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تعليقات ساخرة ترافق "عينات كورونا" وسط مجزرة

تعليقات ساخرة ترافق "عينات كورونا" وسط مجزرة
هسبريس من تطوان
السبت 13 يونيو 2020 - 08:39

تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على عملية أخذ عينات لجزارين بغية تحليها للكشف عن فيروس كورونا المستجد جرت وسط محل للجزارة بمدينة جرف الملحة، التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، تم تداول صورة توثق لها فيما بينهم.

وتواصل السلطات العمومية، بمعية المصالح الصحية، الرفع من عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا، واستهداف فئات مهنية وحرفيين ومستخدمين، في إطار الإجراءات والتدابير التي باشرتها لاستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية، مكنت من إجراء أزيد من 389.142 اختبارا منذ بداية الجائحة.

وتحرص السلطات الحكومية على الانفتاح على أكبر شريحة ممكنة يوميا في إطار كشوفات استباقية، وهو ما جعل الأطر الصحية تنتقل إلى أماكن وفضاءات اشتغال هذه الفئات، سواء بالمعامل والوحدات الصناعية والمجازر أو بالفضاء العام، علاوة على الوحدات الفندقية بالنسبة للعائدين من خارج الوطن، الشيء الذي يسائل مدى احترام عملية أخذ العينات لمعايير السلامة الصحية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، أن هذا الأمر جاري به العمل بعدد من الدول ولا حرج في ذلك، مشيرا إلى أن المعدات المخصصة لذلك للاستعمال الواحد (usage unique) ومعقمة.

واستحضر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تجارب "taxi driver" بدول أجنبية مثل كوريا والإمارات العربية المتحدة، التي تمكن من أخذ عينات لإجراء تحاليل مخبرية للراغبين في ذلك على متن سياراتهم الشخصية.

وفي الوقت الذي انهالت فيه تعاليق ساخرة على واقعة أخذ عينات لمواطنين داخل مجزرة بمدينة جرف الملحة في إقليم سيدي قاسم، يرى رئيس النقابة الوطنية للطب العام أن الإجراء سليم، فقط يشترط موافقة المعني بالأمر وقبوله بإجراء الاختبار بأي فضاء، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز استشفائية مخصصة ومعدة لهذا الغرض.

