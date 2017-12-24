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الرئيسية | حوادث | إسبانيا تفكك شبكة للتصوير الإباحي للأطفال بالمغرب

إسبانيا تفكك شبكة للتصوير الإباحي للأطفال بالمغرب

إسبانيا تفكك شبكة للتصوير الإباحي للأطفال بالمغرب
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:39

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة تقوم باستغلال الأطفال في تصوير أفلام إباحية بالمغرب وإسبانيا، واعتقال أفرادها السبعة الذين اعترفوا باستغلال قاصرين في وضعية اجتماعية جد هشة.

ووفق ما أوردته منابر إعلامية إسبانية فإن "أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بتصوير وبيع أشرطة خليعة لأطفال معرضين للتهميش بالمغرب ومدن برشلونة وتراغونا وفاليسنيا الإسبانية"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن التحقيقات القضائية بشأن قضية استغلال القاصرين جنسيا بدأت منذ السنة الماضية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن العملية، التي أطلقت عليها تسمية "Trinity"، مكنت من تحديد موقع جميع المستهلكين الرئيسيين للأشرطة التي تنتجها الشبكة، مؤكدة أنه تم تحديد هوية 29 ضحية من أصل 80 شملهم التصوير الإباحي.

صحيفة "دياريو دي سيبيا" الإسبانية قالت إن "هذه الشبكة تحاول إقناع الضحايا عن طريق مشاهدة مواد إباحية لأطفال قاصرين آخرين أو تناول المخدرات، ليتم في ما بعد الشروع في تسجيلهم وهم يمارسون الجنس، وغالبا دون موافقتهم"، وأشارت أيضا إلى أن المديرية العامة لرعاية الأطفال والمراهقين بالمركز التربوي لمدينة "تورتوسا" بشمال إسبانيا حذرت من خطر استغلال الأطفال لإنتاج الأشرطة الإباحية، وذلك بعدما أعلنت الوحدة المركزية للجرائم الإلكترونية اكتشافها صور أطفال جرى التقاطها بتونس وفرنسا وكينيا وإندونيسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - انااااا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:27
لا حول و لا قوة إلا بلله.ماذا عساي أقول..و الله يعجز اللسان عن التعبير..أخبار تقشعر لها الأبدان.حسبنا الله و نعم الوكيل.
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63
2 - مغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:30
والله حتى في المانيا المشرفين على مخيم للاجئين فعلو المصائب باطفال قصر وفي فرنسا وغيرها تصورو لو حصل هدا مع طفل اوروبي انها الديمقراطية ياسادة
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28
3 - كريم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:34
وفي هذه اللحضات المهيبة, يصل الموكب الملكي المخزني الى العاصمة الغينية كوناكري لتدشين المشاريع المنجزة لفائدة الشعب الغيني الشقيق, كما أمر جلالته بإيجاد حلول لاخواننا و اولادنا من جنسيات افريقية المتواجدين بصفة غير قانونية بمنهم اقامات و دورات تكوينية لأسواق العمل بالمغرب
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45
4 - بنت المملكة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 09:34
كيفاش كتجبدو الإرهاب ومكتجبدوش بحال هدو شوهتونا بغينة المغرب يتنقى من الفساد والمفسدين وسختو لبلاد وتكرفستو على لعباد حتى ولا فين ما كاين شي موسخ يجيد اعراضنا
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45
5 - immigri الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:01
تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة تقوم باستغلال الأطفال في تصوير أفلام إباحية بالمغرب وإسبانيا هادي الا حبة من الرمل في صحراء شاسعة ..وماذا قامت الشرطة المغربية ربما من تفكيك شبكة حقوقية انسانية لمساعدة المضلومين والمحقورين ومحاكمتهم
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25
6 - ابن سوس المغربي، و فينكوم؟ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:21
لا نعلم اين هي الدولة المغربية و الأجهزة الأمنية المختصة بمثل هذه الكوارث الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية التي تخدش الحياء و تجعلنا نتبواء فضائح أخلاقية لماذا دائما نسمع دول اخرى هي من لها قلب إنساني على أبناء الشعب المغربي؟ وفين هذا المسؤولين واش مكايحشموش ملي بكونو مع نظرائهم من الدول الأخرى و يعلمون ان أبناء و المغربي مشردين في دولهم و يستغلون في الأشياء المعيبة؟ ولش مكايناش شرطة الآداب واش معندكومش الأخبار ولينا شوهة في العالم
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26
7 - هاللي قلنا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:35
منين كانقرا ان الدراري الصغار كيتمارس عليهم الجنس كنتخيل ديك المناظر بين عيني كانتعصب ومكانكرهش يعطوني بحال هاد الشبكة نلوحهوم من شي عمارة واحد واحد ونشعل فيهم العافية
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28
8 - Karim الجمعة 22 دجنبر 2017 - 12:03
Heureusement qu'ils ont touché aux espagnoles et se sont fait coffré par conséquent par l'état de droit espagnole que dieu le glorifie meme s'ils sont raciste mais ils protégent leurs citoyens , s'ils se sont arrété aux Marocains rien ne se passera car le Makhzen est occupé a améliorer les conditions de vie des africains et ferme l'oeil sur la misère et la traite d'étres humains de ses propres citoyens que ce soit au Maroc ou a l''étranger , tient les organisations de droits de l'homme on les entends jamais sur ce sujet de la traite d'étres humains trés répandue dans ce pays surtout a Marrakech
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8
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