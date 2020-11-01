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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | عين على الفايسبوك | إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية

إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية

إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 18:25

أثارت تدوينة حول الصّحراء المغربية منسوبة للإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة، التي تعملُ في قناة الجزيرة القطرية، غضب نشطاء مغاربة على موقع التّوصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث رفض قطاعٌ كبير من المدوّنين ما اعتبروه "تدخّلاً من طرف الإعلامية في شؤون المملكة" بعدما تحدّثت عن مدينة "العيون" الصّحراوية.

وخلّفت تدوينة كتبتها أوّل أمس الإعلامية التي تشتغلُ في قناة الجزيرة القطرية غضباً واسعاً في صفوف المغاربة، قبل أن تعمد إلى حذفها من حسابها. وحاولت الصّحافية الجزائرية ربط فتح دولة الإمارات العربية المتّحدة قنصلية عامّة في مدينة العيون المغربية بسياق التّطبيع، قائلة: "الإمارات تفتتحُ قنصلية في مدينة العيون الصّحراوية".

ورفضَ قطاع كبير من المغاربة فحوى التّدوينة واعتبروها غير موفّقة من إعلامية تخطّت كلّ مشاكل بلادها وحشرت أنفها في شؤون المملكة الدّاخلية، حيث عمدت إلى نقل تصريحات لمقرّبين من السّلطة الجزائرية تحدّثوا عن أنّ "الخطوة الإماراتية تهدف إلى محاصرة الجزائر في سياق التّطبيع مع إسرائيل".

وقال معلّق مغربي يدعى جناتي: "الدول التي تحركت لفتح قنصلية بالعيون فعلت ذلك ليس غصبا ولكن إيمانا بشرعية القضية، وهذا ما ستفعله الإمارات العربية"، مضيفا: "كل هذا لا علاقة له بالتّطبيع مع إسرائيل. والمغرب أوضح موقفه من صفقة القرن، هذا الموقف متجدد بحسب التطورات في المشهد العالمي وتحكمه المصلحة الذاتية للمغرب".

وربطت الإعلامية بن قنّة بين خبر فتح القنصلية في العيون واجتماع عقد في نيويورك الأسبوع الماضي "جمع دبلوماسيين إسرائيليين ومغاربة وأمريكيين لتطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية"، على حدّ تعبيرها.

وعبّرت النّاشطة السّياسية فاطمة النّهاري عن رفضها لفحوى تدوينة بن قنّة، وقالت: "الجزائر هي السبب في إضعاف موقف المغرب". وأضافت: "كان على الجزائر أن تهتم أكثر بقضاياها الداخلية وأن تحاول تحسين وضع مواطنيها. وبدل ضخ الأموال في دعم كيان وهمي، كان عليها توفير هذا المال واستثماره في مشاريع تساعد الشباب أو تفك أزمة السكن".

وتابعت: "إذا اعتقدت الجزائر الشقيقة أن استقرارها سيتحقق بعدم استقرار جارتها، فبرأيي على الشعب أن يجبر مسيريه على حضور حصص تاريخ وجغرافيا حتى لا يخاطروا بأمن غيرهم وأمن وطنهم، وبالمرة حصص رياضيات حتى يحسبوا مجموع الأموال التي صرفت على الكيان الوهم".

وخاطب معلّق آخر يدعى ياسين سردي بن قنة متسائلا: "لماذا لا تتحدثين عن دعم الجزائر وتحريضها وضخ أموال طائلة وتسليح وتشجيع جبهة البوليساريو لعداء المغرب وتقسيم أرضه إلى النصف؟". وتابع: "لقد ظهر الوجه الآخر لأجندات بلدك الأم الجزائر، تساندين التفرقة وتتكلمين عن الأخوة بين العرب".

وأشار معلّق آخر إلى أن "افتتاح الإمارات قنصلية في مدينة العيون ضربة موجعة للبوليساريو وحلفائها، أما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل فمغربنا الحبيب لن يقوم بأي شيء من هذا القبيل".

