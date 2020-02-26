24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|07:57
|13:45
|16:53
|19:25
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الڭراب: تأخر مواعيد "الفيزا" غير مقبول .. والأمازيغية قوة المغرب
- مع مجيد الڭراب
- الجعة الخالية من الكحول أفضل من المياه بعد التمارين الرياضية.. حقيقة أم وهم؟
- طفلك يحتاج إلى هذه الكمية من "الحليب البقري" يوميا
- من الثدي إلى المبيض .. تعرّف على أنواع السرطان لدى النساء
"مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)
مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات (5.00)
نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل (5.00)
- عندما سقط "الرئيس مبارك" أسيرا عند القوات المغربية في الصحراء - (83)
- إنجازات المغرب الأخضر - (79)
- مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات - (77)
- حالة طوارئ "قصوى" تتفادى دخول فيروس "كورونا" إلى المملكة - (64)
- إفراغِ المدارس وتعليق "الحوار" .. التّصعيد يطبعُ ملف "أساتذة التعاقد" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يسخرون من "كورونا" .. الفيروس يفتح الحدود مع الجزائر
صرامة الإجراءات التي اتخذتها السلطات على المستوى الحدودي لمحاصرة فيروس "كورونا" لا تُقابلها اليقظة نفسها لدى كثير من المغاربة، إذ تعج مواقع التواصل الاجتماعي بتعاليق ساخرة من إمكانية دخول الفيروس الخطير للمملكة، وذلك من خلال نشر مقاطع "فيديو" أو "تدوينات" ساخرة.
وعلى نقيض البلدان التي وصلها "كورونا"، انبرت صفحات مغربية على "فايسبوك" إلى نشر مقاطع "فيديو" غنائية من تأدية أطفال صغار، تعالج موضوع الفيروس بشكل ساخر، وتحاول خلق الرعب وسط المغاربة، وهو تفاعلت معه التعليقات بشكل عكسي، ولم يتم التردد في تقاسمها على نطاق واسع جدا.
ولم تسلم الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بدورها من موجة السخرية، إذ استمر المزاح بشأن "الفيروس الصيني"، واستأثرت مقاطع "فيديو" صوتية يقال إنها لمغاربة إيطاليا باهتمام صفحات واسعة الانتشار، يظهرون فيها بالكمامات المعروفة، فضلا عن تحدث بعضهم عن الفيروس بغير علم.
وحين وصول الفيروس إلى الجارة الشرقية الجزائر، انبرت العديد من الصفحات على مواقع التواص الاجتماعي إلى اعتبار الأمر مبشرا بالفرج وفتح الحدود بين البلدين، في تعليق ساخر، وهو ما تقاسمه أشخاص من كلا البلدين، في إشارة إلى أن الجزائر والمغرب لا يتبدلان سوى ما يضر بعضهما البعض.
وراجت كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر المغرب مثل جزيرة معزولة بالمنطقة المتوسطية، حيث أصيبت جميع الدول بالعدوى، باستثنائه، وهو ما يحتم حسب الصفحات القيام بإجراءات تمنع دخول المواطنين الأوروبيين إلى البلاد، في إشارة مازحة إلى الإجراءات المشددة التي تواجه رغبة المغاربة في السفر إلى أوروبا.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الصّحة المغربية أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ لكنّها رصدت 15 حالة يحتمل إصابتها بالوباء، مبرزة أنّ جميع "الحالات تأكّد بعد إجراء التّحاليل أنها لا تحملُ أي فيروس، ما يجعل المغرب خاليا من هذا الوباء الخطير".
وفي المقابل، وعقب إعلان السّلطات الجزائرية والإسبانية، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس في البلاد، أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى رفع درجات الحذر والحيطة من خلال زيارة الطّبيب وتجنّب مصافحة أيّ شخص يحتمل إصابته بهذا الدّاء؛ لأنّ "الأمر يتعلق بفيروس قاتل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
انه دور وزارة الصحة في تشديد المراقبة و التوعية الصحية في المستشفيات الحكومية و مصحات الخصوصية وفي المستوصفات الأحياء.
كذالك إبلاغ الوزارة بأي طارئ أو شكوك في الموضوع.
إغلاق الحدود ...
إغلاق الحدود ...قبل دخول الفيروس ...سيما و نحن دولة لا يستطيع قطاعها الصحي علاج حتى "گزيما".
لا توجد أي مراقبة طبية للوافدين على المغرب و ذلك بشهادتهم ..و هذا في جميع المطارات و الموانئ . حيث قالو أن السلطات اكتفت بتوزيع استمارات بها أسئلة مثل "هل تعاني من ارتفاع الحرارة "
بالله عليكم هل تستهزئون بنا و بأرواحنا ؟ بالطبع نعم !! و منذ الأزل.. لكن هذه المرة لن نسكت . فيروس كورونا سيعري عن حقيقة قطاع الصحة و حان الوقت لتغيير الوضع .
نطالب بمنع جميع المسؤلين الحكوميين من العلاج خارج أرض الوطن كيفما كان نوع المرض . إما إصلاح القطاع ،أو العلاج داخل المغرب ،لكي تفهموا معنى المعاناة !
و على المغرب إغلاق حدوده بشكل كلي . و يجب محاكمة كل المسؤلين إذا ما ثبت دخول الفيروس للمغرب ، وذلك بسبب وقوفهم متفرجين دون حراك ،
عوض القيام بمهامهم !
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم !