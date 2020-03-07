"تدوينة كورونا" تجر فتاة إلى التحقيق بأولاد تايمة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية أولاد تايمة، ضواحي إقليم تارودانت، فتاة إثر نشرها "تدوينة" في حسابها على "فيسبوك"، أشارت فيها إلى إصابة شخص في المنطقة بمرض "كورونا".

وتفاعلت المصالح الأمنية بأولاد تايمة بسرعة مع المنشور، حيث أفضت التحريات المفعلة إلى الاهتداء إلى صاحبة "التدوينة"، ليتم توقيفها قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بمتابعتها في حالة سراح.

وكانت وزارة الداخلية أفادت، في بلاغ لها، بأنه تم، مؤخرا، رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية "إذ تؤكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم إعلانها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة".

كما تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.