وعمد نشطاء مغاربة إلى نشر وسم "الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه" على صفحة الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة. وقال أحد النّشطاء: "إذا كان ما قيل صحيح، فإن المغرب بلد كجميع البلدان يبحث عن مصلحته، لأن الجارة الجزائر تحاول بكل ما أوتيت من مال وبترول وعلاقات أن تمس بوحدة التراب المغربي"، وتابع: "رغم أنني أرى أن من مصلحة المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل لحماية بلاده من الانقسام، وأداة لردع الجزائر عن مخطط التقسيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 01 نونبر 2020 - 18:35
إلى أعداء المغرب أقول :
مات الوالي مصطفى السيد،
مات الهواري بومدين،
مات جمال عبدالناصر،
مات كاسترو،
مات القذافي،
مات محمد عبدالعزيز،
مات بوتفليقة،
مات المحفوظ علي بيبا،
وسيموت إبراهيم غالي،
وستموت امينتو حيدر،
وسيموت كل أعداء المغرب،
وستموتون أنتم وأنا ....
وتبقى الصحراء في مغربها ويبقى المغرب في صحرائه إلى ان يرث الأرض ومن عليها...
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97
2 - غير دايزة الأحد 01 نونبر 2020 - 18:36
اش بغات عدنا عاوتاني هاد الصحراء واقفة ليهم شوكة فحلقهم
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36
3 - hamza الأحد 01 نونبر 2020 - 18:37
المذيعة حذفت تدوينتها بعد سيل من التعاليق الغاظبة. أعتقد أنها انقادت سهوا الى حرب قطر مع الامارات وتناست ان الموضوع حساس بالنسبة الينا.
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29
4 - حميد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:39
هؤلاء مذيعي قناة الجزيرة يعملون من اجل المال .
لا يردون ان يهنأ اب مكان في العالم العربي.
المضحك انهم اسبوع و هم يحرضون على مقاطعة ، البارحة بكل وقاحة و سافلة يستضفيون ماركون و اصبحت قناة الجزيرة بوق ماركون .
بصراحة من لا يزال يصدق هاته القناة هم فقط الجهلاء و الاغبياء ، فقد فضحت تسريبات هيلاري كلينتون الاخيرة و اظهرت انها قناة كانت تديرها وزارة الخاريجية الامريكية ايام الخريف و الدمار العربي .
هؤلاء المذيعين همهم الوحيد المال
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11
5 - مراد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:39
نحن لا نتدخل في ما لا يعنينا هناك شعب القبايل المحتل من طرف الجزائر لم ولن نتدخل في تناياه لكن حذاري من التمادي في اغضاب المغرب سنقوم باللازم في الوقت الضائع
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12
6 - البجعدي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:44
غريب أمركم !!! الجزائري عندما يخلق يرضع كراهية المغربي و يتناول 3 وجبات كلها كراهية المغرب والمغاربة زيادتا على الغيرة و الحسد ووووو لا يوجد جزائري يحب المغرب والمغاربة و إن وجدتموه فهو منافق لشيئ ما !!!! عاشرت الجزائريين خمسين عام في فرنسا ممكن الجزائري يحبك بشرط لو شتمت المغرب و الملك يعني تخليت عن كرامتك
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16
7 - مغربي حر الأحد 01 نونبر 2020 - 18:45
كان بالاجدر لهده الاعلامية ان تستغل عملنا في فضح ما يقع ببلادها و ما يعاني منه المواطن الجزاءري عوض التدخل في امور لا تعنيها فالمغرب ماضي في تقدمه رغم الاكراهات لاننا اصحاب حق و نحن في ارضنا لن ينزعها احد منا .
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8
8 - Si Mo الأحد 01 نونبر 2020 - 18:46
Je ne vois personnellement aucune raison objective qui nous empêcherait d’établir des relations diplomatiques avec Israël, d’autant plus que nous y comptons de nombreux compatriotes, ou israéliens d’origine marocaine.
Le soutien d’Israël à notre 1ère cause nationale serait le bienvenu et permettrait au Maroc de rétablir un certain équilibre dans ses relations extérieures et de bénéficier d’un allié de poids, ne serait-ce que pour neutraliser ses détracteurs en Afrique (Algérie et Afrique du Sud).
Surtout donc pas de haine à l’égard d’Israël. Ayons le courage d’admettre qu’Israël est peut être beaucoup plus proche de nous que d’autres pays arabes, à commencer par nos voisins. Déjà de nombreux juifs marocains participent au gouvernement israélien, et gardent contact avec notre pays, et ça nous fait grand plaisir.
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6
9 - MOUISSA الأحد 01 نونبر 2020 - 18:46
لاحول و لا قوة إلا بالله الجنازة كبيرة و الميت فأر من يسمون أنفسهم رواد مواقع التواصل الإجتماعي لا شغل و لا مشغلة لهم الصحفية حرة تقول ما تشاء و ذلك رأيها أما الصحراء فهي مغربية و ستبقى كدلك هه مسألة مفروغ منها و هي قناعة جميع المغاربة أما المشككين فهم من يتحسس الكلام من هنا وهناك
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0
10 - يونس الأحد 01 نونبر 2020 - 18:46
دعاة الفتنة والتفرقة يحملون نظرية الشر
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5
11 - kayssar الأحد 01 نونبر 2020 - 18:49
لو كانت إسرائيل جغرافيا هي جارتنا الشرقية لكان الوضع للمملكة أحسن من جيران لم نرى منهم إلا العداء، لكن كما يقال : إتقي شر من أحسنت إليهم.
الجزائر ساعدنها بمالنا و رجالنا من أجل الاستقلال،
إفريقيا الجنوبية كنا دائما إلى جانبها ضد الابارتايد....
و دول أخرى... و سيكفيكهم الله و هو السميع العليم.
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14
12 - مستفيد الأحد 01 نونبر 2020 - 18:49
ماهو الغريب في الأمر إذا كانت هناك علاقة دبلوماسيه تعاون وتشاور و الأقتصاد بين المغرب و إسرائيل هل هذا حرام أم ماذا
اللهم ان تكون للمغرب علاقة معا إسرائيل مبنية على الصيدق و الأخلاص وتعاون
خير من ان تكون إليه علاقة معا بعض الدوال العربية المخادعة والكاذبة
مثل دوله الجزائر وامورتانيا وغير وغير
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4
13 - عزالدين الأحد 01 نونبر 2020 - 18:50
يا الله أختي شي تدوينة على ما جاء في أخباركم بالجزائر :

