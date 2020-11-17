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الرئيسية | عين على الفايسبوك | مصدر: لا علاقة لوزارة الداخلية بصفحة فيسبوكية

مصدر: لا علاقة لوزارة الداخلية بصفحة فيسبوكية

مصدر: لا علاقة لوزارة الداخلية بصفحة فيسبوكية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:05

تم رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "وزارة الداخلية المغربية".

وبهذا الخصوص، أكد مصدر موثوق أن وزارة الداخلية لا تربطها أي صلة بهذه الصفحة، وأن كل ما ينشر عليها لا علاقة له بالوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عقلاني الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:32
على الوزارة فتح حساب بتويتر و يكون عندها موقع إلكتروني. حشومة وزارة بدون موقع إلكتروني
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6
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:35
هذه الجائحة ابانت ان جهاز الأمن في المغرب لم يواكب التكنولوجيا الرقمية ومازال يشتغل بالطرق العثيقة. المقدم وبراگاگة لاصال المعلومة لاصحاب المكاتب في العمالات والوزارة..
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-6
3 - شيخ الحومة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:54
alors monsieur le ministre ..donnez vos instructions pour qu'une enquête soit ouverte..et cherchez celui ou celle qui est derrière cette page..ne donnez pas des explications inutiles aux citoyens..et ouvrez une page ou un compte sur twiter ou autres pour informer toute les administrations et les citoyens...on dit que votre ministère est la mère des ministeres..non.??
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7
4 - fixible الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:12
الى المعلق رقم 2
عن أي تكنولوجيا تتحدث الواتساب و الفايسبوك و التويتر هل التكنولوجيا هي الحديث عن صور السلفي و خرجات نهاية الأسبوع ؟
التكنولوجيا حبيبي هي اختراع و اكتشاف كل ما هو ممكن لتسهيل و ترف حياة البشرية.
امتلاكك هاتف ذكي لا يعني أنك ذكي، أنت فقط مستهلك و تستهلك الطاقة و تهلك بصرك.
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3
5 - ابراهيم البوه الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:17
يجب على كل الوزارات والمؤسسات العمومية فتح مواقع إلكترونية وارقام هاتفية لتمكين المواطنين من التعبير عن قضاياهم ومشاكلهم وشكاياتهم وهذا يفرضه حق المواطن في التواصل مع مؤسسات الدولة
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2
6 - حسام المغرب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:31
إذن يجب تبليغ إدارة فايسبوك لايقافها و لمعرفة الجهة التي تقف وراءها ولا يجب فقط التنبيه لكونها غير تابعة لوزارة الداخلية .
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