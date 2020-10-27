"المصباح" يوضح خلفيات حملة "كورونا" بالرشيدية

هسبريس من الرباط

قال الدهاوي محمد أمين، المسؤول عن الجولات التحسيسية في اللجنة الوطنية المكلفة بالحملات التحسيسية لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب أطلق حملته التحسيسية الوطنية تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي دعا فيها الملك محمد السادس كل القوى السياسية والجمعوية للانخراط الفعال في الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك في تدوينة للدهاوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاعلا مع رسالة باشا مدينة الراشيدية حول منع تنظيم الحملة التحسيسية، الذي علله بأربعة أسباب.

وأضاف الدهاوي أن الحزب "تفاعل مع الدعوة الملكية، واختار طوعا عدم استعمال رمز الحزب أو أي هيئة من هيئاته الموازية، حتى نقطع الطريق على المشوشين وأصحاب الاصطياد في الماء العكر، الأمر الذي لم تقم به جل الفعاليات السياسية التي خرجت بشعارها وألوانها"، بتعبيره.

وبخصوص عدم احترام الآجال، أشار الدهاوي إلى أن "الحملة كانت ستنظم في مدينة الراشيدية يوم السبت والطلب قدم يوم الخميس، بمعنى أنه كان للسلطات بالمدينة متسع من الوقت يفوق 48 ساعة المعمول بها".

أما فيما يخص توزيع الكمامات، يضيف المسؤول الحزبي في تدوينته، "فهذا الأمر عجيب ويقع لأول مرة في التراب الوطني لكون السلطات المحترمة تطلب الحصول على شهادة من السلطات الصحية لكمامات تم توزيعها في الأسواق الوطنية ويستعملها جل المغاربة، ونفسها استعملتها السلطات في ربوع المملكة، ووزعها رجال السلطة على المواطنين، فهل هذه الكمامات حصلت على شهادة المصالح الصحية أم لا؟"، يتساءل الدهاوي.

وأضاف الدهاوي أنه بخصوص النقطة الثالثة التي أشارت إلى أن الوسائط التي تستعمل في الحملة تحمل شعارا مرتبطا مباشرة بشعار الحزب، "فهذا الأمر بالذات حسم فيه الحزب. وتفاديا لهذا التأويل الذي سقطت فيه السلطات المحلية، تم اعتماد لوغو رسمي للحملة بعيد كل البعد عن شعار الحزب أو أي هيئة من الهيئات الشريكة، وتم اعتماد معطى تقديم مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب، من خلال فكرة عدم الخروج بشعار الحزب رغم أن الحملة قادها مناضلو الحزب وتم تخصيص اعتماد مالي مهم من ميزانية الحزب لإنجاحها".

أما النقطة الأخيرة فاعتبرها مسؤول الحملات بحزب "المصباح" "عجيبة وغريبة"، متسائلا: "كيف يعقل أن تقدم السلطات على التنبؤ بأمور حتى قبل تنظيم الحملة التحسيسية وتطلق أحكام قيمة من قبيل أن للحملة أهدافا أخرى أو المقصود منها خلق تجاذبات لا نعرف مع من وبأي هدف؟ أما أن تسوّق أن الحملات تخرق التدابير الاحترازية وكون القوافل تخرق هذه التدابير، فهو اتهام للسلطة عينها التي قامت بتنظيم حملات تحسيسية بداية الجائحة، مع ما سجل حولها من ملاحظات من خرق للتباعد وتسجيل عدد من التجمعات، الأمر الذي لم يسجل في أي حملة من الحملات التي نظمها الحزب على الصعيد الوطني".