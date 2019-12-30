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كُتّاب وآراء
تردي حالة مطار محمد الخامس يثير امتعاض نشطاء فيسبوكيين
يبدو أن التذمر من الخدمات المقدمة على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لم تعد تثير امتعاض وغضب الأجانب الذين يحلون بالمغرب وحدهم؛ بل إن مواطنين مغاربة باتوا يعربون عن تذمرهم من الوضع الذي يعرفه أكبر مطار بالمملكة.
وانتقد عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "فيسبوك"، الوضعية التي يعرفها المطار باعتباره بوابة المملكة على البلدان الأخرى، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع لكونه يسيء إلى سمعة البلد عامة.
وكتب عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينات منتقدة ما يعرفه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، معتبرين أن ما يقع به "يسيء إلى سمعة المغرب، والمتضرر الأكبر يبقى هو المسافر".
وأورد هؤلاء النشطاء أنه بالولوج إلى المطار "تتفاجأ عند سماع أحدهم يطلب منك التدويرة عند استعمال المرحاض الذي هو حق بسيط من حقوق المسافر"، مضيفا أنه عند طلب مساعدة من حمال البضائع "يطلب منك أقصى ما يمكنك أداءه. يبحث عن العملة الصعبة مقابل عمل بسيط مع استغلال تام لظروف المسافر كالتعب أو المرض أو الحمل عند المرأة أو السفر مع أطفال".
لا يقف الحال عند هذا الحد، بل إن مجموعةً من المظاهر لا تزال تسيء إلى سمعة واجهة المملكة الجوية، حيث تحدث هؤلاء النشطاء عن انتشار عدد من سماسرة كراء السيارات الذين يبحثون عن "صيد ثمين" من المسافرين الراغبين في استعمال سيارة خلال مقامهم بالبلد، دون الحديث عن الأثمنة التي يتم الحديث عنها.
كما تحدث بعض النشطاء عن أن مطار محمد الخامس الدولي أصبح يعيش على وقع العشوائية وغياب النظام بداخله، ناهيك عن انعدام وسائل النقل من المطار صوب مركز الدار البيضاء باستثناء رحلات القطار المرتفعة ثمنها، فيما الباحث عن سيارة أجرة يصدم بالأثمنة الخيالية.
كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي يتم التعامل بها مع أمتعة المسافرين، حيث يتم رميها؛ وهو ما يتسبب في تلف بعض المعدات داخل الحقائب، مطالبين بإنهاء هذا الوضع الذي يثير غضب المسافرين.
وكان مطار محمد الخامس الدولي قد احتل، السنة الماضية، المرتبة الأولى ضمن لائحة أسوأ مطارات العالم من قبل إحدى وكالات الأسفار العالمية؛ وهو التصنيف الذي رفضه المكتب الوطني للمطارات، الذي أكد أن استنتاجات الوكالة "لا تستند إلى أي مقاربة علمية متعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، لا سيما في ما يتعلق بمعايير أخذ العينات"، مشيرا إلى أن الوكالة "لم تعتمد مقاربة علمية في التصنيف بقدر ما اعتمدت على استنتاجات قراءاتها، انطلاقا من التعليقات التي يكتبها الزوار على موقعها الإلكتروني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
il faut passer 3 heures debout pour arriver enfin à la police
Une organisation sécuritaire,
comme si on va rentrer à la Prison et non pas voyager
La police qui fait le cachet regarde dans le visage des voyageurs comme sont de la MERDE
Ils sont fatigués, mauvaise Humeur
Ils vous regardent comme s''ils vous disent qu'est ce que venir faire ici, casser vous
Est ce que ce genre de comportement , c'est lui qui va aider les touristes à venir chez nous
ALLEZ Apprendre des Exemple des TURQUES
Possible, ils font beaucoup d'heures de travail et manque d'effectifs, des policiers qui bossent 14h sans arrêts , ce n'est pas possible
ce genre de postes, juste 6 heures ca suffit
par ce que c'est une galère pas comme les policiers qui font la circulation ou sur l’autoroute
cela aucun Effort
Si je dis ça c'est pour le bien du pays, pour avoir plus de touristes
Merci
كل مرة انزل في مطار محمد الخامس احس انني سافرت عبر الزمان إلى الماضي ،،إلى العصور المضلمة
جو غريب و مكهرب يسود المطار. يكاد بؤس المستخدمين ان يتجسد.
حقا ابشع طار دولي رات عيناي
علاوة على الطائرات التي تشبه حافلات الدار البيضاء...المتسخة والقدرة.
طوبيسات الرباط الجديدة أنظف من طايرات الخطوط الملكية المغربية.
اما عن مطار محمد5 فهو يظهر صورة المغرب الحقيقي
ما تنساوش بأنه مطار الجوع و قلة الخدمات، قرعة ديال الماء إلى بغيتيها تخلصها أغلى من لوطيل.
أماكن الإستراحة ضيقة؟ و مسجد صغير للصلاة يتناوب فيه الرجال و النساء! مكة هادي.
راجعوا امركم قبل فوات الاوان.لاننا اصبحنا نرى كل شيء بهذا البلد الامين في اندحار .
اللهم لكفك يارب...!
فالأمر على ما يبدو يروم الى الإساءة لمطار محمد الخامس الدولي، و ذلك بتبخيس المجهودات الجبارة التي ما فتأ يقوم بها المكتب الوطني المطارات للنهوض و الإرتقاء بجودة الخدمات العامة به.
للتذكير انا موظف بهاته البوابة و أهل مكة أدرى بشعابها.
تعقيباً على هذا الجزء, أود أن أُورد ما سمعته حرفياً من أحد السياح الأنجليز مخاطباً زملاءه و هو ينظر من نافذة قطار "الكوبُويْ" إلى مجموعة أكياس بلاستيكية منتشرة على الخط الرابط بين المطار و الدار البيضاء المسافرون...
قال متعجباً : " يا له من بلد متّسخ "...
.
شيء آخر حضور رجال الأمن بالزي المدني يثير الإنتباه، في فرنسا لا تكاد تميزهم.
هناك ايضا خدمة المقهي داخل بهو التسجيل رقم 2 الاثمنة غالية جدا و الكراسي سيئة تحدث ضجيجا بمجرد تحركها
المتسكعون بمراب المطار لا احد يكلمهم و هناك غياب للمراحيض بها.
منظر التجمهر امام بوابات المطار سيء و لم اره الا في مطارات دول جنوب الصحراء.
باختصار مطار محمد الخامس يحتاج لشيء واحد فقط
رجل حازم جدا لا يرحم اي احد يخل بواجبه و شطابة
يجب محاسبة المسؤولين عن هذا المطار بسبب التسيب ..
شوهتونا اي حاجة كتحطو فيها يديكم المعفنين كتعفنوها لك الله يا وطني
اما مقارنته مع باقي المطارات الدولية فلا مجال للمقارنة للاسف