الشروق :

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، أن الجزائريون على موعد مع التاريخ، بمناسبة الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يصادف الفاتح من نوفمبر.

و الكل يعلم أن فخامته بين الحياة و الموة

و الله كنت أحترمها لكن كيما كنقولو عندا بالدارجة :

من أين هذا الشبل من هذا الأسد
و من أين هذا الجرو من هذا الكلب
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5
14 - متتبع الأحد 01 نونبر 2020 - 18:50
سمعت في قناة النهيق محللين اخر الزمان منزعجين جدا ويكاد احدهم يبكي وهو يتكلم عن افتتاح دولة الامارات للقنصلية في العيون , فقال ان هذا الحدث هو ضد مصلحة الشعب الفلسطيني وبالتالي فالشعب الجزائري لن يسكت عنها واتهم الامارات بنكران الجميل وكلام نابي اخر...و...اما هاته الصحفية فالسلاح نملكه جميعا وهو télécommande والمقاطعة .
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3
15 - مغربي حر الأحد 01 نونبر 2020 - 18:50
انتظروا الكثير من الاعلام القطري و حريمه بعد القرار السليم من دولة الامارات العربية المتحدة، لكن لا يهمنا نباح او عويل، المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها
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9
16 - Moh الأحد 01 نونبر 2020 - 18:50
جيل كامل من الجزائريين رضعوا الضغينة والعداء للجيران...وبن قنة ليست الا نموذجا لذاك الجزائري الذي ربته السلطة على العداء المجاني هههه....هل زارت بن قنة العيون في 1974 ؟ وفي 2020؟ معظم الحزائريين يكتفون بما تلقنه له وسائل اعلامهم عنا...افرح كثيرا حين التقي جزائريا جاء ليزورنا ويتعرف علينا فكثير من الجزائريين قبل الانترنيت يعتقدون اننا نتكلم بلغة سكان مارس او عطارد
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5
17 - مغربي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:51
بن كنة جزائرية وتعمل في قناة الجزيرة القطرية المسؤولية على قناة الجزيرة القطرية التي تقر بما تصرح به هذه الخاءنة التي تعتمد تقسيم الدول العربية وإثارة المشاكل
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18 - khalid الأحد 01 نونبر 2020 - 18:51
صدق القدافي حينما قال من ييته من زجاج لا يقدف بيوت الناس بالحجارة.
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19 - المتتبع الأحد 01 نونبر 2020 - 18:53
اقول للصخفية الجزايرية عليك مخاسبة بلدك اولا اين صرف الف مليارا دولار لماذا الدينار الجزايري فيما مضى كان يساوي درهما مغربيا واليوم ٧٥٣ درهما مغربيا تساوي ١٠.٠٠٠ دينار جزايري اما فيما يخص قنصلية الامارات بالعيون فهذا شان الامارات وقناعاتها اما فيما يخص تطبيع العلاقات مع اسراييل من هذا المنبر اقول لك انت اعلم الناس ان السياسة مصالح واذا كان مجلس الامن سيتخذ قراره المقبل بضغط من امريكا واسراييل من ان الحكم الذاتي هو الحل النهايي لملف الصحراء فلا غرابة في تطبيع العلاقة مع اسراييا
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20 - ابن آسفي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:53
لا للتطبيع من حيث المبدأ مع الكيان الصهيوني الا برجوع فلسطين 1948 و استرجاع الاراضي المغتصبة و مرحبا بأي شخص من الديانات السماوية بالمغرب اين ما كان الا اعداء الوطن فهم غير مرحب بهم و بالنسبة الى الصحراء فهي مغربية و الحمد لله مند تأسيس دولة المغرب الكبير والتاريخ شاهد على هذا
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4
21 - A man from this world الأحد 01 نونبر 2020 - 18:53
ماذا ننتظر من قناة هدفها إشعال نيران الفتنة في البلدان المسلمة. الجزيرة عميلة الصهايمة أشعلت شرارة الفتنة بعد البوعزيزي ثم أتبعتها بمصر وسوريا واليمن والبحرين... هل حال سوريا اليوم مثلا أفضل من قبل. ولكم في العراق عبرة. الكثيرون يفضلون العيش في نظام صدام رحمه الله على العيش في عراق اليوم. لذلك فلا عجب إن حرضوا صد صحرائنا الحبيبة.
