير أهلها من الموضف الصغير الى الوزير كلهم مسؤولون عن تلك الوضعية كل واحد منهم يلوم الآخر والمتضرر هو المسافر بغض النظر عن جنسيته إتلاف الأمتعة وتكسير مابداخلها الإرشادات غير متوفرة فوضى عند حاملي الأمتعة من يدفع الاكتر المراحيض مكرفسة وووووو اين دور مدير المطارات اللهم هدا منكر. ملاير الدراهم اصرفت عنه وتأتي شلة من اللصوص تدمر كل شي انقولوا دائما خاص الملك يتدخل okولكن اين نحن
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3
26 - الحسين الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:33
اظن أن الأمر مبالغ فيه عندما يتحدث البعض بهذه الطريقة السيئة للغاية عن البوابة الجوية الأولى للمملكة، و المبالغة في تغليب بعض المظاهر العشوائية الناذرة.
فالأمر على ما يبدو يروم الى الإساءة لمطار محمد الخامس الدولي، و ذلك بتبخيس المجهودات الجبارة التي ما فتأ يقوم بها المكتب الوطني المطارات للنهوض و الإرتقاء بجودة الخدمات العامة به.
للتذكير انا موظف بهاته البوابة و أهل مكة أدرى بشعابها.
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-10
27 - mehdi Frankfurt الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:33
حشوما نقولو على هاد المطار دولي أنا مولف كنهبط فطنجة مراكش فاس هبط آخر مرة فهاد المطار المسمى محمد الخامس والله داير فحال سزريبة والشفارة غير كيضورو تما حشوما نقولو عليه مطار دولي الوسخ عدم المبالاة آخر مرة نهبط فيه
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3
28 - مكلّخ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:34
" وسائل النقل من المطار صوب مركز الدار البيضاء باستثناء رحلات القطار"...

تعقيباً على هذا الجزء, أود أن أُورد ما سمعته حرفياً من أحد السياح الأنجليز مخاطباً زملاءه و هو ينظر من نافذة قطار "الكوبُويْ" إلى مجموعة أكياس بلاستيكية منتشرة على الخط الرابط بين المطار و الدار البيضاء المسافرون...

قال متعجباً : " يا له من بلد متّسخ "...





