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الرئيسية | عين على الفايسبوك | الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎

الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎

الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 09:44

قالت لطيفة الحمود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن أقسام الإنعاش في المستشفيات المتمركزة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل أصبحت مليئة عن آخرها بمرضى فيروس "كورونا المستجدّ"، وأن معظم المرضى، وبالتالي الوفيات، "من جاليتنا المغربية"، مشيرة إلى أنه "لا يمر يوم دون أن نسمع عن وفيات بينهم، لا سيما من الرعيل الأول، يحصدهم الفيروس اللعين بشكل يومي".

وطالبت الحمود، في تدوينة لها نشرتها على "فيسبوك"، السلطات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا بأن تكشف بشكل رسمي عن عدد ضحايا الفيروس لدى الجالية المغربية، خصوصا مع تضارب الأرقام، وتناسل الأخبار "التي تحدث رعبا وهلعا في صفوف المواطنين".

كما دعت المواطنين المغاربة ببلجيكا إلى احترام ترتيبات الحجر الصحي، وأن "يلزموا بيوتهم قدر المستطاع حتى تنجلي آثار هذه الجائحة العالمية".

ولفتت الحمود الانتباه إلى أن بلجيكا حذت حذو فرنسا وبريطانيا ودول أخرى بالقارة العجوز، وقرّرت "الدخول في الحجر الصحي في كامل ترابها ابتداء من منتصف هذه الليلة لمدة شهر ونصف"، موضحة أن نسبة الإصابة بـ"كوفيد-19" في بلجيكا الصغيرة مساحة وسكانا "هي الأعلى في أوربا: 941 إصابة على 000 100 نسمة، وعدد الوفيات فاق 11.000، مع العلم أنّ عدد سكان بلجيكا لا يتعدى 11 مليون نسمة".

يذكر أن عدد المغاربة ببروكسيل يناهز أربعمئة ألف مواطن، هو ثلث سكان العاصمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karimabessadik الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:05
خليك غي هنا فالمغرب اما بلجيكا قادرا بشغالها بزاف علينا نوصلوها
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20
2 - rme1974 الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:07
c est normal les rme ne respectent rien. des mesures sanitaires ont été imposé et les rme vont au mariage baptême et même au condoléances et voilà le résultat
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8
3 - مغربي من أوسلو الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:08
لأنهم بحالهم بحال دياولنا نظرية المؤامرة خربت عقولهم، ماكيآمنوش كاع واش كاين الفيروس، أو تايقولو أنه فيروس عاد غير خطير، وماكايقوموش بالإجراءات الوقائية. وكايعرضوا حياة الآخرين للخطر. أناس أنانيين، وهادشي ماشي غير المغاربة أغلب المهاجرين خصوصا العرب المسلمون والأفارقة.
هنا كذلك بالنرويج العدوى تتنقل أكثر بين المهاجرين الصوماليين.
آه يا أوربا عمرتي بالمخربين.
غدا قدام الله غايتحاسب كل واحد استهتر وعرّض آخرين للموت. المستهترين يقتلون بطريقة غير مباشرة.
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-3
4 - كمال الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:23
تلك الجاليه وخا ساكنا في بروكسل لكن تتحرك بالعقليه المغربيه.
القليل من تراه يستعمل الكمامه بالشكل المطلوب . العديد حياتهم من ناحيه الوقايه اللازمه من الفيروس لم تتغير اصلا . التحيه هي نفسها باليدين وأحيانا قبلات الوجه. كم من مره التقيت بأشخاص أعرفهم ما زال يريدون السلام باليدين .
كم من مره اضطرت الامتناع على مد ايدي للسلام فقيل لي . مالك خايف من الموت ولا . ارا بشي حاجه غادي نموتو .
والبتالي لا استغرب ما صرحت به هذه البرلمانية.
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7
5 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:36
الى صاحب التعليق 1
السيدة غير قدمت معطيات حول الجالية المغربية ببلجيكا
مالك نتا طاير من المقلة
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0
6 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:40
بلجيكا بزاف علينا نهضرو عليها لأنها قادرة بشغلها خليك اختي غير ف المغرب وهضري على عدد المرضى الذي يرتفع يوما عن يوم مع قلة الامكانيات اما بلجيكا حتى يلا كثرو المرضى الاتحاد الأوروبي ف الدمة اما العرب محاربين غير مع بعضهم والمرضى المغاربة هناك باقية عندهم نفس العقلية ف بلادهم
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