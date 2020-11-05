24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | عين على الفايسبوك | انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب‬

انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب‬

انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب‬
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الخميس 05 نونبر 2020 - 20:30

رغم وصول الوضع الوبائي في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة، بتسجيل آلاف الإصابات بشكلٍ يوميّ، تصرّ الحكومة على الاحتفاظ بنبرة التّهدئة والطّمأنة في مخاطبة المواطنين، إذ تحدثت عن إمكانية عودة المملكة إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

ومازالت الحكومة تصرّ على أنّ الوضع الوبائي في المغرب "متحكّم فيه"، وهو ما يفسّر "تريّث" السّلطات في فرض حجر صحّي شامل بالمملكة، على الرّغم من ظهور بؤر كثيرة في مختلف جهات البلاد.

واستغرب معلّقون مغاربة احتفاظ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنفس النّبرة "الهادئة" في تعاطيهِ مع الوضع الوبائي في المملكة، إذ قال أحدهم: "لست أدري متى يكون الوضع الوبائي في المغرب خارج السيطرة. اليوم أعلنت 4495 حالة و74 حالة وفاة، بينما مستشفيات عاجزة رفعت يديها".

وقال ناشط آخر: "على الدولة أن تتحمل أيضا مسؤوليتها بتوعية الناس بالإجراءات الصحية والاحترازية، وفي الوقت نفسه تشديد المراقبة في الشارع العام لإلزام المتهورين بحمل الكمامة والتباعد، وإلا فالزجر والغرامات، وإن تطلب الأمر تدخل الجيش، لأن ما نلاحظه هو تراخي السلطات العمومية في تطبيق القوانين".

وتساءل معلق آخر يدعى أمين: "ما معنى الخروج عن السيطرة لدى العثماني؟ إنه ببساطة لما يصاب 50 ألفا أو 60 ألفا أو أكثر يوميا .... العثماني يقارن المغرب في هذه الحالة مع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا"، مضيفاً: "العثماني يتجاهل أن المغرب ليست لديه حتى 1% من القدرات والتجهيزات الطبية والصحية التي تملكها هذه الدول".

وقال ناشط آخر: "ما الفائدة من تطبيق الحجر الشامل وتوقيف عجلة الاقتصاد والدراسة وكسب العيش وفي الوقت نفسه لا نفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشارع؟ ما معنى أن نقطع أرزاق الناس وخصوصا الطبقات الهشة دون أن نلزمها بإجراءات غير مكلفة يستطيع تطبيقها الفقير قبل الغني؟".

بينما يؤكّد معلّقون آخرون أنّ "التباعد ووضع الكمامات وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات شروط ضرورية لمحاصرة الوباء"، متسائلين: "هل هذا وقت نترك فيه أبناءنا يلعبون الكرة في الأزقة وينقلون الوباء إلى أجدادهم وأمهاتهم داخل المنازل؟.. تطبيق الحجر الشامل هدفه منع انتشار الوباء، لكن إذا أخرجنا التلاميذ وأوقفنا العمل وتركنا الكل يتسكع بدون احتراز في الشارع فالنتيجة ستكون صفرا".

وكان العثماني أورد أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى "اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها ما ينتج عن كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عصام الخميس 05 نونبر 2020 - 20:37
لا يستطيع الكلام ببساطة لأنه ليس لديه ما يقول ثانيا القرار ليس بيده فاقد الشيء لا يعطيه ننتظر غذا ربما يأتي الخطاب الملكي بقرار ناجع إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مدوخ الخميس 05 نونبر 2020 - 20:38
العثماني هدي يبقى سد حل سد حل حتى هدي يتلف السوارت وهدي نبقاو على برا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - Malik الخميس 05 نونبر 2020 - 20:38
Depuis un moment on voit que toutes les critiques sont dirigés vers les PJD qui ce cache derrière cette cabale médiatique un indice un milliardaire ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سامي الخميس 05 نونبر 2020 - 20:41
انكم متناقضون.
حينما فرض العثماني الحجر كنتم تنتقدون ذلك.وتتهمونه بتدمير الفئات الهشة
والان حينما فعل ماترونه صوابا تتهمونه بالتلكؤ.
شعب متناقض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - MED AME الخميس 05 نونبر 2020 - 20:43
الناظور تستغييييييث ، إهماااال من الكل، السلطات ، المواطنين ، إكتضاض في المستشفى الحسني ، الوضع لا يبشر بالخير ، اللهم يارب ارفع عنا هذا والوباء والبلاء يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ayeeh الخميس 05 نونبر 2020 - 20:44
هل تريدون ان يقولو لكم ان الوضع كارثي و الله غالب .... والفاهم يفهم ... غادي يخلعو المواطنين وصافي وماغايفيد هادشي فوالو ...
والله اعلم
والاعمار بيد الله ... لا العثماني لا غيرو غادي يبدلو شي حاجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ملاحظ الخميس 05 نونبر 2020 - 20:44
حتى نفقد السيطرة عاد اديرو الحجر الصحي , بينما الدول المتقدمة تقول حجر صحي حتى لا نفقد السيطرة , من لديه القرار السليم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - farid الخميس 05 نونبر 2020 - 20:46
العثماني لا يملك ما يقدم ولا ما يؤخر، يدير حكومة لا تحكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - المغربي الخميس 05 نونبر 2020 - 20:47
تقرير لا يعكس الرأي العام للمغاربة

لا أحد من المغاربة مع الحجر الصحي أو التشديد في الإجراءات

الحجر لن يضيف شيئا سوى إصابة المواطن والبلاد في مقتل، وربما هذا ما يسعى إليه من يرجون له ويحاولون تصويره بمظهر المطلب الشعبي

يجب على الجميع تحكيم عقولهم وقبل ذلك ضمائرهم قبل التفكير في الحجر

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

اتقوا الله واعلموا أن الدنيا فانية وأن كلا محاسب على أقواله وأفعاله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.