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2
29 - مغربي حاقد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:35
مطار الدوحة سوق حر عمال يساعدون كل مسافر حتى إلى ما كنتيش عارف تواليت و نظافة في كل مكان احترام ابتسامة في كل مكان مه تطبيق القانون و الله العظيم إلى تواليت بالليزر و عمال آسيويين بمدون لك كلينكس مع أن يوجد هواء ساخن ينشف لك يديك اش مصيبة في مطار محمد الخامس دور معايا عمال يتقاضون أجورهم ولا يوجد حتى كلبنكس في المراحيض و الرشوة شوهتو بينا تسيير فاشل يسئ للشعب و الدولة حسبي الله ونعم الوكيل
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3
30 - ختلد F الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:38
شيء آخر لم يتم ذكره حصل معي مرة، حيث أردت صرف العملة فإذا بي أتفاجؤ أن صاحب المحل لا يحترم لائحة الصرف وأراد أن ينصب علي في 200 درهم فألغيت العملية. ملاحظة أخرى وهي أن مطار محمد الخامس يجلب لي الإكتئاب رغم الشعور بالسعادة بمجرد ولوج الأجوا ء المغربية، ربما أنه بعيد بعض الشيء. أما مطار الرباط فهو صغير لكنه منظم بشكل جيد وأنيق، لكن المرأة التي تجلس بجوار المرحاض يجب أن ترحل،
شيء آخر حضور رجال الأمن بالزي المدني يثير الإنتباه، في فرنسا لا تكاد تميزهم.
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4
31 - Salem الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:39
لم يعد المطار وحده يشكل،هاجس الخدمات المتردية،بل جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية،حالة الطرق وخاصة الجهوية والاقليمية، مرافق عمومية يستغلها المتسلون، غياب بعض من المسؤولين الذين يستغلون مناصب لفائدتهم، الغش في البنى التحتية، وتلاعب في مصالح الناس،وليس معناه الكل ولكن البعض. غياب المواطنة والمصلحة العامة.والمثير في هذه الابواب ،انك ان ابديت ملاحظة،يكون الجواب إما بالقمع او ألا مبالات، باختصار نعيش الحرب الباردة بذون اسلحة.
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1
32 - مرحاض بالمقابل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:39
المرحاض مقابل بقشيش للاسف الامر صحيح و ما على مسؤولي المطار الا التخفي في شخصية مسافر بسيط ليتاكد من الامر .
هناك ايضا خدمة المقهي داخل بهو التسجيل رقم 2 الاثمنة غالية جدا و الكراسي سيئة تحدث ضجيجا بمجرد تحركها
المتسكعون بمراب المطار لا احد يكلمهم و هناك غياب للمراحيض بها.
منظر التجمهر امام بوابات المطار سيء و لم اره الا في مطارات دول جنوب الصحراء.
باختصار مطار محمد الخامس يحتاج لشيء واحد فقط
رجل حازم جدا لا يرحم اي احد يخل بواجبه و شطابة
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1
33 - abd الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:40
C’est tout-à-fait vrai, les toilettes sont salles, les courtiers qui dérangent, la mafia des taxis qui vous impose ses conditions. le personnel est désagréable sans savoir faire ni savoir être, à ce rythme l’ambiance serait proche de celle de la gare routière où lad ziane.au lieu de fêter les 10 000 000 de voyageurs pensons aux laisser aller et aux coûts cachés et apparents.
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1
34 - مروان الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:40
سرقة الحقائب، تعرضت للسرقة في رحلة قادمة من ايطاليا بعد ساعة من انتظار خروج الأمتعة وعلى الساعة 12 ليلا اتفاجئ بالقفل مكسر وعبث بمحتويات الحقيبة مع سرقة ملابس جديدة ..
يجب محاسبة المسؤولين عن هذا المطار بسبب التسيب ..
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3
35 - لك الله يا وطن الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:40
والله من المؤسف سماع مثل هكذا كلام
شوهتونا اي حاجة كتحطو فيها يديكم المعفنين كتعفنوها لك الله يا وطني
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0
36 - غيور الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:44
عندما نحل بوطننا العزيز اخجل عندما اسمع بالمطار الدولي محمد الخامس وهو في الحقيقة حتى وطني لا يمكن اعتباره كذلك لا خدمات لا ارشادات لا شئ يمكن ﺍن يسعدك فيك لا داخليا ولا خارجيا ناهيك عن الابتزاز و سوء المعاملات ...
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1
37 - hass الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:48
هذا المطار دون المستوى اصبحت سرقة الأمتعة كثيرة جدا ولو كانت تحتوي القفل و لا ببالون لك اذا ضاعت امتعتك ناهيك عن المعاملة السيئة للموضفين لا يبدون الاحترام للمسافرين .
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1
38 - abdu usa الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:48
والله اوسخ مطار في العالم صحيح مع سبق الإصرار والترصد كل انواع الابتزاز والسرقة بكل انواعها موجودة وهذه حقيقة مع الاسف
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1
39 - boullayali driss الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:51
أجمل يوم هو يوم رجوعي للوطن رؤية الاحباب أحياء صلة الرحم ورغم كل هذا احس بفزع بسب ذلك المطار معاملة غير حرفية مقاربة أمنية مبالغ فيها كأن البلد في حالة واعود بالله فوضى عارمة وسخ أين ما تحل أر موقف السيارات فوضى جوطية وادا فتحت فََمك يطلعوك الفوق وكل ذلك في وضح النهار وفي نظري لا يستحق اسم محمد الخامس
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0
40 - Der الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:51
من إسطنبول آل الدار البيضاء قضينا 4ساعات في الجو و لكي نطبع الجوازات و نحصل على أمتعتنا قضينا 6ساعات فعلا انه مطار دون المستوى و اعتبره شخصيا أسوأ مطار في المغرب (على الأقل)
اما مقارنته مع باقي المطارات الدولية فلا مجال للمقارنة للاسف
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41 - ربان الكرويلة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:51
مطارات المغرب ليست للملك العام فهي ممنوعة الولوج على مستقبلي ومودعي المسافرين .فلايهننا حالتها لا من قريب ولا من بعيد .محطات للطائرات فقط و اردل المطارات
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42 - Taika الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:55
Effectivement la qualite de service sans cet aeroport est plus que catastrophique. Ma devait prendre l avion de casa a marrakech a 15h30 le vol a ete repporte dans un premier temps a 20h mais sans communiquer avec les voyageurs qui ne trouvent aucun interlicuteur et sans prise en charge. Ensuite ce vol de 20h a ete repporte a 12h sans aucune prise en charge de retauration rien. El lorsque l avion arrive a l aeroport de marrakech les bagages des voyageurs ne sont pas arruves et il a fallu attendre une journee pour les avoir. Il y avait des passagers eteangers qui n avaient pas pris de bagage dans le vol et ils sont restes sans habits 24 h le temps qu ils recupetent leur bagage. La RAM c est devenu la honte tous les passagers y compris les eteangers insultent cette compagnie. Il faut que les responsables sur ce secteur interviennent avant qu il soit trop tard. Personellement je prends la ram parce qu elle a le monopole mais le jour ou il y aura un concurrent je ne
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43 - رشيد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:55
الغريب والعجيب ان المطار يومل نفسه بنفسه، يعني الدولة ما كتعطي حتى حاجة من عندها لان كل تذكرة تباع سواء ذهابا أوايابا تشمل رسوم المطار التي تفوق بعض المرات ثمن التذكرة الصافي وضربوا عدد المسافرين في ضريبة المطار غادي تعرفوا شحال تيدخل المطار وفين تيمشيو هاد الفلوس؟ الله واعلم
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44 - old school الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:58
تعلقيق 28,,,,الانجليز اوسخ شعب فاوروبا اقسم بالله الى كاينين شي قنات فلندن حتى تحشم تكول بريطانيا اكثرية فين عايشين الباكستان ؤالهنود اما السرقة بالنشل على درجاتscooter ماتهضرش لي شاف 2 راكبين على سكوتر ؤدايرين لكسكات مدركين ؤجاهم ؤكيدخلو بين السيارات راه شفارة كتار من المغرب.
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