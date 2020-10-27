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"المصباح" يوضح خلفيات حملة "كورونا" بالرشيدية

"المصباح" يوضح خلفيات حملة "كورونا" بالرشيدية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 22:53

قال الدهاوي محمد أمين، المسؤول عن الجولات التحسيسية في اللجنة الوطنية المكلفة بالحملات التحسيسية لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب أطلق حملته التحسيسية الوطنية تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي دعا فيها الملك محمد السادس كل القوى السياسية والجمعوية للانخراط الفعال في الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك في تدوينة للدهاوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاعلا مع رسالة باشا مدينة الراشيدية حول منع تنظيم الحملة التحسيسية، الذي علله بأربعة أسباب.

وأضاف الدهاوي أن الحزب "تفاعل مع الدعوة الملكية، واختار طوعا عدم استعمال رمز الحزب أو أي هيئة من هيئاته الموازية، حتى نقطع الطريق على المشوشين وأصحاب الاصطياد في الماء العكر، الأمر الذي لم تقم به جل الفعاليات السياسية التي خرجت بشعارها وألوانها"، بتعبيره.

وبخصوص عدم احترام الآجال، أشار الدهاوي إلى أن "الحملة كانت ستنظم في مدينة الراشيدية يوم السبت والطلب قدم يوم الخميس، بمعنى أنه كان للسلطات بالمدينة متسع من الوقت يفوق 48 ساعة المعمول بها".

أما فيما يخص توزيع الكمامات، يضيف المسؤول الحزبي في تدوينته، "فهذا الأمر عجيب ويقع لأول مرة في التراب الوطني لكون السلطات المحترمة تطلب الحصول على شهادة من السلطات الصحية لكمامات تم توزيعها في الأسواق الوطنية ويستعملها جل المغاربة، ونفسها استعملتها السلطات في ربوع المملكة، ووزعها رجال السلطة على المواطنين، فهل هذه الكمامات حصلت على شهادة المصالح الصحية أم لا؟"، يتساءل الدهاوي.

وأضاف الدهاوي أنه بخصوص النقطة الثالثة التي أشارت إلى أن الوسائط التي تستعمل في الحملة تحمل شعارا مرتبطا مباشرة بشعار الحزب، "فهذا الأمر بالذات حسم فيه الحزب. وتفاديا لهذا التأويل الذي سقطت فيه السلطات المحلية، تم اعتماد لوغو رسمي للحملة بعيد كل البعد عن شعار الحزب أو أي هيئة من الهيئات الشريكة، وتم اعتماد معطى تقديم مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب، من خلال فكرة عدم الخروج بشعار الحزب رغم أن الحملة قادها مناضلو الحزب وتم تخصيص اعتماد مالي مهم من ميزانية الحزب لإنجاحها".

أما النقطة الأخيرة فاعتبرها مسؤول الحملات بحزب "المصباح" "عجيبة وغريبة"، متسائلا: "كيف يعقل أن تقدم السلطات على التنبؤ بأمور حتى قبل تنظيم الحملة التحسيسية وتطلق أحكام قيمة من قبيل أن للحملة أهدافا أخرى أو المقصود منها خلق تجاذبات لا نعرف مع من وبأي هدف؟ أما أن تسوّق أن الحملات تخرق التدابير الاحترازية وكون القوافل تخرق هذه التدابير، فهو اتهام للسلطة عينها التي قامت بتنظيم حملات تحسيسية بداية الجائحة، مع ما سجل حولها من ملاحظات من خرق للتباعد وتسجيل عدد من التجمعات، الأمر الذي لم يسجل في أي حملة من الحملات التي نظمها الحزب على الصعيد الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mohamed الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:07
تحياتي لجريدة هسبريس التي اتابع اخبارها وشكرا للعاملين فيها
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2
2 - hassan الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:12
هههه ،تبارك الله على سيسي بيليكي ،يريد حماية الحي و الساكنة . حادككككين في التبببوحيط و الشعبوية . هده ليست إلا شطحات و قفزات الديك المدبوح .
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20
3 - benali الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:15
أصحاب دبشخى و بليكي يودون رفع شعبيتهم المنهارة من خلال التصادم مع السلطة.النضال هو برامج خلاقة و إبداعات إقتصادية تحد من البطالة و الفقر و التهميش الذي ينهش الفئات الهشة .أما الشعارات لا يؤمن بها إلا القطيع أما الفقراء لم يروا أي فرص جديدة سوى المظلومية و البكاء ...كولو الريع ف التعويضات و التنقلات يا أبناء دبشخى و بليكي.
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15
4 - د.عبدالقاهربناني الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:18
لم يبق لحزب العدالة والتنمية إلا حملة واحدة وهي الرحيل خارج الوطن بعد التهم الذي كالها للدولة المغرببة الشريفة بنيتها تزوير الإنتخابات السابقة وهذا التصريح الذي لم ينل شيئا من هيبة الدولة لكن الرد كما ذكر في كتاب الله "...بضع سنين..." واليوم جاء وقت الحساب. أما الوزر الثاني فهو الولاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة وتخطيطاتها تتقاطع وصفقة القرن. أما ثالثا فتبوت الفسوق والفجور أمام الناخبين والعياذ بالله.
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13
5 - بلاحدود... الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:23
مجرد استغلال سياسوي مفضوح و مكشوف من حزب البيليكي و الديبشخي للجائحة و تداعياتها الصحية و الاجتماعية والاقتصادية الصعبة و القاسية على عموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم، و الإخفاق التدبيري في تدبيرها المنضاف لإخفاقهم الحاد و المزمن في تدبير السياسات العمومية و الشأن العام الوطني عموما و إثقال كواهلها بترسانة سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية المخزنية التراجعية..
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7
6 - فارس بلا جواد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:23
المصباح المظلم هو ظلم المعيشة للمغاربة كاملين ولديك المناطق بالضبط المنسية كانت تتعاني ولكن ٠ات العدالة وزدت المعاناة والتهميش للمنطقة لا بنية تحتية في المستوى لا مرافق عمومة ولا حدائق ولا مكاين تا مصنع تما ولا وتا شي حاجة يعني نخل ولا شي غيره وتا هو مسلميش من البناء في بعض المناطق
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7 - مستشار جماعي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:31
بشرفي أن منتسيبي وأعضاء حزب العدالة والتنمية لا يهمهم في السياسة إلا مصالحهم و ترقية أحوالهم فالذي يخالفهم في السياسة هو الشيطان الأكبر بالنسبة لهم بل يكيلون لاي أحد يكون ضدهم الأكاذيب والأفتراء ويستغلون أي موقف حسب أهواءهم ومأربهم إنهم المنافقون فتبا لهم
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8 - la vérité الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 23:35
قال انهم لم يستعملوا شعار الحزب، ونسي انهم يحملون هدا الشعار في جباههم يجلبون به المداويخ.
كثرة هم المنافقين كتضحك
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