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22 - جلال الأحد 01 نونبر 2020 - 18:53
تعليقات بن قنة و غيرها لا تسمن ولا تغني من جوع وهذا فقط من أجل أن تبحث لها عن موطأ قدم في هذا الجدال الدائر في بلدها فالمغرب أقوى منها ومن دولتها لا تعيروها اي اهتمام دعوها وسمها وامراضها شأنها كباقي الكثير من بني جلدتها و الله وحده يعلم مآل و مصير بلدها كيف سيكون
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23 - Lamya الأحد 01 نونبر 2020 - 18:54
من تكتيكات الجزائر انها دائما تربط قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية, و حتى علم البوليساريو يشبه علم فلسطين و الشعارات التي ترددها الجزائر "كحق الشعب في تقرير مصيره" و انها ,اي الجزائر, تدافع عن "تحرير الشعوب" كما فعل مانديلا في جنوب افريقيا, رغم انه لا علاقة نهائيا. و كان من المنتظر ان تربط حل نزاع الصحراء بالتطبيع مع اسرائيل و ان المغرب مثله مثل اسرائيل بلد استعماري غصب اراضي الصحراويين مثلما غصبت اسرائيل الاراضي الفلسطينية. هذه الشعارات كلها من هرطقات الحرب الباردة, التي مازالت تخيم على عقلية الجنرالات بالجارة الشرقية. نحن ايضا يمكننا القول ان الجزيرة في قطر تريد تصفية حساباتها في ازمة الخليج مع السعودية و الامارات بهذه الخرجات الاعلامية, فهناك حرب باردة بين قطر الشيخة موزة و باقي دول الخليج
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2
24 - الطنجاوي الأحد 01 نونبر 2020 - 18:59
هذه الإعلامية يحبها المغاربة لكنها أخطأت الوجهة . اليوم اقول لبن قنة. الموضوع أكبر منك ورأيك شرخ كبير أفسدت به علاقة فديمة بينك وبين المغاربة . غريب أن مرض كره الصحراء المغربية فيروس لم يسلم منه أي جزائري مهما تميز وضعه .
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3
25 - عادل الأحد 01 نونبر 2020 - 18:59
كلام الصحفية العميلة لجهات معروفة لا يزعزع ثقة المغاربة في أن القضية منتهية وتبقى الصحراء في مغربها إلى قيام الساعة...
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26 - medmejahed الأحد 01 نونبر 2020 - 18:59
يا خديجة
اللهم اسراءيل اولا بلدك الجزاءر جار السوء
مشاكل افريقيا كلها بسببه
لقد صدق من قال : بين المغرب وتونس الشقيقة حديقة الحيوانات
ومن قال في حق تونس مع الاسف لم تختاروا موقع جيد يرجع لرءيس فرنسا عندما زار تونس بما انك صحفية ربما تفهمي قولي جيدا.
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3
27 - driss73 الأحد 01 نونبر 2020 - 19:00
وا "الصحافية"الصحراء مغربية و دائما مغربية بغيتو أو كرهتو.......رفعت الاقلام وجفت الصحف
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28 - youness الأحد 01 نونبر 2020 - 19:00
ان كانت خديجة بن قنة تتعاطف مع موقف دولة الجزئر الخاضعة لحكم العسكر في قضية الصحراء المغربية ,فعليها معرفة ان الجميع حليف المغرب الناجح ديبلوماسيا وان المغرب مدافع عن وحدته الترابية.
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29 - مغربي حر الأحد 01 نونبر 2020 - 19:00
من حقها والله الا مخزن كيضحك على الشعب واش المغرب يتفاوض مع جبهة البوليساريو الممتل الشرعي للشعب الصحراوي و نزيذكم راه المغرب اعترف بالجمهورية قبل الدخول للاتحاد الافريقي راه مشاكل الشعب ماشي هي الصحراء الله اهديكم راه ولاو مكيدينكم بحال القطيع راه الفرق بيننا و بين الشعب الصحراوي ان الصحراوين اصبرو على الويلات و الجوع و ميصبرو على الذل و العبودية اي تعياشية المهم التاريخ بيننا الشعب الصحراوي سيستقل و اتمنى لهم كمغربي حر
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-8
30 - الصحراااااااا الأحد 01 نونبر 2020 - 19:01