من جانبه، نوه عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالرهان الذي رفعه المغرب من خلال إجراء أزيد من 140 ألف اختبار أسبوعيا، والذي يعكس مجهودات جبارة تبذل من طرف مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن عملية أخذ العينات تتطلب نوعا من الإجراءات الوقائية حتى لا تصبح هاجسا للتخوف في حد ذاتها؛ إذ يلزم أن يكون المكان ملائما لأخذ العينة ونظيفا، ويسمح لمن يأخذ العينة بأن يكون في وضعية آمنة وسليمة، مع ضرورة وضع الأدوات المستعملة، من قفازات وغيرها، في أماكن مخصصة لذلك تضمن التخلص منها فيما بعد تفاديا لأي أضرار محتملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مواطن السبت 13 يونيو 2020 - 08:52
تعاليق ساخرة ممن لا شغل له و الجالس أمام الهاتف صباح مساء. أما الأطقم الطبية و السلطة المحلية و كل المساهمين في هذا المجهود فهي أبعد كثيرا عن التنكيت. و أخيرا ما هي معايير اعتبار التعليقات في وسائط التواصل الاجتماعي رأيا عاما يجب التجاوب معه أو التعليق عليه؟
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62
2 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 09:10
رغم بعض الهفوات في التعامل مع الوباء من الحكومة وخصوصا الإرتجالية وعدم التواصل حول مسألة رفع الحجر، إلا أنه ولله الحمد فبعض الدول التي تشبه المغرب كمصر وجدت شعوبها المستشفيات مغلقة في وجه المصابين وانعدام الممرضين والأطباء والناس تموت وتدفن دون شروط السلامة أو أخذ عيناتها لمعرفة سبب وفاتها وتفشى فيها الوباء بشكل مخيف يجب تشجيع أطرنا الطبية ومسؤولينا على هذه المجهوداة الجبارة ولاننسى أننا دولة في طور النمو أي لم نصل بعد إلا الدول النامية التي نزورها ونريد حقوقها وتقليدها ووو. لصدق المثل الذي يقول:رحم الله عبدا عرف حق نفسه.
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17
3 - زهير السبت 13 يونيو 2020 - 09:11
شعب الكريتيك الفارغ ، امر عادي جدا و تلك التحليلة تكلف الدولة 50 دولار تقريبا اي 500 درهم ، شفنا درايف ترو فامريكا ناس فسيارتهم و تاخذ العينة عبر الانف او الفم ، عندما تشاهد الطوندونس فالمغرب و ترى نوعية الفيديوهات المتصدرة ، تعرف عندك شعب الوعي ضعيف جدا . فانتظر اي شيء سخرية تهكم و لاسباب تافهة و غير موضوعية اصلا
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30
4 - bernoussi السبت 13 يونيو 2020 - 09:18
CE qui est vraiment désolant, c'est de voir ces techniciens, infirmiers ou autres cadres de la santé faire ce prélèvement à côté des carcasses de viande accrochées à l'air libre et quelque soit la température !!!
A quand l'obligation pour ces professionnels d'exposer la viande dans des vitrines frigorifiées afin d'éviter des risques évidents pour els consommateurs. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont partticipé et participent encore à la lutte contre le virus mais nous ne sommes pas fiers de nos responsables qui permettent encore de tes étals !! la chaine de production des différentes viandes doit parmi les secteurs les plus contrôlés, c'est un risque énorme pour la santé publique. Du contrôle de l'état de santé des animaux vivants à celui de la viande prête à être vendue en passant par les abattoirs, les petits magasins de vente de volailles etc...nous avons été capables de mettre au point un test PCR de qualité mais nous achetons encore de la viande etc..sans aucune hygiène..
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-8
5 - Hassan D السبت 13 يونيو 2020 - 09:20
يمگن أن يختلف معي البعض لگن ما فائدة هـذه التحليلة سواء للجزارين أو حرف أخرى مادام ليس هـناك تنسيق محگم والتحليل يشمل جميع المواطنين لنفترض أن تحليلة هـذا الأخير سلبية وبعدهـا بدقيقتين أتاه زبون مصاب وسلمه نقود وتبادل أطراف الحديث ...سيصبح الجزار مصابًا وهـگذا يعاود المشؤوم الإنتشار عدة أمور گان التفگير فيهـا مند البداية مؤخرا أصبحت أشك واش الڤيروس فعلا موجود لعدة دلالات .....
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-13
6 - رشداوي مدغري السبت 13 يونيو 2020 - 09:47
لا حول و لا قوة إلا بالله،
بعض الأشخاص لا هم لهم إلا النقد أو التهكم.
أهل الإختصاص أدرى بما يجب فعله كيفما و حيثما يصلح فعله.
الأولى لمن لاهم له أن يتفقه في العلوم قبل أن يخوض فيما ليس له به علم.
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9
7 - ياسين السبت 13 يونيو 2020 - 09:58
رواد التواصل لا شغل لهم سوى التهكم
لا يملكون المعلومة الكافية ويتهكمون على من هم افضل منهم ومن هم ادرى بما يقومون به.
كيف تسول لهم نفسهم التهكم على من يشتغل ليل نهار و يعرض نفسه للخطر بينما هم جالسون خاف حواسيبهم او هواتفهم ويستهزؤون.
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم نضف بلادنا العزيزة من مثل هؤلاء.
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10
8 - محمد السبت 13 يونيو 2020 - 10:00
واش هدو الي كيتهكمو مشافوش في الدول الاوروبية و امريكا الناس كيتخاد منهم عينات و هم جالسين في سياراتهم و غير من الشرجم ديالها و في الشارع ؟
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3
9 - ccvvvv السبت 13 يونيو 2020 - 10:03
نحن سائقون سيارات الاجرة في مدينة سلا اخدو العينات منا في ظروف لا داعي لذكرها لانها لاتلتزم بقواعد التباعد ،شهدت مراكز التنقيط فوضى بيننا اما في مستشفى مولاي عبد الله حتى هو كذلك عرف تجمهر السائقون على ابوابه وفوضى المشكل هو عند اجراء التحليل يخبرونك انا النتيجة خلال 10ايام.اذا افترضنا احد منا يحمل ڤيروس كورونا طبعا سينقلها في تلك الايام الى الالاف ولحد الساعة النتيجة لم نتوصل بها مع العلم انهم اخدو العينات منا يوم الاثنين.
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-5
10 - الحسين تمارة السبت 13 يونيو 2020 - 10:16
هادا مهم للغاية .الاستمرار في العمل.رغم التكاليف ...لايهم .النتيجة مهم واخد العبرة للمتقاعسين ومستغلي الضروف للتحقيق ماربهم على حساب المواطن البسيط.الله اكمل عليكم بالخير .عمل يفرح المغاربة.
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1
11 - مربي مواطن السبت 13 يونيو 2020 - 11:11
تحية كبيرة للوحدات المتنقلة التي تقوم باخذ العينات للكشف عن كورونا في ورشات العمل من متاجر ومجاز ومخخبزات الى غير ذللك . فعوض تنقل المواطن الى المختبرات وما سينتج عنه من ازدحام يمكن ان يشكل خطرا عليه وعناء التنقل وضياع الوقت الذي هو في امس الحاجة لمزاولة نشاطه بعدما طال انتظاره.تبين ان من الحكمة ان ينتقل هؤلاء الجنود المواطنة الى المحلات التي بدأت نشاطها.انها مبادرة حسنة.
وليعلم من ينتقد هذه المبادرة فان الانتقادات تدل على مستواه المعرفي.فليحذر قبل توجيه اي انتقاد
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3
12 - الفاسي السبت 13 يونيو 2020 - 12:07
خرق فادح للبروتكول المعمول به ، لابد من استداء مندوب وزارة الصحة في جرف الملحة واستفساره عن هذا الخرق الفظيع وتعريض المواطنين للخطر
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-3
13 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 13:15
نشكر كل الاطقم الطبية الساهرة علي هدا العمل الكبير وعلي جميع المسؤولين من امن ودرك وكل الساهرين علي العباد والبلاد وكدا علي راسهم ملك محمد سادس سدد الله خطاه
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0
14 - Tarikkkkk السبت 13 يونيو 2020 - 13:30
مع الاسف منذ الجائحة تقريبا اربعة اشهر لم تتجاوز التحليلات في مجموعها 400 الف اختبار انه رقم ضعيف جدا بالمقارنة مثلا ايطاليا تقوم في اليوم الواحد 70 الف تحليل في اليوم الواحد فقط للكشف عن كوفيد 19 بمعنى مجموع رقم المغرب تتجاوزه ايطاليا في اقل من اسبوع وهذه الاختبارات للكشف لن تتوقف في ايطاليا ستبقى مدة سنة حتى يتم الوصول الى لقاح فعال . . نتمنى في وطني الغالي ان يرتفع تحاليل اختبار كوفيد 19 ويستمر حتى يرفع عنا الله هذا البلاء
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15 - عبدوو السبت 13 يونيو 2020 - 13:31
الحضية هي لي خلاتنا ديما اللور ... بنادم غا جالس و كاينتاقد علما بان هادشي عادي جدا
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