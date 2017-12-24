توقيف مروج أقراص مخدرة في قطار بالقصر الكبير‎

هسبريس من الرباط

أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير شخصا من ذوي السوابق القضائية، ضبطت بحوزته 1282 قرصا طبيا مخدرا معدا للترويج.

وجرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، على متن القطار الرابط بين طنجة والدار البيضاء؛ وذلك بعد أن عثر بحوزته على كمية من الأقراص الطبية المخدرة، موزعة ما بين 682 قرصا من نوع إكستازي و600 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"، وفق ما جاء به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة؛ وذلك في أفق تحديد هوية باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم.