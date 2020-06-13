تعليقات ساخرة ترافق "عينات كورونا" وسط مجزرة

هسبريس من تطوان

تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على عملية أخذ عينات لجزارين بغية تحليها للكشف عن فيروس كورونا المستجد جرت وسط محل للجزارة بمدينة جرف الملحة، التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، تم تداول صورة توثق لها فيما بينهم.

وتواصل السلطات العمومية، بمعية المصالح الصحية، الرفع من عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا، واستهداف فئات مهنية وحرفيين ومستخدمين، في إطار الإجراءات والتدابير التي باشرتها لاستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية، مكنت من إجراء أزيد من 389.142 اختبارا منذ بداية الجائحة.

وتحرص السلطات الحكومية على الانفتاح على أكبر شريحة ممكنة يوميا في إطار كشوفات استباقية، وهو ما جعل الأطر الصحية تنتقل إلى أماكن وفضاءات اشتغال هذه الفئات، سواء بالمعامل والوحدات الصناعية والمجازر أو بالفضاء العام، علاوة على الوحدات الفندقية بالنسبة للعائدين من خارج الوطن، الشيء الذي يسائل مدى احترام عملية أخذ العينات لمعايير السلامة الصحية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، أن هذا الأمر جاري به العمل بعدد من الدول ولا حرج في ذلك، مشيرا إلى أن المعدات المخصصة لذلك للاستعمال الواحد (usage unique) ومعقمة.

واستحضر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تجارب "taxi driver" بدول أجنبية مثل كوريا والإمارات العربية المتحدة، التي تمكن من أخذ عينات لإجراء تحاليل مخبرية للراغبين في ذلك على متن سياراتهم الشخصية.

وفي الوقت الذي انهالت فيه تعاليق ساخرة على واقعة أخذ عينات لمواطنين داخل مجزرة بمدينة جرف الملحة في إقليم سيدي قاسم، يرى رئيس النقابة الوطنية للطب العام أن الإجراء سليم، فقط يشترط موافقة المعني بالأمر وقبوله بإجراء الاختبار بأي فضاء، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز استشفائية مخصصة ومعدة لهذا الغرض.

من جانبه، نوه عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرهان الذي رفعه المغرب من خلال إجراء أزيد من 140 ألف اختبار أسبوعيا، والذي يعكس مجهودات جبارة تبذل من طرف مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن عملية أخذ العينات تتطلب نوعا من الإجراءات الوقائية حتى لا تصبح هاجسا للتخوف في حد ذاتها؛ إذ يلزم أن يكون المكان ملائما لأخذ العينة ونظيفا، ويسمح لمن يأخذ العينة بأن يكون في وضعية آمنة وسليمة، مع ضرورة وضع الأدوات المستعملة، من قفازات وغيرها، في أماكن مخصصة لذلك تضمن التخلص منها فيما بعد تفاديا لأي أضرار محتملة.