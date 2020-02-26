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  2. "مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مغاربة يسخرون من "كورونا" .. الفيروس يفتح الحدود مع الجزائر

مغاربة يسخرون من "كورونا" .. الفيروس يفتح الحدود مع الجزائر

مغاربة يسخرون من "كورونا" .. الفيروس يفتح الحدود مع الجزائر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:00

صرامة الإجراءات التي اتخذتها السلطات على المستوى الحدودي لمحاصرة فيروس "كورونا" لا تُقابلها اليقظة نفسها لدى كثير من المغاربة، إذ تعج مواقع التواصل الاجتماعي بتعاليق ساخرة من إمكانية دخول الفيروس الخطير للمملكة، وذلك من خلال نشر مقاطع "فيديو" أو "تدوينات" ساخرة.

وعلى نقيض البلدان التي وصلها "كورونا"، انبرت صفحات مغربية على "فايسبوك" إلى نشر مقاطع "فيديو" غنائية من تأدية أطفال صغار، تعالج موضوع الفيروس بشكل ساخر، وتحاول خلق الرعب وسط المغاربة، وهو تفاعلت معه التعليقات بشكل عكسي، ولم يتم التردد في تقاسمها على نطاق واسع جدا.

ولم تسلم الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بدورها من موجة السخرية، إذ استمر المزاح بشأن "الفيروس الصيني"، واستأثرت مقاطع "فيديو" صوتية يقال إنها لمغاربة إيطاليا باهتمام صفحات واسعة الانتشار، يظهرون فيها بالكمامات المعروفة، فضلا عن تحدث بعضهم عن الفيروس بغير علم.

وحين وصول الفيروس إلى الجارة الشرقية الجزائر، انبرت العديد من الصفحات على مواقع التواص الاجتماعي إلى اعتبار الأمر مبشرا بالفرج وفتح الحدود بين البلدين، في تعليق ساخر، وهو ما تقاسمه أشخاص من كلا البلدين، في إشارة إلى أن الجزائر والمغرب لا يتبدلان سوى ما يضر بعضهما البعض.

وراجت كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر المغرب مثل جزيرة معزولة بالمنطقة المتوسطية، حيث أصيبت جميع الدول بالعدوى، باستثنائه، وهو ما يحتم حسب الصفحات القيام بإجراءات تمنع دخول المواطنين الأوروبيين إلى البلاد، في إشارة مازحة إلى الإجراءات المشددة التي تواجه رغبة المغاربة في السفر إلى أوروبا.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الصّحة المغربية أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ لكنّها رصدت 15 حالة يحتمل إصابتها بالوباء، مبرزة أنّ جميع "الحالات تأكّد بعد إجراء التّحاليل أنها لا تحملُ أي فيروس، ما يجعل المغرب خاليا من هذا الوباء الخطير".

