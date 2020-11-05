انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب‬

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

رغم وصول الوضع الوبائي في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة، بتسجيل آلاف الإصابات بشكلٍ يوميّ، تصرّ الحكومة على الاحتفاظ بنبرة التّهدئة والطّمأنة في مخاطبة المواطنين، إذ تحدثت عن إمكانية عودة المملكة إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

ومازالت الحكومة تصرّ على أنّ الوضع الوبائي في المغرب "متحكّم فيه"، وهو ما يفسّر "تريّث" السّلطات في فرض حجر صحّي شامل بالمملكة، على الرّغم من ظهور بؤر كثيرة في مختلف جهات البلاد.

واستغرب معلّقون مغاربة احتفاظ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنفس النّبرة "الهادئة" في تعاطيهِ مع الوضع الوبائي في المملكة، إذ قال أحدهم: "لست أدري متى يكون الوضع الوبائي في المغرب خارج السيطرة. اليوم أعلنت 4495 حالة و74 حالة وفاة، بينما مستشفيات عاجزة رفعت يديها".

وقال ناشط آخر: "على الدولة أن تتحمل أيضا مسؤوليتها بتوعية الناس بالإجراءات الصحية والاحترازية، وفي الوقت نفسه تشديد المراقبة في الشارع العام لإلزام المتهورين بحمل الكمامة والتباعد، وإلا فالزجر والغرامات، وإن تطلب الأمر تدخل الجيش، لأن ما نلاحظه هو تراخي السلطات العمومية في تطبيق القوانين".

وتساءل معلق آخر يدعى أمين: "ما معنى الخروج عن السيطرة لدى العثماني؟ إنه ببساطة لما يصاب 50 ألفا أو 60 ألفا أو أكثر يوميا .... العثماني يقارن المغرب في هذه الحالة مع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا"، مضيفاً: "العثماني يتجاهل أن المغرب ليست لديه حتى 1% من القدرات والتجهيزات الطبية والصحية التي تملكها هذه الدول".

وقال ناشط آخر: "ما الفائدة من تطبيق الحجر الشامل وتوقيف عجلة الاقتصاد والدراسة وكسب العيش وفي الوقت نفسه لا نفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشارع؟ ما معنى أن نقطع أرزاق الناس وخصوصا الطبقات الهشة دون أن نلزمها بإجراءات غير مكلفة يستطيع تطبيقها الفقير قبل الغني؟".

بينما يؤكّد معلّقون آخرون أنّ "التباعد ووضع الكمامات وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات شروط ضرورية لمحاصرة الوباء"، متسائلين: "هل هذا وقت نترك فيه أبناءنا يلعبون الكرة في الأزقة وينقلون الوباء إلى أجدادهم وأمهاتهم داخل المنازل؟.. تطبيق الحجر الشامل هدفه منع انتشار الوباء، لكن إذا أخرجنا التلاميذ وأوقفنا العمل وتركنا الكل يتسكع بدون احتراز في الشارع فالنتيجة ستكون صفرا".

وكان العثماني أورد أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى "اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها ما ينتج عن كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة".