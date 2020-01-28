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نتنياهو يتراجع عن طلب "حصانة ضدّ تهمة الفساد"
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:55
أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه تراجع عن طلب الحصول على الحصانة البرلمانية تجنبا لمحاكمته بتهم فساد، والذي كان من المتوقع أن يرفضه "الكنيست".
نتنياهو، الذي يزور واشنطن خلال هذه الأيام، ذكر في في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لقد أبلغت المتحدث باسم الكنسيت بأني أسحب طلبي بخصوص الحصانة".