وفي المقابل، وعقب إعلان السّلطات الجزائرية والإسبانية، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس في البلاد، أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى رفع درجات الحذر والحيطة من خلال زيارة الطّبيب وتجنّب مصافحة أيّ شخص يحتمل إصابته بهذا الدّاء؛ لأنّ "الأمر يتعلق بفيروس قاتل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عمر الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:08
المغاربة عندهم كلشي ضحك,هاد الفيروس فتاك والحمد لله على ا لجو الصيفي لي كتمر منو البلاد حيت صعيب ينتشر الفيروس في المناطق الجافة والمشمشة .
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12
2 - alaouii الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:09
Hamdoulilallah dieu nous garde et notre climat est un anti-virus grâce à dieu on remercie dieu
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6
3 - المساري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:10
من هنا يظهر أن اللثام أو النكاب الذي كانت تضعه النساء المغربيات على وجهها في النصف الأول من القرن العشريين كان له فائدة طبية جد هامة ، بل يمكن القول أن المغربيات هن من إكتشفن الكمامة الطبية
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4 - عادل الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:12
كورونا بحال الهلال العالم كله صايمين وحنا فاطرين...
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6
5 - yassine الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:14
نتمنى أن مقال توضيحي عن الإجراءات التي إتخدها المغرب للكشف عن الفيروس فالمناطق الحدودية خاصة المطارات التي تعرف رواجا كبيرا لأننا سمعنا أكاديب تقول أنه يتم تفرقة إستمارة على المسافرين فيها عدة أسئلة فقط تتعلق بالفيروس
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5
6 - mohajir الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:14
اللهم إحفظ إخواننا وأحبابنا الجزائريين من كل سوء ومتعهم بالصحة والعافية والخير كله إنك على كل شئ قدير ..... أخوكم من المغرب
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28
7 - حاميدو الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:16
اللهم جنب إخواننا الجزائريين كل سوء واحفظ بلدهم من كل مكروه وأبعد عنهم كل ما يضرهم فرغم كل التباعد بيننا فنحن إخوة أشقاء ولعنة الله على السياسة.
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23
8 - Max الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:17
من المستحيل أن لا يصاب اي من الجزائر أو المغرب بفيروس كورونا
انه دور وزارة الصحة في تشديد المراقبة و التوعية الصحية في المستشفيات الحكومية و مصحات الخصوصية وفي المستوصفات الأحياء.
كذالك إبلاغ الوزارة بأي طارئ أو شكوك في الموضوع.
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6
9 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:18
لمعندوش الفلوس فهاد البلاد هزو الماء ...
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4
10 - مصطفى المغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:18
موضوع الكورونا ليس مدعاة للسخرية و نسأل الله ان يحفظنا و يحفظ كل المسلمين وخاصة الجارة الجزائر لما يربطنا معها من اواصر المحبة والأخوة ..ولا يسعنا هنا الا ان نطلب الله تعالى بالدعاء الذي قاله سيد الخلق : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
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13
11 - نيشان الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:22
إغلاق الحدود ...
إغلاق الحدود ...
إغلاق الحدود ...قبل دخول الفيروس ...سيما و نحن دولة لا يستطيع قطاعها الصحي علاج حتى "گزيما".
لا توجد أي مراقبة طبية للوافدين على المغرب و ذلك بشهادتهم ..و هذا في جميع المطارات و الموانئ . حيث قالو أن السلطات اكتفت بتوزيع استمارات بها أسئلة مثل "هل تعاني من ارتفاع الحرارة "
بالله عليكم هل تستهزئون بنا و بأرواحنا ؟ بالطبع نعم !! و منذ الأزل.. لكن هذه المرة لن نسكت . فيروس كورونا سيعري عن حقيقة قطاع الصحة و حان الوقت لتغيير الوضع .
نطالب بمنع جميع المسؤلين الحكوميين من العلاج خارج أرض الوطن كيفما كان نوع المرض . إما إصلاح القطاع ،أو العلاج داخل المغرب ،لكي تفهموا معنى المعاناة !
و على المغرب إغلاق حدوده بشكل كلي . و يجب محاكمة كل المسؤلين إذا ما ثبت دخول الفيروس للمغرب ، وذلك بسبب وقوفهم متفرجين دون حراك ،
عوض القيام بمهامهم !
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم !
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12 - الفزعة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:27
في بلاد الفزعة والخلعة بنادم مشطون خايف من الموت ,غادي ومدهشر ومنكري,تيضحك ضحكة صفرة ,لا طائر يطير ولاوحش يسير
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13 - medmod الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:28
لماذا المغرب معزول عن جميع الدول لان هذا الوباء مرة زمان على المغرب بمفرده وهو ما كان يسمى ب ( القرينة ) نسبة الى الكرونا ) حتى زمن قريب كان الأشخاص اذا أرادوا بشخص الادى يدعون عليه ب لقرينة الكحلة . ..من زد الى معرفتك
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14 - Sabrina الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:30
هاد الكورونا راها غير قالب ،واش اسمعتوا مقال اثرامب هاد اليوم.
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15 - Small الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:36
المهم مادام اطبائنا يقولول للمريض حاول ان تتعايش مع المرض او مصاحبته بدون فعل شئ او اجاد حلول للمرض فالله لن يصيبنا بشئ
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16 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:38
من خلال الرصد الدقيق وتتبع هجمات ترامب المتتالية منذ مدة على الصين في حرب تجارية ماكرة وذلك برفع التعريفة على السلع الصينية ..يرى صناع القرار في البيت الأبيض ان ذلك لم يؤثر على ازدهار وتفوق الصين اقتصاديا من خلال ارتفاع مداخيلها وسياستها التوسعية بالعالم اقتصاديا من خلال الاستثمار في السلم اقتصاديا ولقد سبق وصرح الرئيس السابق اوباما بان الصين انتشرت في العالم سلميا من خلال الاقتصاد ...ولهذا ترامب يحرض على مواجهة الصين بل و الاتفاق مع اعدائه مثل طالبان من اجل حصار طريق الحرير الصيني .. وبالتالي تطورت الحرب التجارية الى حرب هجوم بيولوجي من اجل الحد من انتشار الصينيين عالميا وتدمير اقتصادهم.. وخلق مانسميه الصينفوبيا بعدما ظن البيت الأبيض انه قد سيطر على انتشار الاسلام من خلال الاسلامفوبيا ليتضح بكل جلاء انها حرب قذرة لتدمير الاقتصاد الصيني والذي له اثره الوخيمة على العالم باسره ولقد حمت امريكا نفسها من خلال البلايين التي ستجنيها من شركات الادوية والتي جنتها كذلك من دول الخليج خاصة بني سعود حتى تواجه مصاريف هذه الحرب البيولوجية الماكرة...
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17 - عبيق ولد بيق الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:38
عاملين قد يساهما في احتمال دخول كرونا إلى المملكة الأول مرتبط بالسياحة و معبر الجنوب الكرات و الثاني بموسم الحج حيث تم الإعلان عن إصابة عدة دول عربية كالكويت و البحرين وهذا قد يساهم في نقله إلى المغرب... الله غالب
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