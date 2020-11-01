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كُتّاب وآراء
إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية
أثارت تدوينة حول الصّحراء المغربية منسوبة للإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة، التي تعملُ في قناة الجزيرة القطرية، غضب نشطاء مغاربة على موقع التّوصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث رفض قطاعٌ كبير من المدوّنين ما اعتبروه "تدخّلاً من طرف الإعلامية في شؤون المملكة" بعدما تحدّثت عن مدينة "العيون" الصّحراوية.
وخلّفت تدوينة كتبتها أوّل أمس الإعلامية التي تشتغلُ في قناة الجزيرة القطرية غضباً واسعاً في صفوف المغاربة، قبل أن تعمد إلى حذفها من حسابها. وحاولت الصّحافية الجزائرية ربط فتح دولة الإمارات العربية المتّحدة قنصلية عامّة في مدينة العيون المغربية بسياق التّطبيع، قائلة: "الإمارات تفتتحُ قنصلية في مدينة العيون الصّحراوية".
ورفضَ قطاع كبير من المغاربة فحوى التّدوينة واعتبروها غير موفّقة من إعلامية تخطّت كلّ مشاكل بلادها وحشرت أنفها في شؤون المملكة الدّاخلية، حيث عمدت إلى نقل تصريحات لمقرّبين من السّلطة الجزائرية تحدّثوا عن أنّ "الخطوة الإماراتية تهدف إلى محاصرة الجزائر في سياق التّطبيع مع إسرائيل".
وقال معلّق مغربي يدعى جناتي: "الدول التي تحركت لفتح قنصلية بالعيون فعلت ذلك ليس غصبا ولكن إيمانا بشرعية القضية، وهذا ما ستفعله الإمارات العربية"، مضيفا: "كل هذا لا علاقة له بالتّطبيع مع إسرائيل. والمغرب أوضح موقفه من صفقة القرن، هذا الموقف متجدد بحسب التطورات في المشهد العالمي وتحكمه المصلحة الذاتية للمغرب".
وربطت الإعلامية بن قنّة بين خبر فتح القنصلية في العيون واجتماع عقد في نيويورك الأسبوع الماضي "جمع دبلوماسيين إسرائيليين ومغاربة وأمريكيين لتطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية"، على حدّ تعبيرها.
وعبّرت النّاشطة السّياسية فاطمة النّهاري عن رفضها لفحوى تدوينة بن قنّة، وقالت: "الجزائر هي السبب في إضعاف موقف المغرب". وأضافت: "كان على الجزائر أن تهتم أكثر بقضاياها الداخلية وأن تحاول تحسين وضع مواطنيها. وبدل ضخ الأموال في دعم كيان وهمي، كان عليها توفير هذا المال واستثماره في مشاريع تساعد الشباب أو تفك أزمة السكن".
وتابعت: "إذا اعتقدت الجزائر الشقيقة أن استقرارها سيتحقق بعدم استقرار جارتها، فبرأيي على الشعب أن يجبر مسيريه على حضور حصص تاريخ وجغرافيا حتى لا يخاطروا بأمن غيرهم وأمن وطنهم، وبالمرة حصص رياضيات حتى يحسبوا مجموع الأموال التي صرفت على الكيان الوهم".
وخاطب معلّق آخر يدعى ياسين سردي بن قنة متسائلا: "لماذا لا تتحدثين عن دعم الجزائر وتحريضها وضخ أموال طائلة وتسليح وتشجيع جبهة البوليساريو لعداء المغرب وتقسيم أرضه إلى النصف؟". وتابع: "لقد ظهر الوجه الآخر لأجندات بلدك الأم الجزائر، تساندين التفرقة وتتكلمين عن الأخوة بين العرب".
وأشار معلّق آخر إلى أن "افتتاح الإمارات قنصلية في مدينة العيون ضربة موجعة للبوليساريو وحلفائها، أما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل فمغربنا الحبيب لن يقوم بأي شيء من هذا القبيل".
وعمد نشطاء مغاربة إلى نشر وسم "الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه" على صفحة الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة. وقال أحد النّشطاء: "إذا كان ما قيل صحيح، فإن المغرب بلد كجميع البلدان يبحث عن مصلحته، لأن الجارة الجزائر تحاول بكل ما أوتيت من مال وبترول وعلاقات أن تمس بوحدة التراب المغربي"، وتابع: "رغم أنني أرى أن من مصلحة المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل لحماية بلاده من الانقسام، وأداة لردع الجزائر عن مخطط التقسيم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
مات الوالي مصطفى السيد،
مات الهواري بومدين،
مات جمال عبدالناصر،
مات كاسترو،
مات القذافي،
مات محمد عبدالعزيز،
مات بوتفليقة،
مات المحفوظ علي بيبا،
وسيموت إبراهيم غالي،
وستموت امينتو حيدر،
وسيموت كل أعداء المغرب،
وستموتون أنتم وأنا ....