بل أغبى من ذلك فقد روج أبواق النظام العسكري ان افتتاح قنصلية الامارات في جنوب المملكة راجع الى ردهم على افتتاح مسجد عندهم ... بالله عليك ماذا تنتظر لمن يروج لمثل هذه المهاترات ... أختم وأقول ان جيراننا من عسكر الجزائريين قد صار مضحكا
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31 - المعزوزي الأحد 01 نونبر 2020 - 19:02
لم نر من إسرائيل ما رأيناه من الجزائر من عداوة واضحة تجاه بلدنا الحبيب....
إنْ طبَّعنا مع إسرائيل فهذا لأن الجيران أجبرونا على هذا...
و غدا سيفهم العالم أن من دفعنا للتطبيع مع إسرائيل هم الأشقاء الجزائريون الذين يريدون تقسيم المغرب و طعنه من الخلف بعد أن قدم لهم السلاح و الرجال لينالوا استقلالهم من الإستعمار الفرنسي...
كما أنهم اليوم لا يتورعون عن دعم كيان وهمي صنعوه و يحركونه ضد المغرب أمام أنظار العالم...
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32 - caprice الأحد 01 نونبر 2020 - 19:02
المشكل في العلاقات الدولية هو معرفت اللعب على المتناقضات. ادا ربحت دعم الامارات تاخد معه عداوت قطر و اتباعها. ادا ربحت دعم امريكا فنتضر عداوت روسيا و اتباعها. يتصارعون في جميع الملفات و يلعبون لعبة اما معي او ضدي..رد فعل قطري ولو بطريقة غير مباشرة كان متوقعا
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33 - خولاني الأحد 01 نونبر 2020 - 19:03
لا ادري ماذا ستقول خديجة حين تفتح قطر ولية نعمتها حاليا. قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية المغربية؟ هل سيكون لها نفس الرأي؟ ام سيكون ذالك من اجل التطبيع مع جزر الواقواق.
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34 - جمال الأحد 01 نونبر 2020 - 19:05
من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه.
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35 - فارس بلا جواد الأحد 01 نونبر 2020 - 19:05
الأمر يسير نحو التطبيع تيخا الشعب الحر و خصوصا الي داها ترامب مرة أخرى
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36 - محماد الوجدي مول المحلبة الأحد 01 نونبر 2020 - 19:05
المذيعة الجزائرية بن قنة، تدخلت في شؤون المغرب..استعملتها المخابرات الجزاءربة كصحفية للتشويش على افتتاح قنصلية الإمارات العربية في مدينة العيون المغربية.. وهو سلوك لا ينسجم مع صحفية في قناة الجزيرة.. كمغربي اشيد بالإمارات العربية على جرءتها وشجاعتها في فتح قنصليتها في العيون ..أما أن تربط بن قنة فتح قنصلية الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل، فاخبرها كمغربي ،انا مستعد للتحالف مع الشيطان للمصلحة العليا لبلادي.. و مستعد للتحالف مع إسرائيل ضد طغيان حكام الجزاءر العسكر الشيوخ اللذين يصرفون ملايير الدولارات لشراء الأسلحة للبوليزاريو وتهديد أمن وسلامة المواطنين المغاربة والوطن...وتبقى المملكة المغربية تلك العقدة الكبيرة لكل حكام الجزائر العسكر و للصحفية بن قنة كل همهم الوحيد هو اضعافها والإساءة البها.. واختم لبن قنة ، عليك أن تدافعي عن حقوق الشعب الجزائري الشقيق الذي يعاني من بطش وطغيان حكامه عساكر الجزاءر الشيوخ ، وحرمانه من كل حقوقه وحتى من كيس سميد وكيس بطاطا للعيش...
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37 - rachad hadri الأحد 01 نونبر 2020 - 19:05
المغرب كدولة وحضارة ضاربة في أعماق التاريخ يبني سياسته الخارجية بهدوء وتبات ولا يحتاج إلى الجزائر ولا إلى الإمارات لاتخاد موقف من إسرائيل القضية الفلسطينية يعتبرها كل المغاربة قضية وطنية مثل الصحراء المغربية خط أحمر ومن تجرأ وتجاوز حدوده فتح على نفسه أبواب جهنم
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38 - متتبع الأحد 01 نونبر 2020 - 19:06
الصحراء مغربية وستبقي كذلك الي الابد. بقوة القانون وقوة الروابط التاريخية.. اما السيدة خديجة بن قنة الجزائرية الاصل فربما تجهل كثيرا او تتجاهل التاريخ والروابط المتاصلة بين اجزاء المملكة من طنجة الي لكويرة.. فاي عيون صحراوية تتكلم عنها السيدة خديجة بن كنة.. ؟!!!فمدينة العيون هي مدينة مغربية مثلها مثل فاس وطنجة ووجدة والرباط ومراكش والبيضاء وغيرها... فلا ضير من من يحشرون انوفهم فيما لايعنيهم....
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39 - zemmour الأحد 01 نونبر 2020 - 19:07
على خديجة أن تحشر أنفها في مشاكل بلدها،مواطنوها في حاجة إلى آلاف التدوينات من أجل فضح الخروقات التي يمارسها النظام العسكري،بن قنة إن كنت تبحثين عن البوز فليس على حساب مقدسات المغرب،بلدك يئن تحت وطأة الجنرالات،فقر وهشاشة، اعتقالات نشطاء الحراك،نهب خيرات البلاد،.........عندك فاش تلهاي،عطي التيساع للمغرب،وإن كان قلمك مأجورا،فآلاف الأقلام المغربية ستتصدى له
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0
40 - ولد الشعب الأحد 01 نونبر 2020 - 19:08
سم الكراهية للمغرب متأصل في كل الجزائريين إسلاميين وإعلاميين ورجال أعمال ومثقفين وجامعيين ومواطنين عادين...
كلهم شربوا وتشبعوا بمن أيديولوجية الكراهية والعنصرية تجاه المملكة التي سنها وفرضها المقبور بوخروبة في المقررات الدراسية ولا زالت توقع توقع ملايين ضحايا بالأكاذيب والمغالطات والنظرة الدونية تجاه كل ما هو مغربي.
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4
41 - الحرية للجزية الأحد 01 نونبر 2020 - 19:08
الحرية للجزيرة / الحرية للجزيرة / الحرية للجزيرة يا مسؤولي قطر
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42 - HAMID الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
الكل يعلم ان فتح الامارات قنصليتها بالعيون له علاقة بصفقة القرن مع المغرب والايام القادمة ستكشف هاذا.
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43 - ياسين الفكيكي الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
الاعلام الاخواني افلس بافلس دوله الداعمة ، الجزيرة تطبل لمقاطعة البضائع الفرنسية لكن هل تستطيع ان تنبس ببنت شفة امام اكثر من 500 مليار دولار استثمارات قطرية في فرنسة ناهيك عن صفقات التسلح والرافال الضخمة؟! شكرا للإمارات و الخزي والعار لعبيد قطر والجزيرة و اردوغان.
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44 - كريم الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
من حقنا ان نغضب لهكذا تصريح .. لكن ان ظهر العكس و طبع المغرب في المستقبل القريب عليه الإعتذار من هذه الصحفية ..لأن وجهة نظرها قد اصابت حينها .
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45 - ٤نات الجزيرة...! الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
يجب هنا مسائلة قناة الجزيرة ؟ كيف لإبداعية بسيطة أن تتكلم في شؤون دولة ذا سيادة بهذه الخشونة في الإعلام...هذا موضوع "كبير" (؟) عليها . يجب إقالتها من هذا المنصب ااحساس ...إنها تعطي صورة غير مشرفة عن القناة...!
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46 - صحراوي من العيون المغربية الأحد 01 نونبر 2020 - 19:09
امثال الجزاءرية بن قنة كثيرون في الجارة الشرقية.. يجهلون ان دولة المغرب كانت قبل ان تكون دولة الامارات بقرون.. وقبل ان تكون دولة اسمها الجزاءر التي لا يتعدى عمرها 60 سنة..
انه غسل الدماغ من طرف نظام عبارة عن عصابة اغتصبت السلطة في الجزاءر منذ عقود و سرقت اموال الجزاءريين و ضخت اكثر من 300 مليار دولار على تقسيم المغرب طيلة 45 سنة دون جدوى..
هل المملكة المغربية العريقة هي من ستحتاج للامارات في علاقاتها مع اسراءيل و نحن نعلم ان المغفور له الحسن الثاني هو من رعى اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر و اسراءيل.. و قد حطت طاءرتيهما في المغرب وهم راجعون من امريكا لكي يشكروا الملك الحسن شخصيا على جهوده من اجل السلام بين الدولتين.. في الوقت الذي لم يكن للامارات اي وزن او صيت..
