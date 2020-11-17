مصدر: لا علاقة لوزارة الداخلية بصفحة فيسبوكية

هسبريس من الرباط

تم رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "وزارة الداخلية المغربية".

وبهذا الخصوص، أكد مصدر موثوق أن وزارة الداخلية لا تربطها أي صلة بهذه الصفحة، وأن كل ما ينشر عليها لا علاقة له بالوزارة.