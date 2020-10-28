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الرئيسية | عين على الفايسبوك | أسف جماعي يطبع مقتل الحبيب حارس سجن تيفلت

أسف جماعي يطبع مقتل الحبيب حارس سجن تيفلت

أسف جماعي يطبع مقتل الحبيب حارس سجن تيفلت
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 22:50

أسف جماعي حام على تدوينات نشطاء مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد وفاة الحبيب الهراس، الحارس بسجن تيفلت، ضحية طعنات غادرة لإرهابي تمارة، الذي تربص بالراحل ووجّه إليه ضربات قوية على مستوى الرأس.

ولم تستسغ تدوينات مغاربة مقتل الإطار الشاب والد طفلين بتلك الطريقة، داعية إلى متابعة الجاني، ومستعيدة سجال الإعدام من عدمه، واستحالة إصلاح نفوس العديد من السجناء المتابعين في قضايا خطيرة تمس بالأمن العام.

وترحمت عديد من التدوينات على روح الضحية، مشاركة تعزية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثم تدوينة للصحافي المفرج عنه حميد المهداوي، الذي عايش مرحلة سجنية مع الراحل، وحكى عن المعاملة الحسنة التي كان يعامله بها.

وكتب الصحافي المهداوي تأبينا للراحل: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون يا الحبيب.. من بين أروع الموظفين في السجون المغربية، لن أنسى معاملته الحسنة لي ما حييت.. عاشرته لمدة سنة ونصف.. لم يعاملني موظف كما عاملني هذا الفقيد الرائع هو أب لطفلين، وهو من ذكرته بالاسم في أكثر من مناسبة خلال خروجي من السجن.. فاللهم ارحمه واللهم كن سندا لطفليه وزوجته في هذه المحنة الأليمة"، يقول المهداوي ضمن التدوينة ذاتها.

واستعادت تعليقات أخرى شريط استهانة بعض المغاربة بعمل الأجهزة الأمنية، وخطورة الخلايا الإرهابية التي تفكك من حين إلى آخر، مطالبة بمزيد من الحذر وعدم تبخيس المجهودات، خصوصا أن البلد شهد "إرهاب إمليل" منذ فترة ليست بالبعيدة.

بدوره، ترحم محمد عبد الوهاب رفيقي، المعتقل السابق والباحث في الشأن الديني، على فقيد تيفلت، وقال: إن العلاقة مع حارس السجن هي علاقة معقدة جدا، بحكم تجربتي الطويلة مع مئات حراس السجون هو من ناحية السجان هو الذي يغلق عليك الباب، لكنه كذلك مرآة على العالم الخارجي.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 (زعيم خلية تمارة الإرهابية) قام، بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يوجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية.

وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وجرى نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق، حسب المعطيات الأولية للبحث، بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 شتنبر الفائت، التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19 و22 شتنبر الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Habib الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:07
3500 درهم لموظف السجن، والله العظيم بائع الخضر او اسكافي يربح اكثر من هذا الموظف المسكين. يا عباد الله 3500درهم، وآلله الوظيفة إعدام في الحياة. شرطي او اطفائي ...برلماني أجرته سمينة
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22
2 - خطأ في الإجراءات . الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:07
الخطأ القاتل هو أنه ترك الإرهابي وراء ظهره كما لو كانا زميلين انه في نهاية الأمر خطأ مهني كانت عواقبه وخيمة لأن حارس السجن ليس عليه أن يعامل السجين كصديق بل كمعتقل خطير .
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34
3 - ABDO الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:07
اللهم ارحمه و أدخله فسيح جناتك و اجعل قبره رياضا من رياض الجنة
انا لله وانا اليه راجعون
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31
4 - من اعماق القلب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:08
رحم ألله الفقيد واسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون
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19
5 - مواطن غيور1 الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:08
السلام عليكم
الرحمة للفقيد و الصبر لدويه و إنا لله و إنا إليه راجعون.
إدارة السجون أخطأت في تدبيرها لاعتقال السجناء، كيف؟ في أمريكا هناك برتوكول شديد الدقة و الصرامة أمام السجناء المقيدين خطر، حيث يتم تفتيشهم و تفتيش الغرف، كما أن الحارس لا يكون لوحده، و لا يعطي أبدا بظهره للسجين و غيرها....
أتمنى أن تراجع الإدارة برتوكولها، كما وجب الحكم بالأشغال سواء الشاقة او في الصناعة تعويضا عن مصاريف الأكل و الحراسة التي يدفعها المواطن من جيبه ليتفطح السجين.
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22
6 - للاسف الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:10
لما رايت في الفيديو ان الجاني الارهابي لم يكن مصفدا وهذه كارثة بحد ذاتها .رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان اما القاتل المتوحش لارحمه الله دنيا واخرة
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11
7 - الفايكنغ الأسمر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:10
في هذه الحالة، المشغل، أي إدارة السجن، تتحمل المسؤولية الكاملة. كيف يعقل أن يصاحب شخص، متهم بالإرهاب، من طرف حارس سجن واحد. وكيف يعقل أن هذا الحارس يترك السجين وراءه بتلك الطريقة. ألا يتلقى حراس السجون تكوينا؟
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15
8 - tazarine.onep الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:14
في هذه الحالة لا احبد الإعدام ، هنا يتجلى دور الزملاء وكيفية الانتقام لزميلهم . الخبار فراسكم .
نطلب من الله ان يطيل عمر ذالك السجين الوسخ الارهابي الشنييع لكي تطول فترة التعديب والانتقام بشتى انواعه
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6
9 - كريم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:23
اللهم رحمه وجعله من شهداء
سوف نرى الأن تعامل الإعلام مع هذا الخبر ونقارن بينه وبين خبر الشرطي الذي قتل في طنجة قبل أيام
هل هناك فرق بين إرهابي إيديولوجي وبين إرهابي قطاع الطرق
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3
10 - agadir الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:27
المغاربة يطالبون التخلي عن سياسة محابات الإرهابيين ويريدون تصفية الجماعات الإرهابية وليس القبض عليهم. الرصاص هو الحل الوحيد وليس تفكيك
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6
11 - yasrlasry4 الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:27
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته يارحم الراحمين
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3
12 - متشائم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:28
سيعلن المجرم اضراب عن الطعام ، وستتدخل جمعيات الدفاع عن المجرمين من اجل تمتيعه بجميع حقوقه كانسان ويجب معاملته معاملة غير حاطة من الكرامة ، ويجب احترام انسانيته و حقه في الحياة .
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2
13 - هم.....هم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:29
طيبوبة هذا الشهيد رحمه الله هي التي ادت به الى هذا الاعتداء يجب على حراس السجن ان يكونو حدرين من السجناء خاصة الارهابيون الذين لا علاقة بالاسلام مثل هذا الارهابي هم الذين اعطوا سمعة سيئة عن المسلمين
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3
14 - محمد وجدة الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:33
اللهم ارحمه و تجاوز عن سيءاته واشد العقاب للارهابي في الدنيا وفي الاخرة
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15 - Med الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:34
مفهمتش انا دوك الحراس شنو كانو كيتسناو فرغو رصاصات مسدساتكم فيه وقتل مبرر داكشي لي كان غيطرا فامريكا واي دولة قتلو الباكور وصيفطوه انكح الحور العين فالجحيم اصلا داكشي لي بغا
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1
16 - موغرابي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:38
حرام و الله حرام على إدارة السجون أن تضحي بموظفيها شاهدت الفيديو ما هكذا يعامل الإرهابيون الخطيرون بدون اصفاد بدون لباس موحد و موظف واحد و مجرم خطير ( الهيش ) ما فهمت والو
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5
17 - لحو الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:50
كل مشاعر التعازي لأسرة الموظف.....ادخله الله فسيح الجنات
اما داك المجرم ......فنطلب من القضاء و العدالة....ان تنزل عليه حكم الاعدام.....انه وباء و مضرة و ميكروب ينبغي التخلص منه....انه اكثر من مجرم.....اللهم انزل به كل انواع العذاب ....يارب.
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0
18 - طه محمد بن عبد الله الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:53
إلى الذين يلومون حارس السجن ضحية الإرهاب
عليهم أن يتساءلو عن الأوضاع المزرية التي يتشغل فيها هؤلاء الحراس وكيف تفرض عليهم الدولة الاشتغال بامكانيات أقل ما يمكن أن يقال عنها انها لاتستجيب لاستتباب الأمن
فلااجهزة أمنية للاشتغال ولا عدد كافي من العناصر الأمنية لحراسة السجناء فكيف يعقل أن يحرس شخص واحد أكثر من 100 معتقل بكل ما يتصوره الإنسان من أنواع الاجرام، من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع هل الحارس المغلوب عن أمره والدي يشتغل لاكثر من 14 ساعة في ظروف مهينة وراتب هزيل ام الحكومة في شخص رئيسها باعتبار القطاع تابع لرئاسة الحكومة وعدم توفير الإمكانيات والموارد البشرية والمالية لأن هذا أمن البلاد الذي لايقاس بثمن فلا ريب ان الأمور ستخرج عن السيطرة ان لم يتم التدخل العاجل من الجهات الوصية.
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0
19 - سمير الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:57
هذا ما قاله ماكرون ان الاسلام في ازمة ... نعم .. عندما نرى ان الارهابيين يتخرجون فقط من الجوامع وهنالك نصوص تدعوا للتكفير والقتل والارهاب ... اذن من حق العالم ان يرى في الاسلام ازمة ... ليس كل المسلمين ارهابيين ولكن كل الارهابيين مسلمين ومتدينيين ... الم يحن الوقت ان نقول ان لدينا مشكلة وعلينا ان نسارع في ايجاد الحل وليس الهروب من المشكلة واتهام الاخرين !!!!؟
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20 - youssef45. الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:57
هذا ما حنينه من منظمة حقوق الإنسان ...التطاول على المقدسات و المؤسسات ورجال الأمن و........
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-2
21 - مواطن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 00:02
نطلب الرحمة للفقيد من الرحمان القدير وأقول لصاحب التعليق الأول الذي ادعى أن أجرة الإطفائي سمينة إتقي الله فهل 4500 درهم سمينة مقارنة مع ما نقوم به فنحن نعمل 24ساعة ونستريح 24ساعة وهكذا دواليك وحتى في أوقات الراحة يستدعوننا في أوقات عديدة ولا أريد أن أذكر أمورا أخرى يستفيد منها موظفو السجون ولا نستفيد منها نحن مع ذلك لا نشتكي.في الأخير لم تظهر سوى جهلك لأنك ظربت المثل بالشرطي والإطفائي اللذان يعملان بإخلاص رغم صعوبة العمل
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-3
22 - fatyاسبانيا الخميس 29 أكتوبر 2020 - 00:04
للهم ارحمه و أدخله فسيح جناتك وانا لله وانا اليه راجعون يجيب اعدام مثل هد المجرمين في اقرب وقت الاعدام ثم الاعدام فين هما المسئولين لا احد يتكلم عن هده الواقعة وكيف وصل للمجريم السلاح الابيض لارتكابه هده الجريمة الشنعاء علاش الحرس مطلقوش النار علئ هد المجرم .
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23 - مواطن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 00:05
هذا نتاج الافكار الظلامية المتطرفة.
رحم الله شهيد الواجب.
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