وتبقى الصحراء في مغربها ويبقى المغرب في صحرائه إلى ان يرث الأرض ومن عليها...
لا يردون ان يهنأ اب مكان في العالم العربي.
المضحك انهم اسبوع و هم يحرضون على مقاطعة ، البارحة بكل وقاحة و سافلة يستضفيون ماركون و اصبحت قناة الجزيرة بوق ماركون .
بصراحة من لا يزال يصدق هاته القناة هم فقط الجهلاء و الاغبياء ، فقد فضحت تسريبات هيلاري كلينتون الاخيرة و اظهرت انها قناة كانت تديرها وزارة الخاريجية الامريكية ايام الخريف و الدمار العربي .
هؤلاء المذيعين همهم الوحيد المال
Le soutien d’Israël à notre 1ère cause nationale serait le bienvenu et permettrait au Maroc de rétablir un certain équilibre dans ses relations extérieures et de bénéficier d’un allié de poids, ne serait-ce que pour neutraliser ses détracteurs en Afrique (Algérie et Afrique du Sud).
Surtout donc pas de haine à l’égard d’Israël. Ayons le courage d’admettre qu’Israël est peut être beaucoup plus proche de nous que d’autres pays arabes, à commencer par nos voisins. Déjà de nombreux juifs marocains participent au gouvernement israélien, et gardent contact avec notre pays, et ça nous fait grand plaisir.
الجزائر ساعدنها بمالنا و رجالنا من أجل الاستقلال،
إفريقيا الجنوبية كنا دائما إلى جانبها ضد الابارتايد....
و دول أخرى... و سيكفيكهم الله و هو السميع العليم.
اللهم ان تكون للمغرب علاقة معا إسرائيل مبنية على الصيدق و الأخلاص وتعاون
خير من ان تكون إليه علاقة معا بعض الدوال العربية المخادعة والكاذبة
مثل دوله الجزائر وامورتانيا وغير وغير
الشروق :
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، أن الجزائريون على موعد مع التاريخ، بمناسبة الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يصادف الفاتح من نوفمبر.
و الكل يعلم أن فخامته بين الحياة و الموة
و الله كنت أحترمها لكن كيما كنقولو عندا بالدارجة :
من أين هذا الشبل من هذا الأسد
و من أين هذا الجرو من هذا الكلب
اللهم اسراءيل اولا بلدك الجزاءر جار السوء
مشاكل افريقيا كلها بسببه
لقد صدق من قال : بين المغرب وتونس الشقيقة حديقة الحيوانات
ومن قال في حق تونس مع الاسف لم تختاروا موقع جيد يرجع لرءيس فرنسا عندما زار تونس بما انك صحفية ربما تفهمي قولي جيدا.
إنْ طبَّعنا مع إسرائيل فهذا لأن الجيران أجبرونا على هذا...
و غدا سيفهم العالم أن من دفعنا للتطبيع مع إسرائيل هم الأشقاء الجزائريون الذين يريدون تقسيم المغرب و طعنه من الخلف بعد أن قدم لهم السلاح و الرجال لينالوا استقلالهم من الإستعمار الفرنسي...
كما أنهم اليوم لا يتورعون عن دعم كيان وهمي صنعوه و يحركونه ضد المغرب أمام أنظار العالم...
كلهم شربوا وتشبعوا بمن أيديولوجية الكراهية والعنصرية تجاه المملكة التي سنها وفرضها المقبور بوخروبة في المقررات الدراسية ولا زالت توقع توقع ملايين ضحايا بالأكاذيب والمغالطات والنظرة الدونية تجاه كل ما هو مغربي.
انه غسل الدماغ من طرف نظام عبارة عن عصابة اغتصبت السلطة في الجزاءر منذ عقود و سرقت اموال الجزاءريين و ضخت اكثر من 300 مليار دولار على تقسيم المغرب طيلة 45 سنة دون جدوى..
هل المملكة المغربية العريقة هي من ستحتاج للامارات في علاقاتها مع اسراءيل و نحن نعلم ان المغفور له الحسن الثاني هو من رعى اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر و اسراءيل.. و قد حطت طاءرتيهما في المغرب وهم راجعون من امريكا لكي يشكروا الملك الحسن شخصيا على جهوده من اجل السلام بين الدولتين.. في الوقت الذي لم يكن للامارات اي وزن او صيت..
على بن قنة و اشباهها ان ينصحوا دولهم كي يتعلموا الديبلوماسية من المغرب العريق.. وقديما قيل.. الي فاتك بليلة فاتك بحيلة.. فكيف بدولة فاتتكم بقرون من الوجود و العظمة..
ارى ان الجزائر هي عدوة المغرب
و اسراييل لا تؤدي المغرب في وحدته الترابية
اذن مصلحتنا في اسراييل و ليس في نظام جار السوء
مصلحة بلادنا اولا و ثانيا و ثالثا
انتهى الكلام