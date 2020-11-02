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كُتّاب وآراء
الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة
قالت لطيفة الحمود، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن أقسام الإنعاش في المستشفيات المتمركزة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل أصبحت مليئة عن آخرها بمرضى فيروس "كورونا المستجدّ"، وأن معظم المرضى، وبالتالي الوفيات، "من جاليتنا المغربية"، مشيرة إلى أنه "لا يمر يوم دون أن نسمع عن وفيات بينهم، لا سيما من الرعيل الأول، يحصدهم الفيروس اللعين بشكل يومي".
وطالبت الحمود، في تدوينة لها نشرتها على "فيسبوك"، السلطات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا بأن تكشف بشكل رسمي عن عدد ضحايا الفيروس لدى الجالية المغربية، خصوصا مع تضارب الأرقام، وتناسل الأخبار "التي تحدث رعبا وهلعا في صفوف المواطنين".
كما دعت المواطنين المغاربة ببلجيكا إلى احترام ترتيبات الحجر الصحي، وأن "يلزموا بيوتهم قدر المستطاع حتى تنجلي آثار هذه الجائحة العالمية".
ولفتت الحمود الانتباه إلى أن بلجيكا حذت حذو فرنسا وبريطانيا ودول أخرى بالقارة العجوز، وقرّرت "الدخول في الحجر الصحي في كامل ترابها ابتداء من منتصف هذه الليلة لمدة شهر ونصف"، موضحة أن نسبة الإصابة بـ"كوفيد-19" في بلجيكا الصغيرة مساحة وسكانا "هي الأعلى في أوربا: 941 إصابة على 000 100 نسمة، وعدد الوفيات فاق 11.000، مع العلم أنّ عدد سكان بلجيكا لا يتعدى 11 مليون نسمة".
يذكر أن عدد المغاربة ببروكسيل يناهز أربعمئة ألف مواطن، هو ثلث سكان العاصمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هنا كذلك بالنرويج العدوى تتنقل أكثر بين المهاجرين الصوماليين.
آه يا أوربا عمرتي بالمخربين.
غدا قدام الله غايتحاسب كل واحد استهتر وعرّض آخرين للموت. المستهترين يقتلون بطريقة غير مباشرة.
القليل من تراه يستعمل الكمامه بالشكل المطلوب . العديد حياتهم من ناحيه الوقايه اللازمه من الفيروس لم تتغير اصلا . التحيه هي نفسها باليدين وأحيانا قبلات الوجه. كم من مره التقيت بأشخاص أعرفهم ما زال يريدون السلام باليدين .
كم من مره اضطرت الامتناع على مد ايدي للسلام فقيل لي . مالك خايف من الموت ولا . ارا بشي حاجه غادي نموتو .
والبتالي لا استغرب ما صرحت به هذه البرلمانية.
السيدة غير قدمت معطيات حول الجالية المغربية ببلجيكا
مالك نتا طاير من المقلة