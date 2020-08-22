صفحة جزائرية تختلق منحة لمرضى كورونا بالمغرب

هسبريس من الرباط

لجأت صفحة "فيسبوكية"، يُرجح أنها جزائرية، منذ أيام، إلى استغلال هُوية منظمة الصحة العالمية لترويج خبر مفاده أن هذه الهيئة الأممية ستشرع في توزيع منحة على المتضررين من فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي.

ويقول الإعلان المفبرك على الصفحة: "خبر عاجل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، تعلن عن بدء مبادرة استحقاق منحة المتضررين من فيروس كورونا والحظر وستموّل المنحة البالغة قيمتها 1.9 مليارات دولار المُقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)".

وأرفقت الصفحة إعلانها حول هذا البرنامج غير الموجود بطلب التسجيل عن طريق "فيسبوك"، ثم انتظار رسالة التأكيد على "الماسنجر" من صفحة منظمة الصحة العالمية مع رابط يؤدي إلى صفحة خارجية وصورة بها علم المغرب.

كما عمدت الصفحة، التي تحمل اسم "World Health Organization" ووصف عدد متتبعيها أكثر من 2500، إلى نشر المحتوى نفسه؛ لكنه بصورة مرفقة لعلم الجزائر، وعملت على جعل الإعلانين مدفوع الثمن ليظهر لعدد أكبر من متصفحي "فيسبوك" في المغرب.

وقد تفاعل عدد من المغاربة مع هذا الإعلان غير الصحيح من خلال تعليقات تجاوزت المائة، حيث عملوا على التسجيل في الرابط الذي يؤدي إلى صفحة خارجية؛ فيما حذر عدد قليل من المعلقين من أن الأمر عبارة عن نصب واحتيال وسرقة للمعلومات الخاصة.

وتشير المعطيات، التي يوفرها "فيسبوك" عبر خاصية "شفافية الصفحة"، أن هذه الصفحة المعنية أنشئت في غشت من سنة 2016، وكانت تحمل اسم "غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية البيض" وهي ولاية جزائرية، ليعمد أصحابها إلى تغيير اسمها إلى منظمة الصحة العالمية باللغة الإنجليزية في الـ19 من غشت الجاري.

ولم يصدر أي بيان توضيحي عن منظمة الصحة العالمية، عبر مكتبها في العاصمة الرباط، بخصوص استغلال هويتها البصرية في هذا البرنامج غير الموجود في المملكة. كما لم يجر تحذير متصفحي "فيسبوك" من الخطر الذي ينطوي عليه الوثوق في الروابط التي تنشرها الصفحة المزيفة.