على بن قنة و اشباهها ان ينصحوا دولهم كي يتعلموا الديبلوماسية من المغرب العريق.. وقديما قيل.. الي فاتك بليلة فاتك بحيلة.. فكيف بدولة فاتتكم بقرون من الوجود و العظمة..
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47 - makaveli الأحد 01 نونبر 2020 - 19:10
هذه مذيعة التي قال لها رئيس الجزائري على مباشر(الله لايربحك ) لقد قامت بحدف محتوى بعد أن تصدى ابناء شعب.
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48 - ٤نات الجزيرة...! الأحد 01 نونبر 2020 - 19:10
يجب هنا مسائلة قناة الجزيرة ؟ كيف لإبداعية بسيطة أن تتكلم في شؤون دولة ذا سيادة بهذه الخشونة في الإعلام...هذا موضوع "كبير" (؟) عليها . يجب إقالتها من هذا المنصب ااحساس ...إنها تعطي صورة غير مشرفة عن القناة...!
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49 - مغترب الأحد 01 نونبر 2020 - 19:12
في ظل الاوضاع الحالية وما يعيشه العالم العربي والاسلامي خاصة من فُرقة وطغيان المصلحة الشخصية ، من ضعف هوان.. وذل افضل التطبيع مع اسرائيل على التطبيع مع الجزائر يا من يدعون الاسلام والاخوة ويطعنون بالظَهر
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50 - kamal الأحد 01 نونبر 2020 - 19:13
لماذا تدفن الجزائر هذا الحقد الكامل للمغرب هل لعدم مطالبة المغرب مجددا بمدنه قبل الاستقلال وما أدى إلى حرب الرمال أم يريدون صنع تحدي على حساب الصحراويين.الحرب ليست في مصلحة الدولتين والمسلمتين في ما بينهم والتي حتما ستكون هي آخر المطاف لأننا متمسكون بأرضنا ووطننا من طنجة إلى الكويرة.
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51 - maroc الأحد 01 نونبر 2020 - 19:13
انا كمغربي صحراوي من العيون
ارى ان الجزائر هي عدوة المغرب
و اسراييل لا تؤدي المغرب في وحدته الترابية
اذن مصلحتنا في اسراييل و ليس في نظام جار السوء
مصلحة بلادنا اولا و ثانيا و ثالثا
انتهى الكلام
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52 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 01 نونبر 2020 - 19:16
رسالة مفتوحة إلى خديجة بنت قنا .المديعة في قناة الجزيرة الفضائية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه هذا لايختلف عليه اثنان ومع ذالك أن قرار 2548 يوضح بجلاء أن الحكام في الجزائر هم من افتعلوا النزاع وعليها أن تعلم أن جنوب افريقيا بدأت بالتراجع عن التأييد والمساندة لأن امتناعها عن التصويت يذل على ذالك وعن التطبيع مع إسرائيل المغرب اول بلد عربي واسلامي تربطه علاقات عائلية مع أبناء فلسطين من إخواننا الفلسطينيين واليهود المغرب لديه جالية في فلسطين ولديه حي اسمه حي المغاربة ولديه باب إلى المسجد الأقصى المبارك والمغرب كذالك لديه أزيد من مليونين من اليهود في إسرائيل ومنهم 12 وزيرا في الحكومة الحالية عكس الدول العربية والإسلامية الدين لاعلاقة لهم بالمصلحة العامة اكتر مما هم يلجأون إلى افتعال الأكاذيب ضد شعوبهم .
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53 - ردا على الجزائرية بنقنة الأحد 01 نونبر 2020 - 19:17
كان من المتوقع أن بعض الإعلاميين الجزائريين الدين يشتغلون في قناة الجزيرة إن بنتعضوا من الإمارات في اقامة قنصلية في العيون المغربية لأنهم حسب علمي كلهم تابعين للإعلام الجزائري وكلهم ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مع العلم ان الرئاسة الجزائرية قد أدانت علانية التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل الشيء اتار عضب الإمارات على ردة الفعل الجزائر الغير المنتظرة.
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54 - yassine الأحد 01 نونبر 2020 - 19:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ماهو الا الأنين المصاحب للألم الصادر عن الصفعة الموجعة التي تلقتها حكومة الجزائر وأعداء الوحدة الوطنية بعد افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون المغربية " بالمعاودة " أن شاء الله تعالى من دول أخرى شقيقة وصديقة
