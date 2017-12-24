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كُتّاب وآراء
توقيف مروج أقراص مخدرة في قطار بالقصر الكبير
أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير شخصا من ذوي السوابق القضائية، ضبطت بحوزته 1282 قرصا طبيا مخدرا معدا للترويج.
وجرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، على متن القطار الرابط بين طنجة والدار البيضاء؛ وذلك بعد أن عثر بحوزته على كمية من الأقراص الطبية المخدرة، موزعة ما بين 682 قرصا من نوع إكستازي و600 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"، وفق ما جاء به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة؛ وذلك في أفق تحديد هوية باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
شرطة القصر الكبير لم تكن على متن القطار .
هده رابع عملية توقيف تقوم بها شرطة القطار وتم خلالها تقديم عدة أشخاص بسيدي قاسم ومكناس والقنيطرة بحوزتهم حبوب هلوسة حشيش وكوكايين
و أعوان شرطة القطارات تقوم يوميا على إيقاف مشتبهين بحيازة مخدرات،أقراص مهلوسة،اسلحة بيضاء و اشخاص موضوع مذكرات بحث أو في حالة غير طبيعية.
من هذا المنبر نوجه التحية للسيد رئيس مصلحة شرطة القطارات و للسيد مدير قطب المسافرين الذين لا يدخرون أي جهد في سبيل تنقل المسافر في أمن و أمان.
و تحية للمراقبات و مراقبي القطارات بجميع محطات المملكة المغربية.