غضب نشطاء أمازيغ يحذف وصلة حول عيد المرأة

هسبريس من الرباط

حذفت وزارة الخارجية وصلة، نشرتها احتفاء بـ"عيد المرأة"، تُظهر نساء مغربيات يتحدثن بمختلف اللغات في مناصب المسؤولية، فيما أسندت لمسؤولة عن مهام النظافة التحدث بالأمازيغية.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، على امتداد ليل أمس الأربعاء، بـ"انتقادات لسلوك الوزارة، وتقديمها الوصلة بداية بالعربية، ثم باللغة الإنجليزية فالفرنسية، واللغة الأمازيغية".

واعتبرت التعليقات أن "الوزارة أهانت المرأة الأمازيغية في الوصلة، حيث عملت على تسويق نساء ناجحات في مهامهن الدبلوماسية، فيما لم تظهر الأمازيغيات المشتغلات بمختلف الأسلاك".