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55 - ابراهيم امريرت الأحد 01 نونبر 2020 - 19:19
نحن لا ننتظر لا من قنة ولا بنة ولا غيرها تقول ماتشاء المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها فويل ثم ويل لمن سولت له نفسه المساس بتراب صحراءنا نباح الكلاب وقطاع الطرق عبيد جنرالات الخراير لن تجدي نفعا وشعارنا الخالد الله الوطن الملك
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56 - محمدين الأحد 01 نونبر 2020 - 19:20
مسار قضية الصحراء لن تنال منه إعلامية ساقطة تحن إلى عهد بوخروبة.. مع الأسف استغلت عالمية الجزيرة لتنشر سمومها.. يجب على الجزيرة أن تلجم أبواق المرتزقة في القناة وتستحضر وقوف المغرب إلى جانب قطر رغم حساسية ذلك بوجود السعودية والإمارات وراء حصار قطر
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57 - مغربي الأحد 01 نونبر 2020 - 19:21
بعض الجزائريين العاملين في المنظمات الدولية والقارية والاقليمية، و بالشركات الدولية كالجزيرة، يعملون لحساب المخابرات العسكرية الجزاءرية الفاسدة، بل يرغمونهم على دلك قهرا منهم وان لم يتعاونوا معهم فمصيرهم معروف، ومنهم ما لا يرضى بهدا الدل بقي منفيا بالخارج لو دخل الجزاءر بلده لن يخرج منه حيا ، اما هده الجاسوسة فأقول لها اهتمي ببلدك وابناء بلدك الدين يركبون قوارب الموت من اجل لقمة عيش كريمة، مع ان بلادهم دولة غازية وبترولية تنهب من طرف العسكر الحاكم، واوجه لها سؤال،: هل المواطنين القطريين او الإماراتيين او السعوديين، يهاجرون بلدهم البترولي؟ اين اموال الشعب البترول الجزاءري ؟ بلادكم تعيش الفقر وان لم نقل الجوع وانت تتكلمين عن المغرب. العيون والصحراء مغربية وستبقى الى الأبد.
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58 - مغرب الحضارة. الأحد 01 نونبر 2020 - 19:24
على بن قنة وفيروز زياني وغيرهم من إعلامي العسكر أن يعلموا وهم يعلمون أن المغرب بلد ضارب في التاريخ وهو من أقدم الدول في العالم وليس من صنع الاستعمار كبلدها ،عليهم أن يعلموا ان المغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض، لأنها ارض مغربية قبل أن تكون الجزائر. كلمة أخيرة هل تجرؤ خديجة بن قنة أن تتناول موضوع العسكر في بلدها وتناقشه كما كانت تصول في قناة الجزيرة. بالتأكيد لن تجرأ على ذلك لان يد العسكر طويلة .
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59 - مغربي حر الأحد 01 نونبر 2020 - 19:25
نحن اذا ارددنا ان نطبع او نعمل اي شيء فنحن المغاربة نفعل ما نشاء في وضح النهار ولا نخاف احدا على عكس اسيادك العساكر يا سيدة بن قنة الذين يتعاملون مع الصهاينة في الخفاء وباليل وبالنهار تتبجحون بنصرة فلسطين ظالمة او مظلومة وتتاجرون بالقضية الفلسطينية وتستغلونها لمكاسبكم لتجميل صورتكم الوسخة المقززة ولا ادل على ذلك انكم صرفتم على البوليزاريو ازيد من 350 مليار دولار خلال 45 سنة تبخرت في الهواء ووجدتم انفسكم اليوم اعجز من سنة 1975. ولو صرفتم عشر هذا المبلغ على فلسطين لتغير شكل الشرق الاوسط باكمله . والخلاصة انك لو وجدت الخير في بلدك ما ...
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60 - متقاعد الأحد 01 نونبر 2020 - 19:26
ربما السيدة بن قنة واسيادها وصف لهم طبيب امراظ عقلية ونفسية كتب عليها المغرب في الصباح...المغرب وقت الغداء.... المغرب وقت العشاء!!!! يستيقظون وينامون على المغرب لا شغل لهم !!! ويقولون لماذا تقدم علينا المغرب؟؟؟؟ لأننا منشغلين بامورنا الداخلية وببلادنا أما أنتم فليس لكم ما يشغلكم إلا المغرب!!!! اسيقظوا من سباتكم وراجعوا انفسكم لأنكم غادين في الخسران احمادي!!!!
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