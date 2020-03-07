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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "تدوينة كورونا" تجر فتاة إلى التحقيق بأولاد تايمة‬

"تدوينة كورونا" تجر فتاة إلى التحقيق بأولاد تايمة‬

"تدوينة كورونا" تجر فتاة إلى التحقيق بأولاد تايمة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 07 مارس 2020 - 14:10

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية أولاد تايمة، ضواحي إقليم تارودانت، فتاة إثر نشرها "تدوينة" في حسابها على "فيسبوك"، أشارت فيها إلى إصابة شخص في المنطقة بمرض "كورونا".

وتفاعلت المصالح الأمنية بأولاد تايمة بسرعة مع المنشور، حيث أفضت التحريات المفعلة إلى الاهتداء إلى صاحبة "التدوينة"، ليتم توقيفها قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بمتابعتها في حالة سراح.

وكانت وزارة الداخلية أفادت، في بلاغ لها، بأنه تم، مؤخرا، رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية "إذ تؤكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم إعلانها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة".

كما تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - lhnin السبت 07 مارس 2020 - 14:23
يجب معاقبة كل من ينشر أخبار كاذبة
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19
2 - OUSSAMA السبت 07 مارس 2020 - 14:25
يجب الحكم عليها بغرامة مالية تقيلة يعني تلتميات مليون على الأقل حتى تكون عبرة للأخرين
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-22
3 - راي السبت 07 مارس 2020 - 14:26
صراحة الانسان شنو يستافد من خلق البلبلة او نقل خبر غير صحيح
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21
4 - خنيفري السبت 07 مارس 2020 - 14:38
يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعبون وينشرون أخبارا زائفة لنشر الرعب في نفوس الناس
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15
5 - kamal السبت 07 مارس 2020 - 14:40
بنادم و لا مريض باللايكات و الاعجابات دون الاكثراث اذا كانت تدوينته ستخلق فوض. او فتنة بين الناس الله يهدي ما خلق
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21
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